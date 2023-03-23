Чем вызван бум кредитования автомобилей с пробегом?

Россиянам зачастую не хватает денег не то что на новую, но и на подержанную машину, о чем свидетельствует увеличение доли кредитных продаж на вторичном авторынке. Чем вызвана эта тенденция, и на каких условиях сегодня можно взять автокредит на машину с пробегом? С этим вопросом мы обратились к ведущим банкам и автомобильным экспертам в преддверии 5-го ежегодного форума автобизнеса «FinAuto – 2023. Финансовые инструменты авторынка», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 20 апреля в Москве.

Сергей Удалов, исполнительный директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»:

- По нашим данным, за два месяца 2023 года количество выданных кредитов на автомобили с пробегом выросло на 32%, а объем выданных средств в деньгах увеличился на 55%. Более высокая динамика финансовой емкости рынка кредитования автомобилей с пробегом объясняется ростом стоимости подержанных машин. Агентство «АВТОСТАТ» обменивается данными с большинством автокредитных банков ежемесячно, а с некоторыми и еженедельно, и анализирует ситуацию совместно с агентством Frank RG. В результате мы можем констатировать, что если еще несколько лет назад из всех выданных автокредитов на подержанные машины приходилось порядка 10%, то в некоторые месяцы прошлого года эта доля доходила до 50%.

Здесь нужно иметь в виду, что за последний год заметно изменилось соотношение продаж новых машин и автомобилей с пробегом. Так, сегодня на 1 проданный новый автомобиль приходится 8 подержанных. Однако прежде всего такая динамика связана с увеличением продаж автомобилей с пробегом через дилеров, ведь банки, как правило, выдают автокредиты не напрямую, а непосредственно в точках продаж автомобилей. Если говорить о подержанных машинах, то речь идет об относительно свежих автомобилях – в возрасте до 10 лет. При этом для банков очень важно понимание остаточной стоимости автомобилей, которые в автокредитовании выступают в качестве залогового обеспечения. Это позволяет банкам оценивать свои финансовые риски в случае наступления ситуаций, когда заемщик не может выплачивать задолженность перед кредитной организацией и залоговый автомобиль приходится продавать. За последнее время инструментарий оценки остаточной стоимости автомобилей значительно расширился, благодаря чему расчеты стали точнее и оперативнее. Агентство «АВТОСТАТ» уже несколько лет занимается оценкой остаточной стоимости автомобилей, и мы видим, что эти данные востребованы не только у банков, но и других участников авторынка – производителей, дистрибьюторов, дилеров и страховых компанией.

Что касается дальнейших перспектив рынка кредитования автомобилей с пробегом, на мой взгляд, положительная динамика сохранится – как в количественном выражении, так и в денежном. В текущих экономических условиях потребность граждан в автокредитах растет, при этом по сравнению с потребкредитом процентная ставка на автокредит будет заметно ниже, а получить одобрение на него проще, учитывая, что это залоговый вид кредитования.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

- Популярность кредитов на автомобили с пробегом в нашем банке обусловлена в большей степени изменениями на рынке в 2022 году: уходом многих западных брендов, изменениями в логистике оставшихся и ростом цен на новые автомобили. Очевидными преимуществами покупки авто с пробегом в кредит являются увеличенные суммы и сроки кредитов, пониженные процентные ставки, максимально широкая продуктовая линейка, которая позволит подобрать подходящий конкретному клиенту кредитный продукт на машину. Отметим, что ниши ушедших брендов быстро заполняются другими участниками рынка: китайскими брендами, новыми российскими (например, Evolute и «Москвич»), а также расширяется присутствие и доля рынка отечественного производителя АВТОВАЗ.

Средний размер автокредита в нашем банке за январь – февраль 2023 составил чуть больше 1,2 млн рублей, увеличившись на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го (900 тыс. руб.). Одним из основных факторов увеличения суммы кредита послужил рост цен за последний год. Чаще всего в отчетный период наши клиенты приобретали подержанные автомобили моделей Kia Rio, Hyundai Solaris, LADA Granta, Kia Sportage, Volkswagen Polo.

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам следующие условия для приобретения автомобиля: возраст поддержанных авто – до 20 лет, максимальная сумма кредита – до 10 млн рублей, возможность оформить автокредит без первоначального взноса и выбрать тариф с КАСКО или без. В целом мы постарались привести стоимость кредитов на авто с пробегом по ставкам к стоимости новых автомобилей. Средняя ставка на приобретение поддержанных авто за 2,5 месяца 2023 года составила 13,9%. За последний год процентная ставка по автокредитам неуклонно снижалась, а ключевым фактором изменений по-прежнему выступила политика ЦБ в части размера ключевой ставки.

Виталий Костюкевич, директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка:

- В условиях падения продаж новых машин многие покупатели были вынуждены переориентироваться на рынок автомобилей с пробегом. Дефицит новых автомобилей вызвал рост стоимости как новых машин, так и подержанных. Это, в свою очередь, привело к тому, что больше потребителей стало обращаться за кредитом, так как собственных средств не хватало на покупку.

Ставки же по автокредитам обычно ниже, чем ставки по потребительским кредитам наличными. К тому же сейчас условия кредитования достаточно гибкие, и заемщикам необязательно оформлять КАСКО, дополнительные страховки, поэтому с финансовой точки зрения автокредиты выгоднее, чем потребкредиты. Кроме того, оформить автокредит гораздо проще и быстрее – за несколько минут в салоне автодилера можно получить ответ по заявке и оформить покупку.

В нашем банке средний размер автокредита на подержанный автомобиль вырос с 892 тыс. рублей в январе – феврале 2022 года до 1 млн 110 тыс. рублей за тот же период 2023-го, то есть рост за год составил 24%.

На рост автокредитования влияют в первую очередь рост стоимости автомобилей, а также сокращение реальных доходов потребителей. При увеличении стоимости покупки и сокращении свободных средств увеличивается сумма кредита. Продавцы на рынке подержанных автомобилей ориентируется на рынок новых, поэтому пока продолжится рост цен на новые автомобили – будет рост и на подержанные.

Среди подержанных автомобилей наших клиентов наиболее популярны все те же LADA, Hyundai, Kia, Volkswagen. Видим, что марка Renault занимает теперь место Nissan. Самые популярные подержанные автомобили – возрастом 10 лет, их доля в нашем банке составляет 12%. Доля автомобилей возрастом 9 – 11 лет – примерно 30%. Следующий по популярности сегмент – машины от 4 до 5 лет, их доля – около 20%.

В нашем банке сейчас можно приобрести автомобили возрастом до 20 лет. Максимальная сумма кредита составляет 2 млн рублей, первоначальный взнос – от 0%, КАСКО необязательно.

Ставка по автокредитам на подержанные машины выросла до 30% в феврале 2022 года, летом она снизилась и находится примерно на уровне 20%. Кредиты на подержанные автомобили традиционно более рискованные с точки зрения профиля клиентов, поэтому ставки по таким кредитам всегда выше. К примеру, в нашем банке ставки на подержанные автомобили выше на 4 п.п., если сравнивать со ставками на новые.

На ставку по автокредитам в первую очередь влияет ставка привлечения ресурсов, она обычно меняется вслед за ключевой ставкой Банка России. При снижении стоимости ресурсов будут корректироваться в сторону снижения и ставки по автокредитам. В текущем году мы не ожидаем существенных изменений в условиях автокредитования.

Артем Языков, управляющий директор Совкомбанка:

- Рост популярности кредитов на автомобили с пробегом очевиден и обусловлен сразу несколькими факторами. Прежде всего, это дефицит новых автомобилей, в связи с которым наблюдается галопирующий рост стоимости новых машин и отсутствие прозрачного ценообразования (цен в открытом доступе просто нет). В свою очередь, авто с пробегом – это более дешевый вариант, при котором сохраняется возможность проверки ценообразования (есть сравнение с аналогами / предложениями на агрегаторах). Таким образом, предложения вторичного рынка становятся альтернативой новым автомобилям (в первую очередь по стоимости, удовлетворяющей клиента). Вместе с тем происходит развитие рынка продаж автомобилей с пробегом у официальных дилеров как единственный путь сохранения бизнеса и его маржинальности (актуально для брендов, покинувших рынок России или заморозивших продажи).

Средний размер кредита на автомобиль с пробегом в нашем банке составляет чуть более 1,2 млн рублей. За прошедший год банку удалось существенно увеличить данный показатель (+26%) и продемонстрировать результат лучше среднего по рынку, чек которого вырос на 17%. Основным фактором, вызвавшим рост среднего чека, безусловно, является увеличение стоимости приобретения автомобиля. Иных существенных изменений, в том числе год выпуска автомобилей, мы не наблюдаем. Высокий спрос на автокредиты банка наблюдается среди клиентов, приобретающих автомобили корейских брендов и марки LADA.

Мы гибко формируем свою тарифную политику, поэтому к кредитованию доступны автомобили возрастом до 15 лет на момент оформления кредита. Первоначальный взнос по кредиту на автомобиль с пробегом не обязателен, как и наличие полиса КАСКО. Более того, в рамках кредитных программ банка Protection на первый год полис от СК «Совкомбанк Страхование» предоставляется бесплатно.

Сравнение средней ставки на новые автомобили и автомобили с пробегом некорректны, поскольку у большинства «восточных» брендов действуют программы субсидирования процентной ставки для клиента, когда производитель компенсирует банку часть процентов за клиента, что существенно (вплоть до рассрочки) снижает процентную ставку. В целом можно отметить, что разница в базовых ставках между новыми машинами и автомобилями с пробегом в сравнении с 2021 годом существенно сократилась, а по части программ и вовсе сравнялась. Что касается процентных ставок, мы не ждем их существенных изменений в ближайшее время, при этом до конца года вероятность их плавного роста оцениваем как высокую.