Каковы риски при покупке автомобиля, ввезенного из-за рубежа?

Росстандарт начал отзывать свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), которые позволяют регистрировать автомобили, ввезенные в Россию из-за рубежа. Какие еще риски существуют при покупке таких машин и каким образом можно их избежать? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Владимир Желобов, директор департамента по выкупу автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» и ГК «Автодом»:

- Росстандарт отзывает СБКТС по тем автомобилям, которые ввезены с нарушениями. Это может быть занижение стоимости автомобиля, частичная декларация затрат, сокрытие расходов на перевозки. Для того, чтобы не столкнуться с аннулированием данного свидетельства, важно покупать автомобили у надежных поставщиков. Стоит помнить, что весь процесс льготной растаможки предназначен для граждан тех республик, из которых ввозятся автомобили, а не для их перепродажи в других странах (в том числе в России).

При покупке автомобиля за рубежом можно приобрести машину, которая будет находиться в базе розыска Интерпола. Такие автомобили появляются на рынке РФ, и их покупка несет за собой существенные риски. Чтобы избежать проблем, важно уделить большое внимание выбору поставщика. Контрагент должен быть надежным, ответственным, отслеживать всю цепочку процесса договора купли-продажи автомобиля на разных этапах. При этом страна поставщика не влияет на безопасность сделки.

На автомобили, ввезенные по параллельному импорту, сохраняется устойчивый спрос. В особенности это касается премиум-сегмента. Покупать автомобиль стоит, если он необходим. Кроме того, такие поставки экономически выгодны дилерам. Важно понимать, что ввоз автомобилей из-за рубежа должен осуществляться в соответствии с Постановлением Правительства РФ №855. Если все стороны соблюдают предписанное законодательство, проблем со свидетельством СБКТС не возникнет.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и ИТ Группы компаний «Петровский»:

- Я думаю, что причины, по которым Росстандарт может отозвать СБКТС могут быть совершенно разными, но их природа продиктована одной простой целью. В ситуации, когда автомобильный рынок в России, по сути, формируется заново, государство стремится обеспечить максимальную прозрачность любых схем ввоза автомобилей, делая их контролируемыми и выводя из «серых зон». Вне зависимости от того, какие бренды сегодня присутствуют или только заходят в Россию, схема их работы не должна отличаться от привычных, выстроенных на протяжении последних трех десятилетий принципов: есть производитель (за границей или локализованный – неважно), есть дистрибьютор, есть дилерская сеть. Здесь четко и понятно все. Можно контролировать качество ввозимых автомобилей, можно формировать нормальную налогооблагаемую базу, можно обеспечивать меры защиты конечного потребителя. И рано или поздно, все будет приведено именно к такой структуре.

При покупке автомобиля за рубежом напрямую или через посредников в первую очередь для любого покупателя встает вопрос гарантии. Где и как обслуживать недешевый автомобиль, ввезенный из-за границы? Что с его соответствием локальным требованиям (наличие ГЛОНАСС и т.п.)? Кто вернет деньги, если что-то пойдет не так? Точно ли уплачены все налоги и сборы тем, кто ввез данный автомобиль? Ответы на все эти вопросы лежат в плоскости организации сделки купли-продажи такого автомобиля. Как всегда, появляется куча «мутных» товарищей, которые «щас привезут ваще надежный Мерседес/Ауди/любой-каприз-за-ваши-деньги». Только одно дело, если такой автомобиль привезен крупным дилером, который точно не будет вписываться ни в какие нелегальные или полулегальные схемы, а сам будет обеспечивать и гарантию, и защиту клиента просто потому, что в противном случае потеряет больше. И совсем другое дело, если идти вот к таким «барыгам». Но тут каждый сам решает для себя – готов ли рисковать своими деньгами и нервами. Поэтому единственная (и то, не на сто процентов работающая) рекомендация – покупать у крупных известных игроков. А еще лучше, принять новую автобрендовую реальность и покупать автомобили, официально присутствующие на российском рынке, не пытаясь найти себе приключений на одно место.

Мое личное мнение – автомобили, ввезенные в страну неофициально, в текущих условиях покупать не стоит. Но решать каждый волен сам, разумеется. И надо понимать, что автомобилей, ввезенных через «физиков», с каждым днем становится все меньше. Не стоит забывать, что эффективность механизмов контроля и учета, которыми располагают наши налоговики если не самая высокая в мире, то одна из самых высоких точно. Весь вопрос – в желании собрать налоги, а уж посчитать, кто сколько заработал, они точно могут. И уже, думаю, все и всех посчитали, так что момент, когда за такие вот чудо-поставки будут доначислены налоги – точно не за горами. Принимая во внимание дефицит бюджета (только в январе почти 1,8 трлн рублей!), собираемость налогов повышать точно придется. А тут такие схемы прямо на поверхности лежат! Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто не будет таких поставок (ну или они будут существовать вне правового поля).

Андрей Чекуров, руководитель отдела параллельного импорта ГК «Прагматика»:

- Мы покупаем автомобили из стран СНГ с уже действующими ПТС и уплаченным утильсбором. Если брать во внимание полный цикл доставки, где мы являемся участником внешнеэкономической деятельности, то «все в наших организационных руках». Конечный клиент – физическое или юридическое лицо – приобретает у нас автомобиль, который полностью готов к постановке на учет в ГИБДД с полным пакетом документов. По сравнению с небольшими фирмами или частными продавцами покупка автомобиля у официального дилера безопаснее. Например, в этом случае есть возможность обратиться по вопросу возврата автомобиля или с проблемой, связанной с учетом в ГИБДД.

Самый большой риск при покупке автомобиля за рубежом через посредников – остаться без автомобиля и без денег, отправленных поставщику. И такая ситуация характерна не только для автомобильного рынка, но и для многих других потребительских сегментов. Советуем в данном случае работать с опытными поставщиками, имеющими положительную историю доставок и довольных клиентов, а также привлекать юристов для подписания договоров.

Официальных поставок автомобилей на всех не хватает. Бренды, ушедшие из России, все еще вызывают интерес у покупателей. Поэтому в этой нише происходит замещение официальных импортеров дилерскими центрами, физическими лицами и другими участниками рынка. Конечно, покупатель выбирает из наиболее интересных предложений по цене. Поэтому, если от физических лиц ввезти автомобиль в Россию выходит дешевле, то у него больше шансов быть проданным у нас в стране с положительной маржинальностью.

Сергей Вайнер, директор по развитию компании «АВТОПОЛЕ»:

- Первый риск при покупке автомобиля за рубежом напрямую или через посредников – это отсутствие гарантий, от слова «совсем». Покупатель, приобретая машину, берет ответственность за неисправность, поломки в 100% на себя.

Второй риск – это если привезенный бренд не представлен в России, но тут могут быть серьезные проблемы с запчастями. Каждую мелочь придется искать по стране либо в других странах. Риск связан с постоянным поиском, потерей времени и средств.

Также существует риск, если автомобиль с китайского рынка, то он «разговаривает» только на китайском. Его не адаптировали на наш язык, что усложняет использование. Либо нужно будет искать узкоспециализированного мастера, который сможет «перепрошить» автомобиль, что тоже стоит затрат, либо нужно будет тщательно проверять при покупке автомобиля, уточнять эти важные детали.

В самом начале параллельного импорта мы уже знали, что схема покупки на физическое лицо, а затем перепродажа юрлицу связана с финансовыми и налоговыми рисками. Налоговые риски возникают у физического лица, который продал автомобиль юридическому лицу, также они возникают у юридического лица, который купил машину у физлица, так как там нет НДС и в конечном итоге риски появляются у конечного потребителя.

Покупка автомобилей у официальных дилеров связана с нулевыми рисками как при покупке, так и впоследствии. Автомобили, которые продают официальные дилеры, завезены официально, сертификацию по ним составляет не СБКТС, а ОТТС. Помимо прочего, у таких автомобилей есть гарантия и техническая поддержка от дилера и возможность заказа оригинальных запчастей из центрального склада.