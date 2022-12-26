Уходящий год стал очень сложным для автомобильной отрасли в России. Но даже в этой тяжелой ситуации были и положительные моменты. О том, что хорошего произошло на авторынке в 2022 году и какие позитивные тенденции стоит ожидать в 2023-м, мы попросили рассказать ведущих автодилеров и экспертов.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы, аналитическое агентство «АВТОСТАТ»:

- Да, нынешний год выдался, мягко говоря, нелегким, но и он принес для автомобильной отрасли позитивные моменты. Конечно, некоторые из них стали следствием текущей ситуации, но их все равно нельзя не учитывать.

Во-первых, Правительство РФ разрешило параллельный импорт, благодаря чему россияне теперь могут купить автомобили, которые раньше на наш рынок официально не поставлялись. А то прежде нередко доводилось слышать мнения, мол, российский авторынок скучный – тут мало выбора для покупателей, поскольку количество моделей на нем с каждым годом сокращалось. Теперь же можно приобрести довольно экзотический автомобиль.

Во-вторых, вопреки всем проблемам, связанным с острой нехваткой комплектующих, АВТОВАЗ смог запустить конвейер и возобновить производство автомобилей. Да, не всех – только «Гранты» и «Нивы». Но и этого оказалось вполне достаточно, чтобы продолжать работу, не прибегая к крайним и непопулярным мерам, например, оптимизации численности персонала. Это особенно важно, т.к. АВТОВАЗ – флагман отечественного автопрома и градообразующее предприятие.

В-третьих, одним из следствий предыдущего факта стало более чем двукратное увеличение доли LADA на рынке новых легковых автомобилей в РФ. Если в начале года она была на уровне около 20%, то к концу уже превысила 40%. Иными словами, отечественная марка не просто сохранила лидерские позиции на рынке, но и значительно укрепила их.

В-четвертых, выросла и доля «китайцев», причем еще резче, чем у LADA. Так, в январе – марте она составляла менее 10%, а в ноябре уже превосходит 30%. То есть рост доли более чем втрое! Понятно, что это произошло еще и благодаря тому, что многие иностранные автопроизводители в угоду санкциям или из-за проблем с комплектующими прекратили поставки своей продукции в Россию. Но то, что «китайцы» находятся в стороне от этих процессов и продолжают работать, можно только приветствовать, т.к. следуя их примеру, на нашем рынке могут появиться и компании из других дружественных стран.

В-пятых, в середине июля Правительство РФ возобновило госпрограммы поддержки авторынка, которые не дали ему упасть еще сильнее. В этом плане особенно стоит отметить программу льготного автокредитования, условия которой были улучшены. Покупая автомобиль по этой программе, фактически можно получить скидку в 20% (раньше было 10%), что в нынешних условиях выглядит довольно привлекательно. А для жителей Дальнего Востока она составляет 25%.

В-шестых, растет популярность электромобилей. Из всех сегментов российского авторынка, который падает, только электрокары показывают рост. Да, их доля пока очень мала – менее 1% от всех продаж автомобилей, но то, что мы не остаемся в стороне от глобального тренда – хорошо. Сейчас видно, как все больше новых моделей электромобилей предлагается к покупке: если несколько лет назад их было менее десятка, то теперь это количество приближается к сотне. При этом электрокары уже стали производиться в России – в конце сентября в Липецкой области началось производство отечественных моделей Evolute. Также есть аналогичные намерения и у других компаний.

В-седьмых, возродили «Москвич». Кстати, помимо автомобиля с ДВС, в линейке «Москвича» есть и электромобиль, что подтверждает вышеупомянутую тенденцию. Понятно, что эти модели производят на базе китайских, но факт остается фактом – в полку отечественных марок прибыло. Вспомним еще и «Соллерс», который стал выпускать LCV под собственным брендом.

Если говорить об ожиданиях на 2023 год, то я надеюсь, что позитивные тенденции, зародившиеся в уходящем году, в дальнейшем усилятся. Также ожидаю рыночного роста, хотя он и будет на низкой базе. А еще жду появления новых моделей, которые будут производить именно в России, благо, простаивающих производственных мощностей в достатке – есть из чего выбрать. Уверен, что постепенно они загрузатся. Например, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге в следующем году начнут собирать новые модели LADA. Очень надеюсь, что это будет не единственная подобная «ласточка».

И отдельно хочу поздравить всех с Новым годом! Пусть наступающий 2023-й действительно будет лучше во всем, чем уходящий 2022-й!

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Этот год действительно стал настоящей проверкой на прочность для всех представителей российского автобизнеса. Однако скорость и качество перестройки, которую произвели игроки рынка в 2022 году, поражает в хорошем смысле – уже с начала осени рынок постепенно пошел в рост.

Во-первых, для отечественных автовладельцев снова доступны автомобили популярных зарубежных брендов. Так, в рамках поставок параллельным импортом нами привезено уже более 4 тыс. автомобилей Toyota, Lexus, Suzuki, Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Land Rover. Причем среди них есть модели, которые ранее не были официально представлены на рынке РФ – Mazda CX-4, Mazda Atenza, Toyota Avalon.

Во-вторых, 2022 год стал временем, когда российский авторынок заново открыл для себя китайские бренды, быстро среагировавшие на изменения и занявшие свою нишу. К примеру, наша сеть точек продаж в уходящем году пополнилась автоцентрами Geely, EXEED, Omoda. Продажи китайских автомобилей, по нашим данным, в третьем квартале выросли на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В-третьих, рынок пополняется и отечественными новинками – в том числе в сегменте электромобилей. С этого года мы являемся официальным дилером российского бренда Evolute, на который распространяется государственная программа льготного автокредитования. Запуск таких программ стоит расценивать как положительный фактор, который может повлиять на дальнейший рост спроса и положительную динамику российского авторынка.

Что касается 2023 года, вероятнее всего, нам действительно стоит ждать новых игроков на отечественном рынке. Так, ранее о подобных планах заявляли иранские бренды Iran Khodro и SAIPA. Не исключаем также появление новых суббрендов, созданных для российского рынка – по типу марок Omoda и Tank. Благодаря налаженной системе поставок параллельным импортом высок шанс пополнения предложения новыми для России моделями.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «АВТОДОМ»:

- В 2023 году ожидается прорыв локальных производителей, с учетом их публичных заявлений, что все проблемы преодолены и они готовы наполнить рынок РФ новыми автомобилями. Прогноз очень сложно сделать, потому что это не совсем рыночная ситуация – это больше сравнение ресурсов по возможности приобретения комплектующих и логистики.

Одна из тенденций 2022 года – появление линейки автомобилей премиум-сегмента у китайских брендов. На данный момент только у Geely нет премиальных моделей, но это только пока. Китайские производители настолько оперативно выпускают новые модели, что в начале года мы не спрогнозируем эти новинки. Но мы ждем на российском рынке официального присутствия бренда Hongqi.

Что касается новых производственных проектов в России («Москвич», «Моторинвест» и пр.), то тут все зависит от их желания и технологической готовности. Все проекты в автомобильной отрасли начинаются с прикручивания колес, далее крупноузловая сборка и после – мелкоузловая. Все представленные выше проекты находятся в самом начале этой эволюции, но мне кажется, что если есть амбиции и желание сделать что-то больше, то так и будет.

Алексей Подщеколдин, председатель Совета директоров, «БН-Моторс»:

- К сожалению, в этом году, конечно, рынок упал до таких значений, что мы откатились на уровень пятидесятилетней давности. К концу 2022 года, при оптимистичном прогнозе, будет реализовано примерно 650 тыс. автомобилей. В 1970-е годы в Советском Союзе только силами отечественного автопрома производилось и продавалось порядка 700 тыс. автомобилей в год. В 2022-м лишь 37% от общего объема рынка будет реализовано за счет российских брендов (LADA, ГАЗ, УАЗ). Такого падения не было никогда (напомню, за последние 15 лет средний объем продаж новых автомобилей составлял около 2 млн единиц).

Но я оптимист и всегда думаю: чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, она должна быть доведена до такого беспрецедентного шокирующего положения, чтобы мы могли зафиксироваться в этой точке, как в самой низкой и неприятной. То есть статистика этого года будет для нас «дном» автомобильного рынка, и уже в следующем году мы начнем подниматься.

Подниматься за счет чего? В первую очередь, хочется надеяться, что наш российский автопром нарастит объемы производства (LADA, ГАЗ, УАЗ) и появится новый бренд «Москвич». Так, LADA предположительно увеличит свои продажи до 350 тыс. машин (это результат 2021 года), УАЗ и ГАЗ также останутся на уровне 2021-го (30 тыс. и 50 тыс. шт. соответственно).

Надеемся, что китайские автопроизводители не останутся в стороне. Появятся 2 – 3 новых бренда, и конкуренция на рынке повысится. Потому что такой большой дефицит (порядка 1 млн новых автомобилей), конечно, влияет на цену, делая ее более высокой для конечного потребителя. Реальные доходы населения снижаются и, соответственно, снижается потребительский спрос на автомобили.

Китайские бренды, которые в начале 2022 года увеличили стоимость автомобилей примерно в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, сейчас предлагают приобрести автомобиль со скидкой до 600 тыс. рублей. По нашему мнению, в будущем году стоимость автомобилей китайских брендов останется на уровне ноября – декабря 2022 года. Что касается российских марок (LADA, ГАЗ, УАЗ), то они, скорее всего, подорожают на 10 – 15%, поскольку у них остаются проблемы с логистикой комплектующих и поиском новых поставщиков. Считаем, что цена на автомобили, ввезенные по параллельному импорту, будет выше, чем на аналогичные модели, ранее производимые в России. Предпосылок для падения цен нет: никаких изменений в части ввозных пошлин и других послаблений не ожидается. Стабилизацию цен на российском авторынке можно ожидать при условии увеличения объемов производства автомобилей на территории РФ до 1,5 млн автомобилей в год (это уровень 2021 года). Плюс дополнительный объем по параллельному импорту – порядка 500 тыс. машин. По нашему мнению, дефицит автомобилей сохранится ближайшие 2 – 3 года, до момента «возрождения производства автомобилей на территории РФ».

Как следствие, при сокращении количества продаж, в дальнейшем меньше автомобилей приедет на сервис, сократятся объемы продаж запасных частей и аксессуаров, уменьшится количество продаж других сопутствующих услуг. Таким образом мы проиграем, если рынок будет очень дорогим и малочисленным.

Также стоит отметить параллельный импорт. Поскольку в настоящее время он официально разрешен, часть автомобилей ушедших брендов все же будет завозиться на территорию России. По нашим прогнозам, за счет параллельного импорта в 2023 году удастся завести порядка 100 тыс. новых автомобилей.

Таким образом, в 2023 году российский авторынок начнет понемногу «подниматься». Мы рассчитываем, что в продажах автомобилей прирост составит не меньше 10% по отношению к 2022 году. А это уже немало. И так, шаг за шагом, мы вернемся через 2 – 3 года к прежним значениям.

Денис Мигаль, генеральный директор, автомобильный маркетплейс Fresh Auto:

- Что касается тенденций 2023 года, то, скорее всего, мы будем наблюдать такое явление, как отложенный спрос, который может длиться в течение года или двух. Однако он будет зависеть от ряда факторов. Прежде всего, от наличия автомобилей. Тенденциями уходящего года стал дефицит новых авто и повышенный спрос на машины с пробегом, поэтому в целом по рынку первый сегмент может не досчитаться 60% продаж к концу года, второй – от 20% до 30%, кроме тех дилеров, которые акцентировали свою деятельность на автомобилях с пробегом. Например, в нашей компании мы, наоборот, ожидаем 5%-ного роста продаж подержанных машин. Кроме того, курс рубля и ситуация в логистике будут влиять на обновление ассортимента на российском рынке, стоимость автомобилей и объемы продаж.

При этом на российском рынке есть и позитивные тенденции: расширение ассортимента китайских автомобилей, появление новых российских авто – «Москвича» и Evolute, интерес к рынку нашей страны иранских, индийских и вьетнамских производителей. Кстати, именно появление доступных иранских седанов может минимизировать дефицит автомобилей в массовом сегменте в 2023 году, а в премиальном классе постепенно этот вопрос решает параллельный импорт.