Какие автомобили подходят к концу у дилеров?

Вот уже более полугода дилеры многих марок не получают автомобили от дистрибьюторов, а поставки по схеме параллельного импорта пока только набирают обороты. Автомобили каких моделей сегодня еще можно найти в наличии у дилеров, а какие уже исчезли из продажи? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Отечественному авторитейлу пришлось значительно перестроиться из-за санкций. Так, несмотря на то, что только Renault официально приостановила свою деятельность в России, поставки новых автомобилей других (преимущественно европейских и американских) брендов осуществляются нерегулярно и в ограниченном количестве. В силу этого факта ассортимент некоторых марок на российском рынке сократился.

По данным автохолдинга, наиболее острая нехватка новых автомобилей ощущается для Land Rover, Lexus, BMW и Volkswagen. Чуть лучше ситуация у Nissan, но и здесь в дефиците такие популярные модели как Murano и Pathfinder. Такое же положение дел характерно для Mitsubishi ASX, Skoda Octavia и Kodiaq, Mazda6 и CX-6. В целом наиболее заметный недостаток новых автомобилей сложился в премиальном сегменте. Безусловно, есть ряд клиентов, которые четко знают, чего хотят и не имеют финансовых ограничений. В этом случае есть смысл не откладывать покупку, так как, по нашим прогнозам, стоимость новых автомобилей премиум-класса в ближайшей перспективе может вырасти.

Сергей Вайнер, директор по развитию, компания «Автополе»:

- Если говорить про автомобили, которые остались в минимальном количестве, то лучше объединить их в группы. Европейская группа – Volkswagen, Skoda, Bentley. Группа Stellantis и ее бренды Citroen, Peugeot, Opel, Jeep и т.д. Также автомобили большой немецкой тройки: BMW, Mercedes-Benz и Audi. Американская группа GM c брендами Cadillac и Chevrolet. Японская группа с марками Toyota, Nissan, Infiniti, Mazda, Subaru. Формально эти бренды не ушли с рынка, однако поставки пока прекращены. Официально с рынка ушли только Renault и GM.

По моделям сложно сказать, какие остались и в каком количестве. На данный момент у нас в «Автополе» точно есть новые автомобили Volvo моделей XC60 и XC90 – до 10 машин. Чуть больше автомобилей Chevrolet с моделью Trailblazer – до 15 штук, новые Cadillac XT4 в пределах 4 – 6 штук. Мы являемся официальными дилерами многих брендов, которые прекратили поставки, но новые машины в наличии пока есть. На данный момент мы ориентируемся на компании, которые не прекратили поставки, а это – китайские и корейские бренды.

По схеме параллельного импорта мы собираемся поставлять автомобили из премиального сегмента – это Cadillac, Chevrolet и Jeep. В каком горизонте времени, пока не могу сказать. При этом цена у нас незначительно изменится, мы надеемся, а с гарантийным обслуживанием в «Автополе» проблем точно не возникнет.

Денис Решетников, руководитель дилерского направления, сеть автосалонов Fresh Auto:

- Наиболее популярными среди россиян иномарками, которые больше не поставляются дилерам, можно назвать Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Octavia, Volkswagen Polo. Также в 2022 году на российском рынке ожидался ряд премьер моделей премиального сегмента – новые Range Rover, Infiniti QX60 и Nissan Pathfinder, Lexus NX. По понятным причинам у россиян не будет возможности их оценить.

Сейчас автомобили, поставки которых в Россию ограничены или приостановлены, действительно продаются с наценками. Пока ввоз иномарок по системе параллельного импорта в достаточных количествах по-прежнему невозможен для официальных дилеров, так как вопрос сертификации остается открытым. Штучно завозят иномарки с территории Армении и ОАЭ, поддержанные авто – из Южной Кореи.

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению, компания «Нижегородец»:

- На сегодняшний день практически у всех европейских, корейских, японских и американских брендов закончились автомобили в России. Есть дилеры, у которых в наличии автомобили в достаточном количестве. Но в таких случаях это, скорее, благодаря, чем вопреки. Вероятно, так сложилось, потому что крупный дилер выкупил машины у мелких дилеров из регионов. Ведь сейчас у кого есть оборотные средства для финансирования складов товарных автомобилей в достаточном количестве, те и в «дамках».

Поставляют машины сейчас только отечественные производители. И некоторые китайские. Причем в связи со сложной логистикой поставки автомобилей в Россию и сохраняющимся дефицитом предложения, цены на автомобили находятся на высшей отметке покупательской способности. Если еще немножко поднять стоимость вверх, то продажи просто встанут.

Андрей Ольховский, генеральный директор ГК «Автодом»:

- Мне неизвестно, что есть какие-то автомобили, поставки которых были прекращены и скоро исчезнут из продажи. Если будет покупательский спрос на любую модель любого бренда, она будет приобретена клиентом с вероятностью 100%. Все дилеры работают не из концепции «что есть, то и продаем», а от покупателя – «что нужно, то и продадим».

Все модели всех брендов есть в наличии, если на них есть спрос. Например, по группе Volkswagen бренд Skoda имеет катастрофически низкий спрос, поэтому мы ограничиваем его поставки. Но, скорее всего, это просто гражданская позиция – нет никаких данных, что этот бренд не будет ремонтопригоден или не будет возможности продать такой автомобиль. Цена на автомобили, поставляемые по параллельному импорту, формируется из многих факторов, в том числе сюда входят логистика, стоимость транзакционных коридоров, стоимость конвертации в валюту и т.д.