Как обслуживать автомобиль в условиях санкций?

В условиях приостановки деятельности автопроизводителей в нашей стране и прекращения официальных поставок запчастей, российские автовладельцы могут столкнуться с проблемами по обслуживанию своих машин. Какие существуют пути их решения, и как в этих условиях можно оптимизировать затраты на обслуживание автомобиля? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на конференции «Автосервис 2022. Сервис, запчасти, оборудование», которую агентство «АВТОСТАТ» проведет 27 сентября в Москве. В преддверии мероприятия ведущие специалисты по автосервису рассказали нам об особенностях обслуживания автомобилей в условиях санкций.

Данил Соловьев, директор и сооснователь, международная сеть автосервисов FIT SERVICE:

- Никаких глобальных проблем с точки зрения поставок запчастей – нет. Уход каких-то европейских производителей еще не означает, что появились какие-то глобальные проблемы для автовладельцев. Существует масса других производителей запчастей. Да, их нужно заказать, произвести, привезти и пока этот процесс идет, то естественно складской запас уменьшается. Соответственно на 2-3 месяца в стране возникает небольшой дефицит запчастей.

Опять же всё зависит от марки автомобиля. В первую очередь идут поставки запчастей для автомобилей масс-сегмента, чтобы решить глобальную проблему, а это Ford Focus, Hyundai Solaris, Kia Rio. В этом случае понятно, что владельцы BMW или Jaguar останутся без запчастей на какое-то время, поскольку о них подумают в последнюю очередь по понятным причинам – их мало. Уверен, что спустя 6-8 месяцев и эта проблема уйдет.

Конечно, есть запчасти от самого автопроизводителя, обычно, это касается электроники. Компания имеет на них патент и не разрешает производство под другими брендами. Это касается блоков управления, управление подушками безопасности, бортовой компьютер и другие электронные компоненты. Да, эти запчасти сложно достать, поскольку нет аналогов. Но тут решает проблему параллельный импорт, даже не параллельный импорт, а «серый», будем честно называть вещи своими именами. То, что было всегда и существует сейчас. Компании под видом частных лиц привозят эти запчасти. Да, сроки поставок увеличились, если раньше это было 4-5 дней, то сейчас 2-3 недели. Поэтому не будет таких ситуаций, что всё пропало, машина встанет навсегда.

Сейчас есть еще одна проблема на российском рынке. Поскольку мы перестали проверять на таможне оригинальность запчасти, то мы получаем увеличение доли контрафакта. Он и раньше был и никуда не исчезал, но в сложившихся условиях его будет только больше. Есть простое решение этой проблемы – не покупайте в непроверенных местах. Скупой платит дважды. Не надо покупать запчасти на «Авито» под предлогом закрытия магазина, склада, под видом распродажи. Это 100% контрафакт, не бывает чудес. Покупайте запчасти в нормальных и проверенных местах.

Я бы вообще рекомендовал покупать запчасти только в автосервисе. Сейчас объясню почему. Автосервис по закону несет полную ответственность и за запчасть, и за работу. Если в магазине вы купите запчасть и как только установите на автомобиль, то продавец вам скажет, что идите к тому, кто вам устанавливал, а если устанавливали сами, то заказывайте экспертизу и доказывайте свою правоту в суде. Поэтому в первую очередь, чтобы не наткнуться на контрафакт и не нести риски, убытки из-за некачественной запчасти, то покупайте и устанавливайте их в автосервисе. Естественно, когда автосервис выбирает, какие запчасти он будет устанавливать, он выбирает у официальных дистрибьюторов, где исключен контрафакт.

Стоимость запасных частей растет, она выросла в конце прошлого года, потому что дорожали материалы. В мире дефицит ресурсов, сырья, материалов, редкоземельных металлов и электроники из-за пандемии, к этому стоит добавить снижение производственной мощности в Китае. Всё это до сих пор влияет на цены запчастей, плюс в этом году добавились санкции, из-за которых кратно возросли транспортные расходы и логистика. И это подорожание не конец, ожидаем еще на 10-15% подорожания стоимости запчастей до конца года. Подорожание оборудования, общая инфляция, увеличение заработных плат персонала, тоже приведет к удорожанию стоимости услуг на 10-15%. Не исключено, что этот тренд продолжится и в следующем году, поскольку ничего хорошего не произошло, чтобы привело к снижению стоимости.

Говорить о том, что дилерам всё заблокировано автопроизводителем так, что невозможно обслуживать автомобиль, то это скорее неправда. Скажу обобщающе и помягче – российские разработчики самые крутые разработчики в мире. Первое, любая система может быть разблокирована, а второе, на рынке существует масса мультимарочных сканеров и электронных систем, с помощью которых обслуживается абсолютно любой автомобиль.

Если говорить про дилеров, то им сложнее всего. Основа дилерского бизнеса в основной своей массе – это продажи автомобилей. Поэтому дилеры будут закрываться, пытаться переформатировать бизнес в мультибрендовый сервис, но и там им будет тяжело конкурировать.

Главное, они не понимают, как в принципе работать с постгарантийным автомобилем, не умеют работать с запчастями, которые они называют «неоригинальные».

Что в этом случае делать автомобилисту? Всё то же самое, что и делали многие годы – обращаться в автосервис. Крупные сетевые сервисы и крупные одиночные сервисы ничем не хуже дилеров. Они во многом лучше, поскольку умеют работать в отсутствии официальных поставок «оригинальных» запчастей, умеют работать в отсутствии официального ПО, умеют делать дешевле и не закладывать в стоимость колоссальные дилерские наценки.

Поэтому автомобилисту просто стоит идти в независимые станции и обслуживаться. Получить экономию, удобство, не нужно стоять в очереди у дилера целую неделю, не нужно ждать запчасти, даже если их нет в моменте на станции, то доставят к вашему приезду. Есть автосервисы, специализирующиеся на конкретных марках, есть мультибрендовые, как мы. Возможно, для некоторых автовладельцев откроется новый мир, что можно быстро, комфортно и дешевле обслужить свой автомобиль.

Алексей Гуляев, заместитель генерального директора по сервису, АГ «АВИЛОН»:

- «АВИЛОН» продолжает оказывать полный спектр сервисных услуг, мы имеем достаточный объем деталей для проведения всех видов сервисных работ. Сложности в настоящий момент существуют в сегменте запчастей для кузовного ремонта и санкционных деталей (двойного назначения) в связи с нарушением логистических цепочек.

Сейчас по каналам параллельного импорта к нам начали поступать необходимые запчасти для автомобилей, в сложных случаях при необходимости мы готовы привезти оригинальную деталь. Учитывая это, автовладельцам рекомендуется обращаться к крупным игрокам рынка: если официальные дилеры используют для себя канал параллельного импорта, они точно знают, откуда поступают детали – каналы уже налажены. Официальные дилеры по-прежнему поддерживают гарантию в полном объеме и имеют квалифицированных специалистов, которые осуществят качественный ремонт. В «гаражном» сервисе этого всего не могут гарантировать, и привезенные с помощью параллельного импорта детали могут оказаться подделкой, хоть и самой качественной на первый взгляд. Автовладелец, приобретая на рынке запчасти самостоятельно, не знает всего пути детали, а также ее качества.

Если говорить про поставки оригинальных запчастей с помощью каналов параллельного импорта, качество будет абсолютно одинаковым. Но стоит учитывать, что в дополнение к этому на рынок через параллельные каналы пойдут «серые» поставки, тогда клиентам будут доступны детали сомнительного происхождения и низкого качества, что впоследствии может сказаться на других узлах автомобиля, чем можно навредить ТС, другим участникам дорожного движения, как следствие для автовладельца данная экономия выльется в крупные затраты.

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- На сегодняшний день ГК «АвтоСпецЦентр» осуществляет гарантийные обязательства по всем брендам в портфеле холдинга. Это происходит за счет сформированных складских запасов запчастей и комплектующих. При этом постепенно отлаживается цепочка поставок запчастей по системе параллельного импорта.

К концу года возможен определенный дефицит кузовных запчастей и электронных блоков. Однако перебои с поставками электронных комплектующих возникли еще в пандемию из-за увеличения логистических цепочек. Что касается сложных деталей кузова, срок их поставок растягивается на несколько месяцев, поэтому страховые компании продлевают срок гарантийного ремонта после ДТП по каско и ОСАГО. Теперь, согласно постановлению Роспотребнадзора, он увеличен в два раза (прежний период составлял 45 дней). Стоимость деталей для кузовного ремонта за первое полугодие в среднем увеличилась на 30%, основную роль в ценообразовании играет страна производителя и сроки доставки.