На сколько могут снизиться цены на автомобили?

В последние месяцы ситуация с ценами на новые и подержанные автомобили несколько стабилизировалась, причем отдельные производители даже стали пересматривать стоимость своих моделей в сторону снижения. На сколько автомобили могут подешеветь, и стоит ли сегодня из-за этого откладывать покупку машины? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Рынок имеет разнонаправленный тренд – кто-то снижает цены и снижает достаточно существенно. Однако большая часть рынка стоит, несмотря на все внешние факторы – курс валюты, низкий спрос и так далее.

Но субъективно можно заметить, что снижение происходит тогда, когда закупки были по ценам до 24 февраля, и есть диапазон стоимости, которая может быть снижена. Мне кажется что наибольший процент снижения цен будет на марки из массового сегмента, когда у людей, кто планировал покупать автомобиль, изменилась жизненная ситуация и деньги нужны для других задач.

Цены могут быть на уровне февраля и даже ниже, но, скорее всего, это будет не раньше декабря. Обусловлено это тем, что будет заканчиваться 2022 год и с 1 января автомобили, которые не будут проданы, уже не считаются «новыми».

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Действительно, мы наблюдаем некоторое снижение цен по отдельным автомобильным брендам. Это объясняется тем, что покупательский спрос на новые автомобили снижается, и автопроизводители, в свою очередь, пересматривают свою ценовую политику в сторону уменьшения цен. На данный момент стоимость корректируется от модели к модели. Наиболее заметные изменения (в сторону уменьшения) демонстрируют китайские бренды. Поставки таких автомобилей в наименьшей степени зависят от перебоев в логистике.

Помимо ценовой политики бренда-поставщика, на стоимость автомобиля влияет множество факторов: динамика спроса, объем предложения на рынке и логистическая ситуация. Сейчас цепочки поставок претерпевают изменения, импорт автомобилей происходит по новым маршрутам – и это все влияет на стоимость доставки. Поэтому делать прогнозы о том, как будут меняться цены на новые автомобили, довольно сложно. Что касается возвращения цен на уровень февраля – сейчас авторынок живет в принципиально иных условиях. Неопределенность заставляет дилеров просчитывать и нивелировать риски, в том числе финансовые, поэтому возвращение цен к докризисной отметке в среднесрочной перспективе маловероятно.

В настоящее время мы отмечаем смещение покупательского спроса в сторону вторичного рынка автомобилей. В «КЛЮЧАВТО» по итогам первого полугодия 2022 года 55% продаж пришлось именно на сегмент автомобилей с пробегом. В дальнейшем мы ожидаем некоторую стабилизацию цен в среднем по вторичному рынку. Однако стоит учитывать, что изменение стоимости будет зависеть как от спроса, так и от ситуации на рынке новых автомобилей.

Мы не советуем откладывать покупку, ожидая дальнейшего снижения цен. В решении о приобретении автомобиля стоит руководствоваться личными потребностями. Но немаловажным фактором является будущая стоимость владения и обслуживания автомобиля. В этом вопросе сейчас особенно привлекательными выглядят автомобили китайских брендов, на которые предоставляется гарантия до 7 лет или 200 тыс. км пробега.

Александр Шапринский, директор по развитию, ГК «Прагматика»:

- В ситуации, когда спрос падает, и стоки вымываются, а поставок нет или они минимальны, ожидать снижения цен не приходится. Исключение – упрощенные комплектации, на которые действует не только поддержка производителя, но и госпрограммы. Это делает автомобиль доступным для широкого круга потребителей.

Откатиться к февралю цены могут только в случае, если производственные мощности запустятся, а потребитель при этом не будет готов к приобретению автомобиля: если спрос и предложение будут в противофазе, то можно ожидать снижения цен.

Ситуация на вторичном рынке, прежде всего, связана со стабилизацией рубля, а также с новыми импортными поставками автомобилей, которые дешевле тех, что есть на рынке. На это повлияло снижение ограничений и требований по ввозимым машинам. При сохранении благоприятной экономической ситуации автомобили с пробегом дорожать не будут.

В текущей ситуации дефицита новых машин, автомобили с пробегом, особенно сертифицированные с гарантией и минимальным километражем, стали полноценной альтернативой и замещением за счет соотношения цены и качества. Так, рынок автомобилей с пробегом за первое полугодие просел на 20%, а новых – более чем на 50%. Это связано как с отсутствием поставок, так и ростом цен на новые автомобили.

Снижение цен на автомобили с пробегом вряд ли случится в ближайшей перспективе, поскольку в настоящий момент они полностью соответствуют соотношению спроса и предложения. Более того, многие потребители придерживают продажу машин, поскольку нет альтернативы по замене на новые, что приводит к дефициту ликвидных автомобилей в хорошем состоянии с пробегом до 150 тыс. км.

Цены как на новые автомобили, так и на машины с пробегом могут снизиться только в случае возобновления производства оставшихся в стране марок, экспансии китайских брендов и роста параллельного импорта.

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей, АГ «АВИЛОН»:

- Наибольшее повышение цен на новые автомобили наблюдалось в первом квартале 2022 года: в среднем подорожание составило от 30% до 40%. Сейчас зафиксировано снижение стоимости на новые модели, из-за чего сохраняется умеренный спрос со стороны клиентов. На текущий момент имеется тенденция на покупку автомобиля с помощью банковского финансирования: доля приобретения авто в кредит начала увеличиваться из-за понижения Центробанком ключевой ставки, доля кредитования составляет от 30% до 60%. Как следствие, были запущены программы поддержки от производителей: например, при покупке автомобилей EXEED клиент может воспользоваться беспроцентной рассрочкой до 3 лет, доступны выгодные предложения на модели Chery.

В текущих условиях – при нестабильной обстановке и приостановке поставок автомобилей дилерам – затруднительно прогнозировать дальнейшее поведение цен на рынке. Сегодня отрасль испытывает дефицит, что, в свою очередь, влияет на прайсы, неизвестно, будет ли он усиливаться или начнут происходить какие-либо изменения.