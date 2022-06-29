Спасут ли льготные кредиты российский авторынок?

Минпромторг анонсировал возобновление госпрограммы льготного автокредитования, на которую в 2022 году выделено 10,2 млрд рублей. Насколько данная мера сможет поддержать российский авторынок в условиях отсутствия поставок и падения спроса на фоне высоких цен? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам рынка автокредитования.

Александр Потапов, заместитель лидера трайба Автофинанс, «Открытие Авто»:

- Рынок продаж новых автомобилей в текущих реалиях испытывает колоссальное давление. Скоро год, как ежемесячная динамика продаж демонстрирует спад. И в данном случае возобновление программы льготного автокредитования может стать одним из значимых драйверов рыночного роста. При этом на текущем рынке, значительно упавшем в объемах, выделенные 10,2 млрд рублей выглядят намного более значимо, чем они же, запланированные на госпрограмму 2022 года в конце прошлого года. Сумма в 10 млрд может позволить просубсидировать с учетом текущих условий более 100 тыс. машин. По нашим ожиданиям, программу запустят не ранее, чем через месяц. Что касается условий, в текущих реалиях ожидаемо, что будет расширен диапазон сумм.

В части марок всё зависит от условий программы: если они будут схожими с 2021 годом в части ограничений на стоимость авто в 1,5 млн рублей, то это поддержит российский автопром и будет способствовать снижению цен на корейские бренды по самым дешевым моделям. Программа таким образом может поднять спрос на автомобили доступного ценового сегмента, собранные в РФ. Но смогут ли производители покрыть этот спрос?

Важно отметить, что программа исторически распространялась только на машины, произведенные на территории России. А с учетом закрытия/остановки сборки части западных марок на локализованных производствах программа может оказать гораздо меньший эффект на рынок, чем требуется. Что касается отечественных марок, заводы, хоть и с остановками, работают, поэтому машины будут в наличии.

В целом, с учетом текущих проблем с поставками и комплектующими удовлетворить возникший с возобновлением госпрограммы будет проблематично и, скорее всего, вызовет еще больший дефицит машин. Как следствие, цены на них пойдут вверх, что автоматически приведет к невозможности выдавать их по программе (при условии сохранения максимального ценового порога участвующих в программе автомобилей). Это может стать реальной проблемой для успеха госпрограммы.

В ближайшее время мы продолжим наблюдать дальнейшее снижение ставок игроками рынка, которые будут отыгрывать очередное снижение ставки рефинансирования. «Открытие Авто» также недавно скорректировал ставки, которые сейчас начинаются в банке от 9,9% годовых в рублях.

В мае мы продолжили фиксировать восстановление спроса и рост выдач автокредитов, правда, показатели всё еще не дотягивают до уровней мая прошлого года. Часть покупателей вновь рассматривают возможность приобретения авто, в том числе с помощью заемного финансирования. Свою роль сыграли планомерное снижение ставки рефинансирования и стабилизация цен на автомобили как в сегменте новых машин, так и авто с пробегом. Автокредитование на этом фоне оживает, так как ставки по кредитам приближаются к комфортным для россиян значениям. Автомобиль при этом остается для многих россиян весьма крупной покупкой, которую не все готовы осилить без автокредита.

В мае мы получили более чем на четверть больше заявок на автокредиты по сравнению с апрелем, но это всё еще 70% от уровня спроса мая 2021 года. Аналогичный прирост в мае по сравнению с апрелем показали и выдачи автокредитов. Правда, показатели выдач мая 2022 года все ещё вдвое ниже уровней прошлогоднего мая – как в количественном, так и в денежном эквиваленте.

Восстановления рынка до значений 2021 года до конца года мы не ожидаем, в лучшем случае объемы по результатам 2022 года будут на уровне 50% от показателей прошлого года. В ближайшие месяцы на рынок будут и дальше оказывать давление дефицит авто, неопределенность поставок и падение реальных доходов населения.

Переориентация на рынок автомобилей с пробегом продолжится ввиду большей доступности подержанных машин как по цене, так и по наличию. В июне выдачи автокредитов продолжили рост на фоне дальнейшего снижения ставок. При этом в денежном эквиваленте восстановление рынка автокредитования произойдет гораздо быстрее, чем в количестве выдач.

Что касается решения, брать или не брать автокредит, ответьте на вопрос, насколько срочно вам необходим автомобиль в текущих условиях. К примеру, ситуация, которую мы наблюдали в начале года, показывала активную готовность брать машину на заемные средства, так как люди выбирали переплату по процентам возможному удорожанию машин, с которой эта переплата была бы даже выгоднее.

Сегодня ситуация изменилась. Наблюдается коррекция цен на авторынке во всех сегментах и тренд на снижение ставок по автокредитам. Поэтому, если машина не нужна срочно, то покупку, с одной стороны, вроде бы можно отложить. С другой стороны, вопрос – в будущем авторынка, сужении ассортимента новых автомобилей и всё менее качественном предложении на рынке авто с пробегом.

Кроме этого, несмотря на определенную коррекцию цен, не стоит ожидать, что они вернутся на уровни начала года, к примеру, в сегменте новых автомобилей, с учетом всё того же серьезного дефицита. Так, дилерские остатки по новым автомобилям ушедших из России брендов тают, а с учетом всё еще не отлаженной схемы параллельного импорта ввозимые таким образом в Россию авто могут стоить дороже. По текущим ценам, в свою очередь, мало кто из покупателей готов брать машину за наличные, и кредит всё равно остается одним из основных способов для россиян совершить такую крупную покупку. Поэтому, решившись на автокредит, просто вооружитесь калькулятором. Важно, чтобы ежемесячный платеж был подъемным, не превышал половину от вашего ежемесячного дохода, а проценты не свели на нет выгоду от зафиксированной при сделке цены.

Лилия Маркова, генеральный директор, компания «Газпромбанк Автолизинг»:

- Речь идет о выделении средств не только на кредитование, но и на лизинг (4,9 млрд руб.), а также поддержку экотранспорта. В общей сложности на сумму свыше 20 млрд рублей. Говорить о том, на какое количество произведенных машин их хватит, пока преждевременно: всё будет зависеть от утвержденного перечня субсидируемой техники, ее среднего чека и прочих ограничений, например, от лимитов, выделяемых на одно транспортное средство. Однако, исходя из опыта прошлых лет, можно прогнозировать, что только в лизинг при поддержке государства будет передано около 40 тыс. единиц техники.

На фоне падения платежеспособности населения и роста отпускных цен на автомобили заемные средства при сохранении приемлемой ставки рефинансирования остаются единственной возможностью для многих решить вопрос со средством передвижения. Проникновение кредитования в легковом сегменте составляет около 60%, лизинга – около 13%. У марки LADA – многолетнего лидера по продажам на отечественном рынке – по собственной кредитной программе реализовывается свыше 30% машин. Так что спрос на займы есть, а поддержка со стороны государства сделает их лишь привлекательнее.

Мы изначально прогнозировали скорый откат повышенной ставки к первоначальным значениям и даже, предупреждая его, снизили ставки для клиентов, не дожидаясь действий ЦБ. Что в кредитовании, что в лизинге сейчас наблюдается возврат к прежним ставкам. Напомню, ставки для заемщиков, как правило, складываются из ключевой ставки, к которой прибавляются расходы финансовых организаций на обслуживание заемных средств, риски и норма прибыли. Обычно в сумме это прибавка примерно в 7% к «ключу».

Что касается начавшегося восстановления спроса на автокредиты, причин несколько. С одной стороны, постепенно снижавшаяся ставка рефинансирования привела к большей доступности кредитов. С другой – первоначальное сокращение выдач было вызвано дефицитом новой техники и очередным резким скачком цен на нее в марте – начале апреля. Поэтому спрос на автомобили после непродолжительного шока стал смещаться в сторону вторичной техники: на один новый проданный автомобиль сейчас приходится около шести с пробегом. По данным агентства «АВТОСТАТ», доля реализованных в кредит б/у-авто уже достигла 46%. И она будет расти.

Рост выдач кредитов в количественном выражении продолжится. С одной стороны, этому будет способствовать рост аппетита к риску у финансовых организаций на фоне сокращения числа «хороших заемщиков». С другой – продолжение перекоса в сторону машин с пробегом, доля кредитования которых также продолжит расти.

Алексей Бочарников, и.о. начальника управления «Автокредитование», ВТБ:

- Мы ожидаем, что программа государственной поддержки автокредитования будет востребована в полном объеме. При покупке нового автомобиля она позволит снизить финансовую нагрузку клиента и получить дополнительные скидки. По оценке ВТБ, льготное автокредитование станет доступно уже в начале третьего квартала.

В целом рынок автокредитования вслед за постепенным смягчением политики регулятора и улучшением условий кредитования постепенно оживляется. В мае после очередного раунда корректировки ставок ВТБ зафиксировал увеличение спроса на автокредиты. Продажи по сравнению с апрелем удвоились – до 4 млрд рублей. В целом по стране за пять месяцев этого года мы предоставили физлицам 20 млрд рублей на покупку машин.

Тем не менее, пока говорить о полном восстановлении рынка автокредитования рано. Тренд может продолжить дальнейшее снижение ключевой ставки, а также реализация отложенного спроса и традиционный сезонный рост продаж во втором полугодии.

Кирилл Волков, начальник управления автокредитования, Абсолют Банк:

- Основная проблема в сегменте автокредитования – это дефицит предложения новых автомобилей на рынке. В случае запуска госпрограммы в этом году спрос на данный продукт, скорее всего, будет достаточно высоким. С учетом повышения цен и дефицита популярных иностранных авто, отечественные марки пользуются большим спросом в первую очередь в регионах.

Цены на автомобили сильно выросли – примерно на 40%, если сравнивать январь-май 2022-го к аналогичному периоду прошлого года. Для многих клиентов сейчас покупка автомобиля без кредита вряд ли возможна, снижение ставок по кредиту даст им больше возможностей. Вслед за ключевой ставкой участники рынка пересматривали ставки и по кредитным продуктам. Ставка в Абсолют Банке корректировалась на сопоставимую величину с ключевой. В марте ставки доходили до 30%, сейчас – менее 20%. Мы планируем и дальше снижать ставку. В то же время значительное снижение ставок вряд ли произойдет в ближайшее время. И для рынка оно не принесет желаемого позитивного эффекта, так как в условиях дефицита предложения увеличение доступности кредитования может привести к дальнейшему росту цен на автомобили, что будет нивелировать экономическую выгоду от снижения стоимости заемных средств.

Если говорить про начавшееся восстановление спроса на автокредиты, во-первых, после первого шока рынок переформатировался – выстраиваются новые цепочки, на рынок выходят новые марки. Плюс, существенно увеличилась доля кредитов на покупку подержанных автомобилей: количество кредитов, предоставленных на покупку автомобилей с пробегом, в два с лишним раза превышает количество автокредитов на новые авто. В мае выдачи кредитов на автомобили с пробегом составляют 68% в штуках и 56% в рублях от всех выданных автокредитов.

Во-вторых, снижение процентных ставок позволило повысить доступность автокредитов. С психологической точки зрения условия стали более комфортными, и с точки зрения кредитной нагрузки – сокращение ставки привело к уменьшению суммы ежемесячного платежа, и, как следствие, сократило требования к величине ежемесячных доходов.

Мы ожидаем, что постепенно объемы автокредитования будут увеличиваться, но в текущем году основной драйвер роста – это сегмент подержанных машин.

Артем Языков, управляющий директор, Совкомбанк:

- В части программы льготного кредитования – на данный момент со стороны профильного министерства ведется проработка конечных условий и деталей. Соответственно, Совкомбанк, как один из наиболее активных участников рынка автокредитования, ожидает финализации этого процесса.

Процентные ставки банков по массовым кредитным программам неизменно следуют за ключевой ставкой Центрального Банка. Последние действия ЦБ РФ по снижению ключевой ставки дают участникам рынка возможность для снижения стоимости кредитования конечных покупателей и, с высокой долей вероятности, в ближайшее время (третий квартал) мы увидим ставки по кредитам, максимально приближенные к ставкам, действовавшим в январе/феврале 2022 года, что, конечно же, благоприятно отразится на рынке продаж автомобилей.

Основным фактором восстановления спроса в автокредитовании, безусловно, является изменение ключевой ставки с 20% на начало апреля и 17% на середину месяца (что являлось заградительным уровнем для целевых кредитов) до 14% на начало мая и 11% по итогам мая, что, конечно же, повлияло на итоговые ставки по автокредитам. Продолжается тренд на снижение процентных ставок по кредитам, банки оптимизируют текущие и выводят на рынок новые продукты, более интересные для конечного потребителя, чем те, что действовали в начале 2022 года (для примера, продолжает свое действие программа авторассрочки, запущенная Совкомбанком в мае на срок до 30 месяцев и доступная для автомобилей Chery и EXEED).

С прогнозами в части автокредитования, как и в целом розничных продаж автомобилей, всё сложнее, так как здесь мы имеем много неизвестных, основным из которых является ограниченность предложения автомобилей – производство и объемы импорта, поставка комплектующих.

В части приобретения автомобиля в текущее время основным индикатором для принятия решения клиентом остается размер ежемесячного платежа. Если он комфортен для клиента, то откладывать покупку не стоит, так как неопределенность в сфере автобизнеса продлится еще достаточно продолжительное время. Вместе с этим, вероятность проведения выгодной сделки в текущее время увеличивается, так как дефицит клиентского спроса побуждает автомобильных дилеров в борьбе за трафик предоставлять прямые дисконты.