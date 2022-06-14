Почему растет спрос на китайские автомобили с пробегом?

На вторичном авторынке зафиксирован всплеск спроса на подержанные машины китайских марок, хотя еще не так давно большинство россиян относилось к ним скептически. Так, по данным агентства «АВТОСТАТ», в январе – апреле 2022 года продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 20% и оказались единственными, кто имеет положительную динамику. Чем обусловлена данная тенденция в текущих рыночных и экономических условиях? И по каким критериям следует выбирать китайский автомобиль с пробегом, учитывая, что раньше их качество оставляло желать лучшего? В преддверии форума автобизнеса «Used Cars Forum – 2022» с этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным экспертам и дилерам.

Сергей Фирсов, исполнительный директор, компания Expocar:

- Китайские автомобили исторически стоили дешевле аналогов из других стран. Раньше, из-за низкого качества, это было справедливо. У потребителей сформировался устойчивый стереотип и заниженные ожидания. Сейчас качество китайских автомобилей совсем другое, а цена все еще ниже, чем у аналогичных автомобилей из других стран.

Лидерство старых китайских автомобилей можно объяснить невысокой стоимостью продажи и недорогим обслуживанием. Некоторые машины уже много лет на рынке, их «болячки» известны и способы лечения тоже. Снятые с производства китайские автомобили продолжают ездить по нашим дорогам и получать надлежащее сервисное обслуживание. Проблем с запасными частями в текущий момент нет.

Выбирать китайские автомобили с пробегом следует точно так же, как и автомобили из других стран. Пора перестать делить автомобильный мир на китайский и НЕкитайский. Автопроизводители из Поднебесной проделали большую работу над качеством и берут на себя серьезные гарантийные обязательства. Любой автомобиль с пробегом может сломаться, его состояние в первую очередь зависит от предыдущего владельца. Нужно тщательно подходить к выбору машины и делать диагностику – это касается как китайских автомобилей, так и остальных.

В целом я бы не назвал выбор китайских автомобилей с пробегом на нашем рынке широким. Да, пока в общей массе подержанных машин они занимают незначительную часть. Но для начала нужно продать много новых китайских автомобилей, а с этим проблем быть не должно.

Данил Пивоваров, директор по новым проектам, агентство «АВТОСТАТ», спикер форума «Used Cars Forum – 2022»:

- Естественно, выбор китайских автомобилей на вторичном авторынке ограничен несколькими марками – в основном, Geely, Chery, Haval и несколькими менее крупными. Полезно, скорее, оценивать не то, насколько широкий выбор сейчас, а то, каким он может быть через 2 – 3 – 4 года. Потому что в 2018 – 2019 годах произошло «большое возвращение» Chery и Geely (марки присутствовали в России и раньше, но именно 2018-й можно считать годом перезапуска их у нас), а началом значимого для рынка объема продаж Haval можно считать 2019 год – именно тогда стартовали продажи моделей локальной сборки. Учитывая увеличивающийся срок владения в целом в России, большого объема перерегистраций машин этих брендов можно ожидать с 2024 – 2025 годов.

Денис Еременко, директор, компания «ПодборАвто»:

- Китайский автопром не уходит с нашего рынка, с запчастями проблем нет, вот и появляется все больший интерес к машинам из Поднебесной. В данных условиях рынка они оказались довольно приятными по цене, понятными по дальнейшей эксплуатации (проблем с запчастями и обслуживанием не возникнет точно). К тому же оснащены китайские автомобили довольно неплохо, большая часть линейки – кроссоверы (то, что нужно российскому покупателю – напичканный электроникой кроссовер).

Китайские автомобили, снятые с производства, следует покупать с большой осторожностью и в изумительном состоянии, так как большинство китайских производителей не выпускали каталоги запчастей на свою продукцию, и подобрать запчасть по VIN-коду будет крайне сложно. Также китайские машины имеют крайне низкую ликвидность, а снятые с производства модели потеряют в цене еще больше и быстрее.

Качество китайских авто улучшилось, но производителям из КНР еще учиться и учиться делать действительно хорошие машины. Поэтому мы рекомендуем выбирать максимально свежий автомобиль, желательно на гарантии и от одного владельца. Это лучший способ познакомиться с данными машинами без особых проблем.

Вячеслав Садонов, генеральный директор, АвтоСпецЦентр Дубровка (бренды Geely, Chery, EXEED):

- Доступная стоимость китайских автомобилей с пробегом – в среднем около 800 тыс. рублей – одна из причин их востребованности у россиян с учетом того, что 2 – 3-летние европейские автомобили стоят гораздо дороже. При этом ассортимент китайских авто с пробегом достаточно широк: Chery, Geely, Haval, Lifan, Great Wall.

Основной недостаток автомобилей китайского производства – слабое антикоррозийное покрытие, поэтому на моделях с пробегом рекомендуется нанести дополнительный слой антикорра в сервисном центре официального дилера. А вот техническое оснащение моделей из Китая зачастую богаче, чем у корейских и европейских авто: например, у Haval даже в базовой комплектации есть обогрев руля, датчики света и дождя, мультимедийная система с сенсорным управлением, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и климат-контроль.

При покупке китайского автомобиля с пробегом необходимо проверить его на СТО. Опытные специалисты сразу определят и помогут устранить существующие повреждения. При этом рекомендуется приобретать китайские авто с пробегом у официальных дилеров, поскольку они тщательно проверяют документацию автомобиля и продают его в надлежащем техническом состоянии.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Рост спроса на китайские автомобили с пробегом объясняется их доступностью не только по цене, но и в наличии. Дефицит европейских, японских, американских иномарок на вторичном рынке обусловлен нежеланием их владельцев продавать свое авто в то время, когда поставки новых моделей приостановлены. В этом у китайского автопрома явное преимущество – автомобили из КНР не только регулярно доставляются дилерам, но и периодически обновляется их ассортимент. Это, кстати, еще одна причина популярности китайских машин у россиян – выпуски рестайлинговых версий, постоянное расширение оснащения комплектаций.

При этом на вторичном рынке России спрос растет на более возрастные модели китайского производства, большинство из которых уже не купить новыми: Chery Tiggo первого поколения, Lifan X60, а также Chery Amulet. Это объясняется тем, что российские автомобилисты не боятся поломок в китайских машинах, так как проблем с поставкой их запчастей сейчас нет. К тому же китайские авто с пробегом значительно дешевле корейских, что тоже смещает потребительский спрос в сторону моделей из КНР.

При выборе подержанного китайского автомобиля надо отдавать предпочтение самым свежим моделям – от 3 до 5 лет. Слабая коррозионная стойкость кузова, отсутствие полного привода, жесткая подвеска – недостатки китайского автопрома, которые с возрастом только усугубляются.

Александр Сурков, руководитель направления Автомобили с пробегом, ГК «Прагматика»:

- Рост спроса на подержанные автомобили китайских марок обеспечен, в первую очередь, емкостью вторичного рынка. Соответственно, небольшое изменение спроса на китайские бренды сразу же оказывает влияние на значительную положительную динамику их продаж по отношению к другим маркам.

В России представлено около десяти китайских марок, что составляет менее 10% от общего количества брендов, выпускаемых в Китае. Этим пока и объясняются относительно небольшие цифры этих брендов на российском рынке по отношению к другим маркам. К тому же российско-китайские автомобильные отношения пока имеют не такую длинную историю, как, например, с европейскими странами, поэтому пока рано говорить о большой представленности этих автомобилей на рынке России.

Автомобили с пробегом китайских марок следует покупать в возрасте до 5 лет или в рамках гарантийного периода, и только те машины, которые представлены официальными дилерскими предприятиями и сетями. Пока что главный недостаток – невысокая репутация брендов в части надежности и эксплуатационных характеристик автомобилей, а также низкое сохранение их остаточной стоимости.

Форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты» пройдет 16 июня сразу в двух форматах – офлайн и онлайн. Кроме Данила Пивоварова, «вживую» здесь выступят и другие спикеры. Ждем вас на форуме!