Как параллельный импорт повлияет на авторынок России?

Правительство легализовало параллельный импорт товаров, преимущественно автомобилей и запчастей, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Поможет ли эта мера улучшить ситуацию с доступностью на российском авторынке в условиях отсутствия официальных поставок новых машин? И насколько такие автомобили будут востребованы среди покупателей с учетом их стоимости и условий гарантийного обслуживания? С этими вопросами мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Параллельный импорт не решит задачу дефицита, поскольку основная проблема заключается в регламентах и ограничениях по работе с Россией со стороны производителей и ритейлеров. Дилеры ограничены действием дилерских договоров, но, при желании, это будет одной из опций продолжения существования бизнеса и поддержания его работоспособности. Со стороны нашей компании мы готовы предоставлять гарантию на автомобили, ввезенные путем параллельного импорта, но за отдельную плату, так как это не планируется закладывать в стоимость авто. В ином случае клиенты могут приобрести автомобиль без возможности провести гарантийное обслуживание.

Между тем, введение параллельного импорта острее отражает потребность покупателей в дилерах. Это связано с тем, что современные автомобили имеют много электронных компонентов и, авто, выпущенный для рынка Азии или Европы, необходимо будет дополнительно адаптировать под РФ (оснащать системами «ЭРА-ГЛОНАСС», загружать российское ПО и пр.). Если автомобилисты пренебрежительно отнесутся к прохождению сервисного регламента у официального дилера, они могут создать опасность для других участников движения.

Что касается запчастей и комплектующих, параллельный импорт позволит облегчить ситуацию с их наличием. Однако сейчас мы видим сложности в логистике, оплаты и сроках со стороны поставщиков.

Алексей Гуляев, заместитель генерального директора по сервису, АГ «АВИЛОН»:

- Со стороны импортеров еще не поступало официальной коммуникации о каких-либо новых схемах поставок автомобилей и комплектующих, через какие страны будет осуществляться ввоз автомобилей, а также об изменении логистических цепочек. Мы поддерживаем постоянную связь с производителями и получаем актуальную информацию о сроках и объемах всех поставок.

Говоря о поставках автомобилей и запчастей через параллельные каналы, стоит отметить, что отрасли потребуется некоторое время для разработки стратегии по работе с данными каналами, а также необходимо оценить все аспекты такой процедуры. Нам еще неизвестны детали по осуществлению параллельного импорта, по этой причине крайне трудно оценить перспективы данного канала и какими будут цены на автомобили.

Относительно запчастей можно сказать, что качество будет абсолютно одинаковым, если мы говорим про поставки оригинальных запчастей с помощью каналов параллельного импорта. Но стоит учитывать, что в дополнение к этому на рынок через параллельные каналы пойдут «серые» поставки, тогда клиентам будут доступны детали сомнительного происхождения и низкого качества, что впоследствии может сказаться на других узлах автомобиля, чем можно навредить ТС и понести наибольшие потери. В случае возникновения неполадок, связанных с установкой деталей низкого качества, придется понести дополнительные затраты для их устранения. Качество, безопасность и срок эксплуатации – это три главных пункта, на которых нет гарантии при использовании «серых» запчастей.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Параллельный импорт в несколько раз дороже поставок официальных дистрибьюторов, поэтому эта мера не сможет решить проблему дефицита авто в РФ. Ранее автомобили поставлялись напрямую от дистрибьютора и включали в себя логистические расходы. С помощью параллельного импорта доставка автомобилей в Россию будет осуществляться посредниками, что повлияет на конечную стоимость не только для покупателей, но и для дилеров. Поэтому есть вероятность смещения потребительского спроса на китайские авто и автомобили с пробегом.

Скорее всего, параллельный импорт будет осуществляться через Турцию, Казахстан, Китай, Армению. Если говорить о гарантийных обязательствах, то их будут обеспечивать дилеры, а не дистрибьюторы.