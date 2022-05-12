Как увеличить срок эксплуатации автомобиля?

В условиях острого дефицита на авторынке и падения реальных доходов россияне все чаще откладывают замену транспортного средства. Каким образом можно продлить срок службы подержанного автомобиля и что не следует делать, чтобы не остаться без «колес» при нехватке запчастей? С этим вопросом мы обратились к ведущим специалистам по автосервису. А подробнее о всем, что связано б/у машинами, можно будет узнать на форуме автобизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты», который 16 июня проведет агентство «АВТОСТАТ».

Максим Рязанов, технический директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Практически у всех современных автомобилей средний срок службы составляет примерно 12 лет, а если говорить о пробеге – около 320 тыс. км. Примечательно, что еще недавно, в 1970-х годах, эти показатели равнялись 8 годам и 150 тыс. км. В России есть автовладельцы, которые эксплуатируют иномарку 20 – 30 лет, и машины по-прежнему на ходу. Это возможно благодаря грамотной эксплуатации и своевременному техническому обслуживанию автомобиля.

Основное правило – следить за уровнем масла и менять его даже чаще, чем советует производитель. Например, если автомобиль используется для частых коротких поездок, езды по бездорожью и бывает в пробках, то лучше производить процедуру каждые 7500 км или 6 месяцев. Некоторые виды технических работ владелец авто может сделать самостоятельно: заменить моторное масло, тормозные колодки, свечи зажигания, охлаждающую жидкость, проверить уровень заряда аккумулятора. А вот ремонт или замену двигателя, коробки переключения передач, электропроводки, а также геометрии кузова лучше доверить профессионалам. Не рекомендуется использовать подержанные запчасти и комплектующие, особенно, купленные «с рук». Лучше отдать предпочтение качественным аналогам, которые сейчас доступны благодаря системе параллельного импорта, в идеале, конечно, использовать оригинальные.

Помимо регулярного технического осмотра и проведения необходимых процедур для поддержания нормальной работы всех узлов и агрегатов автомобиля, владелец должен правильно эксплуатировать машину, а именно – соблюдать рекомендации по его управлению. Например, не нарушать скоростной режим, избегать заторов. Оптимальная скорость для продления срока эксплуатации автомобиля – 80 км/ч; при ней меньше всего изнашиваются все компоненты машины. Например, при меньшей скорости могут возникнуть неполадки в охлаждающей системе, при большей – вырастет расход топлива.

Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов, FIT SERVICE:

- Первое, что стоит сказать, автомобиль – это сложное техническое устройство, в котором один узел влияет на другой. Если один узел в автомобиле выходит из строя, то его неправильная работа влечет за собой выход из строя соседних узлов. Например, выход из строя стойки стабилизатора приведет впоследствии к разбитым шаровым опорам и амортизаторам. Та же самая история с двигателем: не вовремя замененный ремень приведет к выходу из строя всех узлов вокруг – разбитым подшипникам, шкивам и загнутым клапанам.

Поэтому самое главное, что нужно делать, чтобы продлить срок службы автомобиля, – это своевременно его обслуживать и не ждать, когда сломается. Вот эта наша русская традиция – «я еще поезжу», это неправильная традиция, поскольку это дороже обходится. Мы прекрасно видим, что происходит с такими клиентами – «у меня небольшой стук, люфт, ничего страшного, я еще поезжу», а потом «поездил» и нужно менять всю ходовую, а можно было обойтись стойкой стабилизатора. Только своевременное техническое обслуживание и замена выходящих из строя деталей продлят срок службы автомобиля. Понятно, что это касается не всего: если у вас царапина на бампере, то, конечно, «я еще поезжу», хотя и в этом случае, если запустить, то появится ржавчина и коррозия.

Все вышесказанное еще актуальнее в условиях дефицита. Если сегодня это может быть просто замена ремня ГРМ, который вполне можно купить и никаких проблем с этим нет, то его несвоевременная замена приведет к капитальному ремонту двигателя. Дело даже не в том, что это дорого, а просто невозможно, поскольку сейчас запчастей для моторной группы попросту нет, и ближайшие 5 месяцев их не будет. Эти запчасти попали в санкционный список, и они запрещены для ввоза из стран Евросоюза. Поэтому первое, что нужно делать в сегодняшних условиях дефицита, проводить техническое обслуживание и не ждать, когда сломается, поскольку высока вероятность того, что понадобятся запчасти, которых попросту нет на российском рынке.

Нельзя сказать, что ресурс современных автомобилей как-то сильно отличается от ресурса старых автомобилей. Мы видим, когда люди ездят и по 500 – 700 тысяч и по миллиону километров, и автомобили в хорошем состоянии, потому что вовремя меняются узлы. Единственно, что сейчас влияет на срок эксплуатации автомобиля, – это кузов и рама, если они прогнили, то уже все. Хотя, и такой диагноз не приговор – кузов и раму тоже можно заменить.

Если говорить про современный автомобиль, то никакие операции на нем уже невозможно сделать самостоятельно. Сейчас практически на всех современных автомобилях для любой сервисной операции требуются сканеры, специнструмент. Соответственно автомобилисту делать это крайне сложно. Конечно, самостоятельно можно поменять лампочку, дворник или масло в двигателе, но, опять же, не на всех автомобилях. На современных автомобилях сейчас нужен сканер, чтобы поменять масло в двигателе, лампочку, потому что даже из-за неисправной лампочки автомобиль может уйти в аварийный режим, и ошибку эту нужно сбросить.



Главный вопрос возникает: зачем что-то делать самостоятельно? Сейчас великое множество автосервисов, которые меняют бесплатно те или иные детали. Просто покупаешь на месте, и установят все бесплатно. Ради чего, собственно, ехать в гараж и что-то менять самому, если установка бесплатно. Покупать запчасть все равно нужно. Конечно, можно найти где-то подешевле, но как показывает наш опыт, это «дешевле» может выйти в разы дороже. Мы каждый день наблюдаем покалеченные автомобили, когда человек попытался сделать что-то сам, и по итогу даже замена масла может превратиться в дорогостоящий ремонт.

Александр Лихачев, эксперт департамента послепродажного обслуживания, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Срок службы современного автомобиля определяется в большинстве случаев ресурсом его двигателя и составляет для бензинового атмосферного мотора примерно 300 тыс. км. При хорошем уходе и грамотной эксплуатации ресурс может быть увеличен до 400 – 450 тыс. км.

Уже несколько лет мы наблюдаем тенденцию роста срока владения автомобилем. В недавнем прошлом замена происходила после окончания гарантийного срока, то есть примерно через 3 года или 100 тыс. км. пробега. Затем этот временной интервал вырос до 5 лет, а сейчас многие владельцы планируют замену автомобиля после 9 – 10 лет эксплуатации. В таких условиях жизнь автомобиля продлевает качественное обслуживание с применением оригинальных расходных материалов, соблюдением технического регламента производителя и учетом условий эксплуатации.

Сейчас все, в том числе и официальные дилеры, столкнутся с дефицитом запчастей – это неизбежно, если поставки не возобновятся. «БИЗНЕС КАР» как крупнейшая дилерская сеть Toyota и Lexus имеет большой склад, на котором сейчас достаточно запасных частей для проведения ТО. Для автовладельцев будет разумно воспользоваться наличием оригинальных расходников и провести полноценное ТО у официального дилера согласно регламенту производителя.

Если стоит цель сэкономить, то ТО может быть проведено и на неофициальной СТО, которой вы доверяете, но сложный технический ремонт я все-таки рекомендую делать у «официалов». Официальный дилер располагает штатом сертифицированных специалистов, специальным инструментом под конкретные модели автомобилей и доступом к информационным ресурсам производителя по выполнению ремонтных работ узлов и агрегатов конкретной модели автомобиля, электрическим схемам и алгоритмам настройки электронных систем.

Есть работы и проверки, которые автовладелец способен выполнить самостоятельно: измерение давления в шинах, осмотр шин на предмет износа перед сезонным шиномонтажом, обращая внимание на наличие балансировочных грузиков, сам шиномонтаж, если есть навыки и шины забортированы на колесные диски. Для своевременного реагирования на возможные неисправности необходимо обращать внимание на посторонние звуки и шумы; проверять уровни жидкостей в моторном отсеке, уровень масла; осматривать моторный отсек на предмет выявления дефектов приводных ремней, шлангов и т.д. И, конечно, нужно следить за кузовом, своевременно устраняя дефекты лакокрасочного покрытия, чтобы не допустить серьезной коррозии.

Приведу ряд простых советов, которых стоит придерживаться, чтобы продлить срок эксплуатации автомобиля. Во-первых, преимущественно использовать машину для поездок на дальние расстояния, поскольку короткие поездки относятся к тяжелым условиям эксплуатации автомобиля, особенно в зимнее время. Также нужно исключить работу двигателя на холостом ходу при длительных остановках; своевременно проводить ТО согласно регламенту производителя с учетом условий эксплуатации; использовать топливо высокого качества одной марки рекомендованного октанового числа с проверенных заправочных станций.

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