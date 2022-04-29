Артем Самородов: что происходит на автомобильном рынке России прямо сейчас?

В этом материале я предприму попытку описать текущую реальность автомобильного рынка страны и пояснить происходящее простым и понятным языком. Предлагаю обратить внимание на продажи новых автомобилей по итогам первого квартала 2022 года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2022-го в стране было продано 277 332 новых автомобиля, и это меньше результатов первого квартала прошлого года примерно на 110 тысяч машин. Основное падение пришлось именно на март, когда рынок рухнул аж на две трети, а объем продаж оказался на уровне 55 тысяч автомобилей. Но то ли еще будет, ведь апрель показывает еще более негативную динамику. И если в начале марта сработал эффект паники, и многие сограждане купили автомобиль в качестве инструмента для сохранения своих средств на фоне растущих курсов валют и неопределенности в мире, то в апреле этого фактора уже не было. Вполне вероятно, мы увидим еще более глубокое падение объемов, о чем уже сейчас говорят дилеры по всей стране. На фоне происходящих на автомобильном рынке событий аналитическое агентство «АВТОСТАТ» дало прогноз, что по итогам года мы сможем увидеть падение рынка и на 50% и, возможно, даже на 60% - по сравнению с результатами прошлого года. Кстати, в прошлом году, по данным АЕБ, было продано 1 миллион 667 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Вот и считайте, что по прогнозу за 2022 год будет продано 700 - 800 тысяч автомобилей, что безусловно перевернет всю автомобильную отрасль. Что происходит с ценами Глядя на эти цифры и читая эту информацию, логично будет предположить, что раз продажи падают, то и цены будут идти вниз и значит, «дураки» те, кто поторопился и уже купил автомобиль. Надо просто еще немного подождать и ценники вернутся к прежним уровням. Насчет цен отдельно отмечу, что весь прошлый год они ежемесячно росли на 1 - 3%, и это только у официальных дилеров. Так продолжалось до самого марта 2022 года, а в марте цены еще буквально «скакнули», в диапазоне 10 - 30%, в зависимости от бренда. Но рост не остановился и на этом, уже в апреле многие производители продолжили менять ценники в сторону увеличения. О ставке ЦБ и автокредитах Давайте разберемся, что же такого произошло и почему остановился рынок. В конце февраля мы столкнулись с быстрым ростом курса валют, логично предположить, что те, кто имел такую возможность, побежали покупать валюту. Многие успели купить ее дорого. Затем ЦБ применил работающие инструменты и после этого интерес к покупке валюты значительно остыл. Но теперь появилось немалая часть граждан, которые ждут возврата курса на пиковые значения.

Также в конце февраля ЦБ сильно поднял ключевую ставку, и положительным эффектом этого стала возможность положить деньги в банк под 20% годовых и даже более. Инструмент сработал, и, по данным аналитиков, около 95% изъятых гражданами со счетов средств вернулись обратно в банки. Но депозит - не обычный счет, это вклад со сроком обычно от 3-х месяцев. Соответственно, эти деньги не могут вернуться в экономику раньше июня. Другим эффектом от поднятия ключевой ставки стал резкий рост процентов по кредиту. В частности, банковские ставки по автокредитам подскочили до 30%. Вы готовы покупать машину в кредит при таких процентах? Я - нет. Кроме того, что это тяжелая нагрузка на получателя кредита, банки еще и ужесточили условия выдачи. В итоге кредитный рынок рухнул и теперь он сможет ожить только после снижения ставок до приемлемых уровней. Все вышеописанные действия привели к замедлению спроса не только на автомобильном рынке, но и в других отраслях. Что в принципе требовалось сделать? Остановить гиперинфляцию, подпитанную страхами и паникой. Результаты были достигнуты, ключевая ставка ЦБ уже снизилась до 17%, а впереди, вероятно, будет еще одно ее понижение. Теперь-то точно логика подсказывает: еще немного подождать - и машины подешевеют. Но нет, все гораздо сложнее. Поясню на примере АВТОВАЗа. Ситуация на АВТОВАЗе - весьма показательная Обычно завод уходил в ежегодный корпоративный отпуск в конце лета, но в этом году сотрудники ушли на отдых в апреле. Причина - нет комплектующих для безостановочной работы конвейеров. Половина мая пройдет в праздниках и только к концу месяца завод сможет заработать в полную силу. Но произойдет это только в том случае, если найдутся комплектующие. С июня, как было объявлено ранее, завод начнет работать по графику сокращенной недели. С высокой долей вероятности производиться будут только самые бедные комплектации - без кондиционеров, АБС и прочей электронно-управляемой техники. Вероятнее всего, на сборке оставят только «нивы» и «гранты». Некоторые шутники предполагают возрождение «семерочек», «приор» и «калины», но это не точно.