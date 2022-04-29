Артем Самородов: что происходит на автомобильном рынке России прямо сейчас?

В этом материале я предприму попытку описать текущую реальность автомобильного рынка страны и пояснить происходящее простым и понятным языком. Предлагаю обратить внимание на продажи новых автомобилей по итогам первого квартала 2022 года.
По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом квартале 2022-го в стране было продано 277 332 новых автомобиля, и это меньше результатов первого квартала прошлого года примерно на 110 тысяч машин. Основное падение пришлось именно на март, когда рынок рухнул аж на две трети, а объем продаж оказался на уровне 55 тысяч автомобилей.
Но то ли еще будет, ведь апрель показывает еще более негативную динамику. И если в начале марта сработал эффект паники, и многие сограждане купили автомобиль в качестве инструмента для сохранения своих средств на фоне растущих курсов валют и неопределенности в мире, то в апреле этого фактора уже не было. Вполне вероятно, мы увидим еще более глубокое падение объемов, о чем уже сейчас говорят дилеры по всей стране.
На фоне происходящих на автомобильном рынке событий аналитическое агентство «АВТОСТАТ» дало прогноз, что по итогам года мы сможем увидеть падение рынка и на 50% и, возможно, даже на 60% - по сравнению с результатами прошлого года. Кстати, в прошлом году, по данным АЕБ, было продано 1 миллион 667 тысяч новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Вот и считайте, что по прогнозу за 2022 год будет продано 700 - 800 тысяч автомобилей, что безусловно перевернет всю автомобильную отрасль.
Что происходит с ценами
Глядя на эти цифры и читая эту информацию, логично будет предположить, что раз продажи падают, то и цены будут идти вниз и значит, «дураки» те, кто поторопился и уже купил автомобиль. Надо просто еще немного подождать и ценники вернутся к прежним уровням. Насчет цен отдельно отмечу, что весь прошлый год они ежемесячно росли на 1 - 3%, и это только у официальных дилеров. Так продолжалось до самого марта 2022 года, а в марте цены еще буквально «скакнули», в диапазоне 10 - 30%, в зависимости от бренда. Но рост не остановился и на этом, уже в апреле многие производители продолжили менять ценники в сторону увеличения.
О ставке ЦБ и автокредитах
Давайте разберемся, что же такого произошло и почему остановился рынок. В конце февраля мы столкнулись с быстрым ростом курса валют, логично предположить, что те, кто имел такую возможность, побежали покупать валюту. Многие успели купить ее дорого. Затем ЦБ применил работающие инструменты и после этого интерес к покупке валюты значительно остыл. Но теперь появилось немалая часть граждан, которые ждут возврата курса на пиковые значения.
Также в конце февраля ЦБ сильно поднял ключевую ставку, и положительным эффектом этого стала возможность положить деньги в банк под 20% годовых и даже более. Инструмент сработал, и, по данным аналитиков, около 95% изъятых гражданами со счетов средств вернулись обратно в банки. Но депозит - не обычный счет, это вклад со сроком обычно от 3-х месяцев. Соответственно, эти деньги не могут вернуться в экономику раньше июня.
Другим эффектом от поднятия ключевой ставки стал резкий рост процентов по кредиту. В частности, банковские ставки по автокредитам подскочили до 30%. Вы готовы покупать машину в кредит при таких процентах? Я - нет. Кроме того, что это тяжелая нагрузка на получателя кредита, банки еще и ужесточили условия выдачи. В итоге кредитный рынок рухнул и теперь он сможет ожить только после снижения ставок до приемлемых уровней.
Все вышеописанные действия привели к замедлению спроса не только на автомобильном рынке, но и в других отраслях. Что в принципе требовалось сделать? Остановить гиперинфляцию, подпитанную страхами и паникой. Результаты были достигнуты, ключевая ставка ЦБ уже снизилась до 17%, а впереди, вероятно, будет еще одно ее понижение. Теперь-то точно логика подсказывает: еще немного подождать - и машины подешевеют. Но нет, все гораздо сложнее. Поясню на примере АВТОВАЗа.
Ситуация на АВТОВАЗе - весьма показательная
Обычно завод уходил в ежегодный корпоративный отпуск в конце лета, но в этом году сотрудники ушли на отдых в апреле. Причина - нет комплектующих для безостановочной работы конвейеров. Половина мая пройдет в праздниках и только к концу месяца завод сможет заработать в полную силу. Но произойдет это только в том случае, если найдутся комплектующие. С июня, как было объявлено ранее, завод начнет работать по графику сокращенной недели. С высокой долей вероятности производиться будут только самые бедные комплектации - без кондиционеров, АБС и прочей электронно-управляемой техники. Вероятнее всего, на сборке оставят только «нивы» и «гранты». Некоторые шутники предполагают возрождение «семерочек», «приор» и «калины», но это не точно.
Совсем свежая новость про АВТОВАЗ - о том, что концерн Renault продает свою долю и даже, возможно, продает завод Renault, который находится в Москве (бывший АЗЛК). Стоимость сделки пока не известна, но покупателем, скорее всего, будет какая-то из отечественных госструктур. К чему это приведет? К тому, что и без того сложная ситуация с поставками комплектующих только усугубится.
В прошлом году дефицит автомобилей в мире сначала был следствием кризиса в отрасли, связанном с производством полупроводников, потом мир накрыли трудности с отгрузками - то канал в Турции блокировался, то порты в Китае закрывались из-за «короны». В итоге рвались цепочки поставок, дорожали логистические услуги. В конце февраля 2022 года ситуация усугубилась, и в логистике возникли не просто длительные задержки, но необходимость полной перестройки отрасли. В ситуации с АВТОВАЗом это значит, что с уходом Renault из владельцев придется формировать совершенно новые логистические цепочки, искать поставщиков и заключать новые контракты. Произойдет ли это быстро? Вряд ли.
А что же дилеры?
Ситуация может растянуться на очень длительный период. И все это время точно будет дефицит новых автомобилей. Глубину этого дефицита сегодня трудно оценить, но уже очевидно, что официальные цены продолжат расти. А неофициальные цены регулируются в основном двумя факторами - рыночный спрос, т.е. банальное наличие клиентов в салоне, и потребность, т.е. необходимость иметь денежные средства для погашения своих обязательных платежей. У каждого дилера есть множество финансовых обязательств - оплата за товар, полученный в рассрочку, оплата кредитов на финансирование бизнеса, выплата заработных плат, коммунальные платежи, налоговые отчисления… И все это влияет на принятие решений.
В ситуации, когда поток клиентов снижается, возникают затруднения с выполнением обязательств. Чтобы преодолеть эти трудности, нужно высвободить денежные средства из товара, т.е. автомобилей. Именно это подталкивает дилеров к краткосрочному снижению своих аппетитов и отказу от сверхнаценок. Сегодня реально возможно договариваться с дилером о цене, и, если не удалось договориться с одним, можно идти к другому и разговаривать там.
Цены все равно продолжат рост
Так может, стоит подождать и цены упадут? Было бы логично, если бы на рынок не давили факторы, описанные мной выше. Уже в мае ставки по кредиту могут значительно снизиться, и тогда желающих и способных приобрести автомобиль в кредит станет гораздо больше. Продажи потихоньку пойдут вверх. К тому же уже в июне люди смогут снять свои средства с депозитов - пройдет как раз 3 месяца. И если цены им покажутся не сверхвысокими, а потребность в автомобилях будет, они придут в автосалоны. Продажи смогут пойти вверх. Но на фоне реального дефицита машин цены не будут стоять на месте и снова поползут вверх.
Могу предположить, что в этом году наиболее выгодные цены для покупки нового автомобиля будут именно в конце апреля и мае. Пример с АВТОВАЗом - весьма показательный, потому что и по другим брендам картина ничуть не лучше. И если вы планировали совершить покупку автомобиля, то лучше это сделать сейчас. Выражаю личное мнение, а решение, безусловно, остается за вами. Рынок сейчас очень непредсказуем.