«АВТОДИЛЕР ГОДА – 2022»: как стать лучшим дилером в России?

Текущая геополитическая и экономическая ситуация в стране ставит перед участниками авторынка новые вызовы. Как дилерам не просто выжить в нынешних реалиях, а добиться успехов? С этим вопросом мы обратились к лауреатам 7-й национальной премии «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021». А уже 26 мая состоится очередная церемония награждения победителей Премии, которые будут определены экспертами агентства «АВТОСТАТ» и Авито Авто из более чем 500 номинантов.

Андрей Каменский, директор по маркетингу, АГ «АВИЛОН»:

- В рамках стратегии развития Автомобильной Группы «АВИЛОН» уделяется особое внимание клиентскому сервису и его качеству, поэтому мы постоянно работаем над развитием и улучшением, что позволяет обеспечить высокий уровень организации продаж в наших дилерских центрах. Причем работы по улучшению ведутся по всем направлениям – офлайн-продажи, в digital-пространстве, последние годы мы внедряем новые, а главное современные инструменты в функционал онлайн-продаж. В премиум-сегменте, как и в массовом, мы стараемся предоставить онлайн-пользователям максимальный объем информации о моделях автомобилей и услугах, которые им интересны (актуальные прайсы, модели в наличии, перечень сервисных работ, акции и т.д.). Благодаря такому решению мы получаем лояльность клиента, еще до того, как он посетил дилерский центр, а трафик становится более целевым.

В текущих условиях, безусловно, перед дилерами стоит главная задача – сохранить свой бизнес и понести минимальные потери. Сейчас важно оперативно подстраиваться под стремительно меняющиеся события.

Мы рады, что наши дилерские центры заняли первые места по ряду номинаций «АВТОДИЛЕР ГОДА – 2021», это подтверждает высокую квалификацию команд дилерских центров, корректность выбранного вектора развития компании и доверия клиентов. Победы только стимулируют нас быть лучше, чтобы превзойти в первую очередь самих себя.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Ключевое преимущество автохолдинга – это наши высокие стандарты обслуживания, в качестве которых на собственном опыте могут убедиться наши клиенты. И не важно, где находится наш дилерский центр – в столице или регионе, можно быть уверенным: сотрудники «КЛЮЧАВТО» сделают максимум, чтобы покупатель не просто остался довольным, а вернулся за повторной покупкой.

В текущих условиях неопределенности важно постоянно быть на связи со своим клиентом, поддерживать его желания, предоставлять возможности и альтернативы. Мы выстраиваем омниканальную бизнес-модель, которая позволяет клиенту осуществлять взаимодействие с нами любым удобным для него способом как онлайн, так и офлайн.

Новая реальность заставляет автодилеров адаптироваться, причем очень быстро – обстановка меняется буквально каждый день. Наша главная задача – сохранить качество клиентского сервиса, несмотря на общую нестабильность ситуации и ограниченность ресурсов. «КЛЮЧАВТО» активно внедряет инструменты автоматизации, чтобы максимально упростить ежедневные процессы и при этом оставаться с клиентом 24/7. Сейчас как никогда важно быть гибкими – предстоит изменить не только привычные подходы к работе с клиентами, но и в целом перестроить многие бизнес-процессы.

Конечно, для нас большая честь – получить признание от самого авторитетного аналитического агентства на авторынке России, каким является «АВТОСТАТ», особенно в условиях сильной конкуренции. Победа в Премии в очередной раз подтвердила, что «КЛЮЧАВТО» – эксперт в своем деле и сильный игрок на автомобильном рынке. Что касается значимости для клиента – тут все просто. Клиенты хотят приобретать и обслуживать свои автомобили у лучших дилеров, и победа в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» – это весомый аргумент в пользу выбора «КЛЮЧАВТО».

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:



- Секрет успеха компании «Автодом» – в людях. Весь наш бизнес делают люди, и я очень благодарен коллегам, которые работают в компании не один год. У нас есть сотрудники, работающие с самого основания компании. И сейчас эти люди не просто работают на рядовых должностях, они ведущие топ-менеджеры холдинга. Большая часть их жизни связана с «Автодомом». Эти люди много раз в жизни могли поменять и компанию, и позицию, и даже город, но оставались верны компании, несмотря на трудные ситуации. Наверное, это – одна из главных причин нашего успеха. Сейчас «Автодом» переживает второе рождение, мы становимся масштабнее и эффективнее, и это – тоже часть успеха. Накопленный за годы работы опыт позволяет нам профессионально и своевременно оказывать комплексные услуги по продаже и обслуживанию автомобилей и делать сервис максимально доступным для наших клиентов.

Не стоит забывать, что обслуживание и уровень сервиса иногда бывают важнее покупки. Автомобили клиенты покупают раз в несколько лет, а обслуживают регулярно. За годы работы мы создали репутацию надежной и проверенной компании, и теперь клиенты сами выбирают нас. Среди интересных решений у нас есть опыт работы в нашем люксовом бренде Lamborghini, когда наши специалисты выезжают в самые отдаленные регионы России и даже ближайшего зарубежья и проводят сервисное обслуживание или ремонтные работы уникальных автомобилей, решая тем самым проблему отсутствия в регионе дилерского центра. Возможно, в дальнейшем мы реализуем и удаленный сервис.

Кроме того, надо понимать, что сегодня любой автомобильный холдинг – это, прежде всего, цифровая компания, и мы не исключение. Наши инвестиции во многом направлены именно в маркетинг и IT-технологии. Это реальность времени, и мы готовы вкладывать большие средства в развитие цифровых технологий.

Я хочу поблагодарить организаторов Премии «АВТОДИЛЕР ГОДА» за этот отличный проект. Мы гордимся победами в Премии и продолжим совершенствовать качество обслуживания и масштабировать уникальные практики на все наши дилерские центры.

Даниил Зубарев, директор, УК «ТрансТехСервис»:

- Секрет успеха – сильная команда: амбициозные руководители, и ответственные сотрудники. Мы всегда придерживаемся установки «Клиент – это наш друг, наш дорогой гость», и стараемся сделать сервис первоклассным. Учитывая, что мы уже много лет остаемся лидерами в регионах своего присутствия, у нас это получается. В нашу команду сотрудники, как правило, приходят без опыта, и растут внутри холдинга. То есть руководители – это те люди, которые знают все процессы с базовых принципов, и поэтому, принимая управленческие решения, четко понимают, какой путь предстоит пройти до достижения результата. Ну и, безусловно, стабильно проводим бенчмаркинг, поскольку это важнейший этап, который помогает определять новые зоны роста.

Мы всегда придерживаемся принципа: «Если есть какие-то сложности, на которые мы не можем повлиять, то не стоит терпеливо сопротивляться, а увидеть образ ближайшего будущего и искать решение там, где другие этого не видят или еще не успели среагировать».

Вот уже восьмой год мы с огромным удовольствием принимаем участие в премии «АВТОДИЛЕР ГОДА». Каждый дилерский центр ответственно подходит к заполнению анкет и с волнением ждет результатов. Для нас премия «АВТОДИЛЕР ГОДА» – прежде всего, оценка собственной деятельности. Очень важно еще раз увидеть, в чем мы лучшие, а где мы уступаем свои позиции коллегам. Вдохновиться результатами или сделать выводы, и идти вперед к усовершенствованию. А для наших клиентов, осмелимся предположить, что всероссийское признание нас, как дилера, лучшими, еще больше укрепляет доверие к услугам, которые мы оказываем, и не оставляет никаких сомнений в качестве.