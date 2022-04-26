Спикер форума «Used Cars Forum – 2022» Данил Пивоваров рассказал о ситуации на рынке автомобилей с пробегом

По итогам прошлого года на один проданный новый легковой автомобиль приходилось четыре с пробегом. Продажи подержанных машин в 2021 году выросли на 8%. Однако сегодня мы видим тенденцию к снижению спроса. В рамках подготовки VII ежегодного форума «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» (подробности и регистрация – по ссылке) мы решили узнать, что сейчас происходит со вторичным рынком. Об этом рассказал директор по новым проектам агентства «АВТОСТАТ» и спикер предстоящего форума Данил Пивоваров.

- Как изменился рынок легковых автомобилей с пробегом в связи с новыми политическими и экономическими реалиями в России?

- Полноценно говорить об этом можно будет ближе к осени, т.к. прошло мало времени. То, что мы видим на данный момент (по март включительно): регистрации автомобилей с пробегом в целом снизились в 1 квартале 2022 на 9% по сравнению с таким же периодом 2021 года. Если же сравнивать март 2022-го к марту 2021-го, то снижение составляет уже 11%. При этом разные возрастные сегменты показали разнонаправленные тренды: «молодые» автомобили (возрастом до 5 лет) показали рост 10%. Если анализировать машины до 7 лет, то прибавка скромнее – плюс 3%. Если же взять активный сегмент максимально широко (до 10 лет), то мы видим снижение на 15%.

- С чем, на ваш взгляд, связано падение рынка?

- Это связано с тем, что в целом у людей значительно снизилось количество поводов для смены машины. Выход автомобиля с пробегом на рынок – это в первую очередь замена текущего авто новым (или другим с пробегом, но более новым). Склады новых машин уменьшились, перспектива их пополнения видится призрачной (говорим про весь рынок в целом, а не про ситуацию у отдельных марок). Как итог, дилеры подняли цены (на некоторые модели на 60%), что логично в условиях неопределенности с поставками. Доступность кредитов и других финансовых инструментов, которые обеспечивали до половины продаж новых машин, упала в несколько раз. Согласитесь, одно дело брать кредит под 9% годовых, другое – под 25%. Плюс крайняя неуверенность покупателей в завтрашнем дне – прежде всего, в наличии работы. Большое число граждан – из тех, кто имеют накопления – думают о том, чтобы иметь «подушку» на случай сокращения.

- Каким образом падение рынка подержанных легковых автомобилей отразится на дилерских сетях?

- Основной канал поступления автомобилей к дилерам – трейд-ин. При снижении продаж новых машин, например, в 2 раза, кол-во автомобилей, принимаемых в трейд-ин, снизится минимум на столько же. Да, можно говорить про развитие этого механизма в сторону обмена одного автомобиля с пробегом на другой, и развивать этот канал, безусловно, нужно. Но, опять же, чтобы машины в нужном количестве появлялись на рынке, потребителям нужен повод для смены автомобиля, а доступность основных драйверов для таких поводов существенно снизилась.

- Как будет развиваться рынок легковых б/у автомобилей в 2022 году?

- Предполагаю, что в целом по году будет снижение на 12 – 16%.

Форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum – 2022. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты» пройдет 16 июня сразу в двух форматах – офлайн и онлайн. Мы и дальше будем знакомить вас с мнениями его участников. Следите за публикациями на нашем сайте!