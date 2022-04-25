Подешевеют ли автомобили на фоне укрепления рубля?

Мартовский обвал рубля вызвал скачок цен на новые автомобили в среднем на 35 – 45%. Несмотря на то, что в последнее время курс национальной валюты стал постепенно укрепляться, некоторые автопроизводители, работающие на российском рынке, продолжают повышать цены на свою продукцию. Возможно ли снижение стоимости автомобилей на фоне дальнейшей стабилизации рубля, учитывая обострившийся дефицит на авторынке с одной стороны и падение спроса – с другой? С этим вопросом мы обратились к ведущим российским автодилерам.

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению, компания «Нижегородец»:

- Рост цен в текущих геополитических и экономических условиях обусловлен курсом рубля. С одной стороны, он укрепился, но с другой стороны, продолжает проявляться дефицит автомобилей – их просто не поставляют сейчас в Россию. Поэтому, вероятно, производители сделали вывод о том, что нет смысла снижать цены. Сегодня мы наблюдаем предельную стоимость автомобилей, что сказалось на спросе: их просто перестали покупать.

Снижение цен со стороны автопроизводителей возможно при возобновлении производства в России или возобновлении поставок собранных за границей машин. При этом, если всего несколько производителей смогут в дальнейшем продавать автомобили, то снижение цен маловероятно. Если рассуждать логично, то сначала необходимо стабилизировать спрос, далее – поставки, тогда объем поставок восстановится к концу года.

Из-за резкого падения выручки от продажи машин, автомобильные дилеры сейчас как никто другой нуждаются в федеральной государственной поддержке на уровне Минпромторга. Если дилерские компании заблокируют свою деятельность по продаже авто, то они просто перестанут существовать в ближайшей перспективе. Сложность заключается в том, что дилер самостоятельно не может решить вопрос с поставкой и продажей, так как машины всегда продаются совместно с программами производителей и банков.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Спрос в дилерских центрах минимальный, в текущих условиях автомобиль покупают только те потребители, которым он действительно необходим. На это также влияет текущая ставка автокредитования, которая варьируется от 16% до 25% годовых.

В апреле увеличения цен не будет. Однако встает вопрос о покупательской способности населения и о возможностях дилеров поддерживать бизнес в сложившейся обстановке. Поставки приостановлены по всем брендам, кроме автомобилей из КНР. При этом запасов дилеров хватит примерно на три месяца. Тем не менее, резерв автомобилей конечен, и в дальнейшем дефицит будет только усиливаться, и, скорее всего, продлится в течение 2023 года, даже при условии возобновления поставок. Снижение цен зависит от гибкого реагирования участников рынка на текущую ситуацию и покупательскую способность в целом.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- Цены на новые автомобили в марте росли из-за колебаний курсов валют, логистического кризиса и других внешних факторов. Некоторые автопроизводители в этот же период объявили о временной приостановке своих поставок в Россию, причем это касалось как самих автомобилей, так и запчастей и комплектующих.



В текущих условиях спрос на автомобили достаточно нестабильный. В начале марта мы наблюдали повышенный интерес к покупке. На наш взгляд, это было связано с нестабильной политической обстановкой, резкими колебаниями курсов валют и стремлением потребителей инвестировать денежные средства. Но по мере роста цен на автомобили спрос начал снижаться.

Бесконечный рост цен невозможен в условиях рынка, на котором действуют законы спроса и предложения. Высокие цены на автомобили приводят к снижению уровня спроса. Поэтому, так или иначе, всем игрокам рынка придется искать баланс. Автодилерам необходимо находить инструменты, которые позволят стимулировать спрос на покупку автомобилей в текущих условиях. «КЛЮЧАВТО», например, совместно с одним из банков-партнеров запустил эксклюзивную программу, в соответствии с которой первые три месяца клиенту необходимо будет выплачивать только проценты по кредиту. Это значительно снизит финансовую нагрузку на покупателя в этот период.

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей, АГ «АВИЛОН»:

- Мы зафиксировали в марте рост РРЦ на 40 – 60% в зависимости от бренда и модели, к тому же были приостановлены все программы поддержек продаж. Автомобили премиум-сегмента подорожали в среднем на 50 – 60%, они же в наибольшем дефиците. Повышение прайсов обусловлено несколькими существенными факторами: в первую очередь, сказывается нестабильное состояние валютных курсов, следом свое влияние оказывает катастрофический дефицит в отрасли, который будет только усиливаться, если производители в ближайшее время (что вряд ли произойдет) не возобновят поставки в Россию и не урегулируют логистические вопросы. По этой причине на складах дилеров остается крайне ограниченный запас автомобилей, потребители продолжают интересоваться покупкой нового авто, поэтому с каждым днем уровень запасов снижается.

Цены на новые автомобили до сих пор находятся на высоком уровне, пока нет предпосылок для снижения, так как новые модели в большом дефиците из-за приостановки поставок и работы локальных предприятий. На рынке автомобилей с пробегом ситуация иная: склады достаточно насыщены, а прайсы на имеющиеся предложения вернулись к февральскому уровню, что, в свою очередь, повлияло на спрос – он растет.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «Автодом»:

- Стоимость новых автомобилей увеличилась из-за логистических сложностей, нестабильных валютных котировок и текущей ставке по автокредитам. В связи с этим спрос в марте сократился на 60% и будет снижаться в дальнейшем. По примерным оценкам, спад продаж новых автомобилей может достигнуть 70% в апреле.

Сейчас наблюдается тенденция к снижению цен, однако данный процесс происходит точечно, по отдельным моделям. Причины этого в том, что ценообразование на рынке сейчас регулируется дилерами, а не импортерами, поскольку последние уже не могут диктовать собственные условия.

Никаких новых схем поставки автомобилей в Россию нет и не может быть, так как подобные варианты приведут к печальным последствиям для производителей. В условиях динамичных изменений на российском рынке нельзя однозначно спрогнозировать дальнейшие колебания стоимости авто. Тем не менее, дефицит будет усиливаться в будущем.