Как снижение ключевой ставки повлияет на стоимость автокредитов в 2022 году?

Центробанк недавно понизил ключевую ставку на 3 п.п. после ее экстренного повышения до 20% в конце февраля. Каким образом данное решение повлияет на процентные ставки по автокредитам, и насколько это поддержит спрос на новые машины в условиях высоких цен? С этим вопросом мы обратились к экспертам и самим кредитным организациям.

Александр Потапов, директор кредитной фабрики розничного бизнеса, РГС Банк:

- После рекордного поднятия ключевой ставки ЦБ в конце февраля закономерно подтянулись и процентные ставки по автокредитам. В настоящее время они составляют 22 – 35% в зависимости от вида кредита и условий: наличия – отсутствия залога, первоначального взноса, опций страхования, марки, сегмента авто (новое – б/у) и пр. С учетом последующего снижения ключевой ставки до 17% в ближайшее время ожидаемо снизятся и ставки по автокредитам. Данный процесс может затянуться на несколько недель, потому что все будут следить за движением рынка. Но в целом средняя ставка по автокредитованию должна пойти в сторону снижения в диапазоне 2 – 3% (РГС Банк также скорректировал ставки в сторону снижения 13 апреля).

С начала марта на фоне двукратного роста ключевой ставки и, соответственно, ставок по автокредитам на рынке зафиксирован нисходящий тренд по спросу и выдачам, ежедневный поток заявок сократился примерно на половину по сравнению с началом февраля. Весь март мы наблюдали закономерное снижение кредитной активности в текущих реалиях. Во-первых, дефицит автомобилей на фоне «заморозки поставок» и остановок конвейеров ряда автоконцернов только усилился, цены на машины взлетели. Во-вторых, мало кто был готов брать кредиты по высоким ставкам, а банки еще более тщательно оценивали платежеспособность заемщиков. В итоге сейчас мы находимся в стадии низкого спроса. При этом на фоне роста цен на машины во всех сегментах увеличивался и средний чек на автокредиты, что в целом снизило глубину падения объема выдачи в денежном эквиваленте в марте и начале апреля.

Что однозначно ждет рынок автокредитования, так это дальнейший рост среднего чека по автокредитам на фоне роста цен. Из-за этого объем выдачи «просядет» значительно меньше, чем число выданных кредитов.

Усиление дефицита новых машин и скачкообразный рост цен на них продолжат формировать основные тренды на рынке автокредитования. С учетом сложившейся геополитической ситуации, нестабильного курса национальной валюты, усиления санкций и ухода с рынка ряда международных автоконцернов дефицит машин на рынке только усугубится, причем не только по новым авто, но и в сегменте авто с пробегом из-за отсутствия притока «свежих образцов», а цены пока продолжат расти, хотя процесс подорожания замедлится. На этом фоне мы, скорее всего, продолжим наблюдать сдвиг выдач в сторону автокредитов на подержанные машины.

В сегодняшних условиях высоких цен именно автокредиты могут стать драйвером роста покупательского спроса на машины. На фоне непомерных ценников на автомобили у россиян ожидаемо снизятся возможности для покупки машины за наличные, а кредиты при этом останутся для многих единственным вариантом совершить крупные покупки.

Антон Павлов, заместитель председателя правления, Абсолют Банк:

- Увеличение ключевой ставки Банка России в конце февраля привело к удорожанию ресурсов для банков и, как следствие, росту ставок по кредитным продуктам. Абсолют Банк, как и остальные участники рынка, скорректировал ставки в сторону увеличения после решения регулятора. Повышение составило от 8,3 до 13,15 п.п. 8 апреля Совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 3 п.п. и вслед за регулятором Абсолют Банк симметрично снизил ставку на 3 п.п. В настоящее время ставки по кредитам определяются, в первую очередь, стоимостью ресурсов, поэтому дальнейшая динамика будет зависеть от решений Банка России. Сейчас регулятор задал курс на снижение. Мы считаем, что этот тренд продлится. И до конца года ключевая ставка может сократиться до 10 – 12%. Соответственно, ставки по автокредитам сократятся на сопоставимую величину.

В марте спрос на автокредиты существенно снизился. Мы связываем это с несколькими факторами: с повышением ставок по автокредитам, увеличением цен на автомобили и общим дефицитом машин в салонах. При этом сильно изменилась структура выдач кредитов – большая часть кредитов в нашем банке сейчас оформляется на покупку подержанных автомобилей, а не новых, как было ранее.

В текущих условиях невозможно достоверно прогнозировать ситуацию на рынке, потому что доступность автомобилей складывается не только из уровня ставок, но и динамики цен на авто. Экономию на снижении ставок может нивелировать увеличение стоимости авто на фоне повышения спроса. Поэтому мы рекомендуем клиентам взвесить все «за» и «против» и принять то решение, которое наиболее полно соответствует их конкретным потребностям и ситуации.

Мы не ожидаем возобновления специальных предложений от автопроизводителей (кроме китайских) в ближайшее время. Что касается госпрограммы льготного субсидирования автокредитов, полагаем, что ее возобновление в ближайшее время маловероятно. В том числе, по причине дефицита новых автомобилей на рынке.

Снижение ставки расширит круг потенциальных потребителей. Но мы не ожидаем существенного роста спроса, так как ставки пока остаются на достаточно высоком уровне. Также на спрос будет сильно влиять покупательская способность населения. В отличие от недвижимости, которая является вопросом первой необходимости, покупку автомобиля часто откладывают при сокращении доходов и снижении уверенности в финансовой стабильности. Кроме того, рост цен на автомобили и сокращение предложения также будут существенно сдерживать рост объемов продаж, в том числе в кредит. Сжатие рынка автокредитования обострит конкуренцию, в результате чего из этого сегмента могут уйти некоторые банки, не только кэптивные.

Прогнозируем дальнейшее увеличение продаж новых автомобилей китайских марок. Тем не менее, они не смогут более-менее серьезно заместить падение продаж новых автомобилей. Доля кредитов на подержанные автомобили продолжит расти, пока не стабилизируется предложение новых машин. Ставки по кредитам на подержанные автомобили традиционно выше, чем на новые, и эта разница сохранится.

Лилия Маркова, генеральный директор, компания «Газпромбанк Автолизинг»:

- Ставки по автокредитованию, как правило, складываются из ключевой ставки, к которой прибавляются расходы финансовых организаций на обслуживание кредита, их риски и норма прибыли. Обычно в сумме это прибавка примерно в 7%. Не будем забывать, что реальные значения зависят и от размера первоначального взноса, а также от включения или невключения в договор дополнительных услуг по страхованию имущества и жизни заемщика. Совсем недавно, 8 апреля, ЦБ уже принял решение о снижении ключевой ставки до 17%. А ее дальнейшее снижение можно попытаться спрогнозировать на основе кризиса 2015 года. Тогда, напомню, за 7 месяцев ставка откатилась с 17,5% до 11,5%.

Что касается динамики рынка автокредитования, то ситуация разнится в зависимости от типа транспортных средств – новые и с пробегом. В штуках выдачи автокредитов на приобретение новых авто упали за пять недель после начала специальной операции драматически – до 91%, а на б/у – на 62% (данные агентства «АВТОСТАТ»). В деньгах по причине роста стоимости машин потери ниже – на 86% и 54% соответственно. К слову, заявки на получение автокредитов, по данным НБКИ, при этом упали не столь существенно – лишь на 51%. Это говорит о том, что банки ужесточили скоринговые модели, стали чаще отказывать в выдачах (втрое) или вовсе приостановили их.

Заемные средства, как видно, стали сейчас дороги, дорожают и автомобили, в особенности – новые. При этом клиенты чаще считают ежемесячную нагрузку при обслуживании кредитных и лизинговых договоров. Решиться на их использование сейчас помогла бы программа поддержки кредитования со стороны государства (льготные программы кредитования и лизинга), а также возобновление программы утилизации. Все они сейчас на той или иной стадии обсуждения. Спецпредложений в условиях дефицита техники ожидать пока не приходится.

В условиях все дорожающих автомобилей использование заемных средств для их приобретения выходит на первый план. Однако стоимость автокредитов также возросла, поэтому дальнейшая судьба рынка во многом зависит от дальнейшей политики ЦБ по сдерживанию инфляции и сохранению высокой ставки рефинансирования. И движение вниз, судя по последним новостям, уже началось.

Алексей Волков, директор по маркетингу, Национальное бюро кредитных историй (НБКИ):

- По данным НБКИ, в марте 2022 года в России было выдано 16,2 тыс. автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом). По сравнению с предыдущим месяцем число выданных автокредитов «упало» на 77,4% (в феврале 2022 года – 71,9 тыс. шт.). В свою очередь, по отношению к аналогичному периоду прошлого года количество выданных кредитов на покупку автомобилей сократилось на 82,2% (в марте 2021 года – 91,1 тыс. шт.). Определяющим фактором падения выдачи автокредитов в марте стал рост ставок в результате санкционного давления. Вместе с тем, помимо санкций, на сокращение выдачи автокредитов также повлиял продолжающийся уже много месяцев дефицит новых автомобилей и запасных частей к ним.

Также стоит отметить, что поддержку сегменту автокредитов оказывает активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей, доля заявок на которые в марте превысила 60% от общего числа заявок, тогда как в начале февраля этот показатель был на уровне чуть выше 50%. Такая привлекательность б/у машин и автокредитов на них объясняется упомянутым выше дефицитом новых авто.

При этом общее количество заявок на автокредиты в прошлом месяце снизилось на 51% по сравнению с февралем, а уровень их одобрения составил менее 10%. Стоит отметить, что такое сокращение спроса на кредиты и снижение уровня одобрения – традиционная реакция рынка на кризис. Идентичная картина наблюдалась и в карантинных апреле – мае 2020 года. Таким образом, сначала должен пройти первый шок, а затем все – и банки, и заемщики – смогут адаптироваться к новым реалиям и ситуация начнет постепенно выправляться.

Владимир Высоцкий, вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов, ВТБ:

- В 2022 году российский автомобильный рынок столкнулся с новыми вызовами. На этом фоне фокус внимания автолюбителей еще больше сместился в сторону подержанных машин – как следствие, этот сегмент более динамично развивается.

По нашим прогнозам, в этом году увеличившийся спрос и более внимательный подход покупателей к выбору машины ускорят переход рынка от операций между физлицами в сегмент сделок между организациями и клиентами. При этом консервативный подход банков к выдаче беззалоговых кредитов приведет к «перетоку» кредитной доли в классические программы.

Кроме того, получат развитие новые финансовые инструменты. Одним из них может стать продукт, предоставляющий клиентам возможность получить деньги на руки на любые цели под залог имеющегося автомобиля. Широкое распространение, по нашей оценке, также могут получить программы автокредитования с отложенным залогом. Они подразумевают передачу клиентом транспортного средства в залог банку спустя некоторое время после сделки и сохранение более низкой ставки по кредиту, чем при отсутствии залога. Кроме того, мы ожидаем активизацию деятельности компаний, которые оказывают клиентам на легальных основаниях профессиональную помощь по оценке автомобиля и его дальнейшей продаже или приобретению.