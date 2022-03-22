На сколько хватит запаса автомобилей у дилеров?

Большинство автопроизводителей на сегодняшний день приостановили поставки в дилерские центры. В какие сроки запасы автомобилей у дилеров могут закончиться, и насколько вероятна такая перспектива в текущих экономических и геополитических условиях? С этим вопросом мы обратились непосредственно к участникам российского авторынка.

Юлия Михайловская, руководитель отдела планирования продаж автомобилей, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Поставки марта очень ограничены, в основном это февральские подтвержденные отгрузки. Готовую продукцию в штучных экземплярах получили практически по всем нашим брендам. Официально отгрузки на сегодняшний день не приостановлены ни по одному из брендов, входящих в портфель АСЦ. Разница в ситуации поставок в зависимости от локализации производства будет ощутима позже, когда будут финализированы условия работы в текущих экономических и геополитических условиях. Сегмент сейчас не несет большую смысловую нагрузку, в первую очередь – акцент на страну бренда производителя и ее лояльность к РФ, исходя из текущей политической обстановки. Под новые санкции с ограничением по стоимости автомобилей свыше 50 тыс. евро также частично попадает линейка массового сегмента по ряду моделей.

Развитие ситуации может пойти в нескольких направлениях, мы не исключаем вариант полного отсутствия автомобилей на складах дилеров. Запасы дилеров в текущем моменте варьируются от 1 до 3 месяцев продаж.

Подорожание автомобилей с февраля в среднем составило 30%, чуть выше – по китайским брендам, и прогноз неутешительный – цены будут только расти. Вопрос в покупательской способности населения и возможности дилеров поддерживать бизнес в текущих реалиях. Восстановление ситуации на автомобильном рынке при оптимистичном сценарии мы ожидаем ближе к четвертому кварталу текущего года.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- В нашей компании существенных изменений, связанных с приостановкой поставок автомобилей ряда европейских марок в Россию, не произошло. Так, большинство брендов из нашего портфеля локализованы в России, кроме того, у нас есть запас новых машин на складах, на 2 – 3 месяца их точно хватит. Разумеется, в связи с ростом цен в сегменте новых авто продажи сократились, но при этом есть и те, кого сложившаяся экономическая ситуация, наоборот, простимулировала вложить денежные средства в автомобиль. Сейчас нет дефицита в корейских и китайских автомобилях, в том числе, и в премиальном сегменте. При этом наша компания с самого начала активно развивала продажи автомобилей с пробегом, и мы продолжим это делать, сейчас спрос на вторичном авторынке вырос еще больше.

В сложившихся условиях некоторые дилеры, которые желают ежеминутной выгоды и не думают о последствиях, чтобы сохранить свою маржинальность, не продают автомобиль за наличные средства, так как за продажи в кредит автосалоны получают от банков-партнеров вознаграждение примерно 5 – 10% от суммы сделки. Кроме того, у многих сейчас выставлены заградительные цены, в том числе, и у китайских брендов. Мы всегда на стороне клиента, поэтому сейчас в наших салонах нет цен, у нас действуют индивидуальные условия сделок, клиент может прийти к нам, и мы всегда найдем компромисс.

Если автомобиль необходим, не стоит откладывать покупку. В случае, если список санкций, наложенных на Россию, пополниться пунктом о запрете ведения зарубежного бизнеса на территории нашей страны, ассортимент новых машин резко сократится. Несмотря на то, что склады дилеров начали пополняться после дефицита полупроводников, сейчас снова встанет вопрос о том, как пополнять запасы в случае ограничения в производстве и поставках новых авто. Тем не менее, выход всегда есть, не стоит думать, что автобизнес не выживет, я думаю, это как раз новая возможность.

Юлия Овчинникова, директор по развитию автохолдинга, «КЛЮЧАВТО»:

- На сегодняшний день некоторые автопроизводители ограничили ввоз автомобилей на территорию России из-за сложившейся на международном рынке ситуации. Это также спровоцировало перебои в логистике, задержки в поставке комплектующих для локального производства. По этой причине локальное производство сейчас находится в нестабильном положении, как и весь автомобильный рынок. В целом ситуация в массовом сегменте стабильнее, чем в премиальном.

Сейчас сложно оценить сроки реализации имеющихся автомобилей, так как покупательский спрос в текущих условиях быстро меняется. К тому же в каждом регионе есть свои особенности. Цены на авторынке увеличились – таким образом автодилеры нивелируют свои риски, связанные с нестабильностью курсов валют и политической обстановкой. В дальнейшем ценообразование будет зависеть от экономических и политических факторов, а также от позиции автопроизводителей.

В «КЛЮЧАВТО» на текущий момент в наличии более 3 тыс. новых автомобилей. Если есть потребность в покупке сейчас, мы рекомендуем не откладывать ее, так как снижение цен в среднесрочной перспективе маловероятно. Если говорить про автомобили с пробегом, они сейчас также есть в наличии – это хорошая альтернатива, если ограничен бюджет. Однако нужно учитывать, что износ такого автомобиля выше, и в текущих условиях стоит подумать о комплектующих заранее.