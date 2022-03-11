Есть ли замена автомобильным маркам, которые могут покинуть Россию?

В условиях волатильности рубля и санкций со стороны Запада большинство автопроизводителей приостановили свою деятельность в нашей стране, а в дальнейшем некоторые из них и вовсе могут покинуть российский рынок. Кто займет освободившуюся рыночную долю, и можно ли ждать появления новых игроков? С этим вопросом мы обратились к ведущим экспертам и автомобильным дилерам.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор, Радио «Автодор»:

- Сейчас довольно сложно делать какие-то прогнозы. Во всяком случае, пока не закончится острая фаза «спецоперации российской армии на Украине». Практически никто из автопроизводителей не делал пока заявлений о полном уходе из России (кроме «Хонды», но она планировала это сделать давно). Речь идет о «временной приостановке» производства/продаж. Правительство РФ предложило иностранному бизнесу, который хочет остаться в нашей стране, либо продолжать работу на прежних основаниях или, если это невозможно, передать свои активы в России местным партнерам. Для тех компаний, которые все-таки решат полностью покинуть российский рынок, угрожают национализацией активов по статье «умышленное банкротство». Правда, не совсем понятно, что потом делать с этим активом, так что это, скорее всего, просто угроза.

Но в любом случае, если «спецоперация» будет продолжаться, многие компании с нашего рынка уйдут: репутационные риски на международном уровне перевесят возможные потери инвестиций в России. Тем более, что платежеспособный спрос нашего населения может сильно пострадать. Кому тогда продавать машины?

Понятно, что место ушедших из России марок могут занять в первую очередь компании из КНР. Только вот они вряд ли захотят строить в нашей стране новые заводы (или занимать освободившиеся площади). Во-первых, не думаю, что кто-то (даже китайцы) захочет инвестировать в Россию, если произойдет национализация хотя бы одного завода. Во-вторых, они смогут диктовать свои правила игры и наверняка будут настаивать на льготах при поставке автомобилей со своих заводов. Таким образом, при худшем варианте развития событий мы останемся с небольшим собственным производством и китайским импортом.

Вполне возможно, что наряду с китайскими производителями могут появиться и компании из Индии – у них есть для этого резервы. А вот в возможность, что крупные западные концерны, такие как Volkswagen, выведут свои модели на наш рынок под какими-то китайскими или индийскими брендами, я не верю. При небольшом рынке стоит ли рисковать своей репутацией?

Игорь Бадер, директор по бренду LADA, ГК «Прагматика»:

- Мы все понимаем, что для автопроизводителей, вложивших значительные средства в создание мощностей на территории России, остановка производства влечет за собой значительные финансовые потери. Это не только оплата простоя сотрудникам, содержание оборудования и зданий и многое другое, но главное – это риск потери доли рынка, борьба за которую шла десятки лет. Рано или поздно эти финансовые потери станут достаточно чувствительными даже на самом высоком уровне, появится объективная оценка всех потерь и наверняка будет принято решение о возобновлении производства и поставок.

Сейчас мы видим очень активную позицию отечественных, китайских производителей, корейских марок. Безусловно, они хотят воспользоваться представившимся шансом и сделают все возможное для того, чтобы забрать себе максимальное количество клиентов. Мы понимаем, что быстро рынок не вырастет, поэтому у всех производителей есть время для того, чтобы подготовить мощности, соответствующие потребностям рынка. Уже давно для многих жителей нашей страны автомобиль перестал быть роскошью, став неотъемлемым атрибутом полноценной жизни. Автомобиль – не предмет первой необходимости, но и отказаться от него крайне сложно.

Сергей Фирсов, исполнительный директор, EXPOCAR:

- В текущей конъюнктуре сложно делать прогнозы, ситуация меняется каждый день. Мировые производители вынуждены оценивать политические, логистические и финансовые риски. Также влияет распространенная на Западе «Культура отмены».

В первую очередь рынок Россию покинут компании с низким уровнем локализации производства, а также с незначительной долей продаж в стране. По нашему мнению, ведущие массовые производители, такие как Hyundai-Kia, Renault-Nissan, найдут способ остаться на рынке.

Однозначно наш автомобильный рынок ждут серьезный кризис и значительные структурные изменения. Сейчас ситуация складывается в пользу китайских брендов (Chery, Haval, Geely, Changan). Их доля значительно вырастет – благодаря высвободившимся потребительским нишам на автомобильном рынке.

Вероятность появления новых производителей из азиатских стран мы оцениваем как высокую. Это могут быть как самостоятельные бренды, так и совместные с европейскими или американскими компаниями. В таком случае мы можем увидеть знакомые автомобили, но под новыми названиями.

Алексей Макаров, директор по развитию и корпоративному управлению, компания «Нижегородец»:

- Безусловно, освободившуюся нишу иностранных автомобильных марок с удовольствием займут китайские бренды, которые, на мой взгляд, уже стоят в очереди с желанием зайти на российский рынок. Таких брендов сейчас порядка 15, они точно смогут здесь выстроить свои процессы по дистрибуции. Так что можно уже начать присматриваться к китайским брендам, учитывая, что некоторые из них дают гарантийный срок авто до 7 лет.

Вероятность работы в России западных автоконцернов Volkswagen или Stellantis под марками своих китайских совместных предприятий маловероятна. Это может повлечь за собой серьезные репутационные риски, так как автомобильные бренды просто не смогут демонстрировать свои новые модели.