Когда улучшится ситуация на российском авторынке?

Российский авторынок начал 2022 год с падения, чему виной остается тотальный дефицит и продолжающийся рост цен. Когда эта ситуация изменится и можно будет говорить о преодолении кризиса с поставками автомобилей и стабилизации цен? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автопроизводителям и дилерам.

Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс»:

- Рынок продавца, который установился во второй половине прошлого года, был обусловлен нехваткой автомобилей и высоким спросом. Люди понимали, что машины и впредь будут дорожать, а кредитные ставки расти. Спрос существенно превышал предложение. Очевидно, что в таких условиях у дилера сложно выторговать особо выгодные условия приобретения. Так поступает любой экономический субъект, находящийся вне рамок ценового регулирования со стороны государства. Бизнес есть бизнес.

Уже сегодня ситуация на рынке постепенно меняется. Да, машин по-прежнему немного. Особенно не хватает ассортимента в ценовом сегменте 2,5 млн рублей. Рынок все еще работает с товарным горизонтом в несколько месяцев – никто не знает, сколько и каких машин будет доступно к продаже в апреле. Однако с ростом РРЦ и кредитных ставок спрос будет постепенно ослабевать, и конкуренция за клиента между брендами и дилерами, несомненно, снова начнет усиливаться. Думаю, есть вероятность, что без появления сильных кредитных программ со стороны дистрибьюторов к маю рынок начнет испытывать первые симптомы затоваривания.

Вера Павлова, PR-менеджер, Ассоциация РОАД (Российские автомобильные дилеры):

- Сегодня мы можем говорить об улучшении ситуации наполняемости складов и движении рынка в сторону равновесия баланса спроса и предложения. Но, скорее, это влияет фактор снижения покупательской активности, в первую очередь, из-за высокого числа заболевших омикроном. По сути, снижение трафика наблюдается повсеместно в сфере торговли и услуг. Индекс РОАД за январь показал снижение на 20%, следовательно, уже можем говорить о минусовых значениях по итогам февраля. Мы ожидаем восстановления объема по той же причине отложенного спроса после нормализации ситуации. В сегментах как масс-, так и премиум- по некоторым брендам дефицит все также сохраняется по несколько месяцев, в независимости от локального или импортного производства, ожидаем улучшения только к концу года.

Баланс рынка восстановится, как только пропадет сам дефицит автомобилей, и мы вернемся к привычному всем периоду, когда автомобили продавались по цене даже ниже РРЦ. Причем ведь известно, что РРЦ не является обязательной, но сейчас на нее часто ссылаются. И здесь важно подчеркнуть, что цена именно рекомендованная, иначе поступили бы обвинения в сговоре от той же ФАС. Ассоциация РОАД в своих обращениях всецело призывает дилеров сохранять позицию клиентоориентированности в своей работе.

Алексей Стариков, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей, АГ «АВИЛОН»:

- В автомобильной отрасли до сих пор сохраняется дефицит моделей, вероятнее всего в первой половине 2022 года объемы поставок будут ниже аналогичного периода прошлого года. Проблемы с производством микрочипов и комплектующих по-прежнему не урегулированы, даже усиливаются и активно влияют на объемы поставляемых дилерам автомобилей. Причем предложений из наличия не так много, часть машин из поставки в большинстве случаев предназначается клиентам, оформившим заказ некоторое время назад. Ситуация с моделями локального производства не сильно отличается от импортных, то же самое относится к сравнению массового и премиального сегментов: мы фиксируем увеличение сроков поставки, сбои в логистике, и такую тенденцию, когда в один месяц дилеру поступает поставка одной модели, в следующий – другой, а на третий месяц дилер вообще может ничего не получить от импортера. Если клиент решил заказать автомобиль под себя, сроки ожидания могут составлять от 1,5 до 6 месяцев, в некоторых случаях даже до года.

Трудно прогнозировать, в какие сроки ситуация с дефицитом автомобилей нормализуется – скорее всего, какие-либо изменения начнут происходить во второй половине текущего года, а для окончательной нормализации ситуации отрасли может потребоваться больше года. Причем отложенный спрос, который сформировался еще в 2020 году, не реализовался в полной мере, некоторые клиенты решили отложить покупку нового автомобиля в надежде понижения цен на рынке и скорейшей нормализации ситуации. Вероятнее всего, в течение первого полугодия 2022 года автомобили еще подорожают на 3 – 5%.

Юлия Дытченкова, директор, локация «РОЛЬФ Химки»:

- На рынке все еще ощущается нехватка автомобилей. Ситуация не улучшилась, а по некоторым маркам и вовсе стала хуже по сравнению с прошлым годом. Позитивных изменений в первом полугодии 2022 года также ждать не приходится, пока основные планы по поставкам перенесены на второе полугодие. Как эти планы будут реализованы – предсказать трудно. Сложившаяся ситуация идентична и для автомобилей, поставляемых по импорту, и для автомобилей с локальной сборкой. Принципиальной разницы тут нет, так как в России нет буферных складов комплектующих, которые позволили бы как-то сгладить существующие проблемы.

Если же говорить о том, как ощущается дефицит машин в массовом и премиальном сегментах, то единственное, что можно выделить, – это то, что массовый сегмент рынка более емкий, и там производителям сложнее выдерживать объемы производства именно в количестве выпускаемых машин, в штуках. Иных отличий нет, влияющие на ситуацию факторы у всех одни и те же: комплектующие и логистика. А вот COVID-19 если еще и влияет, то по сравнению с предыдущими периодами незначительно.

Если говорить о падении продаж новых автомобилей, которое наблюдается с июля 2021 года, то это, в первую очередь, падает предложение, не спрос. При спросе, превышающем предложение, и дефиците машин, дилеры ищут варианты сохранения рентабельности бизнеса за счет дополнительных услуг, в том числе финансовых и страховых программ. Зачастую это выгодные для клиентов предложения, позволяющие найти баланс между интересами покупателя и продавца.

Отложенный спрос мы наблюдали со второй половины 2020-го по середину 2021 года, на сегодняшний день можно скорее говорить о нормальном спросе, отчасти подогреваемом ожиданием дальнейшего роста цен и общей экономической нестабильностью.

Максим Полозков, руководитель отдела по связям с общественностью и продвижению бренда Kia:

- Ситуация с дефицитом автокомплектующих, которая привела к невыполнению запланированных объемов производства автомобилей и снижению поставок как во всем мире, так и в России, на данный момент сохраняется. Производство и поставки новых автомобилей Kia сейчас ниже плана.

Как только глобальная ситуация с поставками комплектующих улучшится, это положительно отразится и на российском рынке. К сожалению, компания не может спрогнозировать длительность дефицита автомобилей, затронувшего всех крупных автопроизводителей. Компания «Киа Россия и СНГ» стремится сохранить доступность автомобилей максимальному количеству российских клиентов, и мы принимаем все усилия для того, чтобы удовлетворить спрос потребителей.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, автохолдинг «КЛЮЧАВТО»:

- В целом на рынке пока наблюдается некоторый дефицит автомобилей, вызванный нехваткой электронных компонентов и общемировым логистическим кризисом. Срок ожидания авто увеличен и все еще может составлять несколько месяцев, однако по отдельным моделям ситуация стабилизируется, и поставки налаживаются. Ситуация с наличием автомобилей локального и зарубежного производства несколько отличается, но незначительно – локализованные бренды также находятся в зависимости от импорта комплектующих. Что касается разделения на массовый и премиальный сегменты, то здесь мы не наблюдаем особой разницы в сроках ожидания. По нашим прогнозам, ситуация с нехваткой автомобилей на рынке стабилизируется не раньше конца первого полугодия 2022 года.

На 1 февраля 2022 года индексацию цен уже провели ряд автопроизводителей. Увеличение рекомендованной розничной цены доходит до 6,5% на отдельные модели. Мы ожидаем, что в краткосрочной перспективе свои корректировки внесут и другие производители. По нашим прогнозам, в 2022 году рост цен сохранится, а его темп будет зависеть от общеэкономической ситуации в стране. Формирование ценовой политики производителей зависит от следующих факторов: необходимость компенсации потерь, возникших в результате пандемии, общемировой логистический кризис, затянувшаяся ситуация с нехваткой комплектующих для сборки автомобилей и микрочипов. Стоит также учитывать общеэкономическую ситуацию в нашей стране – уровень инфляции, курсовую разницу и прогноз по росту ключевой ставки ЦБ РФ. Это неизменно приведет к повышению ставок по кредитным продуктам, в том числе и на авторынке. Мы ожидаем некоторое восстановление российского авторынка не раньше второго полугодия 2022 года.

Ирина Зеленцова, операционный директор, «Сузуки Мотор Рус»:

- Проблема с дефицитом актуальна для большинства комплектаций наших моделей, примерно на уровне 2021 года сохраняется и доступность автомобилей Suzuki для клиентов. Срок ожидания автомобиля клиентом (при отсутствии дополнительных ограничивающих факторов) составляет примерно от 1 до 4 месяцев в зависимости от модели/комплектации. Ситуация нормализуется, когда выровняются спрос и предложение.

Цена на рынке формируется исходя из баланса спроса и предложения, и текущая ситуация, очевидно, указывает нам, что спрос до сих пор превалирует. Корректировка ценового предложения для конечных клиентов происходит постоянно, исходя из доступности той или иной модели/комплектации/цвета.