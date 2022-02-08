Стоит ли рассматривать автомобиль как инвестицию в 2022 году?

С учетом постоянного роста цен на авторынке подержанную машину можно продать сегодня даже дороже, чем она была куплена несколько лет назад. Стоит ли в текущих рыночных и экономических условиях рассматривать автомобиль как инвестицию, и какие факторы влияют на сохранность остаточной стоимости? Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться 16 февраля в Москве на форуме автобизнеса «ForAuto – 2022. Итоги и прогнозы авторынка», организованном агентством «АВТОСТАТ». А пока советами на эту тему с нами делятся ведущие автомобильные дилеры страны.

Игорь Бадер, директор по бренду LADA, ГК «Прагматика»:

- Многие дилеры столкнулись с удивительной ситуацией, когда машина, купленная 1,5 – 2 года назад, принималась в зачет новой в конце 2021 года дороже, чем она стоила в момент приобретения. Стандартные правила перестали работать в 2021 году. Сегодня на вторичном рынке автомобили категории «А» (без окрасов, с одним хозяином) – большая редкость и, учитывая очереди на новые, они теперь не теряют в цене, а наоборот. Таким образом, в 2021 году можно было рассматривать автомобиль как «инвестицию», так как во многих источниках рост цен на автомобили с пробегом за один год составил более 30%.

Сейчас, в начале 2022 года, рассматривать автомобиль как инвестицию сложно, так как в силу сезонности спрос в первые месяцы года не самый высокий, а волатильность рубля, которую мы наблюдаем в последнее время, не позволяет прогнозировать ситуацию на автомобильном рынке и динамику цен.

Если покупка автомобиля была более двух лет назад, и он избежал серьезных ДТП, то сейчас его точно можно продать дороже той цены, по которой его приобретали. Это факт. По каким-то позициям с очень узким рынком (где 2 – 3 машины на всю Россию) ситуация может отличаться, но в ценовом сегменте от 1 миллиона до 2,5 млн рублей доход с продажи машины, купленной несколько лет назад, был гарантирован.

Основные критерии ликвидности автомобиля остаются неизмененными: если не брать в расчет цену продажи, то самый ликвидный автомобиль – это машина без окрасов, в отличном техническом состоянии, с полной историей обслуживания, с остатком заводской гарантии, «зеленой Автотекой», минимальным количеством владельцев. Данное правило работает во всех ценовых сегментах, ведь в поисках автомобиля с пробегом мы все хотим «как новый, только дешевле». В целом, сейчас проблема возникает не на этапе продажи хорошего автомобиля, а именно на этапе покупки нового, либо автомобиля с пробегом в достойном состоянии.

Роман Тимашов, директор по сервису, АВТОDOM Алтуфьево:

- Остаточная стоимость автомобиля представляет собой разницу между первоначальной ценой и косвенными расходами, связанными с амортизацией. При безаварийном вождении двигатель и тормозные колодки автомобиля постепенно изнашиваются, отрицательно сказываясь на стоимости при последующей продаже. По этой причине стоит обратить внимание на такие критерии ликвидности автомобиля, как техническое состояние, внешний вид, комплектация, тип коробки передач, мощность двигателя и даже цвет – у россиян спросом пользуются модели черного, белого и серебристого оттенков.

Остаточная стоимость варьируется в зависимости от сегмента. Например, автомобили премиум-класса за первый год теряют в цене 15 – 20%, за последующие – еще от 6% до 12%. Самый оптимальный период для продажи авто наступает после трех лет эксплуатации. Своевременная продажа автомобиля – иногда более рациональный шаг, чем вложение дополнительных средств для поддержания его в исправном состоянии.

Однако некоторые автовладельцы привыкают к автомобилю и не хотят менять его на новый. Дополнительным фактором длительного использования выступает рост цен на рынке новых автомобилей, связанный, в том числе с дефицитом. В наступившем 2022 году такая ситуация приведет к дефициту автомобилей с пробегом, но увеличение их стоимости не будет превышать темпов 2021 года (от 20% до 35%).

Юрий Савичев, руководитель направления продаж автомобилей с пробегом, ГК «Автомир»:

- За последние два года наблюдается значительный рост цен на автомобили, как новые, так и с автомобили с пробегом, на фоне локдаунов, резкого подорожания комплектующих и колебаний курса рубля. Только за 2021 год цены на большинство марок выросли примерно на 20% в связи с ростом стоимости комплектующих и тотальной нехваткой предложения по новым автомобилям. Поэтому ситуация несколько изменилась и, к примеру, автомобили, купленные новыми в конце 2019 – 2020 годов по старым ценам, в текущих реалиях можно продать с пробегом без амортизации в цене и потери в стоимости. Более того, ликвидные и пользующиеся спросом на рынке автомобили потенциально можно продать даже дороже, чем они были куплены до резкого подорожания.

На ликвидность того или иного автомобиля в первую очередь оказывает влияние репутация его бренда и модели по надежности и доступности обслуживания за период эксплуатации. Исторически лучше удерживают цену и пользуются спросом у покупателей японские и корейские автомобили, например, бренд Toyota. Модели этого японского автопроизводителя известны на рынке как одни из самых надежных, они не требовательны в обслуживании и имеют ресурс эксплуатации более полумиллиона километров. В этой связи видится вполне логичным утверждение, что автомобили марки Toyota являются одними из самых ликвидных на рынке. В зависимости от региона продажи список самых ликвидных для продажи автомобилей может меняться. Если усреднять и брать во внимание автомобили возрастом до трех лет, то самыми популярными на вторичном рынке остаются корейские модели, такие как Kia Rio, Ceed и Hyundai Solaris, отечественная LADA Granta, Volkswagen Polo, Renault Logan. Если смотреть на автомобили от шести лет, то тут лидер продаж в количественном выражении – отечественные LADA самых разных моделей, и в этом же списке корейские марки Kia, Hyundai.

Скорее всего, ситуация с ростом цен и нехваткой автомобилей в 2022 году сохранится. Однако в текущих рыночных условиях рассматривать покупку нового автомобиля как инвестицию я бы уже не стал. Как только на рынок начнут поступать дефицитные комплектующие, и проблема с острой нехваткой автомобилей на рынке изменится, то тогда можно будет ожидать замедления роста цен, а может даже и некую их коррекцию.

Если кто-то желает выгодно продать свой автомобиль сейчас, то, конечно же, самое время воспользоваться этим моментом, так как спрос на машины с пробегом очень высокий и можно реализовать свой автомобиль очень выгодно, сдав его на выкуп к официальному дилеру. Отвечая на вопрос, если стоит задача продать машину дороже или по цене приближенной к той, по которой она была куплена изначально, то это автомобили возрастом до трех лет. Если говорить о классе или ценовом сегменте, то исторически спросом на вторичном рынке пользуются машины стоимостью в диапазоне до 1 – 1,5 млн рублей. А если перед вами стоит вопрос, покупать сейчас новый автомобиль или подождать, то если у вас есть острая потребность в покупке и машина необходима вам именно сейчас, нет смысла затягивать с покупкой. Новые модели будут продолжать дорожать.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ»):

- Автомобиль по-прежнему теряет в цене в среднем 20%, как только покидает дилерский центр, эта ситуация никак не изменилась. Вопрос в том, насколько при этом растет средняя рыночная цена этого автомобиля, потому что удешевление считается именно от нее, и если вы купили новый автомобиль за 1 миллион, и цены на такие же новые автомобили с момента вашей покупки выросли до 1,2 млн рублей, то есть ненулевой шанс продать его за тот же 1 миллион.

Сегодня можно продать дороже изначальной цены автомобили возрастом два – четыре года. Ситуация общая для всех сегментов и классов, за исключением совсем уж эксклюзива – например, люксовых автомобилей, для которых общие правила не действуют.

На мой взгляд, с точки зрения инвестиции автомобиль – не лучшая идея. Нельзя забывать, что динамика стоимости автомобиля четко повторяет динамику инфляции. И автомобиль дорожает ровно настолько, насколько дешевеют деньги. Миллион рублей в 2022 году и миллион рублей в 2019-м – это две разные суммы денег. Но если человек привык менять машины раз в два – три года, то может так совпасть, что в абсолютных цифрах он не потеряет при продаже. Но и новый автомобиль он купит сильно дороже, чем два – три года назад.

Что касается выгодной продажи имеющегося автомобиля с пробегом, все это вопрос конкретных целей конкретного человека. Если цель – выйти в наличку, то да, можно продавать, если есть понимание, что делать дальше. Можно взять новый автомобиль с использованием кредитных средств, и это будет выгодно, поскольку очевидно, что ставка ЦБ еще не раз будет увеличена, а значит, поднимутся ставки и по кредитам.

В нынешних условиях в ценах на все у нас крайне высок политический фактор. По уму – при текущих ценах на нефть у нас и доллар должен ближе к 67 – 68 рублям стоить, и автомобили должны быть дешевле процентов на 15. Но до тех пор, пока у нас состояние экономики зависит от того, введут очередные санкции или нет, говорить о стабилизации цен не приходится. Они продолжат расти. Соответственно, и остаточная стоимость автомобилей в абсолютных значениях будет тоже расти. Но с точки зрения покупательской способности – продолжение ее снижения гарантировано.