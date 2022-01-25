Как кризис в Казахстане повлияет на российский автопром?

Сложившаяся в январе политическая и экономическая обстановка в Казахстане неминуемо сказалась на автомобильной отрасли. Как это повлияет на поставки машин казахстанского производства в нашу страну, и насколько могут пострадать от кризиса в этой республике российские автозаводы, для которых Казахстан традиционно является крупнейшим экспортным рынком? С этими вопросами мы обратились непосредственно к представителям казахстанского авторитейла, а также автомобильных заводов в нашей стране.

Артур Мискарян, заместитель председателя правления, ассоциация «КазАвтоПром»:

- Все поставки автомобилей из Казахстана в Россию за прошедший год – это 5 – 7 тыс. единиц. Для российского рынка, который за тот же период показал почти 1,7 млн проданных автомобилей, возможное снижение поставок из Казахстана может быть легко компенсировано за счет местных производителей.

Дальнейшее развитие автомобильной отрасли Казахстана в значительной степени зависит от решения, которое будет принято правительством после ревизии имеющихся инструментов поддержки автопрома. На сегодня есть понимание о том, поддержка продолжится, однако какие для этого будут использоваться инструменты, и в каком объеме – пока что предмет обсуждений. В частности – по вопросу утилизационного сбора, размеры которого должны быть пересмотрены в феврале.

В прошедшем году Казахстан стал одним их немногих авторынков, показавших значительный рост, несмотря на дефицит и подорожание автомобилей. Продажи выросли более чем на 20% и приблизились к отметке 120 тысяч. На рынке сохраняется стабильный спрос, в особенности – на автомобили начального ценового сегмента, с 2017 года продажи растут на 20 – 25% в год. Безусловно, важное значение имеет стабильность национальной валюты. При этом растущая численность населения, невысокий уровень автомобилизации и текущее состояние автопарка – фундаментальные факторы для будущего роста рынка.

Главный с точки зрения спроса и лояльности потребителей российский автомобильный бренд в Казахстане – LADA, в прошлом году потерял лидерские позиции. Если в 2020 году в стране было продано 18 тыс. автомобилей этой марки, то в 2021-м – только 9 тысяч. Потеря позиций на растущем рынке произошла после того, как АВТОВАЗ сменил партнера в Казахстане. Таким образом, лидерство отошло к автомобилям Chevrolet. Что касается остальных российских брендов (УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ), то их позиции остаются устойчивы в силу налаженности поставок/сборки, работы дилерских сетей и традиционной лояльности покупателей.

Вадим Артамонов, исполнительный директор, компания «Келес Рус»:

- На поставки автомобилей Chevrolet Cobalt и Nexia в Россию январские события в Казахстане практически никак не повлияли. Дело в том, что на предприятии «UzAuto Motors» в Узбекистане в новогодние каникулы традиционно проводятся профилактические работы, и чтобы избежать разрыва в поставках, заблаговременно создается задел машинокомплектов и автомобилей. Благодаря этому завод «СарыаркаАвтоПром», на котором производятся модели Chevrolet Cobalt и Nexia для российского рынка, продолжал работать даже в дни протестных событий, которые, как известно, происходили в основном на юге Казахстана, а отгрузки автомобилей приостанавливались только на период ЧС. На сегодняшний день мы вернулись к стандартной работе с нашими коллегами из Казахстана и не видим никаких рисков для дальнейшего сотрудничества, связанных с внутриполитической ситуацией в этой республике.

В объемах производства автомобилей Chevrolet массового сегмента на «СарыаркаАвтоПром» доля поставок в Россию в настоящее время составляет всего порядка 15%. Это объясняется в первую очередь тем, что в 2021 году марка Chevrolet показала трехкратный рост и стала лидером на рынке самого Казахстана, а седаны Chevrolet Cobalt и Nexia возглавили рейтинг продаж. При этом российский рынок является очень перспективным для предприятия «СарыаркаАвтоПром», поскольку в разы превосходит по объемам внутренний и отличается сильной конкуренцией.

Мы уверенно смотрим в 2022 год и строим еще более амбициозные планы продаж, чем в прошлом году, несмотря на дефицит, с которым в последнее время столкнулись все игроки авторынка. Наши партнеры из Узбекистана и Казахстана стараются разрешить ситуацию с нехваткой комплектующих с помощью изменения комплектации выпускаемых автомобилей, корректировки цен и пр. Глобальная проблема с поставками компонентов является на сегодняшний день, пожалуй, единственным фактором, сдерживающим наши продажи, а вот внутриполитическая ситуация в Казахстане на них точно никакого влияния оказать не может.

Алексей Заболотнов, руководитель экспортного направления, УАЗ:

- Казахстан – безусловно, один из важнейших рынков для УАЗа. По объему продаж он входит в ТОП-3 наших экспортных направлений. Поэтому за событиями в Казахстане в начале января мы следили особо пристально. Важно отметить – беспорядки и режим чрезвычайного положения не повлияли на поставки автомобилей «УАЗ» в Казахстан. Все отгрузки завод закончил до начала беспорядков. Следующие поставки запланированы на конец января – начало февраля.

Конечно, январские события в Казахстане повлияли на работу местного производственного партнера УАЗа. Сложно работать, когда нет связи, а на улицах стреляют. Впрочем, уже сейчас предприятие работает в полном объеме.

Прогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке Казахстана непросто. Беспорядки нанесли существенный урон экономике, что, безусловно, скажется на платежеспособном спросе. С другой стороны, как раз сейчас мы видим повышенный спрос на спецтехнику. Например, из Казахстана приходит много заказов на автомобили скорой помощи.

Что касается намерений правительства Казахстана пересмотреть размер утильсбора на автомобили, то мы готовы к любому развитию ситуации. Повторимся: Казахстан – очень важный рынок для УАЗа, и мы примем любое решение правительства республики.

Мария Мальцева, начальник отдела связей с общественностью, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

- Казахстан является главным направлением экспорта нашего завода. На него приходится порядка 70% экспорта. На данный момент события в Казахстане не повлияли на наше сотрудничество с партнерами, мы продолжаем получать заказы на следующие месяцы. Более того, мы уже произвели отгрузку автомобилей в Казахстан в этом году в соответствии с нашим планом.

Мы планируем работать с нашими партнерами в Казахстане в обычном режиме и дальше, будем продолжать экспорт машинокомплектов и автомобилей. Общая доля всего экспорта в отгрузках завода составляет порядка 10% от объемов производства.

Роман Скольский, директор по связям с общественностью, Nissan в России:

- Автомобильный рынок Казахстана продолжает показывать активный рост, даже несмотря на недавние политические события, после которых страна возвращается к нормальной жизни, открываются магазины, банки, запускают общественный транспорт. Платежные системы для проведения платежей в тенге работают по всей республике и уже восстановлены международные платежи и переводы. Все дилерские центры Nissan работают в нормальном режиме. Поставки автомобилей приостанавливались на период ЧС и на данный момент восстановлены.

Объем автомобильного рынка в 2021 году вырос на 29%, а продажи Nissan – на 62%, достигнув 3938 штук, доля рынка – 3,4% против 2,7% в прошлом году. В структуре экспортных поставок завода Nissan в Санкт-Петербурге Казахстан занимает первое место, и мы предполагаем, что в обозримом будущем эта ситуация не изменится.