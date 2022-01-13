Стоимость владения автомобилем: как сократить расходы на его содержание?

В условиях падения реальных доходов граждан расходы на обслуживании автомобиля увеличиваются. В рамках премии «Стоимость владения автомобилем – 2021» (ТСО – Total Cost of Ownership) специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» назвали автомобили, владеть которыми выгоднее всего (подробнее об этом можно прочитать здесь). Каким образом автовладельцы могут сократить траты на содержание машины, а на чем экономить не стоит? С этим вопросом мы обратились к специалистам автосервиса.

Игорь Серебряков, директор по сервису, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- В среднем на содержание легкого автомобиля B-класса тратится около 140 – 170 тыс. рублей в год. В стоимость владения авто входят расходы на каско и ОСАГО, транспортный налог, топливо, покупку шин и техобслуживание. Кроме того, почти 40% расходов по обслуживанию автомобиля связаны с потерей остаточной стоимости.

Сократить траты на содержание автомобиля можно тремя способами: сэкономив на топливе, на страховании или на обслуживании. В каждом варианте есть недостатки. Переходить на бензин более низкого класса не рекомендуется, так как это снизит ресурс двигателя. В целях экономии лучше снизить расход бензина за счет перехода на более спокойную манеру вождения. Согласно исследованиям, агрессивное вождение способствует увеличению расхода топлива на 33% на трассе и на 5% при движении в городе. В среднем, сменив манеру вождения, можно сэкономить на бензине до 28 тыс. рублей в год.

Дополнительно, чтобы сократить расходы на содержание автомобиля, владелец может самостоятельно проводить некоторые работы по обслуживанию. Например, заменить стеклоочистители или жидкость в бачке стеклоочистителя. При этом большинство остальных операций требуют специальных навыков и не могут быть выполнены без помощи мастеров сервисного центра. Более сложные ремонтные работы (диагностика топливной форсунки, замена масла в АКП, ремонт турбины, замена стекол и т.д.) лучше доверить профессионалам, так как для них требуется специальное оборудование и четкое соблюдение технологических стандартов.

Не стоит экономить и на запчастях. При использовании неоригинальных запасных деталей существенно возрастает риск брака и поломки. Кроме того, это может стать поводом для аннулирования сервисной гарантии.

Еще один важный момент, на котором нельзя экономить – это качество моторного масла и частота его замены. Чтобы избежать повышенного трения механизмов внутри двигателя, необходимо выбирать масло в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. Сроки замены масла также обычно указываются в технической документации автомобиля: слишком редкая или слишком частая замена может привести к поломке двигателя.

В целом, при правильном подходе к обслуживанию автомобиля и регулярном контроле расхода топлива можно сэкономить около 60 тыс. рублей в год без ущерба функциональности авто.

Барно Турсунова, сооснователь, сеть умных автосервисов «Вилгуд»:

- Едва ли не самая важная статья расходов при эксплуатации автомобиля – это топливо. За последнее время цены на него только увеличились, поэтому каждый автовладелец думает о том, как можно оптимизировать затраты на горючее. На первый взгляд, наиболее простой способ – переход на топливо с более низким октановым числом. Однако в некоторых случаях это может не дать никакой экономии, наоборот – даже увеличит расходы. Все дело в том, что двигатели современных автомобилей рассчитаны на работу на топливе с определенным октановым числом. Если его уменьшить, то сэкономить не получится: из-за более ранней детонации блок управления двигателем будет вынужден снижать угол опережения зажигания, что приведет к уменьшению тяги. А значит, водителю нужно будет активнее работать газом и сжигать больше бензина.

Вместо этого лучше постараться пересмотреть манеру вождения, чуть снизить амплитуду работы с педалью газа, стараться держать поток и снизить количество резких торможений. Можно, например, установить приложение, которое анализирует манеру вождения и помогает понять, как ездить экономнее.

Также очень важно следить за техническим состоянием автомобиля: сменить масло на энергосберегающее, поменять воздушный фильтр, проверить ступичные подшипники, работу тормозных механизмов на предмет подклинивания, обновить масла и жидкости в КП и редукторах. Эти меры не дадут очень большой экономии, но помогут удержать расходы на топливо.

Современные автомобили стали достаточно сложными, а производители стараются исключить случаи неквалифицированного вмешательства в авто и усложняют сам процесс ремонта. Но для автолюбителя с минимальными навыками и опытом самостоятельного ремонта по-прежнему есть целый список процедур, которые можно провести без посещения автосервиса. В первую очередь, это обязательный осмотр автомобиля перед поездкой: нужно проверить давление в шинах, состояние крепежа колес и их затяжку, уровень масла и других доступных жидкостей (долить при необходимости), работу ламп. На некоторых автомобилях лампы можно заменить достаточно просто, если не нужно снимать фары и фонари. На большинстве современных машин для замены воздушного и салонного фильтров вообще не нужно использовать никаких инструментов (все сделано на быстрых фиксаторах).

А вот более сложные работы (начиная с замены масла или тормозных колодок) лучше доверить специалистам, ведь для них уже нужно спецоборудование, которого нет в гараже у большинства автолюбителей. Например, при замене масла водители часто сталкиваются с вопросом – что делать со старым маслом? Как правильно его утилизировать? Именно на СТО его могут утилизировать по всем экологическим нормам.

Цены на запчасти увеличились еще в прошлом году, и в целом экономия на комплектующих – это всегда актуальный вопрос. От использования совсем дешевых аналогов и откровенного контрафакта, конечно, лучше отказаться, как бы ни хотелось сэкономить. Ведь в автомобиле нет лишних деталей, и чтобы ваша машина была безопасной для всех участников транспортного движения, каждый элемент в ней должен быть надежным и безопасным.

Алексей Гуляев, заместитель генерального директора по сервису, АГ «АВИЛОН»:

- Содержание автомобиля всегда требует серьезных затрат, однако сумма на его обслуживание, конечно, будет различаться в зависимости от манеры эксплуатации, бренда и модели. Зачастую перед приобретением новой машины клиенты интересуются относительно размера транспортного налога, примерной стоимости обслуживания. Также при расчете учитывается процент по кредиту, если автомобиль приобретается на заемные средства у банка. При эксплуатации автомобиля владельцу предстоят следующие расходы: страхование по КАСКО и ОСАГО, и если первое приобретается по желанию, то второе является обязательным. Стоимость ОСАГО может составлять от 3,5 тыс. до 17 тыс. рублей в зависимости от марки, модели, мощности мотора, стажа вождения и т.д. Кроме того, водителю нужно приобрести зимние шины (расходы могут составить от 2,5 тыс. до 25 тыс. рублей за одно колесо), ежегодно или каждые 20 км проходить плановое техническое обслуживание и ежедневно или до нескольких раз в неделю заправлять автомобиль. При этом расход у всех моделей разный – в среднем автомобиль расходует порядка 10 литров бензина на 100 км, а это больше 500 рублей. Также стоит учесть стоимость приобретения дополнительного оборудования, если оно требуется, и возможную оплату парковки. Таким образом, средняя сумма затрат на первый год может составить порядка 300 тыс. рублей, в дальнейшем расходы будут меньше, так как в течение нескольких сезонов уже не будет нужды в покупке зимних шин.

Стоит учитывать тот факт, что при прохождении ТО есть обязательные работы и те, которые носят рекомендательный характер. Если не проводить последние, то, конечно, можно сэкономить, главное, чтобы эта экономия впоследствии не привела к еще большим вложениям. Сократить расходы на содержание возможно следующими способами: производить замену запасных частей в момент их крайнего износа, например, можно рассчитать, через какое количество километров колодки износятся до минимальных значений, это распространяется и на другие детали автомобиля. Также можно использовать всесезонные шины, только при условии, что автомобиль постоянно эксплуатируется в пределах города, где регулярно чистят дороги. В таком случае, конечно, износ шин будет значительно выше, чем у разных комплектов, менять их придется чаще.

Техническое обслуживание – статья, на которой точно экономить не рекомендуется, даже если автовладелец решит сэкономить, главное делать это разумно. В качестве примера можно привести экономию на запчастях, расходных материалах: владелец покупает материалы низкого качества, которые не отрабатывают своего ресурса в полном объеме и даже могут навредить автомобилю, после чего ему потребуется еще больший ремонт. Итог – затраты будут гораздо выше. При самостоятельном ремонте владелец может не заметить другие неисправности, тогда автомобиль будет считаться аварийным и будет представлять опасность для других участников движения и для самого водителя.

При эксплуатации автомобиля точно не стоит экономить на топливе, иначе такое решение может вылиться в еще большие затраты на ремонт – некачественное топливо может привести к серьезным поломкам.

Александр Лихачев, эксперт департамента послепродажного обслуживания, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Расходы граждан на содержание автомобилей увеличиваются в основном из-за инфляции, высокий уровень которой является следствием пандемии и падения экономики. Она вызвала рост цен на запасные части, расходные материалы и работы, что в совокупности повысило затраты автовладельцев на содержание автомобиля.

Прежде всего, хочу отметить, что качественное обслуживание с применением оригинальных расходных материалов стоит денег, однако и существенно продлевает жизнь автомобиля. Желание сэкономить здесь и сейчас часто оборачивается для автовладельцев еще большими расходами завтра. Если раньше это было не так актуально, так как замена автомобиля в большинстве случаев происходила после трех лет эксплуатации (по истечении гарантийного срока), то сейчас этот временной интервал вырос до 5 лет, а иногда и вовсе владельцы думают проводить замену автомобиля после 9 – 10 лет.

Каждый автовладелец должен понимать, что экономить на обслуживании – это не только про сокращение расходов, но и про уменьшение уровня безопасности автомобиля и его срока службы. Безусловно, приоритеты каждый расставляет самостоятельно.

Самостоятельно автовладельцы могут проверить состояние шин автомобиля и давление в них. Стоит обратить внимание на глубину протектора зимних шин: она должна быть более 4 мм. Что касается таких работ как, например, проверка подвески, рулевого управления, тормозной системы, а также электронных систем управления, входящих в ТО автомобиля, то все они требуют специальных знаний и навыков. Даже в простой операции установки сливной пробки при замене моторного масла необходимо использовать динамометрический ключ, а также помнить момент затяжки, который надо выставить на этом ключе.

Владелец автомобиля должен четко следовать рекомендациям завода-изготовителя в части технических характеристик двигателя, где главным параметром выступает степень сжатия. Наличие электроники не гарантирует бесперебойную работу двигателя. Компьютер двигателя лишь корректирует схему работы мотора, но не полностью спасает от детонации, преждевременно разрушающей цилиндропоршневую группу.

Я знаком с аналитическим исследованием, в котором есть информация о том, что в России больше половины затрат на содержание автомобиля уходит на топливо. Очевидно, что, сократив расход топлива, можно значительно уменьшить затраты на содержание автомобиля. Простые советы, которые помогут автовладельцам в экономии топлива: заменить короткие поездки на автомобиле на поездки общественным транспортом, оставить в автомобиле только самое необходимое, чтобы не увеличивать вес транспорта и расход топлива на его передвижение, спокойный стиль вождения без резкого ускорения и торможения, использовать кондиционер только при необходимости, использовать систему круиз-контроля при поездках на дальние расстояния, контролировать уровень давления в шинах, использовать проверенное топливо с гарантией высокого качества.

Если говорить о переходе на топливо более низкого класса вместо топлива, рекомендованного производителем, то стоит отметить, что топливо с более низким октановым числом начинает воспламеняться раньше, чем рекомендованное топливо с более высоким октановым числом, а это может привести к прямому неконтролируемому взрыву. Нагрузка на цилиндропоршневую группу резко возрастает и, вполне вероятно, спровоцирует ее поломку.

Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов, FIT SERVICE:

- Мало того, что есть падение доходов населения, существуют мировые проблемы с производством, с сырьем. Курс рубля снижается, и на фоне всего этого идет рост стоимости запчастей – это одна из причин. Вторая – автосервисы из-за подорожавшего оборудования, инструментов, коммунальных услуг вынуждены поднимать цены на услуги, чтобы сохранить уровень рентабельности и повысить заработную плату сотрудникам, поскольку у них тоже выросли расходы. Соответственно, все это привело к увеличению стоимости обслуживания автомобиля.

На этом фоне, с одной стороны, растет средний чек, а с другой – уменьшается количество заездов клиентов. Люди стараются экономить, заезжают на СТО реже – это тренд всей автосервисной отрасли, и 2022 год не станет исключением. Хотя есть небольшой плюс: последние два года люди стали реже использовать общественный транспорт, стали больше путешествовать по России, и на этом фоне вырос средний пробег автомобилей. Как следствие, выросло количество операций по обслуживанию автомобилей.

Если говорить о том, на чем чаще всего экономят клиенты, то это кузовные работы, которые не влияют критично на безопасность управления автомобилем. Слава богу, что нет повторения истории 2015 года, когда был кризис, и люди экономили на всем подряд, в том числе, на чем экономить нельзя. Экономили, к примеру, на замене тормозных колодок – у нас получился целый сборник фотографий, когда люди приезжали вовсе без колодок с трущимся железом и уверяли, что и так еще поездят. К счастью, мы не наблюдали подобной ситуации в 2021 году.

На чем можно сэкономить? Во-первых, не стоит покупать запчасти, упакованные в фирменные коробки автопроизводителей, так называемые «оригинальные» запчасти. Все дело в том, что такие запчасти в любом случае производит не автомобильный бренд, а другие компании, которые под собственными торговыми марками продают те же самые запчасти, но на 25 – 40% дешевле. На этом точно можно экономить, поскольку это одна и та же запчасть, и переплачивать за бренд на коробке, которую вы выкинете или наклейку, точно не стоит.

Тем более, что сейчас все запчасти от производителей и поставщиков на конвейеры идут с гарантией. Самое интересное, что на такие запчасти гарантия есть, а на так называемые «оригинальные» – нет. Все потому, что они привезены по схемам «серого импорта», и за такую запчасть никто не отвечает. В итоге потребитель не знает, к кому обращаться за гарантией, если такая запчасть была установлена не на дилерском сервисе, где заметно дороже.

В то же время на запчасти, которые официально ввезены, поставляются на конвейер и ничем не отличаются от брендированного «оригинала», производитель дает гарантию. На любом сертифицированном и аккредитованном автосервисе, как, например, наша сеть, которая имеет аккредитацию порядка 20 компаний-производителей, не боятся устанавливать ту или иную запчасть, поскольку знают, что при гарантийном случае производитель все компенсирует, а это очень важно для потребителя – не нужно платить два раза, да еще и не переплачивать 40% за брендированную коробку от автопроизводителя.

Конечно, я как представитель независимого автосервиса, неавторизованного автопроизводителем, считаю, что нет смысла переплачивать дилеру 30% за его сказочный дворец из стекла. Сейчас прекрасные независимые одиночные и сетевые сервисы, в которых уровень комфорта даже выше, чем на дилерских станциях, качество услуг тоже лучше, потому что, как минимум даем гарантии больше, чем дилерские центры – от одного года, а по некоторым запчастям даже без ограничения по пробегу.

Конечно, часть операций клиенты могут делать сами. Например, замена масла, шиномонтаж, замена щеток стеклоочистителя, воздушный и салонный фильтр при условии их легкой доступности. Все остальные операции уже требуют работы специалистов.

Как бы обидно это ни звучало, но «кроилово ведет к попадалову», и это действительно так. Приведу собственный пример: я человек, который хорошо разбирается в автомобилях, их устройстве, сам занимаюсь ремонтом и в последний раз, когда заехал на сервис, пока специалисты занимались моим автомобилем, решил сам поменять щетки стеклоочистителя. Поменял так, что пришлось менять лобовое стекло, потому что в какой-то момент проморгал, отпустил щетку, она щелкнула по стеклу и разбила «лобовик». В итоге пришлось менять лобовое стекло за 10 тыс. рублей. Вот так сэкономил 200 рублей на замене щеток, чтобы потратить 10 тыс. рублей на новое лобовое стекло. Таких историй много, когда экономят 300 – 400 рублей, а по итогу выкладывают большие суммы.

Даже взять операцию по замене масла: не вижу смысла делать ее самостоятельно, поскольку большинство станций при покупке масла на месте делают замену бесплатно. Здесь ничего не выиграть. Если купите масло дешевле, чем в официальной точке продаж, то стоит задуматься о его происхождении и качестве. Чудес не бывает, это довольно конкурентный товар, на который понятные товаропроводящие сети устанавливают понятные наценки. Поэтому, если вы где-то покупаете масло дешевле, то велика вероятность того, что оно не оригинальное.

Основные моменты, где можно сэкономить – не обслуживаться у официального дилера, не покупать «оригинальные» запчасти. Да, есть такие банальные вещи, как не использовать агрессивную и опасную манеру езды. Как известно, если один водитель едет между рядами со скоростью 120 км/ч, а второй спокойно 60 км/ч, то приедут они к точке с разницей в одну минуту. Только топлива потратит больше тот, кто ехал в агрессивной манере на скорости 120 км/ч. Также на расход топлива влияет качественный топливный фильтр и воздушный фильтр, вовремя замененные свечи, поскольку неправильно работающая система зажигания приводит к повышенному расходу топлива.

Могу сказать, что экономия на обслуживании какого-то узла автомобиля всегда приведет к еще большим затратам. Не обслужив сегодня топливную систему или зажигание, вы будете переплачивать за повышенный расход. Не обслужив сегодня ходовую часть, тот же стучащий рулевой наконечник, и в итоге вы получите разбитую ходовую систему. Все узлы друг друга компенсируют, и если один не работает, то автоматически разбиваются и выходят из строя другие. На чем точно не стоит экономить, так это на регулярном техническом обслуживании.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- По нашим оценкам, в среднем автомобилисты России тратили на содержание автомобиля около 108 тыс. рублей в прошлом году. При этом средние зарплаты в регионах РФ значительно разнятся, в связи с этим при выборе машины водители руководствуются не только ее изначальной стоимостью, но и тратами на содержание.

Так, 52% от общей суммы расходов на содержание автомобиля занимают траты на бензин. К сожалению, отказаться от этой составляющей у автомобилистов шансов нет, а сэкономить можно. Например, сократить расходы бензина позволит переход на газомоторное оборудование, которое обойдется автовладельцу примерно в 15 тыс. рублей. Сократить сумму чека на АЗС поможет и соблюдение оптимального скоростного режима, при котором расход топлива минимальный, а это 90 км/ч.

Помимо бензина, основные расходы автомобилистов на содержание машины составляют техобслуживание, транспортный налог, страхование и расходные материалы. Стоимость последних для проведения плановых техосмотров в течение года варьируется в пределах 23 тыс. рублей, само ТО стоит около 15 тыс. рублей, полис ОСАГО – от 4 тыс. рублей для опытных и примерно 9 тыс. рублей для начинающих водителей, транспортный налог – от 900 до 5 тыс. рублей в зависимости от класса автомобиля и региона. И если на транспортный налог водитель повлиять не может (если не приобретает роскошные авто), то на страховке и техобслуживании можно сэкономить. Для этого всего лишь необходимо управлять автомобилем, соблюдая Правила дорожного движения, обслуживать и эксплуатировать его, согласно погодным условиям. Например, езда на высоких оборотах, резкие разгоны и торможения существенно увеличивают расход топлива, а начало движения с непрогретым мотором сокращает срок службы двигателя, ремонт или замена которого стоит недешево.

При этом не стоит экономить на качестве бензина, запчастей и «расходников»: покрышки, моторное масло, тормозную жидкость и колодки лучше приобретать оригинальные – использование аналогов может привести к еще большим тратам. Также стоит учесть, что с 2022 года вступили в силу поправки к тарифам полисов ОСАГО. Тем водителям, которые за последние 10 лет не были виновниками ДТП, тариф по страховке будет на 50% ниже.