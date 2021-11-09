Стоит ли покупать автомобиль по «накрученной» цене в 2021 году?

В условиях острого дефицита на авторынке дилеры стали активно продавать машины с установленными по умолчанию дополнительными опциями и зачастую только с кредитными и страховыми продуктами. Стоит ли покупать машину из имеющегося ассортимента с навязанными «допами» по завышенным ценам или лучше ждать, когда дефицит пройдет и можно будет приобрести автомобиль в желаемой комплектации и без накруток? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК АВТОDOM:

- Сегодня 99% автомобилей реализуются с дополнительными опциями. Клиент практически не может отказаться от них, так как «допы» уже установлены на автомобиль. Ранее с дополнительными опциями продавалось порядка 20-30% машин в зависимости от бренда и его дефицитности. Как правило, на новые модели, которые только поступали к дилерам, были установлены «допы», если они, конечно, были доступны.

Автомобили в своей цене имеют до 15% именно за счет допоборудования или финансовых продуктов. Можно посчитать, что если автомобиль стоит 5 млн рублей, то стоимость «допов» составит порядка 600-700 тыс. рублей.

Слово «скидки» в авторитейле надо забыть на ближайший год и выбрать для себя правильную модель поведения в данной ситуации. Если нужен автомобиль – надо покупать сейчас. Если есть возможность подождать или потребности в замене текущего автомобиля нет – то надо подождать. Скорее всего, после возобновления необходимых поставок рынок получит новый уровень балансирования, и мы вернемся к классической модели продаж со скидками и предложениями от дилеров и импортеров. Но тут надо понимать, что проблема с полупроводниками и другими комплектующими просуществует достаточно долго – я думаю, до конца 2022 года, если ситуация по коронавирусным ограничениям будет смягчаться. А если нет, то мы будем наблюдать дефицит автомобилей гораздо дольше.

Сегодня срок ожидания автомобилей разный – от «в наличии» до трех месяцев. С начала года сроки ожидания практически не изменились, но есть ряд моделей, по которым сроки сдвигаются этапами из-за отсутствия комплектующих.

Юлия Овчинникова, директор по развитию, ГК «КЛЮЧАВТО»:

- С начала 2021 года срок ожидания автомобилей массового сегмента (классов B и С) увеличился минимум на 1,5 месяца. На многие импортные модели, особенно в хороших комплектациях, очередь перешла уже на 2022 год. Автомобили локальной сборки найти проще, но чем дороже комплектация, тем больше вероятность дефицита. Ситуация с нехваткой новых автомобилей у дилеров нормализуется, когда решится вопрос с дефицитом комплектующих. При оптимистичном сценарии стабилизация рынка произойдет не ранее второй половины 2022 года. На сегодняшний день наиболее выражен дефицит по маркам Kia, Skoda, Volkswagen, Hyundai. Дефицит автомобилей, безусловно, оказывает влияние на динамику цен.

Для разных автомобильных брендов характерна разная «наполненность» моделей опциями. Некоторые производители продают свои автомобили «пустыми» в базовой комплектации, вплоть до отсутствия, например, кондиционера. Иногда, напротив, всевозможные «допы» идут в «базе», но чаще это встречается у премиальных брендов. На рынке часто встречается ситуация, при которой дилеры включают дополнительное оборудование в стоимость автомобиля. Здесь рекомендация только одна: изучите список оборудования, который предлагает дилер, и выберите те позиции, которые соответствуют вашим потребностям.

Сложившаяся на рынке ситуация с дефицитом новых автомобилей влияет и на сегмент автомобилей с пробегом. Сейчас двухлетний автомобиль может продаваться по цене нового в старой комплектации. Плюс, найти подержанную машину нужной модели в нужной комплектации иногда проще и быстрее, чем дождаться появления новой в автосалоне. Поэтому покупатели стали всё чаще рассматривать варианты покупки авто с пробегом. Однако чтобы принять такое решение, нужно учитывать несколько факторов: интенсивность эксплуатации автомобиля, затраты на его содержание, после того как он сойдет с гарантии, потери при перепродаже. Для минимизации рисков при покупке автомобиля с пробегом (техническое состояние, юридическая чистота, пр.), лучше такую покупку совершать у официального дилера.

Между тем, на фоне дефицита и повышенного спроса покупатели начали продавать места в очереди на покупку новых автомобилей. Однако даже учитывая постоянный рост цен, переплата «за очередь», на наш взгляд, совершенно не оправдана. Если у покупателя есть запрос на определенный автомобиль, у «КЛЮЧАВТО», например, есть возможность предложить варианты не только со склада дилерского центра, куда обратился клиент, но и с других наших складов. Если автомобиль находится в другом городе, мы доставим его клиенту. Кроме того, иногда клиенты отказываются от своих заказов. В «КЛЮЧАВТО» формируются листы ожидания. Как только «дефицитные» автомобили освобождаются, мы предлагаем их клиентам из списка. Поэтому прежде чем «покупать очередь», лучше сначала ознакомиться с тем предложением, которое есть на рынке.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу и цифровым продуктам, инвестиционная компания «Икс 2» (владеет Автохолдингом «РРТ»):

- Причины дилерских «накруток» банально просты. В течение долгого времени дилеры недозарабатывали. Отчасти это происходило из-за политики импортеров, думавших только о наращивании доли бренда, открывавших новых дилеров, способствуя перенасыщению рынка. Второй причиной был так называемый «потребительский экстремизм», когда клиент устраивал настоящий торг, общаясь с несколькими дилерами сразу, и «отжимая» оптимальную для себя цену. Итогом этих двух трендов стал демпинг и падение доходности автодилеров. В итоге, когда грянула пандемия и сформировался жесткий дефицит новых автомобилей, рынок вспомнил, что такое очереди. Автомобилей на всех желающих не хватает, поэтому в этой ситуации уже дилеры стали «разгонять» цену, стремясь заработать на том небольшом объеме машин, которые им поставляют производители. Кто-то просто продает автомобиль по завышенной цене, а кто-то – доустанавливает «допы», продает в кредит или со страховкой. Такая «наценка» может составлять от 10 до 20% от стоимости автомобиля, в зависимости от бренда и уровня модели. Например, Toyota Camry, которая стоит 2,6 млн рублей, некоторые дилеры отдают за 3,1 млн. Приобрести же автомобиль по рекомендованной заводом цене, без дилерских «накруток», сейчас, думаю, просто невозможно.

На сегодняшний день сроки ожидания автомобилей колеблются от месяца до трех в массовом сегменте. Не думаю, что ситуация с поставками нормализуется до середины 2022 года. Пока нет стабильных поставок комплектующих, говорить о восстановлении рынка рано. Но в такой нормализации не заинтересованы и сами производители, например электроники. В том же Китае объемы производства уже восстановились, но продаваемый товар часто скапливается на складах – чтобы подольше сохранить условия дефицита, ведь это выгодно не только розничным продавцам автомобилей.

Что касается продажи очередей самими покупателями, наш народ – не победить! Чувство азарта у нас в крови. Вот Вася купил машину, надо мне тоже срочно купить, и неважно, что у меня машина еще вполне себе в нормальном состоянии. И тут же появляются жулики, которые очереди продают, находят способы о какой-то скидке договориться за часть этой скидки, конечно. И мы сами нагнетаем этот ажиотаж. С другой стороны, есть и другая причина. Многие боятся постоянного обесценивания рубля, и стремятся свои сбережения вложить хоть во что-то – пусть даже в автомобиль. И это продолжает подстегивать ажиотажный спрос в условиях дефицита.

Если реальной необходимости в замене автомобиля нет – лучше подождать. Если же брать надо здесь и сейчас – можно и в trade-in посмотреть, почему бы и нет. Сейчас этот рынок становится всё более цивилизованным, и покупатель может уже быть более спокойным относительно качества и надежности сделки, особенно если он покупает автомобиль у официального дилера, а не у дяди Васи во дворе.

Алексей Гуляев, операционный директор, АГ «АВИЛОН»:

- На авторынке до сих пор наблюдается изменение стоимости на автомобили, а, основными факторами являются: инфляция, колебания курса валюты и дефицит автомобилей. В целом сейчас темп повышения стоимости снизился по причине того, что был отыгран курсовой рост. Несмотря на это, до конца текущего года цены в отрасли еще вырастут. Именно на фоне этого мы видим высокий клиентский спрос – все хотят успеть приобрести авто до очередного изменения на рынке, однако в полной мере его невозможно удовлетворить. По большинству брендов до сих пор сохраняется дефицит автомобилей, мы фиксируем наличие очередей: клиенты находятся в ожидании ближайших поставок или ждут заказанные под себя модели. В наличии у дилеров имеется не так много свободных машин, у покупателя всегда есть альтернативы – выбирать авто из имеющихся на складе, посмотреть варианты у других дилеров или заказать необходимую модификацию под себя.

В текущей ситуации клиенты сами понимают, что затягивать с покупкой нового автомобиля не стоит, так как он в любое время может вырасти в цене, именно поэтому все стараются оформить покупку в кратчайшие сроки. Дополнительное влияние на спрос оказывает дефицит машин из-за сложностей в поставках производителям комплектующих для автомобилей, к тому же у многих брендов сейчас наблюдаются ограничения на некоторые опции. Конечно, покупатели могут приобрести автомобиль по рекомендованной производителем цене, однако в таком случае существуют некоторые риски: в комплектацию могут внести изменения, если импортер расширит недоступные к заказу опции из-за проблем с поставками микрочипов, также вероятно изменение в сроках поставок заказанных клиентами автомобилей – сейчас сроки абсолютно не регламентированы. Стоит отметить, что за время ожидания импортер может повысить прайсы, тогда заказанный автомобиль придет по обновленной цене. Дилеры предостерегают клиентов о возможных рисках. Если покупателя такое положение дел не устраивает, ему предлагают выбрать автомобиль из наличия или ближайшей поставки.

Ситуация с наличием автомобилей локального производства и привозимых из-за рубежа практически не отличается, все модели сейчас находятся в дефиците. Проблемы с микрочипами больше затронули, конечно, более оснащенные различными современными опциями автомобили, так как именно за них отвечают микрочипы, которые сейчас в дефиците: например, в настоящее время проблемы с мультимедийными экранами, панорамными крышами, камерами кругового обзора и многим другим. Из-за этого производители увеличили сроки ожидания автомобилей массового сегмента на 1–1,5 месяца, а премиального – в среднем на 1,5-2 месяца.

Дефицит в отрасли сохранится до конца года, однако трудно прогнозировать, сколько еще потребуется времени для нормализации данной ситуации. Нехватка автомобилей, конечно, напрямую влияет на динамику рынка и итоги года.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Доля автомобилей, которые сейчас продаются с «допами» (речь о дополнительном оборудовании и аксессуарах) составляет примерно +/-90%. В массовом сегменте, где преобладают фиксированные комплектации, наибольший спрос на доукомплектование автомобилей базовыми вещами: коврики, брызговики, сигнализации и т.д. В премиум-сегменте, где можно заказать автомобиль «под себя», больше запрос на персонализацию. Покупка автомобиля в России для большинства клиентов – это событие. И спрос на персонализацию и дооснащение остается очень высоким.

Откладывать покупку автомобиля на потом и ждать точно не имеет смысла. Безусловно, рано или поздно ситуация нормализуется, но маловероятно, что это произойдет раньше середины следующего года. Цены к тому времени вырастут в лучшем случае на процент инфляции и однозначно не пойдут вниз.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- В 2021 году некоторые недобросовестные дилеры действительно навязывают приобретение дополнительного оборудования при покупке нового авто. Наиболее популярные опции и комплектующие – прорезиненные коврики, массаж сидений, четырехзонный климат-контроль, ксеноновые фары. Приобретение дополнительных опций увеличивает ценник автомобиля на 200-400 тыс. рублей, при этом в докризисном году стоимость «допов» прибавляла примерно 50-70 тыс. рублей к цене за авто. В премиальном сегменте стоимость дополнительных опций начинается от миллиона рублей. Таким образом, навязываемые недобросовестными игроками услуги сопоставимы с 30% базовой стоимости автомобиля. Несмотря на то, что дополнительные опции действительно повышают уровень комфорта водителя и пассажиров, клиент при покупке автомобиля отталкивается, прежде всего, от своих финансовых возможностей и имеет право не приобретать предложенные товары.

Наилучшей рекомендацией в случае навязывания «допов» будет внимательно изучать условия оформления сделки, которые указаны в договоре и только после этого оплачивать покупку. Также при планировании покупки стоит провести мониторинг дилерских центров и выбрать проверенных игроков, с хорошей репутацией, которые не будут рисковать ей ради такой незначительной выгоды.

Впрочем, такая позиция у дилеров – во многом вынужденная, и возникла в связи с образовавшимся дефицитом новых автомобилей на рынке. Это может продлиться до тех пор, пока спрос на новые машины не уровняется с предложением. Также причина в том, что производитель устанавливает свои фиксированные цены на автомобили и не дает дилерам зарабатывать на их продаже, поэтому у автосалонов не остается другого выбора, кроме как продавать дополнительное оборудование. В некоторых случаях доходит до того, что продавцы отказывается продавать клиенту «пустое» авто, требуя докупить к нему хоть что-то. В этом случае необходимо обратиться к руководителю отдела продаж и опираться на статью 16.2 Закона РФ «О защите прав потребителей», по которому «обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных» строго запрещено.

У автомобилиста есть право выбора: оплатить дополнительные опции и их установку в автосалоне, или оформить предзаказ и ждать выбранную версию от нескольких месяцев до года без фиксированной цены, то есть с большой вероятностью подорожания авто за период ожидания.

Из-за последнего фактора в России возобновился тренд на продажу очередей на покупку автомобиля. За представителей массового сегмента, россияне, сделавшие предзаказ на авто, просят 20 тысяч – 30 тыс. рублей, за внедорожники или премиальные автомобили – от 100 тыс. рублей. Это говорит о том, что в ближайшее время проблема дефицита новых машин в автосалонах решена не будет, а постоянный рост цен на них увеличит долю «перекупов» на авторынке России.