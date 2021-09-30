Что будет с рынком автосервиса в будущем?

В нашей стране уже несколько лет структура рынка сервиса складывается из официальных дилерских центров, сетевых и независимых СТО, гаражных сервисов. Как в дальнейшем будет меняться эта структура? Как быстро это будет происходить? На эти и другие вопросы нам рассказали эксперты в рамках прошедшей конференции «Автосервис – 2021. Сервис, запчасти, оборудование». По их ответам можно судить, каким они видят будущее рынка автосервиса.

Данил Соловьев, руководитель сети автосервисов FIT SERVICE:

- Надо понимать, что ни один формат не исчезнет. Понятно, что будет перераспределение между ними. Сейчас в последние годы растут сетевые сервисы. За последние пять лет они выросли в 3 раза. И я считаю, этот тренд продолжится. По тем же причинам, по которым это происходит и в других сферах – появление новых крупных игроков, укрупнение бизнеса. Просто за счет централизации функции и затрат мы можем предложить потребителям более выгодные условия. Это происходит и в других видах бизнеса – в том же общепите, например.

Но это не означает, что мы как представители сетевого сегмента захватим все и никого не останется. Безусловно, дилеры, есть и будут, они трансформируются сейчас в автомобили по подписке. Hyundai Mobility – прекрасный тому пример – когда, сдавая автомобиль по подписке, они же получают его на обслуживание. Поэтому они свою долю сохранят и, может даже, за счет своих историй с подпиской, ее увеличат. Хотя там есть свои сложности...

Независимые игроки одиночные – у них, как и несколько лет назад, будущее – специализация. Мы, как сеть ТО занимаемся ремонтами, мелко-срочными работами, но мы не занимаемся узкоспециализированными работами. Это конек независимых сервисов. Поэтому они, конечно, будут существовать на рынке. И гаражи никуда не денутся. Это всегда было, есть и будет. Просто если говорить про наш рост – от кого мы «откусим» кусочек – мы откусим от дилеров и одиночных независимых игроков. Гаражи – скорее, сохранятся. Особенно последний год показал, что саморемонты и обслуживание частными мастерами даже чуть-чуть «подросли» – к этому подталкивает экономическая ситуация в стране.

Владислав Рыдаев, генеральный директор ГК «Прагматика»:

- Безусловно, структура изменится, и мы рассчитываем на это. Этому будет способствовать целый ряд факторов. Первое – автомобили становятся более сложными, и получить тестовое оборудование в пределах гарантийного срока, который составляет 3 – 5 лет, практически нереально. Второе – все больше платежей уходит в онлайн-кассы, постепенно размер серого рынка сократится, и мы рассчитываем на это, потому что конкуренция на этом рынке будет более равноправная и более цивилизованная. Ну, и вместе с тем очень много автомобилей постгарантийного парка обслуживается на независимых СТО и, безусловно, это отдельный большой рынок в развитых странах, который будет расти и у нас.

Виталий Новиков, директор по продажам компании «Euro Auto», исполнительный директор Союза Автосервисов:

- Я думаю, что картина будет меняться. Дело в том, что автобизнес становится все более сложным бизнесом. Потому что для обслуживания современных автомобилей нужно все более сложное современное программное обеспечение. Я боюсь, что «гаражникам» в этом смысле будет сложно соответствовать этим тенденциям. Вероятнее всего, будут расти сети – потому что они как раз готовы меняться инструментарием, они готовы делиться каналами поставки тех же запчастей. Поэтому сети будут набирать больше всех.

Я думаю, что появятся новые автосервисы, а в автосервисах появится больше специализации. Вот сегодня уже есть быстрые автосервисы, где только меняют масло или колодки/диски или какие-то там фильтры. Скорее всего, вот этого будет больше и будет более тонкая сегментация. А дилерский бизнес не сильно изменится.

Я думаю, что дилеры не очень хотят меняться, поэтому будут эксплуатировать бизнес-модель до последнего. Хотя видно, что в некоторых регионах ситуация другая. Вот один из выступавших на конференции, из Союза автосервисов, отметил, что у них в Ярославле дилеры на безрыбье, что называется, покушаются на «пирог» независимых СТО, опуская стоимость обслуживания и в принципе конкурируя, демпингуя уже, по сути, с несетевыми сервисами. Интересная штука. Возможно, здесь нас ждут новые открытия. Другое дело, что бизнес-модель дилеров не предусматривает возможности обслуживания постгарантийных автомобилей. Ее просто нельзя сделать хорошо. Но, возможно, появятся новые бизнес-модели...

Думаю, что еще нас ждет технологическая конвергенция – то есть, все больше онлайн-методов. Мы сегодня часто сравнивали автосервис с медициной. Так вот, пожалуйста, диагностика пациента по телефону – это то, с чем мы уже сегодня имеем дело. И в автосервисе уже есть проекты, где готовятся к самодиагностике клиентов: «У вас посторонний звук слева или справа?», «При движении или когда машина стоит?», «Вы в машине или снаружи?»… Я думаю, что любой персонифицированный сервис скоро будет только для тех, кто готов за это заплатить. И, допустим, не будет другой возможности у доступного сегмента, кроме как делать частично ремонт самостоятельно. Более того, одно из ожиданий клиентов – «позвольте мне сделать это самому». Посмотрите на IKEA – у них это часть бизнес-модели: покупаешь отдельные «запчасти», а потом оказывается, что ты якобы сам сделал шкаф.

Алексей Подщеколдин, председатель совета директоров ГК «БН-Моторс»:

- На конференции агентства «АВТОСТАТ» в одной из презентаций была представлена структура участников рынка сервисного обслуживания автомобилей. Основные участники: официальные дилерские станции; сети неофициальных сервисов; брендовые сети обслуживания (FIT SERVICE, «ВилГуд», «Белый Сервис», Bosch и т.д.); частные СТО (индивидуальные предприниматели) и так называемые «частники-кулибины», которые самостоятельно ремонтируют автомобили.

Знаете, во времена СССР таким «кулибиным» был каждый третий владелец автомобиля, если не второй. В настоящий момент их осталось совсем мало, а в ближайшем будущем остатки этой славной когорты можно будет пересчитать на пальцах… Автомобиль превращается в некий электронный гаджет, в котором все больше электроники, а не «механики» – соответственно, меняется структура ремонта и его сложность.

Александр Пахомов, генеральный директор компании «Дилижанс»:

- Все очень просто. Если вы предскажете мне точно движение макроэкономики, я вам совершенно точно предскажу будущую структуру автосервиса. Все действительно просто. Я хорошо это видел в нулевые годы – бурный рост экономики, бурное вливание в экономику, инвестиции... Все мои клиенты побежали покупать новые автомобили и ушли к дилерам. Зато ко мне пришли те, кто обслуживался в гаражах. Они купили автомобили «вторые руки» и пришли ко мне. Ко мне стали приходить «гаражники» и говорить: «Возьмите меня на работу. Я хороший специалист». Спрашивал: «Почему?». Отвечали: «В гаражах работы не стало»…

Сегодня идет процесс обратный. Сегодня макроэкономика падающая – есть целый ряд индикаторов, я на этом сейчас не буду останавливаться. Реальные доходы граждан падают, и сегодня идет обратный процесс. Доказательство очень простое – каждый год сокращается количество официальных дилеров. Почему? Потому что они работают в том самом сегменте рынка, выше которого нет. Поэтому люди, у которых снижается покупательная способность, из нижней части дилерского рынка переходят к нам. А от нас – переходят к гаражам. Гаражи «растут»... Наши сотрудники также подвержены движению макроэкономики и уходят вместе с клиентами в гаражи. Причем, лучшие. Одного – двух удержим, подберем ключик, но не более. К сожалению, повлиять на весь этот процесс мы не можем.

Ольга Селезнева, директор технического центра «Волин»:

- Я скажу, что деление будет всегда. Есть официальные дилеры и есть независимые СТОА, есть автомастерские. Абсолютно не имеет значения, какого формата автомастерская, пускай даже маленькая. Самое главное, чтобы человек работал законно, соблюдал технологию ремонта автопроизводителя, платил налоги и нес ответственность за свой бизнес. Вот это важно. Потому что если взять европейский пример – те маленькие мастерские Bosch на 3 – 4 поста, которые были сформированы еще в далекие пятидесятые годы – это не мешает специалисту выполнять работы по ремонту автотранспорта или субподряда с высоким качеством, и плюс еще оказывать какие-то услуги официальным дилерам или большим заказчикам автопарков. Нам надо прекратить постоянно влезать в кошелек потребителя. Если у клиента нет денег качественно обслуживать свой автомобиль – пускай он пересаживается на велосипед. Здесь не должно быть торговли, так как это связано с безопасностью жизни и здоровья людей. Автосервисы в лице руководителей и автомехаников должны четко понимать свою ответственность!

Андрей Романов, генеральный директор ГК WinAuto:

- Даже несмотря на усложнение бизнеса, я думаю, что «гаражники» останутся. Мало того, уже сейчас есть тенденция, и есть идея создавать мини-СТО, чтобы механики сами на себя работали. Ведь по большому счету, нет проблемы и с электрической «начинкой» – есть проблема с программным обеспечением, связанная с ограничениями автопроизводителей на нашем рынке. Но эти ограничения также легко обходятся, как и все остальное. Так же, как и каталоги подбора запчастей. Это все на сером рынке есть и замечательно работает у многих СТО. Поэтому я не вижу здесь проблем...