Что ждет автомобилистов после отмены обязательного техосмотра?

В России планируется отменить обязательный техосмотр для личного транспорта. При этом он останется необходимым при регистрации легкового автомобиля в случае его перепродажи, а также в том случае, если владелец захочет изменить его конструкцию при условии, что машине больше четырех лет. Стоит ли после принятия данного законопроекта автомобилистам проходить техосмотр на добровольной основе и каким образом им следует следить за техническим состоянием автомобиля без посещения пунктов техосмотра? С этим вопросом мы обратились к ведущим экспертам и участникам авторынка.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Отмена обязательного прохождения техосмотра приведет к тому, что автомобилисты будут более халатно относиться к техническому состоянию своего автомобиля. При этом в случае ДТП по причине неисправности авто страховая компания вправе предъявить регрессные требования к виновнику аварии. А количество подобных происшествий на дорогах может вырасти.

К тому же нововведение может привести к банкротству сервисных центров, которые вложили немалые средства в приобретение оборудования для проведения ТО по новым правилам – с фото- и видеофиксацией. В связи с сокращением трафика автомобилистов их инвестиции не окупятся, а закрытие части СТО станет причиной кризиса в отрасли технического обслуживания из-за возникновения очередей на прохождение техосмотра для коммерческого транспорта, автобусов, грузовиков и такси.

Вмешательство в конструкцию автомобиля чревато неполадками в работе узлов и агрегатов или снижением должного уровня безопасности, например, при установке дополнительных динамиков вместо подушек безопасности. Поэтому тюнинг авто необходимо согласовывать в ГИБДД с последующим прохождением технической экспертизы. При купле-продаже автомобиля ТО дает покупателю гарантию в исправности приобретаемого авто, так что при оформлении сделки данная процедура также обязательна. В целом любой владелец должен следить за состоянием своего автомобиля без принуждения со стороны властей и ГИБДД, ведь от этого зависит его жизнь и безопасность окружающих.

Хорошим стимулом к добровольному прохождению техосмотра стали бы скидки на транспортный налог от государства или на полис ОСАГО от страховщиков. Однако последние уже сообщили о том, что не рассматривают такую возможность.

Игорь Моржаретто, шеф-редактор, Радио «Автодор»:

- Решение о переводе процедуры ТО личных автомобилей в режим добровольной, понятное дело, далось нашему правительству нелегко. Но оно правильное, и это единственный возможный выход из создавшейся ситуации. Вступившие в силу с марта этого года поправки в Закон об обязательном техосмотре (они чрезвычайно усложнили саму процедуру, а также появились новые, жесткие штрафы) окончательно добили старую, еще советскую, по сути, систему. Стало понятно, что абсолютное большинство пунктов ТО не смогут работать по новым правилам, и в конечном итоге автовладельцы по-прежнему будут покупать диагностическую карту. Только дороже. Причем по многочисленным опросам, так поступали примерно 80 – 85% всех водителей, но количество аварий по причине технических неисправностей не менялось (по данным РСА, оно составляет примерно 0,1% от всех ДТП). Так что на техническом состоянии российского автопарка в целом и аварийности на российских дорогах это, по моему мнению, не скажется никак. Да и на жизнедеятельности пунктов ТО, думаю, тоже. Те из них, кто готов работать по новым требованиям (таких, похоже, очень мало), займутся проведением ТО для тех, на кого новые правила не распространяются (коммерческий транспорт). А остальные… во многом они существуют только на бумаге.

Я не знаю, откуда и почему вдруг в законопроекте появился пункт о том, что техосмотр останется необходимым при регистрации легкового автомобиля или мотоцикла в случае его перепродажи. Видимо, его сумели пролоббировать владельцы СТО. Смысла в нем особенного не вижу и предполагаю, что и в этом случае диагностическая карта будет просто продаваться. Только кто за это заплатит? Бывший собственник или новый? А вот в том случае, если владелец решит внести изменения в конструкцию автомобиля, какой-то осмотр на предмет безопасности необходим. Но, насколько я понимаю, такую проверку уже сейчас владельцы обязаны проводить в специальной лаборатории. Зачем тогда еще и техосмотр?

Не думаю, что после принятия закона останется большое число автовладельцев, которые захотят проходить техосмотр на добровольной основе. Зачем? Как мне кажется (и давно), пора передать функции проведения ТО сервисным станциям (лицензированным) при проведении техобслуживания. Они все равно этим занимаются…

Данил Соловьев, директор и сооснователь международной сети автосервисов, FIT SERVICE:

- Что могу сказать насчет отмены обязательного техосмотра – это предвыборная агония людей во власти и в политических партиях, которые хотят за счет каких-то послаблений получить голоса избирателей и не более того. Никто из них не думает о последствиях принятых ими решений – все это какая-то политическая возня, только так можно назвать всю эту историю с отменой техосмотра.

Конечно, последние 20 лет, да и вообще в России – техосмотр никогда не был по-настоящему техосмотром. Идея была заложена правильно, а правильной реализации не было. Идея заключается в том, что хотя бы раз в год должна быть какая-то контрольная точка, где автомобиль, как средство повышенной опасности для людей, проверяется на техническое состояние и насколько оно безопасно для окружающих. Сейчас же получается история с перекладыванием этих обязанностей на плечи потребителя, что он якобы сам должен заботиться о безопасности. Только не учли проблему, что не каждый человек готов заботиться о своей собственной безопасности. А не заботясь о своей безопасности, он подвергает риску других, и его это абсолютно не волнует.

В истории с техосмотром, по сути, ничего и не поменялось – техосмотра у нас в стране по факту и не было. Были попытки сделать эту процедуру наконец-то правильной спустя много лет: техосмотр должен быть жестким, за операторами ТО устанавливается уголовная ответственность за подлог и взяточничество, вводится фото- и видеофиксация на дорожных камерах за отсутствие ТО, делается максимально все, чтобы автомобили действительно проходили технический осмотр и их состояние соответствовало уровню безопасности и не нарушало границы безопасности других. В результате этой предвыборной борьбы все эти инициативы отменили, и это крайне печально.

Возьмем основные неисправности, которые несовместимы с безопасным управлением автомобиля – это рулевое управление, шаровые и рулевые наконечники, тормозная система, тормозные шланги, диски и колодки. По нашей статистике, за последние три года проверено больше миллиона автомобилей. Мы посмотрели, сколько выдали рекомендаций на ремонт вышеперечисленных неисправностей, сколько было из них устранено, а сколько клиентов продолжает ездить. Так вот, каждый четвертый автомобиль продолжает ездить с одной из этих пяти неисправностей, а эти неисправности, напоминаю, не совместимы с безопасной жизнью окружающих людей – ваших детей, близких людей, родственников, друзей. Но люди, которые продолжают ездить с таким состоянием автомобиля не считают, что могут нанести или наносят какой-то вред окружающим.

Думаю, что при переходе на добровольную основу прохождений техосмотров не станет больше или меньше. Техосмотр и так никто не проходил последние 10 лет точно, поскольку все покупали диагностические карты в страховых компаниях. С точки зрения технической процедуры никто его не будет добровольно проходить. Как были, так и останутся люди, которые заботятся о хорошем техническом состоянии своего автомобиля, а те, кто не следил, так и не будут следить и, повторюсь, это 25% всех автомобилей.

Александр Лихачев, эксперт департамента послепродажного обслуживания, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Целесообразность отмены обязательного техосмотра для личного транспорта была обусловлена несколькими причинами: низкая вероятность попадания в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр – 1,1% и 0,7% соответственно; сформировавшийся «рынок» диагностических карт, которые покупаются без предоставления автомобиля; возможность оформления страхового полиса в последний день действия диагностической карты и др.

На техническом состоянии российского автопарка в целом и аварийности на российских дорогах нововведения скажутся незначительно. Речь идет о реальном техническом осмотре, результаты которого водитель получает в виде диагностической карты. Кроме того, в большинстве технических центров есть услуги по устранению обнаруженных неисправностей, что очень удобно.

Для отрасли пунктов техосмотров это решение означает уменьшение выручки. Так как на коммерческий транспорт закон не распространяется, то в выигрыше будут те центры, клиентская база которых включает и юридические лица. Кроме того, техосмотр останется обязательным при регистрации легкового автомобиля в связи со сменой собственника. Это достаточно большой сегмент физических лиц, которым техосмотр необходим, что с повышением стоимости услуги создаст приемлемый объем рынка для работы тех предприятий, которые инвестировали денежные средства в оборудование и инфраструктуру.

В выигрыше от принятия закона будут страховые компании, поскольку они получат возможность предъявлять регрессные требования виновнику ДТП (если экспертиза установит, что причиной стало техническое состояние автомобиля). Кроме того, у страховых компаний появится повод требовать повышения тарифов ОСАГО.

За техническое состояние автомобиля отвечает водитель. Технический осмотр нужен, прежде всего, для душевного равновесия и уверенности в том, что автомобиль не подведет в критической ситуации. Например, в стране есть дороги с расстоянием между двумя населенными пунктами 200 км и более. Если в летние месяцы неисправность приведет к задержке в пути с вынужденным отдыхом на природе, то зимой при температуре -40 градусов и ниже – это уже вопрос о жизни и смерти.

Чтобы поддерживать техническое состояние автомобиля на должном уровне, достаточно выполнять предписания производителя: проводить регулярное техническое обслуживание у официального дилера согласно техническому регламенту для данной модели автомобиля. Кроме того, ничто не помешает заказать там же услугу техосмотра с выдачей результатов в виде диагностической карты.

Большинство водителей, которые заинтересованы в исправном техническом состоянии своего автомобиля продолжат пользоваться услугой техосмотра. Стоимость диагностики доступна практически каждому, и ее цена точно несоизмеримо меньше того уровня уверенности и безопасности, которую водитель получит, если выделит время и деньги на прохождение услуги.

Александр Михайленко, директор по развитию сети умных автосервисов, «Вилгуд»:

- Для некоторых недобросовестных страховых компаний полис технического осмотра, который раньше оформляли для получения ОСАГО, нес во многом формальный характер. До отвязки техосмотра от ОСАГО у них была возможность сразу отдавать водителю диагностическую карту без направления авто на реальный техосмотр. На наш взгляд, отвязка техосмотра от ОСАГО, а затем и отмена обязательного техосмотра, отчасти вызваны именно борьбой с такими случаями.

Что касается компаний, которые вложились в закупку оборудования для техосмотра, мы не считаем, что они понесут большие убытки, так как необходимость в техосмотре для автовладельцев все равно останется. Просто теперь они смогут сами выбирать интервалы между проверками авто. Конечно, это потребует большей ответственности от водителей. Например, если причиной ДТП станет вовремя не выявленная неисправность, то страховая компания сможет взыскать сумму именно с автовладельца, который халатно отнесся к контролю за исправностью техники.

Безусловно, техосмотр проходить нужно. И не только по причине возможных санкций от страховщиков. Вопрос технического состояния автомобиля напрямую касается безопасности как самого водителя, так и окружающих. Даже после отмены обязательного техосмотра мы рекомендуем проходить его не реже чем раз в 1 – 2 года.

Один из способов отслеживать общую исправность автомобиля между техосмотрами – прислушиваться к рекомендациям механиков при посещении автосервиса, особенно когда они касаются тормозной системы и ходовой части. Ранее автовладельцы часто относились к таким рекомендациям недостаточно серьезно, но после отмены обязательного техосмотра ответственности на них стало больше. Поэтому мы ожидаем, что водители в целом будут больше прислушиваться к советам механиков и охотнее устранять неисправности.

Сейчас трудно сказать, какая часть автомобилистов продолжит проходить техосмотр на добровольной основе, так как во многом это будет зависеть от уровня сознательности автовладельцев. Что касается мер по стимулированию прохождения техосмотра, здесь тоже сложно давать какие-то рекомендации. Сама процедура техосмотра в сравнении с ремонтом любого узла авто стоит практически копейки, поэтому ее стоимость точно нельзя назвать тормозящим фактором. На наш взгляд, в первую очередь нужно оценить, как скажутся изменения в регламенте техосмотра на дорогах хотя бы на дистанции в 1 – 2 года.

Что касается требования проходить техосмотр при перепродаже автомобиля, не нужно забывать, что при регистрации техники на нового владельца все риски автоматически перекладываются на него. Поэтому, на наш взгляд, обязательный техосмотр в этом случае пойдет только на пользу. Если перепроданные машина или мотоцикл не будут проходить техосмотр при регистрации, будет сложно оценить, в каком состоянии находится техника на момент продажи. То же самое справедливо для случаев с изменением конструкции или заменой компонентов на машине старше четырех лет: чем меньше рисков, тем безопаснее наши дороги.

Константин Епанешников, директор по сервису и запасным частям, «АВИЛОН Volkswagen»:

- Современные автомобили достаточно надежны с точки зрения конструкции. Поэтому срок проведения первого технического диагностирования сдвинулся с трех до четырех лет, что в принципе достаточно логично и правильно. То, что диагностическая карта нужна, если владелец захочет как-либо изменить конструкцию автомобиля, вполне объяснимо и связано исключительно с безопасностью дорожного движения. Какие-либо новшества, которые владелец машины решил внести в конструкцию своего транспортного средства, могут пагубно отразиться на безопасности. Поэтому профессионалы, которые работают на пункте технического осмотра, должны определить, безопасны ли данные изменения, либо нет.

Я считаю, что технический осмотр стоит проходить обязательно, чтобы гарантировать безопасность передвижения, так как автомобиль является средством повышенной опасности, который передвигается по дорогам общего пользования. Контролировать состояние машины можно без посещения пункта техосмотра, с помощью станций технического обслуживания, которые занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей данной марки. Но желательно, конечно, выполнять это на мощностях официальных дилеров, которые обладают оперативной, свежей и достоверной информацией о всех необходимых ремонтных работах.

Приведу пример: когда производители обнаруживают какие-либо дефекты, они отзывают автомобили и приглашают владельцев для устранения изъянов. Поэтому так важно обращаться к официальному дилеру, так как неофициальные станции не обладают информацией о проводимых мероприятиях заводом-изготовителем. А официальный дилер при проведении техосмотра сможет выполнить все необходимые работы в рамках отзывной кампании.

Я думаю, что о важности прохождения техосмотра необходимо информировать автовладельцев, например, с помощью рекламы. На каких-либо ярких примерах можно было бы доносить до потребителей важность и преимущества проведения данной процедуры.