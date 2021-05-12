Вопрос эксперту: «Ждать ли нашествия китайских автомобилей в Россию?»

Китайские автомобили, которые в свое время воспринимались как серьезная угроза АВТОВАЗу, пока так и не смогли занять заметную долю на российском рынке. Тем не менее, спрос на машины из Поднебесной растет с каждым годом, расширяются их модельные ряды, увеличивается количество дилеров китайских марок. Почему российские потребители стали чаще отдавать предпочтение продукции китайского автопрома и каковы дальнейшие перспективы китайских машин в нашей стране? С этим вопросом мы обратились к автомобильным экспертам и дилерам.

Сергей Целиков, директор, аналитическое агентство «АВТОСТАТ»:

- Китайский автопром растет и развивается очень быстро. В предыдущие два десятилетия почти все глобальные автопроизводители работали «на Китай». Задействованы были все – и ведущие инженеры, и талантливые конструкторы, и креативные дизайнеры, и эффективные топ-менеджеры. Причина проста – быстрорастущий и огромный размер рынка (почти 30% мирового). Сейчас рост остановился, и китайцы активно пошли на внешние рынки. За последние два года модельный ряд китайских автомобилей на российском рынке кардинально изменился. Качество и потребительские свойства «китайцев» фактически стали близки к уровню «корейцев», «японцев», «европейцев».

В России на данный момент четко вырисовалась тройка лидеров – Chery, Geely, Haval. Эти бренды периодически меняются местами в гонке за «желтую майку лидера», но все показывают хорошую динамику и имеют примерно равные шансы на успех.

На мой взгляд, модельный ряд Geely наиболее «европеизирован». За счет кооперации с Volvo автомобили Geely фактически уже не отдают «китайщиной». Coolray и Tugella реально могут поспорить со многими азиатскими и европейскими конкурентами. Платформа CMA, совместные разработки с Volvo и общие поставщики делают свое дело. А на подходе новые Atlas Pro и KX11. Потенциал очень большой. Тем более сборка налажена в общей таможенной зоне – в Беларуси.

Успех Chery, по моему мнению, обусловлен неким грамотным балансом различных характеристик. Все автомобили новой модельной линейки (Tiggo 7 Pro, Tiggo 8 Pro, CHERYEXEED TXL и остальные) красивы внешне и приятны внутри. У них не выдающиеся, но довольно ровные динамические характеристики, очень богатое оснащение, хорошее качество материалов и разумная рыночная цена. Плюс более чем 10-летняя история присутствия бренда на российском рынке. С учетом быстрого обновления модельного ряда, потенциал роста Chery значительно выше нынешних показателей. Еще бы наладить местную сборку…

Haval, на мой взгляд, берет размерами, дизайном, оснащением, ценой. Полноценный сборочный конвейер в России, локализация и соответствующие льготы позволяют расширять производство и наращивать объемы продаж. Слышал про их планы стать № 1 на российском рынке кроссоверов. А для этого надо продавать порядка 100 тыс. автомобилей в год. Не знаю, насколько это реалистично. Пока с модельной линейкой Haval близко не знакомился, так сказать «железо не трогал».

Среди прочих китайских производителей отмечу Changan, который также планомерно реализует стратегию освоения российского рынка. Но по рыночным позициям пока существенно проигрывает тройке лидеров. Попытки выхода других брендов из Поднебесной на наш рынок можно считать лишь «пробой пера». В будущем не исключаю прихода к нам и других производителей. В дальнейшей перспективе наиболее интересным видится выход на наш рынок китайских производителей электромобилей.

Китайские производители сосредоточились на сегменте кроссоверов, как наиболее маржинальном. При этом практически ушли из массового сегмента компактных городских автомобилей (класс В). Поэтому конкуренции российскому автопрому в лице АВТОВАЗа практически не представляют. Думаю, что они не идут в этот сегмент чисто по экономическим причинам. Конкурировать в нижнем ценовом диапазоне с LADA, Renault и компактными корейскими моделями крайне тяжело. А общий объем российского рынка по-прежнему невелик. Особенно на фоне китайского, который на порядок больше.

Тем не менее, думаю, что в перспективе 3 – 5 лет китайские бренды будут стабильно увеличивать суммарную долю на российском рынке по 1 – 2% в год. Могли бы и быстрее, но в головах большинства россиян китайские автомобили пока ассоциируются с невысоким качеством, ненадежностью и недолговечностью. Главная задача китайцев – сломать этот стереотип и на практике доказать обратное.

Роман Слуцкий, генеральный директор, ГК «Аларм-Моторс»:

- Есть несколько причин для столь резкого роста интереса российского потребителя к автомобилям ведущих китайских брендов. Во-первых, все-таки нужно отдать должное тому, что за последние 10 лет китайские автогиганты совершили огромный прорыв в качестве и дизайне своих автомобилей. Эти автомобили создаются опытнейшими инженерами и дизайнерами мирового уровня с целью завоевания международных рынков. Тест-драйв Haval F7 или Geely Coolray легко убедит в этом каждого. Во-вторых, китайским компаниям удалось довольно успешно собрать профессиональные команды менеджмента для дистрибуции на российском рынке и реформировать свои дилерские сети. Сегодня основной объем продаж для китайских компаний формируют топовые российские дилерские группы. И, наконец, в-третьих, такой активный рост продаж у китайских брендов обусловлен сложившейся в последнее время конъюнктурой на авторынке России, а именно высоким уровнем спроса, который в полной мере не смогли обеспечить предложением корейские и японские концерны.

Сегодня на рынке побеждает тот бренд, у которого есть автомобили на дилерских складах. Все участники рынка понимают, что эта ситуация временная. С этой точки зрения, вероятно, в этом году Haval сможет «убежать» от своих брендов-соотечественников. В долгосрочной перспективе лидерство на российском рынке может обеспечить только производство автомобилей в нашей стране.

На ближайшие 2 – 3 года основной российский бренд-ландшафт из Поднебесной не изменится. В Китае есть еще целый ряд мощнейших автопромышленных холдингов, но выход на международные высококонкурентные рынки – не самая простая задача даже для крупных китайских компаний.

Что касается развития дилерских сетей в России, уже в этом году, по моим прогнозам, бренды из Китая смогут достичь 7%, а, может, и 8% доли на рынке. Их совокупный объем продаж должен в этом году приблизиться к 100 тыс. автомобилей. При этом в перспективе ближайших нескольких лет легко проглядываются цифры в 150 тыс. штук и доля в 10%. Это значит, что китайским компаниям требуется сильная и разветвленная дилерская сеть. Это очевидно и для самих дистрибьюторов брендов, и для дилерских групп.

Ни один из известных мне ведущих китайских производителей не ориентируется на АВТОВАЗ. Автомобили этих компаний находятся на принципиально ином инженерно-технологическом уровне. Они уже сегодня могут абсолютно на равных конкурировать с Кореей и Японией. Для знака «равно» осталось одно очень важное дело – последовательно завоевывать сердца потребителей, формируя образ современного и надежного автомобиля. Это большая работа, которую не пройти за один год. Именно поэтому на сегодняшний день автомобили ведущих китайских брендов стоят на 10 – 15% меньше, чем их корейские «аналоги».

Игорь Моржаретто, шеф-редактор, Радио «Автодор»:

- Китайские марки присутствуют на нашем рынке уже больше 15 лет, но ситуация изменилась в последние года два. Видимо (хотя бы на уровне правительства), случился тот самый «поворот на восток» в отдельно взятом автопроме. Президент Путин и председатель Си подписали договор о строительстве в РФ первого большого китайского автозавода в Тульской области. С компанией GWM подписали СПИК, и вообще китайцам перестали мешать работать на нашем рынке. В котором очень заинтересованы и сами компании из КНР.

Причин, как мне кажется, несколько. Первая: 10 – 15 лет назад многие китайские компании приходили на наш рынок формально, ведь государственная концепция развития автопрома требует от любого завода иметь экспортные перспективы. Не пытаешься работать на заграницу? Могут строго наказать! А заниматься непонятными рынками не очень-то и хотелось, ведь свой, понятный – самый большой в мире и растет быстрыми темпами! Вот многие китайские компании покажут на зарубежной выставке свои творения, несколько штук даже продадут… Работа идет! Были, конечно, и серьезные фирмы, но такие можно пересчитать по пальцам.

А сейчас ситуация принципиально изменилась: продажи в КНР то растут, то сокращаются, и вопрос выхода на внешние рынки на самом деле – вопрос выживания. А какой считается самым перспективным? Российский, где потенциально продажи автомобилей могут вырасти в 2 раза и достигнуть 3,5 и более млн штук в год. Поэтому в лучшем положении оказались «ветераны», давно и плотно осевшие в РФ, – Haval (раньше мы знали его под брендом Great Wall), Chery, Geely (собирают на СП в Белоруссии), Changan, FAW…

Вторая причина – сегодня все ведущие китайские компании наладили выпуск современных и вполне конкурентоспособных автомобилей. Конечно, помогли в этом дизайнеры, конструкторы, технологи, инженеры, которых китайцы переманивают с ведущих должностей самых известных автомобильных концернов мира. Принципиально улучшилось качество. Так что теперь производителям из КНР есть что показать, и они серьезно рассчитывают на конкуренцию в ближайшие годы с корейскими и японскими марками. И покупатели это видят и ценят!

Как мне кажется, у всех китайских компаний из «большой четверки» (Haval, Chery, Geely, Changan) есть свой потенциал, и довольно серьезный. Причем пока перспективы лучше у Haval и Geely, у которых уже есть локальное производство. Активно ищет местную сборочную площадку и Chery. Все они готовятся выводить на наш рынок машины и под своими суббрендами. Так что нам предстоит стать свидетелями нешуточной конкурентной борьбы китайских марок на нашем рынке. В выигрыше, надеюсь, будут наши покупатели.

Какие еще китайские автопроизводители могут «выстрелить» на нашем рынке, сложно сказать. На своем внутреннем рынке активно работают еще несколько интересных брендов. Могу предположить, что через некоторое время в России вновь активизируются крупные игроки, которые по каким-то причинам сейчас у нас не слишком активны. Это FAW, Dongfeng… Возможно, после окончания процедуры смены собственника вновь «оживет» и Lifan. Вполне вероятно появление и новых суббрендов ведущих компаний.

Между тем, китайские марки стали лидерами по расширению дилерских сетей в России. В прошлом году специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос среди дилеров. Исследование показало, что среди преимуществ работы с марками из КНР – отсутствие бюрократии в китайских компаниях (41,7%), регулярное обновление модельного ряда и гибкая ценовая политика (по 33% опрошенных). Среди недостатков на первое место дилеры поставили маленький объем федеральной рекламы (более 65% участников). Сохранились еще проблемы со своевременными поставками запчастей (40% респондентов). Больше всего дилерам нравится, как складываются отношения с марками Haval, Chery, Geely. Но в любом случае отношение россиян к китайским автомобилям претерпело значительные изменения по сравнению с тем, что было всего несколько лет назад. Кстати, происходит это и потому, что произошли серьезные изменения в системе организации продаж и сервисного обслуживания.

Как мне кажется, китайские компании приняли для себя принципиальное решение – предлагают в РФ автомобили в средней ценовой нише. Так на недорогих моделях при отсутствии у большинства фирм местного производства заработать невозможно. И, по сути, конкурировать с АВТОВАЗом нет смысла, у него своя ценовая ниша (сегодня это от 500 тыс. до 900 тыс. рублей), а производители из КНР основные продукты будут предлагать в диапазоне 1 – 2,5 млн рублей. Основные конкуренты тут – компании из Южной Кореи, у которых китайцы очень бы хотели «откусить» часть их пирога. И вообще сверхзадача – повторить (но в ускоренном темпе) успех корейских компаний во всем мире.