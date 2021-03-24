Вопрос эксперту: «Как расширение списка «роскошных машин» скажется на авторынке?»

Минпромторг недавно вновь расширил перечень «роскошных автомобилей», в который вошли и некоторые массовые кроссоверы. В результате сегодня почти каждый десятый новый легковой автомобиль, продаваемый в России, может попасть под действие «налога на роскошь». Как это скажется на спросе в масс-сегменте и насколько вообще потребители машин дороже 3 млн рублей учитывают дополнительный налог при покупке? С этими вопросами мы обратились непосредственно к ведущим автодилерам страны.

Вячеслав Зубарев, президент, Ассоциация РОАД:

- Так называемый «налог на роскошь» с 200 моделей (с начала введения в 2014 году) вырос почти до 1400 в 2021-м. Конечно, считаем, что наличие теперь в списке «роскоши» автомобилей масс-бренда как минимум странным. Ведь мы понимаем, что покупатели автомобилей масс-сегмента достаточно чувствительны к дополнительным расходам, поэтому налог может стать фактором, влияющим на выбор автомобиля. К дополнительным тратам клиенты премиум-, а особенно люкс-сегментов относятся более спокойно.

За последние годы цены на автомобили поднялись на 60%, и рост цен будет продолжаться. Поэтому на сегодняшний день считаем, что будет справедливо поднять нижний порог для налога с 3 млн до 5 млн рублей. Мы уже обсуждаем этот вопрос с представителями госструктур.



Алексей Ермилов, директор департамента маркетинга, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Цены на автомобили в 2020 году выросли в среднем на 13%. Тут надо понимать, что средняя стоимость нового автомобиля еще в конце прошлого года превысила 1,8 млн рублей, а средняя стоимость иномарок – 2,1 млн рублей. Соответственно, в денежном эквиваленте цены выросли довольно ощутимо и порог в 3 млн рублей перешагнули уже некоторые модели массовых брендов, особенно в топовых комплектациях.

При этом клиенты массового сегмента намного больше внимания уделяют стоимости владения автомобилем, чем клиенты премиума, и для них добавление «налога на роскошь» к автомобилю, который и так вырос в цене, может стать решающим фактором в пользу выбора более доступного варианта.

Законодательные изменяя должны соответствовать российским реалиям и ценообразованию на авторынке. Это касается не только логичного повышения нижнего порога стоимости автомобилей, попадающих под «налог на роскошь», например, на 15% до 3,5 млн рублей, но и индексации на 10 – 15% верхней планки стоимости автомобилей, попадающих под программы господдержки, так как на рынке осталось уже мало новых иномарок стоимостью до 1,5 млн рублей.

Максим Васильев, директор по продажам, «АВИЛОН Volkswagen»:

- При покупке автомобиля клиенты, конечно, обращают внимание на то, входит ли автомобиль в перечень облагаемых «налогом на роскошь» и сколько в таком случае будет составлять размер дополнительной выплаты. Однако при этом не менее важным параметром является мощность автомобиля, так как ставка дополнительного налога зависит в том числе от количества лошадиных сил: клиенты чаще всего выбирают модели мощностью до 250 л.с. – это пороговое значение при расчете «налога на роскошь», – стараясь уместиться в эту отметку.

Покупатели премиальных и люксовых автомобилей осознают необходимость оплаты «налога на роскошь», потому что под повышенный налог изначально попадали именно эти сегменты, и намеренно приобретают автомобиль такого класса. Исходя из этого, оплата «налога на роскошь» не является для них причиной отказа от покупки.

Изменение стоимости на автомобили, в том числе массового сегмента, напрямую влияет на список моделей, которые попадают под «налог на роскошь». Учитывая, насколько за последнее время массовые автомобили выросли в цене, повышенным налогом теперь облагаются марки и модели, которые никто не ожидал увидеть в списке «роскошных». Возможно, в таком случае стоит действительно пересмотреть ценовую планку. Еще несколько лет назад автомобиль мог вырасти в стоимости до 4%, сейчас, вследствие пандемии и инфляции, когда цены меняются более стремительно, за год модели могут подорожать до 10%, поэтому в перечень облагаемых дополнительным налогом автомобилей попали представители массового сегмента.

С учетом ежегодной индексации в дальнейшем гипотетически список может быть снова расширен. Трудно сейчас прогнозировать, какие модели попадут в перечень автомобилей, облагающихся налогом на роскошь, так как все будет зависеть от экономической ситуации.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Так называемый «налог на роскошь» имеет для автомобилистов, скорее, психологическое значение, поскольку на фоне затрат на покупку и эксплуатацию автомобиля сумма налога невелика. Ставка налога дифференцирована, поэтому финансовая нагрузка на действительно дорогостоящие автомобили существенно выше, чем на автомобили средней ценовой категории. Тем не менее, для некоторых клиентов выбор между моделью, облагаемой «налогом на роскошь», или «доналоговой» альтернативой, будет очевиден.

Цены на автомобили постепенно растут – за семь лет они удвоились – и ценовые границы рыночных сегментов смещаются. Модели, которые сейчас попадают под действие «налога на роскошь», уже далеко не всегда являются роскошью. Помимо автомобилей лакшери-сегмента и верхнего ценового сегмента премиум-класса, которые действительно можно признать роскошными, сейчас в списке фигурируют автомобили массовых брендов, пусть и хорошо оснащенные.

Напротив, программы поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые работали до февраля и сейчас приостановлены, хотя и были проиндексированы до 1,5 млн рублей, поддерживали только продажи моделей АВТОВАЗа и лишь небольшой перечень самых доступных моделей иностранных брендов. Таким образом, продажи автомобилей среднего ценового сегмента уже давно не получают поддержки от государственных программ, а «налог на роскошь» постепенно распространяется в сегменте популярных брендов.

Цены будут постепенно расти, и если минимальная цена автомобилей, облагаемых «налогом на роскошь», в будущем году не изменится, то спектр моделей наверняка увеличится еще сильнее. Производители не смогут сдерживать цены на определенные модели, чтобы остаться в «доналоговом» ценовом диапазоне, но возможно появление более доступных комплектаций, которые снизят цену автомобилей и помогут их покупателям избежать повышенного налогообложения. А необходимое опционально оснащение покупатель сможет установить в дилерском центре.