Вопрос эксперту: «Как выгодно купить или арендовать автомобиль?»

Цены на автомобили в России постоянно растут, как и расходы на их содержание. Что выгоднее сегодня – копить на новую машину или взять автокредит? И насколько привлекательной альтернативой личному транспорту являются каршеринг и долгосрочная аренда? С этими вопросами мы обратились непосредственно к участникам авторынка.

Денис Мигаль, генеральный директор, сеть автосалонов Fresh Auto:

- Существуют три способа приобрести автомобиль: накопить и купить за наличные, взять автокредит или потребительский. В связи с ростом цен на новые, а вслед за ними и на поддержанные машины, автокредиты в настоящее время пользуются большой популярностью у российских автомобилистов. Автокредит востребован на рынке из-за сниженных ставок, которые значительно меньше, чем в потребительском. Помимо этого, приобретение автомобиля с помощью автокредита обеспечивает транспортному средству страхование по каско на весь срок действия.

Средняя сумма расходов на содержание автомобиля в 2021 году составляет примерно 100 тыс. рублей. Основные траты – топливо, страховка, техническое обслуживание и ремонт. Сэкономить на заправке машины можно, установив газомоторное оборудование на автомобиль, переход на который сейчас стимулируется государством, поэтому процедура обойдется автовладельцу примерно в 15 тыс. рублей. Сократить сумму чека на заправке поможет и соблюдение оптимального скоростного режима, при котором расход топлива минимальный – 90 км/ч. Ремонт и техническое обслуживание лучше проходить у официального дилера, так как работа «серых» СТО не обеспечивается гарантией, в отличие от сервиса в автосалоне. Кроме того, дилеры часто проводят акции и внедряют выгодные предложения по проведению ТО. Самое главное, на чем лучше не экономить – это топливо. Не стоит заменять рекомендованный автопроизводителем бензин на более дешевый аналог – это может привести к неполадкам в двигателе, а неправильная эксплуатация автомобиля не является гарантийным случаем, поэтому ремонт агрегата придется проводить за свой счет. Покрышки, моторное масло и другие расходники для авто также лучше приобретать оригинальные – использование аналогов может привести к еще большим расходам.

Выбор между подпиской, каршерингом и личным автомобилем должен зависеть от потребности в эксплуатации. Если автомобиль нужен ежедневно и не только для поездок на работу – владение им будет дешевле, чем аренда или подписка. Каршеринг и такси выгоднее, если поездки совершаются нечасто и в пределах города. Подписка пригодится тогда, когда есть желание часто менять автомобиль и нет желания заботиться о его содержании. Но за это придется переплачивать больше, чем за личное авто.

Пандемия значительно сократила интерес к каршеринговым услугам в столице из-за удаленного режима работы и снижения количества поездок, зато стала стимулом для их развития в регионах. За время действия ограничений в некоторых районах России спрос на авто в аренду вырос на 50%, так как данный способ передвижения был более безопасным, чем общественный транспорт. Однако это, скорее, единичные случаи: например, в Воронеже особого роста популярности каршеринговых авто отмечено не было. Высокая стоимость почасовой и поминутной аренды – главная причина невостребованности каршеринга в регионах. Поэтому, на мой взгляд, там лучше развивать услугу авто по подписке, если установить демократичные тарифы.

Артем Максимов, директор по стратегическому маркетингу, ГК «Прагматика»:

- Вопрос «целесообразности» покупки автомобиля за наличные или в кредит сам по себе требует конкретизации «цели» для определения «сообразности». Позволю себе конкретизировать цель, как «стать пользователем наиболее желаемого из доступных мне автомобилей» – и тогда ответ становится гораздо более очевидным: «кредитная модель приобретения существенно расширяет возможности удовлетворения насущной потребности в использовании наиболее качественного авто из вам доступных». Это очевидный «плюс». «Минус» – это совокупная цена, которую вы заплатите в итоге за автомобиль: она, конечно, будет выше, чем при покупке за наличные. Но это цена того комфорта и удовольствия от вождения, которыми вы будете пользоваться уже сейчас, а не «когда-то в следующей жизни».

При этом я не вижу принципиальной разницы в ситуации с покупкой нового или проверенного подержанного авто. Правда, подчеркну слово «проверенного», ибо при кредитной схеме, считаю очень целесообразным постараться минимизировать риски того, что автомобиль, покупаемый в кредит, прекратит быть качественным для вас предметом сильно ДО того времени, как вы рассчитаетесь по кредиту, и придется оплачивать то, использование чего уже не будет приносить радости.

Вопрос стоимости содержания автомобиля, на самом деле, очень комплексный, на мой взгляд. Расчеты по экономически эффективной модели владения – это многофакторный анализ, да еще и в условиях, когда множество данных являются неточными или имеют высокий разброс (как в случае с ценой запчастей и стоимостью работ в разных мастерских). Этот рынок постепенно структурируется, но до формирования достаточной прозрачности еще далеко. При этом принимать решения надо, и их, на мой взгляд, должно быть несколько. Первое: где обслуживаться? Очень важно найти то место, которое вызовет доверие и не будет разочаровывать. И, конечно, нужно аккуратно подходить к расходным материалам и запасным частям – если и отказываться от оригинальных по экономическим мотивам, то выбирать только проверенных и производителей, и поставщиков. Второе: надо мониторить «точку целесообразной замены» – момент, когда вы можете наиболее эффективно поменять свой автомобиль, не дожидаясь «обвала» его остаточной стоимости. Ну и главное, на мой взгляд, – это прохождение плановых ТО, что позволяет максимально продлить состояние, когда ваш автомобиль является источником удовлетворения, а не генератором проблем, требующих срочных решений.

Что касается альтернативы личному автомобилю, каршеринг действительно развивается, сам активно использую, и, живя в Питере, приезжаю в Москву – вижу большой отрыв в развитии этого сервиса. Санкт-Петербург, наверное, идет на втором месте, но в подавляющем большинстве регионов этого сервиса нет или нет почти. Преимущества каршеринга, как мне кажется, очевидны: это сохранение мобильности в момент отсутствия и удаленности от своего автомобиля. При небольшом количестве поездок и дорогой парковке в центре Москвы это еще и реально дешевле. Основной «минус» – тоже на поверхности: если собственный автомобиль – это часто реальная «зона приватного комфорта», то каршеринг – это именно «не роскошь, а средство передвижения», и это надо очень хорошо понимать, по сути – это другой продукт. И как любой новый продукт, который пересекается по целевой аудитории, он часть этой аудитории на себя оттянет. На данный момент массового отказа от личного авто в пользу каршеринга в городах присутствия ГК «Прагматика» я не вижу, но развитие этих сервисов мы рассматриваем как один из факторов, которые могут оказать влияние на продажи новых авто в будущем.

Павел Кулешов, директор департамента развития новых направлений бизнеса, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- По моему мнению, каршеринговые услуги, действительно, могут незначительно снижать емкость авторынка с точки зрения привлечения новых молодых клиентов. Ведь в случае с каршерингом машину можно получить здесь и сейчас на тот промежуток времени, который нужен. А для того, чтобы прибрести личный автомобиль, необходимо накопить сразу значительную сумму в размере 30 – 50% от стоимости автомобиля, а также учитывать достаточно высокие ежемесячные платежи.

Как показала практика, очень мало кто отказывается от первого и единственного автомобиля, а наличие развитых сервисов, таких как каршеринговые услуги и долгосрочная подписка, приводят к тому, что некоторые семьи, скорее, отказываются от второго и последующих автомобилей, замещая отсутствие второго автомобиля использованием каршеринга или такси. И если такая модель потребления и дальше будет развиваться, то, конечно, в долгосрочной перспективе это может привести к снижению емкости рынка до 10 – 15%. Однако требования к автомобилю зачастую с возрастом меняются, а с появлением семьи и детей машина необходима несколько для других целей, что вновь повышает потребность в автомобиле у этой категории покупателей. Сейчас есть уже много кейсов, когда человек попытался полностью отказаться от автомобиля в пользу такси, каршеринга, общественного транспорта и т.д., и все равно вернулся к личному автомобилю, потому что удобство использования личного автомобиля пока не достижимо другими сервисами.

Что касается сервиса подписки, то он для России нов. Реальный опыт есть у нескольких игроков, и количество автомобилей не столь большое. Основное препятствие в развитии данного сегмента – достаточно высокая стоимость. Ежемесячный платеж сопоставим с тем, что получается на выходе по затратам, когда мы обслуживаем собственный автомобиль. Если посчитать полную стоимость владения и разделить на количество месяцев эксплуатации, то увидим соразмерную стоимость. Но при всем при этом мы должны понимать, что это на 1-й год владения, а на 2-й и 3-й годы владения своя машина получается чуть дешевле за счет таких единоразовых инвестиций при покупке, как установка охранной системы, комплект шин и др. Более того, одним из факторов, тормозящих развитие данной услуги, может быть отсутствие железной уверенности потенциальных потребителей в завтрашнем дне, т.е. если водитель перестал платить, то сразу лишился автомобиля. В случае с личным транспортным средством клиент может просто реже эксплуатировать его, отказаться от дорогостоящей страховки и ремонта, снизить стоимость обслуживания автомобиля, но при этом владение автомобилем не прекращается.

Главное преимущество каршеринговых услуг – гибкость, а именно использование автомобиля исключительно «по требованию», как общественный транспорт. Преимущество в Москве – бесплатная парковка, которая возможна благодаря особым лояльным условиям к сервису со стороны администрации города.

Самое главное преимущество долгосрочной подписки – бОльшая гибкость. Основной потребитель услуги – молодой человек с доходом выше среднего, который любит новизну и не готов надолго застревать в одной марке, модели. Он выбирает автомобиль под сегодняшние обстоятельства и потребности.

Также каршеринг и подписка могут оказывать влияние на увеличение срока эксплуатации собственного автомобиля в одних руках. Эти сервисы можно расценивать, скорее, как дополнение к личному автомобилю. В больших городах жители получили альтернативные возможности перемещения в дополнение к общественному транспорту. И теперь есть варианты на выбор, когда водитель едет куда-то в центр или в места, где могут возникнуть сложности с парковкой, или она будет очень дорогая, или в принципе запрещена. За счет этой возможности годовой пробег личного автомобиля снижается, и владельцы оставляют машину дальше эксплуатироваться. Цикличность смены автомобиля с 3-х лет сместилась больше в 5-летнюю зону, что оказывает определенное давление на продажи новых автомобилей, то есть увеличился цикл владения, а не произошел полный отказ.

Развитие каршеринговых услуг напрямую зависит от политики властей. Пандемия показала, что возможны ограничения использования каршеринговыми услугами, что стало определенным фактором ограничения развития. Самый защищенный вид транспорта с точки зрения пандемии – личный автомобиль или авто по подписке, то есть там, где нет чужого человека.

Андрей Ольховский, генеральный директор, АО «АВТОDOM»:

- В текущих условиях, когда банки стремятся увеличить охват кредитных продуктов, покупка автомобиля в кредит, зачастую, более выгодна, чем за наличные. Безусловно, это не панацея для всех сделок и всех брендов. Важно учитывать все параметры кредита: полная кредитная ставка, возможность досрочного погашения, выбор страховой компании и пр. Еще один аргумент в пользу кредита – возможность инвестиций денежных средств, которые не были использованы в полном объеме при покупке автомобиля, в финансовые продукты, которые сегодня предлагают банки. По статистике последних лет ставки по инвестициям в финансовые продукты выше, чем ставки по кредиту. В совокупности это принесет дополнительную выгоду при покупке в кредит.

Если у клиента есть собственный бизнес, и он может оформить автомобиль на организацию еще более выгодным для него становится приобретение автомобиля в лизинг. Несмотря на то, что эффективная ставка по лизингу выше, чем по кредиту, преимущества, которые получает клиент, перекрывают эту разницу.

Важно помнить, что чудес не бывает, и деньги стоят денег. Поэтому, когда принимается решение покупать автомобиль за наличные, использовать кредит или другой финансовый продукт, надо учитывать все детали сделки, возможно проконсультироваться со специалистами.

Идея подписки на автомобили в том, что потребитель получает личный автомобиль на удобный для него срок за фиксированный периодический платеж. Клиент освобожден от необходимости тратить время и дополнительные средства на техническое обслуживание, сезонную замену шин, страхование и уплату налогов – все это включено в стоимость тарифа.

Подписка выгоднее покупки автомобиля в кредит, так как она исключает финансового посредника, который имеет свою маржу в кредитной сделке, и не обязывает клиента приобретать дополнительные дорогостоящие страховые продукты. Отличие от каршеринга заключается в том, что клиент получает новый автомобиль в личное пользование, тогда как в основе каршеринга лежит совместное потребление, когда одним и тем же автомобилем в определенный период времени может пользоваться неограниченное количество людей, которые не тратят ресурсы на содержание и обслуживание. Кроме того, авто можно менять на новый каждый год или выкупить в собственность по окончанию срока подписки.

Подписки на автомобили от различных участников рынка – автопроизводители, дилеры, маркетплейсы, банки, агрегаторы – будут активно развиваться в ближайшие годы, как и другие продукты, созданные в концепциях умного потребления и совместного пользования. В условиях падения доходов населения такой способ владения автомобилем станет востребован у части клиентов, и их количество каждый год будет расти.

Андрей Державец, генеральный директор, сервис подписки на личные автомобили Anytime Prime:

- Прежде всего, владение собственным автомобилем предполагает определенный список постоянных затрат: страховки, техническое обслуживание, шиномонтаж, ремонты. Каждый день автомобиль теряет в цене, а для того, чтобы поменять его на что-то другое, необходимо озадачиться его продажей или сдачей в трейд-ин и выделением бюджета на покупку нового. Если говорить о покупке нового автомобиля в кредит, то возникают также потери денег, связанные с выплатой процентов.

Подписка позволяет не задумываться об обслуживании автомобиля, отказываться от затрат в период, когда он не нужен, а также менять его на более подходящий в той или иной ситуации. Уверенно могу сказать, что для клиентов, которые много перемещаются, часто находятся за рулем, подписка выходит намного выгоднее, чем покупка собственного автомобиля. Исходя из общемировых тенденций, полагаю, что до 50% используемых автомобилей могут стать «шеринговыми».