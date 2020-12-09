Вопрос эксперту: «Ждать ли скидок на автомобили в декабре?»

Как известно, декабрь традиционно является периодом распродаж автомобилей уходящего года выпуска, когда дилеры предлагают наибольшие скидки. Однако можно ли рассчитывать на дисконт сегодня в условиях дефицита на авторынке? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автопроизводителям и дилерам.

Виталий Шония, директор по маркетингу, компания «РОЛЬФ»:

- В этом декабре мы не ждем тотальных распродаж, поскольку доступность автомобилей по-прежнему ограничена во многих брендах. Тем не менее, условия сделки всегда индивидуальны и обсуждаются с каждым покупателем. Основанием для предоставления специальных условий покупки может стать, например, оформление кредита или сдача предыдущего автомобиля в трейд-ин.

Оставшиеся три недели декабря представляются удачным временем для покупки автомобиля, поскольку уже в начале будущего года мы ожидаем новый виток повышения цен. Все автомобильные бренды традиционно обновляют прайс-листы в январе, и многие марки наверняка захотят компенсировать повышение издержек, вызванное нестабильностью курса рубля.

Динамика цен на модели определенного бренда – это не только отражение издержек автопроизводителя, но и часть стратегии развития бренда на рынке. Марки, нацеленные на увеличение доли рынка, готовы в течение определенного времени сдерживать рост цен, чтобы привлечь к себе аудиторию тех брендов, продукция которых дорожает.

Какие факторы, помимо нестабильности курса рубля, будут причинами для подорожания, станет ясно уже в ближайшее время. Точной информации о повышении утилизационного сбора пока нет. Если информация об его увеличении на 25 – 30% подтвердится, то это может привести к росту цен до 5% в некоторых сегментах автомобильного рынка.

Георгий Коновалов, руководитель отдела продаж, официальный дилер Skoda «Сигма Сервис»:

- Наиболее удачное время для покупки нового автомобиля 2020 года выпуска с наибольшей выгодой в текущих рыночных условиях – это сейчас. Самые выгодные условия можно получить при приобретении автомобилей в наличии, поскольку его цена известна и остается неизменной с того момента, как покупатель его выбрал. В то время, как цена на автомобили, которые к нам только едут (находятся в производстве или в пути), будет зависеть от дополнительных факторов (например, от курса рубля) и может измениться – как правило, в бОльшую сторону.

Покупатель может рассчитывать в этом году на скидку при сдаче своего автомобиля в зачет по системе trade-in. Дополнительная выгода может предлагаться в зависимости от различных вариантов кредитования и страхования, а также при покупке дополнительного оборудования.

Если говорить о том, что уже сейчас активно продаются автомобили, которые приедут в дилерские центры только в феврале, то каких-то определенных распродаж в этом году не предвидится. Дефицит продолжается, а с учетом экономической ситуации, сложности поставок запчастей и с учетом того, что эпидемиологическая обстановка оставляет желать лучшего, – дополнительных скидок в конце текущего года и в начале следующего ожидать не стоит. Кстати, вероятнее всего, дилерские центры поддержат новогоднее настроение клиентов дополнительными подарками в декабре на автомобили в наличии.

С большой долей вероятности цены на автомобили в дальнейшем будут только расти, так как они все зависят от курса рубля (хотя цены у нас никогда и не падали). Новые машины могут подорожать в начале 2021 года – в среднем на 2 – 3%. А на автомобили, которые уже находились в категории «акционных», могут отменить дополнительные выгоды. Это касается не только нашего бренда Skoda, но и конкурентов в том числе. Если же в начале 2021 года будет резкий скачок рубля, то подорожание будет более явным.

Наталия Руденко, заместитель руководителя департамента маркетинга, руководитель PR-отдела, «Субару Мотор»:

- Самое время покупать автомобили 2020 модельного года – сейчас. Просто из-за того, что их остается все меньше. Мы не предлагаем скидок нашим клиентам, однако на отдельные модели у нас есть особые условия при покупке в трейд-ин. Кроме этого, мы разработали и внедрили программы льготного кредитования на покупку автомобилей Subaru. Откладывать покупку вряд ли стоит: автомобилей на рынке очень мало, а рассчитывать на распродажи клиентам не приходится именно потому, что на рынке наблюдается серьезный дефицит.

Андрей Ольховский, генеральный директор, ГК «АВТОDOM»:

- Можно рассматривать «выгоду» от покупки нового автомобиля по-разному, и именно выбранная позиция будет влиять на принятие решения. Если клиент хочет максимально сэкономить на покупке автомобиля, то самое выгодное – покупка автомобиля предыдущего года выпуска в период с января по март. На такие автомобили производители предоставляют дополнительные программы поддержки, и клиенты могут получить максимальную выгоду. Если клиент хочет сохранить инвестиции, то правильнее покупать автомобиль в период с марта по май, когда в продажу начинают поступать модели текущего года. Их стоимость будет чуть выше, чем у автомобилей предыдущего года выпуска, но по прошествии нескольких лет автомобиль будет иметь бОльшую остаточную стоимость, чем модель предыдущего года, и разница в цене будет существеннее, чем скидка при покупке. Подводя итог, можно сказать, что принципиальной разницы, когда покупать автомобиль, нет. Конечно, данный принцип действует, если нет серьезных колебаний курса валют, как это было в 2020 году. В этом году актуально покупать автомобиль «прямо сейчас», потому что завтра он будет стоить уже дороже.

В этом году клиентам не стоит рассчитывать на большие скидки, потому что спрос на наиболее ликвидные и востребованные модели сильно превышает предложение. Более актуальный вопрос на сегодняшний день – это наличие автомобиля в нужной комплектации и выбранном цвете. Если по каким-то брендам у дилеров останется пул машин, поступивших к ним на склады по «старым» ценам, то возможны дополнительные выгоды для клиентов, но это будут точечные предложения.

Максимальная выгода зависит от программ поддержки автопроизводителей, а также от дополнительных скидок от кэптивных лизинговых компаний. Нет определенных марок, на которые будут распространятся скидки, – все зависит от наличия автомобилей на складах дилеров и импортеров. По большинству брендов сейчас отсутствует свободный склад, и это определяет ценовую политику.

Скорее всего, премиальный сегмент будет лидером по отсутствию скидок. Это связано в большей степени с тем, что при высокой стоимости автомобилей премиум-класса ожидающийся рост цен на 2 – 3% будет очень ощутим в абсолютном денежном выражении, поэтому большинство клиентов стараются сейчас зафиксировать цену, чтобы в будущем сохранить стоимость автомобиля. Это в том числе определяет позицию дилеров в части торговой политики.

Если в текущий момент нет острой необходимости в покупке авто, лучше выдержать паузу. После окончания пандемии рынок стабилизируется, и поставки автомобилей станут регулярными. В комплексе это даст возможность получить более привлекательные условия покупки у дилеров. А если клиент планировал купить авто в начале текущего года, но по тем или иным причинам не купил, то лучше сделать это сейчас и не ждать, что будет в следующему году. С точки зрения финансов – цены на автомобили в следующем году будут существенно выше даже с учетом возможных скидок.

Цены на автомобили очень четко коррелируют с курсом валют, так как компоненты автомобилей покупаются за евро или доллары. Поэтому глядя на валютные котировки, можно предположить, что будет с ценами. Конечно, импортеры и автопроизводители не поднимают цены на автомобили единоразово соразмерно курсу рубля по отношению к доллару, но каскадированные подъемы цен будут, безусловно. Если в начале 2020 года курс доллара был чуть выше 60 рублей, а сегодня 76 рублей – разница составляет около 25% – это таргет для увеличения стоимости автомобилей при условии, что ситуация с курсом не изменится. Помимо валютных колебаний, существует ежегодное повышение стоимости автомобилей с учетом инфляции и других факторов, таких как утилизационный сбор, размер НДС и пр. Эти факторы отражаются на стоимости автомобилей на следующий год. У каждого бренда рост цен может составлять порядка 2 – 4% дополнительно к курсовым разницам. Но иногда мы не сразу замечаем такие колебания, потому что при выборе покупки в кредит или лизинг – изменение стоимости ежемесячного платежа несущественно. Гораздо больше на размер платежа влияет ключевая ставка ЦБ РФ. Учитывая, что в текущем году ставка ЦБ продолжила снижаться, проникновение финансовых продуктов увеличилось, и наши клиенты, выбирая кредит или лизинг, тем самым хеджировали рост цен.

Кроме того, в 2020 году цены на новые автомобили выросли в среднем на 15%. При этом на фоне снижения курса рубля по отношению к мировым валютам в 2021 году цены продолжат расти, а реальные доходы населения на фоне пандемии – снижаться. В текущих условиях такой способ приобретения автомобиля, как подписка, будет набирать популярность, что позволит автопроизводителям и дилерам частично компенсировать свои потери.

Юлия Овчинникова, директор по развитию и инновациям, «КЛЮЧАВТО»:

- Безусловно, наиболее удачное время для покупки нового автомобиля 2020 года выпуска с наибольшей выгодой – здесь и сейчас. Нестабильность курса рубля, ожидание роста цен и вместе с тем проблема дефицита на автомобильном рынке не оставляют выбора. Текущая ситуация на рынке кардинально отличается от предыдущих лет. По многим брендам автомобили остаются в дефиците, и возможность у дилеров предложить клиенту скидку зависит исключительно от индивидуальной ситуации со складами у дилера. Ни в рамках брендов, ни в рамках ценовых сегментов корреляции нет. При дефиците автомобилей про максимальную и минимальную выгоду в принципе говорить не стоит.

Конечно же, мы как дилер, стараемся всегда подобрать оптимальное решение для клиента, а в текущей ситуации советуем не откладывать покупку. Ждать распродаж точно не надо, время для покупки автомобиля по привлекательной цене стремительно уходит. Мы ожидаем роста цен в дальнейшем, по нашим оценкам – от 3% до 10% в зависимости от марки.

Руслан Абдулнасыров, владелец федеральной сети автоцентров по продаже автомобилей с пробегом «АВТОСЕТЬ.РФ»:

– Несмотря на текущую ситуацию на рынке и дефицит автомобилей, автопроизводители не забывают о клиентах и делают хорошие маркетинговые акции. Например, при покупке автомобиля KIA Rio можно получить в подарок зимние шины + полис КАСКО.

Безусловно, размер скидки зависит от ценового сегмента и маркетинговой акции производителя. В зимний период очень хорошо пользуются спросом у покупателей автомобили с высоким клиренсом, кроссоверы, внедорожники. Автопроизводители понимают это и делают хорошие выгоды для клиента при покупке автомобилей данного сегмента. Чем выше ценовой сегмент, тем больше выгода. Например, как правило, клиенты Mitsubishi предпочитают воспользоваться программой трейд-ин при покупки нового авто. Производитель дает выгоду до 150 тыс. рублей, что значительно мотивирует клиента воспользоваться данной программой.

Рассчитывать на то, что будут автомобили уходящего модельного года не стоит, т.к. дефицит автомобилей на рынке есть. Уверен, что все ликвидные автомобили будут распроданы в декабре. Ежегодно цены на автомобили поднимаются, и 2021 год не станет исключением. Насколько подорожают автомобили, сложно сказать, но, по предварительным прогнозам, повышение составит 3 – 5%.