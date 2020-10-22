Вопрос эксперту: «Ждать ли дефицита на вторичном авторынке?»

Покупки автомобилей с пробегом растут в России третий месяц подряд, причем в сентябре их рост достиг 24%. Сегодня спрос на вторичном авторынке даже превышает предложение, если не учитывать неликвидные и «убитые» машины. Насколько возникший дефицит может усугубиться в дальнейшем и как скажется на уровне цен? С этими вопросами мы обратились к одним из ведущих российских автодилеров.

Александр Кустов, директор по развитию дилерского бизнеса, автохолдинг «Максимум»:

- То, что продажи машин с пробегом в последние месяцы растут интенсивнее, чем продажи новых автомобилей, я связываю с дефицитом новых машин в дилерских сетях практически всех брендов. Не секрет, что на текущий момент наблюдается достаточно серьезный потребительский ажиотаж, вызванный ростом курса доллара и евро относительно рубля и грядущим увеличением стоимости новых автомобилей. Данный ажиотаж дополнительно подогревается тем, что в период первой волны пандемии многие производители остановили или приостановили выпуск своих машин, сократив производственные программы до конца текущего года, опасаясь радикального падения спроса. Таким образом, многие клиенты, не найдя нужного варианта нового автомобиля, были вынуждены переключиться на машины с пробегом.

Ситуация с сокращением предложений на вторичном авторынке является прямым следствием дефицита новых машин. Из-за того, что часть клиентов, рассчитывавших на покупку новых автомобилей, была вынуждена переключиться на машины с пробегом, и возник данный дефицит.

Сейчас мы уже наблюдаем рост цен на автомобили с пробегом вследствие возникшего дефицита. В зависимости от ценового сегмента этот рост уже составил примерно 5 – 10%. Далее, на мой взгляд, мы продолжим наблюдать повышение цен на вторичном рынке с некоторым запозданием относительно повышения цен на новые автомобили. Сейчас, учитывая большую волатильность курса доллара и евро относительно рубля, многие дистрибьюторы пока заняли выжидательную позицию в этом вопросе.

Думаю, что на вторичном рынке можно будет наблюдать снижение спроса по мере того, как будет «сходить на нет» дефицит по новым автомобилям. Очень многое будет зависеть от курса доллара и евро. Если сейчас произойдет очередной скачок вследствие крупных внешних факторов (результаты выборов президента США, вторая волна пандемии, локальные военные конфликты и т.д.), то нас ждет дополнительная волна ажиотажа, которая в моменте приведет к росту цен на вторичном рынке. Если серьезного скачка валютного курса не произойдет, то нас ждет постепенное снижение спроса на вторичном рынке, которое будет балансироваться снижением дефицита новых автомобилей.

На текущий момент доля продаж автомобилей с пробегом на рынке официальными игроками (дилерами), по моим оценкам, примерно такая же, как до пандемии. Если говорить про соотношение проданных новых машин к автомобилям с пробегом у дилера, то, думаю, что оно осталось на прежнем уровне. Основная причина – падение продаж новых машин, вследствие этого, падение количества поступаемых б/у авто, так как большая часть дилерских автомобилей с пробегом – это машины, принятые с трейд-ин. В текущий момент времени я не вижу глобальных факторов, которые говорили бы о скрытом потенциале официальных игроков на вторичном авторынке, который мог бы говорить о потенциальном увеличении их доли в этом сегменте.

Владимир Желобов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Рост спроса на автомобили с пробегом связан с дефицитом как на рынке новых машин, так и на рынке авто с пробегом. Кроме этого, повышение курса мировых валют по отношению к рублю также активизирует покупательский ажиотаж.

Мы не видим каких-либо значительных изменений в структуре клиентской аудитории, однако в связи с ростом цен на автомобили (и новые, и с пробегом) мы отмечаем, что около 15% клиентов по авто с пробегом пришли с рынка новых автомобилей. То есть это те клиенты, которые раньше приобрели бы новый автомобиль, но сейчас по каким-то причинам (рост цен, снижение покупательской способности, экономическая ситуация в стране) выбрали машину с пробегом.

Доступность автомобилей с пробегом у официальных дилеров напрямую зависит от поставок новых машин, по которым сейчас дефицит. Основные ликвидные автомобили с пробегом – это автомобили, выкупленные дилерами через трейд-ин. Дефицит новых машин привел к сокращению продаж, в том числе и сокращению количества сделок трейд-ин. Это означает, что склады автомобилей с пробегом наполняются хуже, и образовывается дефицит машин.

Ситуация с доступностью автомобилей с пробегом не будет усугубляться, поскольку автозаводы вышли на свои производственные мощности, склады новых автомобилей начали пополняться и по некоторым брендам к концу текущего года, а по некоторым – в начале следующего года, будет избыток новых автомобилей, и конъюнктура рынка будет меняться. К концу года цены на автомобили с пробегом стабилизируются. Ситуация будет зависеть от курса евро и доступности новых машин.

По опыту зарубежных рынков продажи через официальных дилеров и аукционы занимают до 80 – 90% всего вторичного рынка. В нашей стране этот показатель заметно ниже, но мы стремимся именно к таким результатам.

Антон Дёмкин, директор по продажам, «Авилон. Автомобили с пробегом»:

- На вторичном рынке мы отмечаем динамику роста благодаря тому, что есть отложенный спрос и дефицит на новые автомобили. Произошло перераспределение объемов с весны на лето и начало осени. По этой причине создается впечатление, что краткосрочные показатели растут. Однако если бы не было карантина, то динамика продаж в рамках года была бы более стабильной и равномерной.

В ближайшем будущем ожидается стабилизация спроса. Резких пиковых значений не будет. Произойдет это за счет того, что склады дилеров наконец-то пополнятся новыми автомобилями, заказ на поставку которых был размещен 3 – 4 месяца назад. Часть спроса возьмет на себя, конечно, сегмент новых автомобилей. Клиенты начнут сдавать свои автомобили в трейд-ин, что пополнит сток подержанных автомобилей на рынке. Надеемся, что ситуация начнет стабилизироваться в конце октября – начале ноября.

С точки зрения дилеров основным каналом поступления б/у автомобилей на склад остается трейд-ин. По этой причине нельзя говорить о том, что вторичный рынок никак не связан с продажами новых автомобилей. В первую волну пандемии многие россияне были вынуждены отложить продажу своей машины с целью покупки более свежего б/у автомобиля, тем самым увеличив срок эксплуатации текущего транспортного средства. Этот фактор повлиял на общее количество предложений. После выхода из самоизоляции покупатели, не нашедшие новых автомобилей, переориентировались на машины с пробегом. Это, в свою очередь, еще больше сократило количество предложений на вторичном рынке. Совокупность перечисленных факторов, плюс отложенный спрос привели к дефициту и на вторичном рынке. В дальнейшем мы ожидаем стабилизацию спроса и увеличение общего количества предложений на рынке автомобилей с пробегом.

Как правило, дефицит приводит к увеличению стоимости на ликвидные автомобили: 1 – 2 владельца, оригинал ПТС, отсутствие ДТП, бережная эксплуатация, богатая комплектация. Цены на автомобили низкого качества либо не изменились, либо выросли несущественно.

В дальнейшем возможно снижение спроса на автомобили с пробегом. Во-первых, отложенный спрос практически удовлетворен. Во-вторых, ситуация с коронавирусом по-прежнему плохо прогнозируема, что, в свою очередь, заставляет потребителей взвешенно подходить к покупкам, особенно с использованием заемных средств и кредитных продуктов.

По моим оценкам, доля продаж у дилеров на вторичном авторынке – около 10%. Потенциально этот показатель будет медленно увеличиваться. Покупатели все больше делают выбор в пользу прозрачных и проверенных сделок. Именно дилеры предлагают юридически проверенные автомобили с прозрачной историей обслуживания и полной диагностикой технического состояния. Дилеры работают на перспективу долгосрочных взаимоотношений с клиентом.

Денис Мигаль, генеральный директор сети автосалонов, Fresh Auto:

- Ажиотаж на вторичном рынке обусловлен двумя факторами: падением курса рубля и отложенным спросом. Также в нынешней эпидемиологической ситуации личные автомобили пользуются популярностью, так как являются безопасной альтернативой общественному транспорту. Многие граждане избегают контактов с большим количеством людей, поэтому предпочитают самолетам, поездам и автобусам личный автотранспорт. Помимо этого, приостановка работы автоконцернов практически не отразилась на вторичном рынке, в отличие от сегмента новых машин, где до сих пор присутствует дефицит автомобилей по многим брендам. Спрос на новые машины даже выше, чем на авто с пробегом, но из-за нехватки ассортимента продажи не увеличиваются.

Порядка 2 – 5% автомобилистов, которые вместо новой машины приобрели автомобиль с пробегом, сделали это для того, чтобы сохранить свои сбережения, опасаясь скачка курса рубля. Действительно, сейчас на рынке наблюдается дефицит, но он связан, в первую очередь, с изменением потребительского поведения. Люди, не определившись, что выгоднее покупать, просто откладывают покупки. Но, на мой взгляд, эта тенденция не продлится долго, потому что доходы населения снижаются, и клиенты будут вынуждены продавать свои автомобили. Эта тенденция намечается уже сейчас. Однако если курс рубля будет укрепляться или хотя бы не продолжит падение, то люди поймут, что ситуация стабилизировалась, и продажи с закупками будут на одном уровне.

Безусловно, ситуация на рынке отражается на уровне цен в том случае, когда спрос превышает предложение, особенно, на новинки и машины с пробегом в хорошем техническом состоянии. Случается, что авто возрастом в 1 год продается по цене аналогичной новой. Особенно на это влияет наличие новых машин: если в этом сегменте автомобиль такой марки и модели в дефиците, то такой автомобиль с небольшим пробегом можно приобрести по цене практически равной новой. Так что для многих продавцов сейчас выгодная ситуация на рынке.

В скором времени, по моему мнению, спрос на все автомобили будет снижаться, так как доходы россиян пока не восстановились после пандемии. Об этом говорит увеличение доли автокредитов в августе – сентябре: уровень жизни снижается, но потребность в автомобиле остается. Подобные экономические факторы будут только усугублять ситуацию и, скорее всего, вряд ли рынок продолжит рост. В 2021 году будет падение объема продаж по сравнению с этим годом, или же показатели останутся на том же уровне.

Доля дилеров за прошедшие пару месяцев сильно сократилась. Благодаря повышенному спросу многие физические лица продают автомобили самостоятельно, не прибегая к их помощи. В связи с этим в автосалонах сокращается канал поступления автомобилей с пробегом, который у 90% дилеров пополнялся за счет трейд-ин. Дефицит новых машин останавливает автовладельцев от участия в программе, поэтому дилерам просто нечего продавать. На свободном рынке дилеры никогда не занимали существенной доли, и сейчас ситуация не изменилась. Поэтому сегодня автосалоны сфокусировались на сегменте новых машин и работают с клиентами, которые покупают такие автомобили, а через 2 – 3 года отдают их дилеру в трейд-ин.

Несмотря на это, потенциал у дилеров большой. В случае, если дилеры смогут нарастить профессиональные навыки и сделать ставку на реализацию авто с пробегом: инвестировать в данный сегмент, в обучение сотрудников, новое оборудование, бизнес-процессы, – то их доля может увеличиться до 65%. К сожалению, многие настроены слишком оптимистично, просто из-за своего статуса. Для того, чтобы быть игроком вторичного рынка, нужно разбираться в его ассортименте и наращивать потенциал. У крупных игроков доля будет увеличиваться, а у мелких сокращаться, потому что бизнес автомобилей с пробегом – это ритейл, построенный на больших объемах сделок, расширенном ассортименте или выгодных условиях. Если дилер этого не умеет, он не сможет увеличить свою долю на рынке автомобилей с пробегом.