Вопрос эксперту: «Как политический кризис в Белоруссии повлиял на местный авторынок?»

- Политическая ситуация в стране отразилась на экономике и в августе привела к очередному витку девальвации национальной валюты. Вследствие этого потенциальные покупатели, так же, как и в марте этого года, попытались взять кредиты в белорусских рублях для покупки автомобилей. Однако банки в конце августа стали затягивать сроки выдачи этих кредитов. В результате вторая половина месяца оказалась крайне неудачной в части реализации новых автомобилей. В итоге, в августе продажи БАА упали к июлю на 10%, не превысив 4500 автомобилей, что на 23% ниже августа прошлого года.

Вследствие сложившейся в Белоруссии политической и экономической обстановки продажи автомобилей в этой стране стали падать. Как ситуация на местном авторынке будет развиваться в дальнейшем, и как это повлияет на объемы экспорта автомобилей российского производства? С этими вопросами мы обратились непосредственно к представителям белорусского авторитейла, а также автомобильных заводов в нашей стране.

Начало сентября подтверждает низкий тренд активности покупателей, отпускаются в основном автомобили по ранее согласованным кредитам, заявленным в августе. Начиная с 1 сентября практически все банки остановили кредитование физлиц, за исключением нескольких банков, которые продолжили кредитовать приобретение автомобилей Geely производства автозавода «Белджи» по льготной госпрограмме. В итоге, слабый спрос на фоне неопределенности политической и экономической ситуации в стране, а также остановка кредитования приведут к значительному падению продаж в сентябре и в последующих месяцах, если ситуация будет и дальше ухудшаться либо оставаться на таком же уровне. Отмечу, что эта ситуация касается всех дилеров, кроме дилеров Geely.

Сбои поставок автомобилей в страну со сборочных производств других государств в связи с политической ситуацией в Беларуси мы не отмечаем (за исключением технических проблем отдельных брендов, не связанных с ситуацией в стране). Особого дефицита автомобилей у дилеров в связи с этим нет. Дефицит возникает у тех дилеров, кто сохранил или увеличил свои продажи за счет предоставления выгодных финансовых программ кредитования и лизинга. Таковыми сегодня являются только дилеры «Белджи», для клиентов которых банки продолжили кредитовать в сентябре приобретение автомобилей на льготных условиях. Завод «Белджи» не успевает отгружать автомобили, которые сегодня раскупаются, как горячие пирожки.

В сложившейся ситуации, когда фактически остановлено кредитование в стране, автодилеров (не считая Geely) ждет дальнейшее падение продаж. Затяжной политический кризис порождает не менее затяжной экономический кризис, что, в свою очередь, не дает нам оптимизма на восстановление рынка как на четвертый квартал, так и на 2021 год. Вариантов и сценариев развития ситуации и прогнозов рынка несколько, и все они негативные. Остается лишь надеяться на то, чтобы вся эта ситуация и ее последствия закончились бы как можно быстрее...

Мария Мальцева, начальник отдела связей с общественностью, «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус»:

- Беларусь является второй крупнейшей страной-экспортером для нашего завода после Казахстана. В первом полугодии 2020 года мы направили туда 2266 автомобилей. Мы стабильно получаем заказы от дистрибьютора в Беларуси, на данный момент политическая ситуация никак не отразилась на объемах экспорта в эту страну. Дефицита автомобилей, выпускаемых заводом «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», у белорусских дилеров нет.

Наш завод в первую очередь рассчитан на российский рынок. Тем не менее экспорт также важен для нас. Мы стараемся строго выполнять наши договоренности со всеми дистрибьюторами. И направляем им необходимое количество автомобилей согласно заказам.

Алексей Заболотнов, руководитель департамента экспорта, УАЗ:

- Сложившаяся в Республике Беларусь политическая обстановка на данный момент никак не отразилась на объемах поставок Ульяновского автозавода. Всего за восемь месяцев 2020-го в страну было поставлено 534 автомобиля «УАЗ», что на 8% превышает результат аналогичного периода прошлого года. Реальную же оценку последствиям нынешней ситуации можно будет дать не ранее конца года.