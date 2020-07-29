Вопрос эксперту: «Чем грозит запрет на повторное использование автозапчастей?»

В России могут запретить устанавливать на автомобили бывшие в употреблении запчасти. Соответствующие поправки, разработанные под руководством Минпромторга РФ, планируется внести в Техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. Насколько оправданы подобные меры, и как данный запрет скажется на рядовых автомобилистах? С этими вопросами мы обратились к экспертам в автомобильной отрасли.

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Евразийская экономическая комиссия утвердила поправки к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в рамках которых вводится запрет на ремонт автомобилей с использованием бывших в употреблении и восстановленных запчастей. Под запретом окажутся использованные ранее подушки и ремни безопасности, компоненты рулевой системы и тормозов, противоугонные системы, катализаторы, сажевые фильтры и глушители.

Повторно устанавливать запрещается элементы пассивной безопасности, системы рулевого управления и тормозные, включая основные механизмы, блоки электронного управления и датчики. Также запрет будет распространяться на газовое оборудование и системы хранения компримированного водорода для транспортных средств. Поскольку это касается в первую очередь запчастей, от которых зависит безопасность водителя и пассажиров, данные меры помогут снизить риск причинения вреда жизни и здоровью людей.

Запрет на установку запчастей, бывших в эксплуатации, доставит определенные неудобства автомобилистам, так как новые детали на некоторые устаревшие модели автомобилей уже не продаются в России, а заказывать их в стране, которая их изготавливает, дорого. С повышением спроса на оригинальные запчасти можно ожидать роста цен на них.

Поправки повлияют на организации, которые занимаются ремонтом комплектующих и автомобилей. Наиболее вероятны два варианта развития событий: рост количества обращений в сервис официальных дилеров или учащение случаев нелегальной продажи подержанных запчастей с последующей установкой. Ожидается закрытие многих гаражных сервисов, которые занимаются восстановленными запчастями, так как им сложнее будет продавать и устанавливать б/у комплектующие.

На данный момент разрабатываются меры, с помощью которых будет контролироваться соблюдение новых правил. Соответствующие нормативные акты, а также размеры штрафов находятся в процессе разработки.

Любая манипуляция с автомобилем может повлиять на безопасность участников дорожного движения. Поэтому очень важно, чтобы все операции, в том числе и тюнинг, были согласованы специальными экспертными лабораториями.

Андрей Зимин, руководитель направления слесарного сервиса, ГК «Автомир»:

- Указанные в поправках к Техрегламенту наименования компонентов напрямую влияют на безопасность эксплуатации любого транспортного средства. Использование бывших в употреблении элементов может привести к тому, что они не сработают должным образом в случае необходимости, либо сработают некорректно. Также при установке данных элементов, бывших в употреблении, невозможно проверить их внутреннее состояние и объективно оценить работоспособность. Как итог, последствия могут быть фатальны и привести к травмам или гибели людей.



Заинтересованы в данном запрете, конечно, в первую очередь производители запчастей, прямая выгода – увеличение их оборотов. При этом гаражные сервисы и «разборки», вероятнее всего, просто перестанут афишировать факт использования б/у запчастей и уйдут «в тень», так как, очевидно, что спрос сохранится.

Что касается контроля за соблюдением запрета на использование бывших в употреблении запчастей, не уверен, что это вообще возможно будет сделать. Только если применять существенные штрафы как к продающей стороне, так и к покупающей. Но здесь нужно смотреть, не будут ли нарушены гражданские права.

Максим Рязанов, технический директор, компания «Фреш Авто»:

- Введение запрета на повторное использование автозапчастей, на наш взгляд, является весьма неоднозначной мерой. Установка новых запчастей обойдется значительно дороже для автовладельца. К примеру, новая подушка безопасности на определенной марке будет стоить 30 тыс. рублей. При этом аналогичную б/у подушку безопасности можно найти за 5 тыс. рублей. Аналогичный пример с амортизатором – новый стоит в районе 60 тыс. рублей, б/у в хорошем состоянии – 20 тысяч. Так, нововведение может сподвигнуть автовладельцев, которые не могут себе позволить такой ремонт, ездить на неисправном автомобиле, вследствие чего эксплуатация станет еще более опасной.

Кто может быть заинтересован в запрете б/у запчастей? Те, кто продает новые запчасти. Да, безусловно, есть б/у запчасти, которые действительно ставить опасно. Все зависит от условий предшествующей эксплуатации и текущего состояния запчасти. Равно как и автомобиль с пробегом может быть как в отличном, так и в плачевном состоянии, в котором еще лучше бы вообще не эксплуатировать.

Поэтому изначально важно решить вопрос с прохождением техосмотра, где действительно будет проверяться состояние автомобиля. Если запчасть б/у, но она соответствует требованиям безопасности и у нее большой остаточный ресурс, то нет объективных причин ее не устанавливать.

Константин Епанешников, директор по сервису и запасным частям, «АВИЛОН. Volkswagen»:

- Контроль за использованием подержанных запчастей – это верная инициатива в плане обеспечения безопасности. Так, в частности, среди автодеталей, которые оказывают наибольшее влияние на безопасность дорожного движения, можно назвать шины, устройства безопасности тормозной системы, системы пассивной безопасности (ремни, подушки и т.д.), и они требуют особого контроля при использовании. Сейчас, если это подержанные детали, то их необходимо устанавливать только после проведения экспертной оценки качества.

После вступления поправок в силу мы не ожидаем большого наплыва в официальные сервисы, так как между официальным сервисом и б/у запчастями существует еще неофициальный сервис. Другими словами, те, кто покупает подержанные запчасти, хотят просто на этом сэкономить, и когда использование некоторых б/у автодеталей окажется под запретом, у таких водителей не останется вариантов, кроме обращения в неофициальный автосервис за неоригинальными запчастями.

Новые требования абсолютно верны, в частности, и в плане таких процедур, как чип-тюнинг мотора, который теперь будет считаться внесением изменения в конструкцию автомобиля. Перепрограммирование блока управления двигателя напрямую влияет на безопасность дорожного движения, к тому же, не все автомобили приспособлены для такого тюнинга. Проверить его наличие достаточно легко: на современных автомобилях это отображается в блоках управления, и дилерское оборудование позволяет со стопроцентной точностью определить его наличие.

Александр Лихачев, заместитель директора департамента послепродажного обслуживания, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Основное требование технического регламента к компонентам и запчастям заключается в том, что они не должны понижать уровень безопасности транспортных средств относительно этого уровня на момент его выпуска в обращение. Действительно, риски возрастают при использовании в ремонте б/у компонентов системы безопасности автомобиля: датчиков ускорения, электронных блоков управления подушками и ремнями безопасности, самих подушек безопасности и т.д., а также деталей тормозной системы: шлангов, датчиков ABS и т.п. Новые поправки могут повлиять на деятельность небольших автосервисов и в ряде случаев существенно повысить стоимость ремонта.



Механизма контроля за использованием при ремонте бывших в употреблении запчастей не существует и создать его сложно. Без технической экспертизы невозможно определить, новая запчасть стоит в автомобиле или б/у. При этом «авторазборам» никто не запрещает продавать бывшие в употреблении детали, а владельцы часто предпочитают установить именно их по экономическим соображениям, ведь порой стоимость установки новой детали сравнима с половиной стоимости всего автомобиля.



Кроме того, запрет использования б/у запчастей затрагивает только часть систем автомобиля, которые отвечают за безопасность эксплуатации. Таким образом, торговля б/у запчастями станет менее рентабельной, чем сейчас, но не прекратится. Скорее всего, рынок бывших в употреблении и восстановленных запчастей просто станет более «серым».

Что касается поправок относительно установки на автомобиль дополнительного оборудования, в Техрегламенте есть прямое указание на то, что можно устанавливать пороги, спойлеры, сплиттеры, насадки на глушители, решетки радиатора и другие декоративные элементы; багажники, рейлинги, антенны, люки на крышу, воздухозаборники, лестницы, расширители колесных арок, подкрылки, дефлекторы, устройства для буксировки прицепов (фаркопы), фургоны, крышки и тенты на грузовые платформы; мультимедийное и компьютерное оборудование, оборудование связи и элементы их крепления, средства охранной сигнализации, средства защиты от несанкционированного использования транспортного средства, устройства вызова экстренных оперативных служб, иное оборудование. Но с условием оформления этих работ как внесение изменений в существующую конструкцию ТС. Под подобными изменениями подразумевается исключение предусмотренных или установка непредусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, которая была выполнена после выпуска транспортного средства в обращение и может влиять на безопасность дорожного движения.

Если в конструкцию ТС внесены изменения без согласования с ГИБДД, это чревато штрафом, при повторном замечании – бОльшим штрафом или лишением прав на 1-3 месяца. При этом вместе с замечанием от ГИБДД автовладелец получает предписание вернуть машину в исходное состояние или зарегистрировать все изменения конструкции, в противном случае регистрация транспортного средства аннулируется. Поэтому проще зарегистрировать все изменения конструкции, чем играть в прятки с ГИБДД.