Вопрос эксперту: «Каковы перспективы автомобилей с турбодвигателями в России?»

На российском рынке появляется все больше моделей с турбированными двигателями. Каковы преимущества таких моторов над атмосферными, а в чем заключаются их недостатки? Каковы перспективы автомобилей с турбированными двигателями на российском рынке? С этими вопросами мы обратились к автопроизводителям и дилерам, а также ведущим экспертам.

Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживания, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Как у атмосферного двигателя, так и у турбированного есть свои преимущества и недостатки. Простота конструкции, ремонт и техобслуживание, которое обходится владельцу дешевле, минимальный расход масла и неприхотливость к его качеству – плюсы атмосферного двигателя. Однако в мощности, габаритах и экологичности данный вид мотора уступает турбированному. Максимальный крутящий момент в широком диапазоне оборотов данного агрегата сокращает скорость разгона, а высокая экологичность достигается за счет полного сгорания топлива в цилиндрах. Но небольшой срок службы турбины, необходимость использования только качественного высокооктанового топлива и специальных высокотемпературных синтетических масел делает турбированный двигатель менее экономичным в эксплуатации.

На срок эксплуатации турбированных двигателей напрямую влияют запуск и остановка агрегата. Например, после запуска турбодвигателя в морозы нужно время на прогрев масла, чтобы его вязкость приобрела рабочие свойства, иначе это чревато кавитацией, губительной для подшипников. Поэтому особенно важно знать тонкости работы турбодвигателя.

Помимо экономичности в эксплуатации, автомобиль с атмосферным двигателем дешевле, чем с турбированным. Это объясняется дополнительными преимуществами турбированного двигателя – максимальный крутящий момент с низких оборотов, экономичность при расходе топлива.

Тем не менее, в 2020 году на российском рынке ожидается появление нескольких новинок, оснащенных турбомоторами, что говорит о том, что автомобили с турбированными двигателями имеют спрос в нашей стране.



Анатолий Калицев, эксперт по продукту, Renault в регионе Евразия:

- На текущий момент в модельном ряду Renault в России доступны две модели с бензиновыми турбодвигателями. Купе-кроссовер Renault Arkana со 150-сильным мотором TCe150 вышел на рынок в середине прошлого года, и, по данным многочисленных опросов, клиенты очень довольны как динамическими возможностями, так и экономичностью этих двигателей. Только что этот же двигатель, разработанный совместно Renault и Daimler, дебютировал под капотом нового поколения кроссовера Renault Kaptur. Мы уверены, что турбомотор TCe150 также проявит себя наилучшим образом. Кроме того, Renault является одним из лидеров российского рынка по продаже автомобилей с дизельным двигателем: внедорожник Renault Duster с 115-сильным турбодизелем семейства dCi с 2015 года является одним из самых популярных автомобилей с таким типом двигателя.

Главное преимущество турбодвигателей – высокая эффективность. При равной с атмосферным мотором мощности турбомотор гораздо экономичнее, компактнее и легче, при этом его тяга больше примерно на треть, и максимальное ее значение доступно уже с низких оборотов. То есть турбомотор дает больше удовольствия от вождения, а также удобства и безопасности при обгонах при значительно меньшем расходе топлива. Никаких технических или эксплуатационных недостатков по сравнению с атмосферными моторами у турбодвигателей нет. Инженеры Renault и Daimler посвятили большое количество времени испытаниям мотора в самых суровых условиях. Заложенные в конструкцию передовые технические решения, такие как электронасос охлаждения турбины, электрический клапан waste gate, цепной привод ГРМ, непосредственный впрыск топлива под давлением до 150 бар, двойной фазорегулятор, а также ряд других решений позволили добиться высочайшего уровня долговечности и надежности.

Не секрет, что турбомоторы несколько дороже атмосферных за счет более совершенной конструкции, новейших материалов и самых современных технических решений. Однако и ценность для клиентов у таких двигателей заметно выше, ведь автомобили с ними гораздо динамичнее и одновременно экономичнее при равной цене технического обслуживания. Для Renault, как одного из лидеров автомобильной промышленности России, важен тот факт, что применение турбомотора не выводит нас за границы конкурентоспособных цен. Иными словами, сам факт наличия турбомотора принципиально не меняет правила ценообразования на те или иные модели.

Автомобили с турбодвигателями в нашей стране становятся все более популярными. Благодаря отличным динамических характеристикам вкупе с топливной эффективностью они завоевывают все большую популярность на отечественном рынке. На текущий момент доля турбомоторов составляет более 20%, и она растет каждый год. Среди всех новинок рынка – в любых сегментах и независимо от страны-производителя – подавляющее большинство имеет в гамме турбодвигатель. Мы наблюдаем интерес к турбомотору и в российском модельном ряде Renault: статистика продаж купе-кроссовера Renault Arkana за год показывает, что более 50% клиентов отдают предпочтение новому турбированному двигателю ТСе 150.

Турбомоторы – это, несомненно, будущее автомобильного рынка России. Клиенты все большее внимание уделяют снижению расхода топлива, при этом растут и требования к динамичности автомобиля, и турбомотор как нельзя лучше соответствует обоим этим трендам. Поэтому практически все новые модели двигателей внутреннего сгорания, разрабатываемые во всем мире, имеют турбонаддув. Считаем, что доля турбомоторов будет неуклонно расти, этот тренд будет все больше касаться массового сегмента, у многих производителей будут появляться турбомоторы.

Ирина Зеленцова, операционный директор, «Сузуки Мотор Рус»:

- Suzuki для российских покупателей предлагает турбомоторы К14С-DITC серии Boosterjet. Эти двигатели объемом 1,4 л с непосредственным впрыском топлива развивают мощность 140 л.с. при 220Нм. Агрегат появился на российском рынке в 2016 году, когда была представлена первая модель с таким двигателем – Suzuki Vitara S. С 2016 года и по настоящее время двигатели Boosterjet, собираемые на заводах в Японии и поступающие для дальнейшей сборки автомобиля на завод в Венгрию, устанавливаются на модели Suzuki SX4 и Suzuki Vitara.

За четыре года эксплуатации турбированных двигателей нареканий на работу этих агрегатов от клиентов в службу поддержки не поступало. Suzuki Motor Corporation, заботясь об имидже компании, производящей надежную и качественную технику, следит за отзывами владельцев, получая обратную связь от дистрибьюторов по всему миру. И, как известно, за эти годы не была проведена ни одна отзывная кампания. Согласитесь, это дорогого стоит.

Я знаю, что турбодвигатели вызывают скепсис, даже боязнь. Но, на мой взгляд, все-таки с каждым годом отношение покупателей к турбодвигателям меняется в положительную сторону. Существуют же гарантии производителей, отзывы владельцев, комментарии ведущих журналистов, мнению которых доверяют. Небыстро, но резкого негатива по отношению к турбированным агрегатам будет становиться все меньше. Просто почвы для обсуждения не останется. Опять же, повторюсь, турбированные двигатели Boosterjet от Suzuki очень хорошо зарекомендовали себя за годы эксплуатации.

Турбодвигатель – это динамика, экономия топлива. Наши автомобили, оснащенные двигателями Boosterjet (и это доказанный длительной эксплуатацией факт и отзывами владельцев и СМИ), способны потреблять на трассе не более 5 л на 100 км. А это, как известно, существенная экономия семейного бюджета. Какой производитель может похвастаться такими результатами? Все познается в сравнении. Турбированный двигатель Suzuki – это новый высокотехнологичный продукт, имеющий большую мощность при небольшом объеме. Недостатки? Если бензин АИ-95 и техническое обслуживание автомобилей с таким двигателем каждые 10 тыс. км можно считать недостатками, то это они. Что же касается вопроса особенных требований и правил при эксплуатации именно двигателей Boosterjet, то здесь тоже все довольно просто – никаких жестких правил нет, а о ТО каждые 10 тыс. км я уже упомянула.

Говоря о разнице в ценах, в случае автомобиля Suzuki Vitara доплата за двигатель Boosterjet при прочих равных составляет 60 тыс. рублей, но ведь и продукт более технологичный. И за разницу в цене, например в Suzuki, клиент получит как минимум легкий, динамичный и надежный агрегат, а как максимум – экономию бюджета на топливные расходы.



Мы считаем, что российские покупатели не останутся в стороне от мировых трендов на снижение расхода топлива и, как следствие, на улучшение экологии нашей планеты. А именно двигатели с турбонаддувом позволяют достичь наилучших показателей по этим параметрам. Что касается распространенности турбодвигателей, то даже сегодня мы можем наблюдать их как в бюджетном, так и в премиальном сегменте. В будущем представленность подобных агрегатов будет только расти. С надежностью уже на текущий день ситуация в бренде Suzuki крайне благоприятная для владельцев – двигатели хорошо переносят российский бензин и условия эксплуатации от Калининграда до Сахалина, при этом приносят исключительно положительные эмоции от вождения, что бесценно.

Антон Чуйкин, главный редактор, «Радио Автодор»:

- В самом начале давайте условимся о терминах. Я не очень люблю слово «турбированный», тем более что вообще мы говорим о моторах с наддувом, а турбина на выхлопе и соединенный с ней компрессор – один из способов таковой наддув осуществить. Наддув – это способ вогнать в цилиндры двигателя больше воздуха и тем самым поднять его отдачу. То есть используя наддув, мы достигаем у мотора рабочим объемом, скажем, 1,5 л таких характеристик, которые доступны только у 2,0 – 2,5-литрового атмосферного двигателя. При этом потери у меньшего мотора соответственно меньшие, вот и получается экономия. То есть: наддув – это хороший способ повысить эффективность двигателя, получив характеристики большого мотора при расходе топлива почти как у маленького.

Понятно, что бесплатных пирожных не бывает, и цена мотора с наддувом и, в частности, с турбокомпрессором выше – как минимум, на стоимость этого самого турбокомпрессора. Он по сравнению с обычной конструкцией более требователен к качеству масла и топлива. В частности, именно поэтому ряд компаний предписывает сокращенный вдвое интервал замены масла.

Ну и необходимо учитывать, что если мы заставляем двигатель отдавать больше – то и нагрузка на него увеличивается, заставляя более тщательно просчитывать ресурс, а иногда и идти на меньший запас прочности.

Поэтому среди автолюбителей бытует мнение (не только про наддув): мне лучше чего попроще, послабее, попрожорливее, зато оно будет служить вечно. Но при этом надо понимать, что наддуву как конструкции уже столько лет, что можно уже сменить страх на смелость. Хорошее масло, хорошее топливо, своевременный уход – и проблем не будет.

Чем сложнее любой агрегат, тем больше у него (в теории) уязвимых мест. Где я буду это чинить, думает среднестатистический Алексей Петрович, глядя на «улитку» турбокомпрессора. Ответ прост: надо, чтобы он не ломался. И современные конструкции довольно надежны, особенно если не экспериментировать с маслом и бензином (дизтопливом).

Что касается разницы в ценах, пока прямых аналогий немного. Как правило, версии с турбонаддувом означают и более высокую комплектацию, но если постараться учесть все нюансы, то разница в цене составит около 150 – 200 тыс. рублей. Материалы, агрегат наддува, иногда еще сопутствующие агрегаты обуславливают более высокую цену.

Перспективы? Машины с турбонаддувом дороже, но топлива-то они расходуют меньше. И потом, сколько еще только ради России будут держать в производстве старые моторы, которых уже нет ни в Европе, ни в Корее? Так что никуда не денемся, привыкнем и к наддуву, как привыкли к впрыску, «автомату», усилителю руля.

Кстати, современный мотор – это в 80% случаев турбонаддув, если говорить о бензиновом агрегате, и 100% для дизеля. Иначе не выполнить экологические нормы, которые как раз и диктуют нам рост эффективности двигателей: мало потреблять, много отдавать. Моторы с наддувом приходят уже в самые доступные классы. Так что скоро вопрос про наддув сам собой отпадет: альтернатива будет только в виде электромотора.