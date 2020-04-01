Вопрос эксперту: «Какой автомобиль лучше купить в кризис?»

В условиях начавшегося экономического кризиса многие покупатели встали перед выбором лучшего «антикризисного автомобиля». Какие модели отличаются оптимальным соотношением надежности, минимальной стоимости владения и высокой сохранности остаточной стоимости – в зависимости от ценового диапазона? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Михаил Маракушев, руководитель направления продаж новых автомобилей, ГК «Автомир»:

- Автомобиль занимает значимую часть в жизни современного человека. Кто-то ценит автомобиль за надежность и низкую стоимость обслуживания, для кого-то важен комфорт и статус бренда. Поэтому вне зависимости от экономической ситуации покупать нужно те автомобили, которые дарят владельцу положительные эмоции при их эксплуатации и выполняют поставленные перед ними задачи. Но, как правило, в кризис люди включают режим экономии и начинают подбирать автомобиль по принципу «ничего лишнего» по опциям автомобиля, минимальная стоимость владения и максимальная надежность, желая тем самым минимизировать свои потенциальные затраты при эксплуатации машины. Высокая остаточная стоимость – это не только марка и модель, но и техническое состояние конкретного автомобиля у конкретного владельца. По опыту российского рынка, в целом премиальные марки сильнее теряют в цене, чем массовые, так как последние дешевле в долговременной эксплуатации.

Традиционно в рейтингах надежности находятся автомобили корейских производителей, такие как KIA и Hyundai, которые в ценовом диапазоне до 1 млн рублей предлагают российскому покупателю популярные модели – Rio и Solaris соответственно. Данные модели зарекомендовали себя на российском рынке как надежные автомобили, с невысокой стоимостью владения и хорошей ремонтопригодностью.

В ценовом диапазоне до 2 млн рублей корейские производители аналогично удерживают лидирующие позиции. Также в диапазоне до 2 млн рублей можно приобрести некоторые традиционно надежные японские автомобили марок Nissan, Mitsubishi, Toyota. Например, можно выбрать кроссовер Mazda CX-5, который благодаря атмосферному двигателю и классической АКП не доставляет проблем владельцам. Среди седанов в диапазоне до 2 млн рублей можно отметить Toyota Camry, Hyundai Sonata и KIA Optima.

Если же вопрос цены при покупке не играет ключевой роли, то ситуация не так однозначна, поскольку надежность автомобиля может отличаться даже внутри марки. За последние несколько лет, согласно мировой и российской статистике, лидерами по качеству остаются японские бренды.

Что касается предложений на вторичном рынке, самыми надежными авто с пробегом являются японские и корейские марки, европейские – надо выбирать более тщательно. Лучший формат «антикризисного автомобиля» – технически простой вариант с атмосферным двигателем и механической или классической автоматической коробкой, возрастом до 5 лет и с пробегом до 100 тыс. км, своевременным и качественным обслуживанием. Последний пункт наиболее важен, так как регулярное обслуживание автомобиля наиболее сильно влияет на срок беспроблемной эксплуатации. Надо отметить, что набор опций также влияет на долговременную надежность: чем меньше сложных технических опций (например, это может быть пневмоподвеска) и выше ремонтопригодность, тем меньше проблем доставит подержанный автомобиль своему новому владельцу.

Андрей Творогов, ведущий специалист по продажам отдела администрирования продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Как правило, наиболее выгодные для приобретения автомобили в условиях экономического кризиса – автомобили среднего класса. Они изначально относительно не самые дорогие, с хорошей остаточной стоимостью и небольшой стоимостью владения. Каждый год, анализируя потребительские предпочтения клиентов, ГК «БИЗНЕС КАР» отмечает, что самый экономически выгодный автомобиль в нашем модельном ряду – Toyota Corolla. Автомобиль в средней комплектации позволяет минимизировать затраты на эксплуатацию, а также спустя несколько лет эта модель теряет совсем немного в цене на вторичном рынке, что позволяет выгодно продать автомобиль при необходимости.

Если рассматривать модели по ценовым сегментам, автомобили стоимостью до миллиона, по моему мнению, не самые надежные, а значит, не достаточно выгодные по стоимости владения. К таким можно отнести автомобиль LADA, не сыскавший себе звание надежного автомобиля. Недорогие «европейцы», такие как Renault, Citroen, Volkswagen Polo, а также некоторые «корейцы» (Hyundai Solaris), «японцы» (Mazda, Mitsubishi) теряют на вторичном рынке от 30% своей стоимости через 2 – 3 года, что делает их покупку не самым выгодным вложением денег в кризисный период.

Автомобили стоимостью от миллиона до двух наиболее выгодны с точки зрения капиталовложений, так как на старте владения они имеют доступную цену для покупателей, а на вторичном рынке спрос на такие авто стабильно высокий, что гарантирует достаточно высокую стоимость авто через несколько лет. Наилучшими примерами такой покупки являются бестселлеры модельного ряда Toyota – модели Camry и RAV4. Клиенты «БИЗНЕС КАР» отметили, что данные модели даже в базовой комплектации обладают повышенной надежностью при эксплуатации, что существенно снижает расходы на владение и позволяет экономить, поскольку машина не требует дополнительных затрат на незапланированное обслуживание. Дополнительным плюсом этих «народных любимцев» является популярность среди автовладельцев, что помогает быстро продать автомобиль на вторичном рынке.

На вторичном рынке наилучшим выбором антикризисного автомобиля с точки зрения цены, надежности, потребительских свойств будет так называемый «городской внедорожник», то есть кроссовер от Toyota – RAV4 до 100 тыс. км пробега и 2 – 3 года с момента первой покупки. Это очень надежный, достаточно проходимый, комфортный и неприхотливый автомобиль, который в силу своей комплектации не доставит никаких хлопот по эксплуатации, а его экономичный двигатель позволит не тратить лишние деньги, чтобы «кормить» своего нового друга.

Если же требуется авто исключительно для города при основной эксплуатации в условиях асфальта, постоянных пробок и ограниченного парковочного пространства, то лучшим вариантом будет Toyota Corolla, надежность и экономичность которой не доставят владельцу лишних хлопот.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- В условиях ожидаемого повышения цен с апреля 2020 года на 3 – 5% покупку автомобиля лучше не откладывать и приобретать либо то, что есть в наличии, либо зафиксировать настоящую цену и получить авто по предзаказу позднее. Приобретая автомобиль, необходимо заранее рассчитать его остаточную стоимость, чтобы представлять примерную цену транспортного средства в случае продажи. Чем автомобиль дороже, тем сильнее он впоследствии теряет в цене: например, Volkswagen Passat, один из лидеров среднего класса, сохраняет до 70% первоначальной стоимости через 3 – 5 лет эксплуатации, а Hyundai Genesis – 42,5%. Меньше всего теряют при продаже авто массового сегмента: KIA Rio, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris. В сегменте компактных кроссоверов Nissan Juke, Volkswagen Tiguan и KIA Sportage можно выгодно продать после нескольких лет эксплуатации.

Если покупка нового авто невозможна по финансовым причинам, стоит присмотреться к сегменту автомобилей с пробегом. Volkswagen Polo Sedan (до 500 тыс. рублей) с оцинкованным кузовом, стойками, порогами и лонжеронами из прочной стали, надежными коробками передач, как механической, так и автоматической, созданный специально с учетом российского климата, Hyundai Solaris и KIA Rio (до 650 тыс. рублей) с долговечными силовыми агрегатами, сцеплением и цепной передачей, а также семиместная вариация кроссовера Nissan Qashqai (бюджет до 1 млн рублей) с механической КП или вариатором являются лидерами рынка авто с пробегом благодаря практичности, сравнительно недорогим содержанию и техническому обслуживанию.

Алексей Гуляев, операционный директор, АГ «АВИЛОН»:

- При выборе автомобиля на долгий период нужно проанализировать стоимость годового владения, учитывая такие затраты, как расходы на топливо и проведение техобслуживания у официальных дилеров, стоимость запчастей, транспортный налог, расходы на страхование, включая КАСКО и ОСАГО. То есть в целом автомобиль, который приобретается для длительного пользования, должен сочетать в себе такие качества, как практичность и надежность. Если говорить о конкретных моделях, которые могли бы удовлетворить запросы покупателя, то это, например, Hyundai Solaris и Hyundai Tucson, затраты на эксплуатацию и содержание которых в среднем могут обойтись в 16 тыс. рублей для Solaris и в 18 тыс. рублей в месяц для Tucson.

Среди автомобилей с самым экономичным двигателем можно также отметить Hyundai Solaris, который в зависимости от объема мотора потребляет от 5,7 до 6,5 литров топлива на 100 км пути. В этот же список стоит добавить Volkswagen Polo, который в смешанном режиме за этот же промежуток пути потребляет 5,5 литров топлива.

Сергей Новосельский, управляющий, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- При покупке автомобиля просто надо ориентироваться на имеющийся бюджет и понимать, что дальше будет только дороже. На сколько – сложно сейчас прогнозировать. Думаю, что мы увидим подорожание минимум процентов на 10 – 12, а также отмену или серьезное сокращение размеров скидок. Кроме того, логично использовать кредитные средства, ведь понятно, что рубль продолжит снижение, поэтому в перспективе отдавать придется меньше. Другое дело, что у нас мало кто из потребителей в масс-сегменте об этом задумывается, люди мыслят категориями «здесь и сейчас», поэтому не факт, что стоимость денег много для кого будет значимым фактором. Ну а давать советы по выбору конкретной модели мне кажется совершенно бессмысленным, так как, повторюсь, каждый должен ориентироваться на доступный бюджет.