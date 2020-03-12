Вопрос эксперту: «Как обвал рубля повлияет на авторынок?»

Падение рубля, которое наблюдается на текущей неделе, уже заставило автопроизводителей задуматься об очередном повышении цен, хотя падающий спрос на новые машины к этому и не располагает. Какую ценовую стратегию выберут участники рынка и стоит ли желающим поспешить с покупкой автомобиля? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Андрей Каменский, директор по маркетингу, АГ «АВИЛОН»:

- Стоимость автомобилей коррелируется со стоимостью валюты, то есть колебания курса рубля – это одна из причин, которая непосредственно влияет на цены. Но важно отметить, что резких скачков не бывает, для начала автопроизводители должны оценить ситуацию на рынке и понять, как поведет себя валюта в долгосрочной перспективе. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то будет очередной виток увеличения цен на все автомобили, который по опыту прошлых лет распределяется в течение года.

Ситуация будет во многом зависеть от того, на какой отметке зафиксируется курс валюты. Но в любом случае ожидать резкого скачка цен не стоит. Рост стоимости автомобилей будет во многом зависеть от ценовой политики каждого автопроизводителя. Марки, нацелившиеся на увеличение доли рынка, могут временно сдерживать рост, чтобы привлечь дополнительную аудиторию за счет маркетинговых поддержек, кредитных программ и программ трейд-ина. Позиции конкурирующих моделей не изменятся, так как в случае повышения цен это затронет всех участников рынка.

Уже сейчас мы видим, что спрос со стороны покупателей оживился, и это произошло вслед за первыми скачками рубля по отношению к бивалютной корзине. Ранее при значительных валютных колебаниях спрос, как правило, опережал предложение, и на некоторые марки был дефицит.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «Рольф»:

- В связи со скачком курса рубля мы отмечаем существенное повышение трафика в дилерские центры. Клиенты стремятся приобрести автомобили по текущим ценам, опередить вероятное подорожание. Это касается как новых автомобилей, так и автомобилей с пробегом.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от того, на каком уровне зафиксируется курс рубля. Если он останется на текущем уровне, то повышение цен на автомобили весьма вероятно. Оно может коснуться как импортных автомобилей, так и моделей локальной сборки, так как в любом российском автомобиле сегодня есть импортные комплектующие. В то же время бренды, нацеленные на рост доли рынка, могут временно сдерживать повышение цен на свои модели.

Денис Петрунин, генеральный директор, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Большинство автопроизводителей закладывали на 2020 год сокращение продаж на российском рынке до 10%, поэтому давления на склады не будет, цены будут расти, но не мгновенно, корректировка произойдет после стабилизации рубля. Сейчас дилеры будут распродавать стоки. На фоне ажиотажного спроса дополнительные скидки и акции завершатся, и конечная цена продажи вырастет. Резкого роста цен на авто локальной сборки не будет, импортные бренды (например, Land Rover, Jaguar, Infiniti) вырастут в цене быстро. В любом случае в России нет ни одного на 100% локализованного автомобиля, поэтому рост цен по импортной составляющей будет.

После удовлетворения спроса на рынке возможно затишье и сокращение авторынка на 12-15% в 2020 году. Спрос сместится с новых автомобилей на автомобили с пробегом, которые также вырастут в цене вслед за новыми. Тем, кто хотел купить автомобиль, но по каким-то причинам откладывал покупку, лучше покупать сейчас, до подорожания, так как рост цен в любом случае будет, как и девальвация рубля.

Ситуацию на рынке можно сравнить с осенью 2014-го, но колебание курса рубля только произошло и пока не оцифровано. Такого сильного ослабления рубля как в 2014 году не будет, но в 2014-м покупательская способность населения была выше. В 2014 году ажиотажный спрос на автомобили на фоне ожидающего роста цен продержался полгода, к февралю 2015-го спрос был удовлетворен, и в 2015-2016 годах рынок сокращался и только в 2017 году продемонстрировал рост. Сейчас возможен похожий эффект, но ажиотаж будет в меньшей степени, поскольку закредитованность населения выше, свободных денег у людей меньше. Кроме того, с 2014 года ряд автопроизводителей ушли с российского рынка, рынок порядился, и за счет этого те, кто остались, чувствуют себя более уверенно.

Однако каждый кризис по-своему уникален, и сейчас мы ожидаем, что правительство стабилизирует курс и позволит экономике нашей страны развиваться.

Роман Слуцкий, генеральный директор, автохолдинг «Аларм-Моторс»:

- Думаю, истерия с коронавирусом сейчас переживает свою кульминацию. Апокалипсис не случится. Большая транснациональная дележка очень скоро обновит статус-кво курсов национальных валют и акций компаний. Дальше, как учит нас история, произойдет медленный отскок рынков на исходные позиции. Разумеется, не всем государствам и компаниям удастся сохранить свою целостность и самостоятельность.

Что касается авторынка, то мы ожидаем в ближайшие недели ажиотажного спроса на новые и подержанные автомобили. Думаю, ближе к апрелю цены на них существенно подскочат. Кроме этого, в апреле можно ожидать перебоев с поставками автомобилей в связи с коронавирусом.