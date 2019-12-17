Вопрос эксперту: «Что ждет российский авторынок в 2020 году?»

Несмотря на действие госпрограмм «Первый / Семейный автомобиль», российский авторынок в уходящем году показал падение после почти двух лет роста. Продолжится ли отрицательная динамика в 2020 году и какие факторы могут переломить ситуацию? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Роман Слуцкий, генеральный директор, ГК «Аларм-Моторс»:

- Основным драйвером сокращения спроса на авторынке России стало уменьшение бюджета господдержки автомобильной отрасли со стороны правительства. В этом году госпрограммы касались лишь очень узкого спектра автомобилей и аудитории покупателей. Вероятно, продолжения именно этого сценария следует ожидать и в следующем году. Объективно статистика демонстрирует в целом по рынку довольно незначительный спад объемов продаж. Подчеркну – в целом. Продажи одних брендов растут, других – падают. Все бренды-лидеры на российском рынке, формирующие до 85% объемов, на ближайшие годы уже определены, и большинство из них видят свою стратегическую задачу не в увеличении своей доли на рынке, а в постепенном росте доходности. Рынок в каком-то смысле поделен. Никто больше не хочет нести убытки ради светлого будущего. Все инвесторы хотят постепенно окупать свои вложения в заводы. Как следствие, цены на автомобили постепенно растут. Разумеется, на рынке не бывает полного затишья и согласия. Пожалуй, одним из немногих брендов, которой имеет амбиции и ресурсы, чтобы постепенно немного потеснить лидеров российского авторынка, является китайский Haval.

Лидеры российского рынка, такие как LADA, Hyundai, KIA, Renault и Volkswagen, являются основными бенефициарами госпрограмм. Их стратегия – работа с заранее прогнозируемыми объемами. Им слишком дорого обходятся простои производства. Так что не удивительно, что именно им приходится сохранять или немного увеличивать объемы продаж. Скорее, приходится, чем удается. Не стоит сбрасывать со счетов немалые объемы продаж этих брендов в каршеринг и такси. Этими каналами сбыта производители могут максимально оперативно регулировать свои объемы продаж в пределах 3 – 5%.

Если говорить про сегмент китайских автомобилей, Haval и Geely, действительно, показывают существенный рост продаж по сравнению с предыдущим годом. Однако здесь мы имеем дело с эффектом низкой базы – объемы продаж китайских автомобилей пока далеки от основных лидеров рынка. Что качается премиум-сегмента, основной рост объемов обеспечен продажами Е-класса и 5-й Серии в такси.

В 2020 году российский авторынок в целом останется на том же уровне. Подрастет АВТОВАЗ – именно он «съест» значительную долю господдержки. Корейские марки и Renault должны сохранить объемы. Подрастут Skoda и Volkswagen. Остальные японские и европейские марки в масс-сегменте потеряют объем. «Китайцы», наоборот, добавят. Таким образом, основными легковыми бестселлерами в России останутся LADA, KIA, Hyundai, Renault, Skoda, Volkswagen и Toyota. Думаю, именно в таком порядке они закончат следующий год. Уверен, что к лидерам приблизится Haval. В премиуме – Mercedes-Benz, BMW и Porsche укрепят свои позиции. В сегменте легкого коммерческого транспорта подрастут ГАЗ и Ford Transit. Остальные игроки, маловероятно, что вырастут.

Владимир Мирошников, директор по развитию, компания «РОЛЬФ»:

- Основным фактором снижения спроса является падение доходов населения. Продолжающийся уже пятый год подряд рост цен на автомобили делает покупку новой машины недоступной для все более широких слоев населения. Тренд уходящего года – падение рынка, оно продолжалось даже во время действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», поскольку в ценовом сегменте до миллиона рублей, где действуют госпрограммы, уже выбран весь отложенный спрос. Из-за этого программы стимулирования рынка с лимитом действия до 1 млн рублей сейчас не способны существенно его поддержать. Между тем, в ценовом сегменте от 1 до 2 млн рублей сейчас сохраняется значительный отложенный спрос, который пока не может реализоваться.

На фоне снижения рынка наилучшую динамику в массовом сегменте показывают бренды с широкими модельными линейками, рассчитанными на разные категории клиентов. Некоторые китайские бренды сейчас активно наращивают продажи, особенно на фоне низкой базы прошлого года, но в это время другие «китайцы», напротив, теряют свои позиции. В целом мы не наблюдаем существенного увеличения доли рынка китайских брендов.

Автомобили премиального сегмента демонстрируют лучшую динамику по сравнению с рынком. Это можно объяснить тем, что в премиальном сегменте покупатели менее чувствительны к повышению цен. В кризис сегмент более стабилен, это подтверждено прошлыми кризисами в нашей стране.

Что касается прогнозов на 2020 год, если правительство не будет готово предложить каких-то дополнительных мер стимулирования автомобильной отрасли, помимо уже анонсированного продолжения действия программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с лимитом до миллиона рублей, то снижение рынка может ускориться. В этом случае нам представляется реалистичным, что по итогам 2020 года рынок может опуститься на 8 – 10%. На сегодняшний день лучшую динамику на фоне остального рынка демонстрирует премиальный сегмент, однако этот разрыв может исчезнуть уже в первой половине будущего года.

Алексей Гуляев, операционный директор, АГ «АВИЛОН»:

- Среди причин сокращения спроса на рынке автомобилей можно указать повышение цен, отмену государственной поддержки в среднем ценовом сегменте автомобилей стоимостью от 1 до 2 млн рублей и увеличение ставки НДС. Также стоит отметить негативную тенденцию по маржинальности, которая сложилась на рынке в уходящем году.

Лидеры российского рынка из года в год подтверждают свои позиции. Их стабильное положение на рынке – результат грамотной стратегии, которая позволяла верно реагировать на поведение рынка на протяжении всего 2019 года. К примеру, у бренда Volkswagen была детально проработана программа поддержки автомобилей для привлечения клиентов, были выпущены популярные спецверсии, а также велась активная работа со стороны маркетинга марки. Все эти действия позволили достичь полученного результата.

Автомобили китайских марок все чаще начали представлять российским покупателям свои новинки. Вряд ли это можно назвать именно ростом, так как объем продаж пока весьма мал на фоне основных игроков рынка, но положительная тенденция продаж на российском рынке, действительно, наблюдается. Haval, Geely, Chery, Changan и др. предлагают нашим покупателям многочисленные опции за малые деньги, что очень актуально в 2019 году.

Что касается премиальных марок, то тут сыграла ценовая политика. Разрыв между ценами бюджетного и премиального классов автомобилей с каждым годом сокращается. Поэтому, когда клиент задумывается о покупке нового авто, то при сравнении ценников не видит сильной разницы и отдает предпочтение автомобилю премиум-сегмента.

Полагаю, 2020 год станет для многих дилеров переломным, поскольку сохранять эффективность и прибыльность бизнеса становится с каждым разом все сложнее. Цены на автомобили продолжат расти не только из-за традиционного обновления модельного ряда, ежегодного инфляционного повышения прайс-листа, но и из-за повышения ставки утилизационного сбора, поэтому ожидать роста продаж на авторынке в таких условиях точно не стоит. Наш прогноз по итогам будущего года -10%, сохранится негативный тренд.

Часть дилеров может потерять свои автосалоны из-за убытков, поэтому в отрасли нужно срочно принимать антидемпинговые меры и прекратить маркетинговую политику активных распродаж автомобилей. Бренды, автомобили которых подвергаются так называемому «сливу» и бесконтрольным распродажам, серьезно рискуют обесцениться и потерять имидж на рынке России.

Также крайне важно, чтобы ФАС пресекала факты недобросовестной конкуренции между брендами, среди которых может быть, например, устранение конкурентной среды в обслуживании клиентов, некорректная реклама, которая вводит покупателей в заблуждение.

Учитывая все увеличивающуюся дистанцию между ценами на новые автомобили и покупательской способностью населения, одной из мер поддержки продаж является льготное автокредитование, в частности субсидирование части процентной ставки по автокредитам. Также эффективной и действенной мерой является поддержка при сдаче старого автомобиля в процессе покупки нового (Trade-in), что, безусловно, стимулирует и ускоряет обновление парка.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Отрицательная динамика авторынка в уходящем году связана с низкой покупательской способностью населения, высокой закредитованностью и невысокой активностью авторынка в целом. Продление программ господдержки не способствовало росту продаж в 2019 году, объемы господдержки значительно уменьшились. Чаще всего россияне берут в кредит автомобили среднего ценового сегмента, а также машины с пробегом. При этом только 20 – 25% россиян могут позволить себе личное авто. До конца года объем рынка продолжит сокращаться, наш прогноз – минус 5 – 7% по итогам года. Резких скачков цен перед Новым годом не будет. Рынок будет «плоским».

Снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году сделает автокредиты доступнее. Это частично смягчит падение авторынка. Но без комплексных и масштабных программ господдержки рынок вряд ли покажет рост. Поскольку решения по запуску программ пока нет, давать прогнозы на следующий год или ожидать восстановления рынка еще рано.

Вместе с тем в 2020 году ожидается рост цен на новые автомобили, связанный с повышением утилизационного сбора и инфляцией. При этом рост цен будет не таким значительным, как в прошлом году в связи с повышением НДС, и составит плюс 5 – 10% в зависимости от бренда. Свою роль сыграет и сегмент авто: массовый подорожает меньше, премиум – больше, и локализация.

Лидерами продаж среди иномарок в России остаются KIA и Hyundai. Их популярность обусловлена смещением спроса в сторону наиболее доступных автомобилей. Растут продажи китайских авто: доступность покупки и обслуживания привлекают внимание потребителей. Премиальные автомобили тоже демонстрируют рост продаж. Традиционно высокий спрос на премиум-модели объясняется регулярным расширением модельного ряда, большим количеством дополнительных услуг в рамках программы лояльности, а также менее чувствительной к общим негативным тенденциям покупательской аудиторией.

Артем Зябин, начальник экспертно-аналитического управления, ГК «Автомир»:

- Основной фактор снижения продаж новых автомобилей – падение реальных располагаемых доходов населения, последовательно продолжающееся с 2014 года. Вместе с тем государственные программы поддержки автопрома были сокращены относительно уровня 2018 года практически в 3 раза. Основной драйвер роста, который не позволил рынку свалиться еще сильнее, – это кредитные продажи. В рамках нашего холдинга доля продаж автомобилей в кредит выросла с 49% в 2018 году до 56% в 2019-м, т.е. продажи автомобилей за наличные сократились еще сильнее, чем рынок в целом.

В ситуации отсутствия существенного экономического роста поддержать рынок может лишь дальнейшее наращивание кредитных продаж, что может быть вполне реальным при дальнейшем снижении ключевой ставки ЦБ либо целенаправленном субсидировании автокредитов. Не очень понятно, почему государство не использует этот инструмент более активно, ведь все вливания имеют мультипликационный эффект на экономику и окупаются многократно через рост налоговых поступлений.

В текущей экономической ситуации и отсутствии информации о существенном увеличении государственной поддержки автопрома прогноз по российскому авторынку на 2020 год – это уровень 2019 года либо небольшое снижение. Авторынок – это часть экономики, и рассматривать его перспективы отдельно от общеэкономической ситуации в России смысла нет. Начнут расти доходы населения – будет расти и авторынок, ведь потенциал российского рынка, учитывая все еще очень низкую долю проникновения автомобилей, очень большой.