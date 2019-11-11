Вопрос эксперту: «Как индексация утильсбора повлияет на авторынок?»

Минпромторг на несколько лет отложил повышение барьера для импорта автомобилей за счет резкой индексации утилизационного сбора. Тем не менее, с января 2020 года он все-таки будет увеличен, что связано с компенсацией снижения ввозных пошлин. Насколько целесообразна предстоящая индексация утильсбора в принципе, учитывая продолжающееся падение российского авторынка и как очередной скачок цен скажется на уровне спроса на новые машины? С этим вопросом мы обратились к ведущим автодилерам страны.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу, «Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ»:

- Актуальность индексации утилизационного сбора можно трактовать по-разному. Полагаю, что у правительства будут свои аргументы в пользу данного решения. Однако, эта индексация нанесет довольно сильный удар по всем попыткам оздоровления авторынка в России. В условиях неподтвержденности программ господдержки на 2020 год, дополнительная мера, которая гарантированно спровоцирует повышение цен на автомобили минимум на 4 – 5%, на пользу рынку точно не пойдет.

Думаю, что основное повышение цен произойдет в январе. Так производители смогут сыграть на грядущем подорожании в процессе привлечения клиентов и освобождении своих складов. При этом цены поднимут все. Возможно, АВТОВАЗ сделает подорожание менее заметным, чем иностранные производители, но удержаться от этого руководство российского автогиганта вряд ли сможет – слишком будет велик соблазн повысить доходность бизнеса. Другое дело, что, например, для позиций бренда LADA в Северо-Западном регионе страны такое подорожание будет сродни катастрофе – доля бренда и так стабильно падает, дилеры «желтят» до 30% плана, а производитель делает вид, что все в порядке, и продолжает эти планы повышать, самостоятельно уничтожая свою же дилерскую сеть. Но, видимо, Северо-Западный регион в число приоритетных для АВТОВАЗа не входит. Что касается ГАЗа и УАЗа, то здесь подорожание тоже произойдет, но, учитывая незначительные доли этих брендов на рынке и специфическую целевую аудиторию, вряд ли это как-то скажется на их позициях в стране.

Что касается модельных рядов, не думаю, что из-за индексации утильсбора кто-то из брендов будет локально убирать отдельно взятые модели с российского рынка. Поставки и так довольно сильно соптимизированы сейчас, так что, скорее всего, состав участников рынка вряд ли изменится.

Алексей Ермилов, директор по маркетингу, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Индексацию утилизационного сбора, распространяющуюся на ввозимые иномарки, оправдывают тем, что это позволит поддержать отечественного производителя и сохранит барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть, на уровне исходной ставки пошлин. В 2019 году объем утильсбора составил 54 млрд рублей с импорта и 204,2 млрд рублей с локального производства. При этом в проекте бюджета на следующий год предлагаемая индексация уже учтена. Предполагаемый рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд рублей в 2021-м. Другими словами, изменения неизбежны. Рост утилизационного сбора приведет к некоторому увеличению стоимости автомобилей.

С начала 2020 года цены на новые автомобили начнут меняться. По брендам массового ценового сегмента стоит ожидать роста на 40 – 60 тысяч рублей. Премиум подорожает больше, на 200 – 300 тысяч. Получается, что автомобиль среднего класса станет дороже на 5 – 6%.

Помимо повышения утильсбора, подорожание автомобилей может быть вызвано еще и отменой компенсаций пошлин на комплектующие. А это рост цен еще на 2 – 3%. В итоге стоимость нового автомобиля увеличится на 7 – 9%.

Что касается автомобилей отечественного производства, ожидать значительного роста стоимости не стоит, так как повышение утильсбора компенсируется заводам-изготовителям.

Импортируемые сегодня в Россию автомобили – это, как правило, нишевые бренды, не имеющие аналогов локального производства. Из-за увеличения утильсбора ассортимент на рынке может сократиться. Изменения негативно скажутся, в первую очередь, на премиальных марках с невысокой степенью локализации, именно эти автомобили рискуют исчезнуть с отечественного рынка.

Сегодняшний автомобильный рынок в России очень инертный. Клиентов, готовых делать эмоциональные поступки, почти не осталось. Главные причины, по которым люди решаются на приобретение нового автомобиля – это низкие ставки по кредитам и привилегии при трейд-ин.

Алексей Стариков, директор филиалов, «АВИЛОН. Mercedes-Benz»:

- Индексация утилизационного сбора вызовет повышение цен, которое затронет весь авторынок и отрицательно повлияет на продажи автомобилей. При этом навряд ли кто-то покинет рынок, поскольку эти изменения коснутся всех участников.

Рост цен может варьироваться от 2% до 10% в зависимости от выбранного Минпромторгом сценария. Вероятнее всего, повышение составит от 3% до 5% в зависимости от двигателя автомобиля. Наибольшим спросом будут пользоваться автомобили с меньшим объемом двигателя. Также к этому можно прибавить и ежегодную инфляцию от 1% до 2%, что в совокупности окажет существенное влияние на цены. На примере повышения ставки НДС в прошлом году мы предполагаем, что в январе 2020 года индексация цен на автомобили будет единоразовой.

В связи с этим однозначно нужно поторопиться с покупкой автомобиля. К концу года многие дилеры заинтересованы высвободить склад, поэтому, помимо скидок импортера, предлагают свои дополнительные скидки и бонусы. Возможно, дисконтированные автомобили будут распродаваться и в следующем году, но в январе уже не будет такого богатого выбора. А сейчас есть большой выбор моделей и выгодные предложения, поэтому стоит поспешить с покупкой авто.