Вопрос эксперту: как снижение пошлин повлияет на импорт иномарок?

За последние 10 лет доля импортных иномарок на российском рынке сократилась в 3 раза и достигла исторического минимума – около 15%. Между тем, с сентября в рамках своих обязательств перед ВТО Россия в последний раз снизила пошлины на ввоз автомобилей, которые достигли целевых значений: 15% для новых машин и 17% – для подержанных. Стоит ли в связи с этим ожидать наплыва привозных иномарок и появления в России новых импортных моделей? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.

Владимир Мирошников, директор по развитию, «РОЛЬФ»:

- В текущей ситуации подавляющее большинство моделей, ориентированных на массовый спрос, производится в России. Сначала эта тенденция коснулась популярного сегмента, затем перешла в премиум-сегмент, где стоимость единицы продукции выше, вариативность комплектаций богаче, а спрос на модель в конкретном исполнении, как правило, ниже, чем в массовом сегменте. Отечественный покупатель уже убедился в том, что российская сборка не уступает импортной с точки зрения качества автомобилей. В долгосрочной перспективе именно бренды, локализовавшие производство, получают преимущество на рынке.

Вместе с тем, экономически целесообразным может оставаться импорт дорогих автомобилей, а также нишевых моделей, нацеленных на штучные продажи. Для них размер платежей за импорт продукции не столь значительно влияет на цену и спрос, а издержки на развертывание локального производства не могут быть покрыты за счет продаж.

Аналогично, благодаря мерам правительства, сократился и импорт автомобилей с пробегом, поскольку ввезенные из-за рубежа автомобили оказываются неконкурентоспособными по цене. Исключением остаются отдельные экземпляры под конкретный узкий запрос. Как результат, сегодня вторичный рынок Москвы и Санкт-Петербурга формируется практически полностью за счет внутреннего автопарка.

Анна Бояршинова, генеральный директор, VERRA:

- В текущем году импорт иномарок растет, несмотря на общее снижение спроса на автомобили. Рассмотрим эту тенденцию на примере Toyota. Спрос в 2019 году неустойчивый, но зависит от разных факторов: в первом квартале был рост +5%, во втором квартале – снижение -6%. В разные месяцы спрос может расти, может снижаться, но ввоз автомобилей остается на уровне планов производителя. Производство планируется заранее, за год, за полгода, за три месяца. Очень много автомобилей собирается на территории России, поэтому к импорту их мы никак не можем отнести. А по ввозимым иномаркам я сейчас не наблюдаю затоваривания складов. Возможно, у других производителей это и есть, но в наших брендах мы этого не ощущаем.

В сентябре 2019 года Россия в рамках обязательств перед ВТО в последний раз снизила пошлины на ввоз автомобилей. Думаю, что цены в связи с этим снижаться не будут, так как за последние полгода многие автопроизводители удерживали цены на автомобили за счет определенных финансовых поддержек, тем самым снижая свою маржинальность. Аналитики говорят о грядущем росте цен на автомобили, но это связано не с пошлинами, а с нестабильностью курса рубля. Опять же здесь все зависит от автопроизводителя – откуда происходит ввоз иномарок, в какой валюте идут расчеты, как это влияет на конечную цену.

Падение доли импортных автомобилей в России за последние годы объясняется очень просто: автопроизводители расширяют производство на территории России, открывают новые мощности и собирают востребованные модели именно здесь. Посмотрите на статистику долей рынка у автомобильных брендов, на структуру продающегося модельного ряда – и доли, и структура сохраняются, при этом зависят, скорее, от соответствия продукта запросам покупателя, ценовой политики и финансовой поддержки сделки. Так что дело не в ввозе иномарок и пошлинах, растущих или снижающихся. За последние 10 лет произошла мощная локализация сборочных производств у массы автопроизводителей – те модели, которые раньше ввозились из-за границы, сейчас собираются здесь, в России. Этим объясняется внушительный рост доли неимпортных автомобилей, при том, что они продолжают считаться иномарками. А возможное расширение модельного ряда – это результат долгосрочного планирования автопроизводителя, разработка новых моделей, сертификация, подготовка производства, логистика и т.д. Поэтому снижение пошлин лишь очень условно может повлиять на появление на рынке нишевых моделей, но вряд ли затронет модельный ряд массового спроса.

Если говорить про ввоз подержанных иномарок, здесь нужно смотреть на динамику насыщения рынка. Когда изначально внутренний рынок наполнялся в основном автомобилями российского производства, то на ввозимые из-за границы автомобили был большой спрос. Когда спрос на автомобили реализован внутри страны, как сейчас, то происходит обмен внутри рынка. Нет потребности рисковать и везти подержанные автомобили через границу. Не считаю, что снижение таможенных пошлин сильно повлияет на ввоз подержанных иномарок, так как предложения автопроизводителей внутри страны соответствуют текущему спросу.

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- В сентябре 2019 года осуществлен последний этап снижения таможенных пошлин в соответствии с обязательствами России в ВТО. Но несмотря на это, таможенный сбор при ввозе автомобилей, акцизы и НДС, а также установка ЭРА-ГЛОНАСС обходятся примерно в 2,5 тыс. евро за один автомобиль. Эти расходы повлияют на рост стоимости автомобилей на 3 – 10%. Несмотря на локализацию производства в России, цены на новые авто из-за дополнительных расходов будут повышаться, в связи с чем спрос на них будет сокращаться – это невыгодные условия для расширения модельного ряда.

На объемы импорта снижение таможенных пошлин на легковые автомобили никак не повлияет, так как рост продаж новых импортных иномарок объясняется, прежде всего, повышением спроса на редкие или премиальные автомобили, которые не производятся в России.

Импортные модели пользуются большим успехом у покупателей, нежели иномарки, производство которых локализовано в России. Причина в том, что продажи авто этих двух категорий направлены на разные целевые аудитории. Клиенты, приобретающие новые автомобили, ввозимые из-за границы, руководствуются при выборе машины техническими характеристиками, обновлением модельного ряда и репутацией производителя. Автомобили массового сегмента, выпускаемые в России, рассчитаны на более широкий круг покупателей.

Сокращение авторынка происходит, в основном, за счет массового сегмента, который составляет более 90% всех продаж. Однако сегмент импортных иномарок, в том числе из Китая, демонстрирует небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что массовый сегмент всегда более чувствителен к росту цен, а премиум-класс, особенно представители немецкого и английского автопрома, остается в выигрыше, за счет более платежеспособной и стабильной покупательской аудитории, а также за счет обновления модельного ряда. Китайские марки пользуются спросом благодаря привлекательным ценам.

Снижение таможенных пошлин не отразится и на объемах поставок поддержанных автомобилей. Причина в том, что утилизационный сбор, акциз и НДС оплачиваются и при импорте транспортных средств с пробегом, что делает невыгодным их масштабный ввоз.

Александр Тетерлев, заместитель начальника отдела администрирования продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Ожидать снижения цен на импортные автомобили не стоит. Вероятнее всего, снижение импортных пошлин лишь отсрочит следующее подорожание таких машин. В российском автопроме неофициальной компенсацией снижения импортных пошлин считается взимаемый с каждого автомобиля утилизационный сбор. Исходно его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления стран, входящих в состав ВТО, сбор был распространен на российские заводы и локализованные в РФ производства. При этом отечественным производителям стали выплачивать так называемые «промышленные субсидии», де-факто компенсирующие утильсбор. В 2016 году сбор подняли на 65%. С 1 апреля 2018 года ставки утильсбора для отдельных легковых автомобилей выросли на 90%, в среднем – на 15%. Исходя из исторических данных, ставка утильсбора в дальнейшем также может увеличиться на 7 – 10%.

Снижение доли импорта иностранных автомобилей обуславливается увеличением локализации их производства, а доля продаж этих машин на рынке является объемообразующей. Данная тенденция особенно заметна в сегменте массовых брендов. Импортные автомобили массовых брендов достаточно неуверенно чувствуют себя на рынке в сравнении с локализованными. В ряде случаев разница в ценовой политике между импортными моделями меньшего класса и более дорогими локализованными моделями из той же линейки не сильно велика. Как итог – некоторые клиенты выбирают более дорогую и привлекательную модель классом выше. Основным фактором, определяющим популярность модели в массовом сегменте, безусловно, является соотношение цена-качество-комплектация, которое у локализованных моделей существенно выше, чем у импортных.

В премиум-сегменте локализация также ограничена наиболее популярными моделями. Однако в данном случае мы наблюдаем категорию клиентов, способных потратить внушительную сумму денежных средств на покупку автомобиля, который им нравится и соответствует имиджу, нередко оставляя вопрос практичности менее приоритетным. На фоне снижения покупательской способности и падения реальных доходов населения состоятельные клиенты инвестируют доходы, в том числе, в премиальную продукцию, в частности, автомобили иностранного производства. Покупатели масс-сегмента, напротив, стараются продлить срок эксплуатации своих подержанных автомобилей на один – два года минимум, таким образом откладывая покупку нового импортного автомобиля или приобретают авто ниже классом и/или локальной сборки.

Что касается подержанных иномарок, снижение их ввоза в Россию объясняется качественно-ценовой характеристикой автомобилей из-за рубежа, не отвечающих ожиданиям граждан (дорого и долго растамаживать, сочетание надежность-комплектация-цена не соответствует запросам покупателей), а предложения на рынке автомобилей с пробегом в России, напротив, полностью отвечают этим запросам. Автомобили иностранных брендов, в том числе подержанные, созданные с учетом российских климатических и дорожных условий, лучше соответствуют запросам покупателей. В итоге клиент получает машину в лучшей комплектации, адаптированную под российские условия эксплуатации по аналогичной или более приемлемой цене.

Николай Баскаков, директор филиала, «АВИЛОН. Мерседес-Бенц»:

- Я не думаю, что после снижения пошлин на иномарки производители снизят цены на автомобили, и, тем более, навряд ли девальвацию рубля можно компенсировать при помощи корректировки пошлин. Тем не менее, потенциальным покупателям можно рассчитывать на различные маркетинговые акции от производителей, которые будут направлены на увеличения спроса на ввозимый товар.

За редким исключением цены на автомобили местного и импортного производства не отличаются друг от друга. Это делается производителями осознанно, чтобы не создавать себе внутренних проблем с реализацией импортного автомобиля. Более того, все производители намеренно позиционируют внутреннее производство как одно из самых лучших и надежных среди заводов марки в других странах. Импортные иномарки, несмотря на усилия производителей, направленные на продвижение локальных моделей, по-прежнему имеют более высокую популярность, но их доступность в сравнении с местными аналогами намного ниже, поэтому клиент голосует в пользу местного аналога, не желая ждать несколько месяцев, пока будет выпущен и доставлен импортный автомобиль.

Изменение доли импортных иномарок объясняется просто – снижаются издержки на логистику, поставки становятся более прогнозируемыми по времени, производители получают дополнительные льготы от государства. Автопроизводители могут расширить модельный ряд производимых в РФ автомобилей в том случае, если увидят потенциал роста рынка. На данный момент это сложно прогнозировать.

Производство большинства автомобилей, представленных в массовом сегменте, локализовано на территории России, из-за чего объем их импорта снизился. Премиальные марки очень осторожно подошли к вопросу строительства заводов в России, поэтому до сих пор объем импорта премиальных автомобилей очень большой. Открытие завода Mercedes-Benz в Подмосковье приведет к тому, что в будущем году наиболее популярные по импорту модели (GLC и E-Class) тоже исчезнут из списка импортируемых.

Импорт иномарок может увеличиваться из-за невозможности производства автомобилей в России – либо из-за санкций, либо из-за временной наладки нового оборудования под новую модель. Также на рост импорта может влиять появление новых моделей, производство которых в России не планируется ввиду их небольшого объема.

Ввоз подержанных иномарок снижается по разным причинам, в том числе из-за большого выбора автомобилей на внутреннем рынке, а также из-за того, что покупатели больше доверяют тем автомобилям, что были ввезены частными торговцами, а не официальными производителями. Снижение пошлин вряд ли повлияет на рост ввоза подержанных иномарок.