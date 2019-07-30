Вопрос эксперту: «Ждать ли наплыва автомобилей с пробегом из Китая?»

Китайские власти дали разрешение на экспорт подержанных машин, что позволит отчасти разгрузить внутренний вторичный рынок и стимулировать спрос на новые автомобили. В числе стран, куда недавно начались поставки китайских машин с пробегом, оказались Камбоджа, Нигерия, Мьянма и Россия. Насколько экспорт «секонд-хэнда» из Поднебесной может повлиять на структуру вторичного авторынка в нашей стране? С этим вопросом мы обратились к российским автодилерам.

Сергей Климов, член совета директоров, ГК «ДОЛАВТО»:

- Во всей этой истории много непонятного. Что значит китайские власти дали разрешение? А российские власти кто-нибудь спросил?! Нашему рынку зачем подержанные авто из Китая? Для этого, что ли, правительство придумывает программы по стимулированию продаж новых автомобилей? Китайцы решают свои проблемы, а мы-то тут причем? По крайней мере мы не видели реакции властей России. А граница – на замке. И таможня тоже не дремлет, и свое «добро» направо-налево не разбрасывает. И никто постановления о введении таможенных пошлин на ввозимые автомобили с пробегом не отменял. И пока не будет у этого проекта поддержки российского правительства, говорить о объемах поставок – рисовать вилами по воде.

В этой связи непонятно каким образом можно было бы реализовывать эти авто на нашем рынке. Через Авто.ру, что ли? Какая нужна цена на входе, чтобы заинтересовать продавцов? А ведь продавать возможно только с о-о-очень большим дисконтом к нашему рынку. Новые автомобили из Китая только-только начали сокращать дисконт от цены на новые модели к ценам конкурентов из Кореи, Германии, Японии, а тут еще и трейд-ин… Экономика этой идеи вообще непонятна. Если только правительство КНР будет выдавать субсидии своим продавцам на покрытие убытков.

А востребованность на нашем рынке подержанных авто из Китая будет определяться только ценой. Это должна быть своего рода программа утилизации авто с пробегом в Россию. И без финансовой поддержки правительства Китая дело не пойдет. А правительству России это зачем? И никаких особенных мер противодействия не надо, все меры противодействия уже есть (у таможни).

Хочется напомнить, что огромный поток ввозимых в нашу страну подержанных иномарок 10-15 лет назад иссяк неслучайно. И что такого должны придумать китайцы, чтобы начать возить к нам свои подержанные автомобили? И, самое главное, кому это, кроме самих китайцев, надо?

Вообще весь этот шум видится мне организованным китайцами, чтобы в очередной раз посмотреть, как расходятся круги на воде, после брошенного ими камня. Это в их стиле.

Сергей Фирсов, генеральный директор направления автомобилей с пробегом, КЛЮЧАВТО-Select:

- Об экспорте подержанных машин из Китая стало известно относительно недавно, поэтому сейчас сложно оценить возможные объемы их поставок. На начальном этапе это могут быть как десятки, так и единицы – все зависит от тех, кто будет заниматься реализацией на территории России.

Главная сложность, которая может при этом возникнуть, – государственная и таможенная пошлины, на сегодняшний день они достаточно высокие. И несмотря на стоимость ввозимых автомобилей (относительно бюджетную), пошлины рассчитываются не только от ценника. Здесь играет роль ряд других факторов, например, мощность двигателя и т.д.

Известно, что на китайском рынке достаточно много европейских машин и автомобилей японского производства. Но здесь вопрос в другом: в спецификациях и комплектациях, которые напрямую влияют на пошлины и сборы. Не факт, что все автомобили ввиду налогообложения, например, будут актуальны на российском рынке. Существует вероятность ограничений модельного ряда и комплектаций.

Скорее всего, реализацией подержанных автомобилей из Китая будут заниматься неофициальные дилеры или «перекупы», а также те, кто территориально находится ближе всех к границе страны. Они быстрее всего подхватят историю с подержанными автомобилями. Не исключаю, что сервисы онлайн-аукционов также могут быть задействованы в реализации поставок из Китая.

В ближайшее время игроки рынка будут наблюдать за ситуацией, динамикой цен и изменяющейся структурой рынка. По поводу мер – полагаю, государство будет активнее поддерживать отечественных производителей новых автомобилей, т.к. ввозимые из Китая единицы могут составить конкуренцию маркам и моделям локальной сборки.

Алексей Калячкин, заместитель вице-президента, ГК «АВТОРУСЬ»:

- Меры противодействия со стороны правительства уже созданы и эффективно работают. Российский авторынок защищен от бесконтрольного импорта подержанных автомобилей, которые могут создать конкуренцию в его вторичном сегменте значительными таможенными пошлинами.

Кроме этого, мы наблюдаем ряд дополнительных барьеров, среди которых: высокая остаточная стоимость китайских автомобилей с пробегом, государственные пошлины, а также обязательная установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в соответствии с сертификацией автомобилей на территории России.

В силу этих факторов мы не можем быть уверены в развитии больших объемов поставок китайских автомобилей с пробегом на вторичный рынок России. Мы считаем, что импорт подержанных автомобилей из Китая хотя бы в небольших количествах возможен при наличии заказов определенных моделей и комплектаций через онлайн-аукционы, но для выдачи и дальнейшего обслуживания данных автомобилей необходимы локальные дилерские центры, с которыми будет заключен партнерский договор.

Антон Лунин, заместитель директора по продажам автомобилей с пробегом Дирекции развития продаж, ГК «БИЗНЕС КАР»:

- Необходимо учитывать, что рынок автомобилей с пробегом в России достаточно насыщен, но значительная его часть до сих пор находится в теневой сфере. Сложности с экспортными автомобилями также возникают в аспектах правоприменения государственных пошлин, постановки на учет и дальнейшей продажи.

Насколько нам известно, Китай собирается воспользоваться богатым опытом Японии, осуществляя продажи данных автомобилей с помощью аукционов. В таком случае автомобили будут поставляться большими партиями через дилеров, способных реализовать эти объемы, что также потребует необходимых финансовых гарантий. Наиболее разумной для наших китайских коллег будет концентрация на странах со слабым развитием как первичного, так и вторичного авторынка, где риски застоя данных автомобилей ниже. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в ближайшие годы объемы поставок в нашу страну если и будут, то, скорее, не столь существенные.

На первых этапах реализацией подержанных автомобилей из Китая, думаю, будут заниматься неофициальные дилеры, поскольку их гибкость позволяет быстрее подстраиваться под изменения на рынке, а уже после, просчитав риски и рентабельность, возможно, начнут работать автоаукционы. Однако мы выражаем большие сомнения, что участие официальных дилеров будет активным, это маловероятно.

Востребованность подержанных автомобилей из Китая возможна только при наличии конкурентной цены, которая в данном случае напрямую зависит от объемов поставок. Объемы, в свою очередь, вряд ли будут большими ввиду того, что основной фронт активностей придется на менее развитые рынки со слабой или отсутствующей производственной базой.

Если говорить о том, насколько экспорт подержанных автомобилей из Китая может повлиять на динамику и структуру вторичного авторынка в России, то в настоящее время это влияние нельзя спрогнозировать, а меры противодействия со стороны российского правительства давно приняты, в их числе локализация производства, стимуляция продаж новых автомобилей, а также пошлины и ограничения на импорт.

Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- В первое время количество экспортируемых из Китая автомобилей, бывших в употреблении, будет небольшим – около нескольких сотен. Это, конечно, не совсем то, на что рассчитывают китайцы, желая потеснить японские машины в сегменте автомобилей с пробегом, но распределение потоков экспорта будет зависеть, прежде всего, от продаж. И Россия – не самое перспективное направление. В первом полугодии 2019 года на вторичном рынке нашей страны было продано 16 тыс. китайских автомобилей с пробегом, но резкого роста числа подержанных машин из Китая ожидать не стоит, прежде всего, из-за высоких таможенных пошлин на импорт «вторички».

Кроме того, у Китая могут возникнуть проблемы с каналами продаж. Вероятнее всего, это будут либо интернет-аукционы, либо автосалоны, которые и сейчас реализуют автомобили с пробегом. В последнем случае цена на транспортное средство увеличится на 30-50 тысяч – комиссию дилера.

На долю экспортируемых автомобилей с пробегом из Китая, по моему мнению, придется не больше 10% от всего объема ввоза подержанных иномарок. Качество авто из Поднебесной все-таки не позволит им вытеснить тройку стран-лидеров подержанных автомобилей – Японию, США и Южную Корею. Таможенные барьеры, необходимость оснащения транспортных средств системой ЭРА-ГЛОНАСС, повышенный утилизационный сбор для импортных авто с пробегом, несоответствие техническим и экологическим стандартам – факторы, которые уберегут российский рынок от китайской «вторички».