Вопрос эксперту: «Когда российский авторынок вернется к росту?»

После почти двух лет непрерывного роста продажи новых автомобилей в России по итогам четырех месяцев 2019-го ушли «в минус», несмотря на действие адресных госпрограмм льготного автокредитования. Продолжится ли падение российского авторынка в дальнейшем и когда он может вернуться к росту? С этими вопросами мы обратились к ведущим автомобильным дилерам и экспертам.

Сергей Целиков, директор аналитического агентства «АВТОСТАТ»:

- Последние два года наш рынок показывал положительную динамику за счет трех основных факторов: очень низкая база, отложенный спрос и государственное стимулирование рынка. Сейчас эти факторы фактически сошли на нет. При этом новых драйверов роста не появилось. Покупательская способность продолжает снижаться уже несколько лет подряд. Об этом свидетельствуют даже официальные источники. А цены на новые автомобили за последние 5 лет выросли более чем на 70%. Откуда взяться положительной динамике?

Как я уже сказал, основной отложенный спрос «отоварен» за последние два года. А остальной «размазан» во времени. Поэтому данный фактор роста теперь не актуален. Низкая автомобилизация тоже не является фактором роста рынка, поскольку многие из тех, у кого нет машины, либо не могут её себе позволить (бедные и старики), либо не хотят (молодежь). Кстати, о поколении 90-х. Во-первых, оно в два раза малочисленнее поколения 80-х. А во-вторых, в нём больше доля тех людей, которые от модели владения переходят на модель использования (каршеринг, такси). Так что на вопрос: «Когда будет лучше?» отвечу известной шуткой: «Лучше уже было ;)». Для существенных изменений на рынке нужны значительные положительные изменения в экономике нашей страны. Но при нынешнем руководстве я на эти изменения не рассчитываю. Бизнес-процессы рекомендую строить, ориентируясь на текущую ёмкость рынка.

На мой взгляд, дальнейшая ежемесячная динамика авторынка будет слабо-отрицательной (в пределах от 0 до -10%). Текущий уровень месячных продаж (140-150 тысяч) соответствует нынешнему состоянию экономики, которая стагнирует. Поэтому ожидать значительных колебаний рынка вверх или вниз пока не стоит.

Население России по доходам сейчас сильно неоднородно. Новый автомобиль может позволить себе лишь 20-25% россиян. Среди них много тех, у кого с доходами всё в порядке. Поэтому сильного падения рынка не будет. Но и росту взяться неоткуда. Об этом я уже говорил выше. Рост авторынка возможен только в том случае, если начнет расти покупательская способность остальной части населения.

В марочной структуре рынка можно выделить «большую тройку», которая покрывает более половины спроса – это LADA (21,1%), KIA (13,5%) Hyundai (10,7%). Думаю, что у них будет всё хорошо на российском рынке и в дальнейшем. Уверенно себя чувствуют на нашем рынке Volkswagen, Skoda и Toyota. Все перечисленные бренды имеют собственное производство в России. А это один из факторов успеха.

В премиальном сегменте, доля которого около 9%, наиболее устойчивое положение имеют Mercedes-Benz и BMW. Первый, кстати, недавно запустил собственное производство в Московской области, что говорит о важности нашего рынка для него. Очень обидно видеть, как продолжают валиться продажи Audi. Хорошие машины, но, как говорится, «что-то пошло не так». Интересно наблюдать, как шаг за шагом в премиальный сегмент идут корейцы с Genesis и KIA К900. Абсолютные значения продаж пока не высоки, но динамика впечатляет.

Евгений Астафуров, генеральный директор ГК «Башавтоком»:

- Особых предпосылок для роста продаж не наблюдается. Льготные кредитные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» имеют ограничение стоимости авто до 1 млн рублей. Но автомобилей за эту стоимость уже не так много. Отменены выгоды по утилизации, а скидки по trade-in уже не такие высокие, как раньше. Да и экономическая ситуация в целом не способствует увеличению покупательской способности. Люди делают выбор в пользу более бюджетных автомобилей, это отчетливо видно по росту продаж LADA и авто с пробегом.

Есть два варианта развития событий. Рост будет при благоприятной экономической ситуации (рост доходов, сокращение санкций и т.п.). Также для роста продаж необходима государственная поддержка: льготное кредитование, выгодные предложения по утилизации и trade-in. Бренды, которые предоставляют скидку по trade-in, делают это за счет сокращения прибыли, тем самым возникает риск роста цен.

Естественный рост продаж без господдержки в ближайшее время маловероятен. Наиболее стабильными останутся масс-бренды, в линейке которых присутствуют автомобили В и С сегмента, SUV.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ»:

- Падение спроса в первом квартале 2019-го объясняется завышенными продажами четвертого квартала прошлого года. Во-первых, повышение НДС с 1 января 2019 года спровоцировало повышенный спрос в четвертом квартале 2018-го. Во-вторых, дилеры отдельных производителей, стремясь получить максимальные бонусы за выполнение явно завышенных планов, активно «желтили» машины. Понятно, что это привело к «отчитке» несуществующих продаж. То есть, по факту продажи состоялись в 2019 году, а зачтены они были в 2018-м. Отсюда расхождение в данных по продажам и регистрациям в первые четыре месяца 2019 года – если AEБ показывает по итогам января-марта 539 тысяч продаж, то на учет встало 508 тысяч.

Думаю, что начиная со второго квартала ситуация на рынке должна несколько стабилизироваться. Во-первых, основная масса «желтизны» уже ушла. Во-вторых, японские бренды закрыли свой финансовый год, и дилеры не гонятся за переотчиткой и бонусами. Еще один фактор, оказывающий серьезное влияние на результаты продаж, это государственные программы поддержки. В ближайшие два-три месяца они вряд ли будут отменены, поэтому определенный позитивный стимул продажам они будут давать. На мой взгляд, 2019 год покажет результаты, сопоставимые с 2018-м, и мы пройдем на уровне +/-5% по отношению к прошлому году. Основными драйверами рынка останутся корейские марки с их удачным модельным рядом и LADA, продолжающая стратегию максимального расширения модельного ряда и активной рекламной поддержки своих продуктов, включая их пилотный проект по направлению trade-in. Также стабильно себя будет чувствовать премиум.

Не думаю, что в ближайшее время стоит ждать именно естественного роста. Слишком мало макроэкономических предпосылок для такого роста. Поэтому без государственного вмешательства ждать увеличения продаж автомобилей не приходится.

Дмитрий Шевченко, директор дилерских центров КЛЮЧАВТО, Дивизион «Краснодар-ЮГ»:

- На данный момент в большей степени я бы говорил о стагнации, нежели о падении рынка, поскольку результат в -1% по итогам периода находится на допустимом уровне изменения спроса. Достаточно действенным инструментом для рынка на настоящий момент можно считать госпрограмму льготного автокредитования. При этом она, скорее, способна поддержать спрос на существующем уровне, нежели позволит сделать динамический марш-бросок.

Если ориентироваться на текущее положение, по итогам года рынок останется в рамках показателей 2018 года, возможно, с небольшой погрешностью в плюс-минус пару процентов. Пока мы ориентируемся на рынок и складывающиеся экономические условия, максимально оперативно подстраиваясь под него. Что касается брендов и сегментов, сейчас мы увидим перераспределение спроса между производителями, которые будут либо выводить новые модели, либо делать лучшее ценовое предложение. Сегменты же останутся в своих цифрах.

Денис Петрунин, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Среди глобальных причин снижения спроса на новые автомобили можно отметить общее снижение покупательской способности населения, а также высокий уровень закредитованности граждан. Кроме того, сейчас автомобили стали более технологичными, срок их эксплуатации увеличился, поэтому и срок владения автомобилем вырос. Один из факторов, негативно влияющих на спрос на авторынке, – быстрый рост цен на автомобили. В 2019 году многие марки повысили цены до 12%. Все эти факторы ведут к смещению спроса с новых автомобилей на рынок автомобилей с пробегом.

Сейчас потребители должны адаптироваться и привыкнуть к новому уровню цен, прежде чем спрос снова вернется, рынок должен пройти этот этап. При этом цены на автомобили с пробегом растут вслед за ценами на новые автомобили, поэтому на рынке авто с пробегом сейчас возможно тоже определенное затишье.

По моим ощущениям, по итогам 2019 года рынок останется на уровне 2018 года, возможно сократится на 5-6%. Роста рынка мы пока не ожидаем, поскольку в стране сейчас нет глобальных программ, которые могли бы стимулировать спрос – таких, как ЧМ по футболу, Олимпийские игры и пр. Возможны положительные сдвиги осенью, но резкого восстановления спроса ожидать не стоит, если только расходы государства не перераспределятся в сторону глобальных программ стимулирования авторынка.

Локальные бренды сейчас будут более стабильны, нишевые иностранные – менее. Продажи массового сегмента будут сокращаться. Например, альянс Renault-Nissan понесет определенные потери, возможности АВТОВАЗа тоже уже на пределе. Премиум-сегмент более стабилен. По нашим брендам мы ожидаем роста продаж BMW и Porsche, на рынке Mercedes также будет расти, в том числе благодаря запуску завода в России.

Авторынок вряд ли покажет существенный рост до 2020 года. Скорее даже стоит ориентироваться на 2021-2022 гг. Среди двигателей рынка в этот период можно ожидать запуск государственных программ стимулирования спроса и старение нынешнего автопарка. Что касается отложенного спроса, мы его не чувствуем. Низкий уровень автомобилизации частично компенсируется развитием каршеринга, который уже выходит за пределы мегаполисов и масштабируется во многих крупных городах страны. Это ведет к смещению спроса с розничных продаж во флит-сегмент.

Николай Баскаков, директор филиала «Авилон. Мерседес-Бенц»:

- Говоря о начавшейся стагнации российского авторынка в нынешнем году, можно выделить несколько факторов. Прежде всего, господдержка спроса не оказала достаточного влияния на динамику авторынка, поскольку была направлена на слишком узкий ценовой сегмент автомобилей до 1 млн рублей. В то же время стоимость автомобилей увеличилась от 1% до 5%, что было вызвано в первую очередь увеличением ставки НДС, а также ежегодной индексацией цен на автомобили. Среди прочих факторов – отсутствие новых моделей автомобилей в ряде брендов, снижение покупательской способности населения.

Способствовать восстановлению спроса на новые автомобили могут более привлекательные банковские ставки для клиентов, а также стабилизация курса национальной валюты. При восстановлении покупательской способности населения российский авторынок может вернуться к естественному росту.

В текущих рыночных условиях наиболее стабильным будет премиум-сегмент, поскольку во второй половине года запланировано активное обновление модельного ряда по ряду брендов, что будет способствовать росту интереса со стороны покупателей. Также позитивное влияние окажет открытие завода Mercedes-Benz, так как это увеличит доступность автомобилей для клиентов.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «РОЛЬФ»:

- Наш прогноз, что начало 2019 года будет тяжелым для авторынка, полностью оправдался. В марте рынок поддержало возобновление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», пусть и в сокращенном виде (действие программ распространяется только на ограниченный круг моделей ценой до миллиона рублей). В апреле эффект от действия программ фактически сошел на нет, и рынок вновь пошел вниз.

Компания «Рольф» по итогам четырех месяцев добилась роста продаж новых автомобилей на 5%, по результатам апреля – на 6%. Среди лидеров по динамике роста в премиальном сегменте – бренды BMW, Jeep и Porsche, в массовом сегменте – Skoda и Volkswagen.

На наш взгляд, ожидать уверенного перехода авторынка на положительную территорию можно не раньше осени. Ключевое значение для динамики продаж отдельных брендов и для рынка в целом будет иметь, во-первых, то, какие меры стимулирования покупательской активности сможет предложить правительство и, во-вторых, готовы ли будут автопроизводители запустить специальные акции для поддержки спроса на свои автомобили.

Мы продолжаем придерживаться данного ранее базового прогноза: в 2019 году рынок останется на рубежах предыдущего года. То есть, динамика продаж новых автомобилей составит 0%. В то же время, этот результат может измениться как в лучшую, так и в худшую сторону - в зависимости от того, какие меры поддержки спроса будет готово предложить правительство, а также от маркетинговой политики автопроизводителей.

Сейчас в стране действительно сформирован значительный отложенный спрос: автопарк страны по-прежнему очень старый и нуждается в обновлении. В то же время, на фоне постепенного повышения цен на автомобили, этот спрос сейчас не может реализоваться. Факторами роста авторынка (или по крайней мере его сдерживания от падения) могут стать государственные программы стимулирования спроса, специальные программы для покупки автомобилей, которые предлагают сами автопроизводители, а также доступные кредитные продукты.

Вячеслав Зубарев, председатель Совета директоров ГК «ТрансТехСервис»:

- От автомобильного рынка России в 2019 году никто не ожидал большого роста. Консолидированный прогноз АЕБ – умеренно-оптимистический. Наиболее вероятно, что объем рынка останется на уровне прошлого года с возможными колебаниями в пределах 5% как в плюс, так и в минус.

Эти прогнозы оправдаются только в том случае, если обстановка в стране и мире останется стабильной. Если произойдут какие-либо форс-мажорные обстоятельства – раскрутится мировой экономический кризис либо произойдут осложнения в международной обстановке, которые приведут к большим колебаниям курса рубля и стоимости нефти, то ситуация будет меняться более резко.

Причины такого медленного развития – это отсутствие роста доходов населения и снижение покупательской способности. Именно это является основной причиной стагнации автомобильного рынка. Я бы не назвал это падением, по крайней мере, в текущем периоде. На данный момент происходит то увеличение, то снижение спроса. В какую сторону качнется рынок в оставшуюся часть года, зависит от многих факторов. В первую очередь, конечно, от поддержки со стороны государства: если финансовые вливания продолжатся – значит, будет плюс, если статью поддержки урежут – минус.

К естественному росту, не требующему господдержки, автомобильный рынок вернется, когда будет уверенно расти экономика страны, доходы населения и его покупательская способность. Пока этого не произойдет, никакого стабильного роста автомобильного рынка России не будет.