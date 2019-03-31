Вопрос эксперту: «Как рост цен на авторынке влияет на поведение покупателей?»

Рост цен на автомобили в январе свел рыночную динамику практически к нулю. Причем снижение темпов роста произошло как в сегменте новых, так и подержанных машин. Как будет меняться покупательский спрос по мере дальнейшего удорожания автомобилей, которое в 2019 году может составить до 12%? С этим вопросом мы обратились к ведущим автомобильным дилерам.



Антон Солдунов, генеральный директор группы «Петровский Автоцентр»:

- Рынок новых автомобилей – более волатильный и подвержен изменениям от внешних факторов. Любое падение этого сегмента всегда сказывается на рынке машин с пробегом. При росте цен клиент уже задумается над тем, надо ли ему покупать новый автомобиль, или поумерить аппетиты и приобрести подержанную машину. Особенно такие изменения могут быть заметны в массовом сегменте. Например, у человека было желание купить кроссовер по цене до 1,5 млн рублей. Но он видит, что цена на него за последние полгода выросла, и теперь за такую же стоимость на вторичном рынке можно найти хороший вариант с немецким премиум-брендом. Как правило, подобные премиальные автомобили с пробегом довольно сильно падают в цене по сравнению со своей первоначальной стоимостью. Любая дорогая машина за быстрый срок становится неликвидной. Сокращение ее стоимости может быть в 2 – 3 раза, даже на фоне того, что она является относительно новой. А вот в премиум-сегменте первичного авторынка такие изменения, как правило, не происходят. Здесь колебания цен на новые машины практически не влияют на решение купить тот или иной автомобиль.

На стоимость б/у автомобилей влияет фактор роста цен на новые машины. На первичном рынке цены могут вырасти моментально при влиянии внешних факторов, после чего начинается эффект домино – через несколько месяцев поднимется и стоимость подержанных машин. Например, после кризиса 2014 года цена автомобилей в зависимости от бренда выросла на 10 – 40%. На «вторичке» это повышение сказалось к началу весны 2015 года, когда потребитель стал уходить с первичного рынка и искать варианты с подержанными машинами. В тот момент рост цен на рынке новых автомобилей на 10% стимулировал повышение стоимости машин с пробегом минимум на 5%.

Еще одно повышение стоимости б/у автомобилей уже заложено в факторе роста первичного рынка. Через несколько лет, когда эти машины будут перепродаваться, их цена уже будет выше по сравнению со своими аналогами 2 – 3-летней давности. Но в любом случае динамика цен на вторичном рынке более медленная, чем на первичном.

Динамика рынка б/у автомобилей во многом зависит от первичного рынка. Факторы влияния – рост трейд-ин (у нас, например, половина сделок по новым машинам происходит с зачетом подержанных), тенденция ухода в качество вторичного рынка, когда на нем усиливают свои позиции дилеры и онлайн-сервисы. Регулирование и контроль этого сегмента, конечно, тоже влияет на повышение стоимости б/у машин. В свой план продаж мы заложили увеличение объема реализации автомобилей с пробегом на треть по сравнению с 2018 годом.

Риназ Якупов, директор по продажам ГК «АВТОСЕТЬ.РФ»:

- Рост цен до 12% на новые автомобили вызовет замедление темпов роста продаж. Доходы населения останутся на прежнем уровне, однако увеличение цен окажет влияние на покупательскую способность и повлечет за собой смещение спроса в пользу машин отечественного производства, а также автомобилей с пробегом. Мы ожидаем увеличение спроса от 4 до 7% на подержанные автомобили возрастом до 5 лет и с минимальным пробегом. По нашим прогнозам, вследствие изменения ценообразования автопроизводителей существенной разницы в цене между 2018-м и 2019 годом на вторичном рынке не возникнет.

Сергей Янчук, директор департамента продаж автомобилей с пробегом ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Рост цен на рынке новых автомобилей не повлияет на динамику спроса на рынке автомобилей с пробегом. Скорее всего, клиенты будут покупать новые автомобили классом и ценой ниже, чем уходить на вторичный рынок, потому что если человек решил купить новое авто, он все равно купит новое. Отток клиентов на рынок авто с пробегом будет незначителен. К тому же повышение цен на рынке новых автомобилей клиенты ощутят только начиная со второго квартала, в первом квартале распродаются стоки, действуют программы поддержки импортеров и рост цен не отражается на конечных покупателях.

В то же время цены на вторичном рынке будут расти вслед за ценами на рынке новых автомобилей. Но темпы роста будут не такими большими, поскольку рынок в 5,5 млн авто не может расти такими же темпами, что и рынок в 2 миллиона. Мы прогнозируем рост цен на автомобили с пробегом в пределах 3 – 5% в 2019 году. При этом динамика цен не будет привязана к ценообразованию на рынке новых автомобилей.

Если на рынке новых машин в первом полугодии 2019 года ожидается стагнация, то рынок автомобилей с пробегом в это время будет чувствовать себя поживее, на второе полугодие давать прогнозы пока рано.

Сергей Фирсов, генеральный директор направления автомобилей с пробегом «КЛЮЧАВТО-Select»:

- Кризисные времена и изменения в законодательстве показательны для автомобильного рынка: происходит развитие б/у сегмента. Сейчас покупательская способность сконцентрирована на автомобилях до 3-х лет, спрос на них начинает стремительно расти. Это происходит за счет ценообразования в сегменте новых автомобилей, где эксперты прогнозируют рост цен до 10 – 12%. И если картина не изменится, то спрос на автомобили с пробегом до 3-х лет вырастет на фоне оттока покупателей с первичного рынка.

Что касается возрастных рамок, в целом вырастет сегмент молодых автомобилей с пробегом. Но не за счет того, что старые будут продаваться меньше или хуже. Это случится именно из-за указанной выше причины: произойдут изменения на рынке новых автомобилей.

При этом цены на автомобили в 2019 году будут меняться, это мы заметили еще в конце года, когда анонсировали повышение ставки НДС. Автоперевозчики подняли стоимость услуг ввиду изменения законодательства в части налогообложения, возросла и стоимость доставки машин. В настоящее время прайсингово-аналитический отдел «КЛЮЧАВТО-Select» занимается мониторингом вторичного рынка и отслеживает тенденции. Аналитики выявили рост цен на бренды, которые занимают львиную долю в нашем портфеле (Mercedes-Benz, Toyota, Lexus) еще в конце 2018 года. По премиум-сегменту особенно заметны изменения в диапазоне 4 – 5%, в зависимости от модели.

На рынке автомобилей с пробегом за последние 1,5 – 2 месяца мы видим положительную динамику и ускоренные темпы роста, это заметно во всех регионах присутствия «КЛЮЧАВТО-Select». Мы не ждем стагнации из-за повышения цен – динамика будет продолжать расти за счет большего охвата дилерами вторичного сегмента, а также перехода части клиентов в молодой сегмент – с пробегом до 3-х лет. А вот на рынке новых автомобилей, возможно, из-за роста цен будет небольшая динамика или даже стагнация.

Антон Демкин, директор по продажам «Авилон-Трейд», направление автомобилей с пробегом:

- Рост цен на новые автомобили, который в 2019 году может составить до 12%, в краткосрочной перспективе практически не отразится на сегменте автомобилей с пробегом. С одной стороны, это может привести к росту спроса на автомобили с минимальным сроком эксплуатации, с другой – к увеличению срока владения автомобилем. Замедление темпов роста первичного авторынка, в свою очередь, вызовет снижение поступлений автомобилей на рынок б/у через трейд-ин. Но это снижение компенсируется перераспределением спроса между новыми машинами и автомобилями с пробегом с минимальным сроком эксплуатации (1 – 2 года).

Алексей Баринов, директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом компании «Рольф»:

- Из-за подорожания на авторынке, действительно, какая-то часть покупателей вынуждена рассматривать более доступные модели новых автомобилей, другие делают выбор в пользу автомобилей с пробегом. Поскольку рост цен будет продолжаться, переломить эту тенденцию могут только решительные меры, такие, как повторный запуск государственных программ стимулирования спроса на авторынке. В то же время мы отмечаем, что на вторичном рынке клиенты становятся более требовательными как к качеству предлагаемых им автомобилей, так и к уровню предоставляемого сервиса. Привлечь к себе их смогут только те дилеры, который выстроили эффективные бизнес-процессы и тщательно работают над повышением уровня клиентского сервиса.

Цены на первичном и вторичном рынке взаимосвязаны: если дорожают новые модели автомобилей, то за ними постепенно начинают повышаться цены сначала на «молодые» автомобили с пробегом, затем – на более возрастные. Поэтому несомненно, что цены на вторичном рынке также будут тяготеть к росту в течение всего года, и сегодня уровень цен ниже, чем будет даже через несколько месяцев.

В то же время будет продолжаться и увеличение дилерского сегмента вторичного рынка. Сейчас цены на автомобили с пробегом у официальных дилеров практически не отличаются от цен у частников или «серых» дилеров. Однако в отличие от них, официальные дилеры проводят качественную проверку автомобилей и гарантируют юридическую чистоту сделки. Покупая автомобиль у официального дилера, автовладелец получает гарантии качества и высокий уровень сервиса, при этом ничего не теряя.

Между тем неверно утверждать, что снижение продаж на рынке новых автомобилей влечет за собой увеличение продаж на вторичном. Скорее, напротив: рост продаж новых автомобилей стимулирует рынок автомобилей с пробегом. Сейчас на рынке не так много «первичных» сделок, когда покупатель выбирает свой первый автомобиль. Значит, с приобретением нового автомобиля он отправляет предыдущий на вторичный рынок.