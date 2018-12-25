Вопрос эксперту: «Что будет с авторынком в 2019 году?»

Несмотря на то, что российский авторынок растет второй год подряд, причем в двухзначных величинах, результат 2018-го оказался почти на 40% ниже докризисного уровня. И хотя отложенный спрос еще далеко не исчерпан, темпы роста продаж новых машин начинают замедляться. Что будет с российским авторынком в будущем году? С этим вопросом мы обратились непосредственно к ведущим автомобильным дилерам страны.

Андрей Павлович, председатель правления автомобильной группы «Авилон»:

- В долгосрочной перспективе рост цен может привести к тому, что уже в следующем году авторынок столкнется с отрицательной динамикой. Удержать положительный тренд, который наметился на авторынке в последние годы, могут поддержка государства и стимулирующие продажи программы производителей. При наличии поддержки со стороны государства и автопроизводителей мы прогнозируем умеренный рост на уровне 5 – 7%.

Повышение НДС до 20%, безусловно, окажет влияние на авторынок в 2019 году, а также такие сложнопрогнозируемые факторы как курсовые колебания или экономическая ситуация. Стоимость автомобилей может увеличиться от 2 до 10% в зависимости от марки. Опираясь на опыт прошлых лет, бренды будут корректировать цены постепенно, в несколько этапов, чтобы не отпугнуть покупателей. Первое повышение будет вызвано увеличением ставки НДС и ежегодным обновлением прайс-листов у ряда брендов. Дальнейший рост стоимости машин зависит от ценовой политики каждого автопроизводителя. Марки, нацелившиеся на увеличение доли рынка, могут временно сдерживать рост, чтобы привлечь дополнительную аудиторию.

Все сегменты реагируют одинаково на изменение цен и экономическую ситуацию. Очень редко мы видим на рынке разнонаправленные тренды. Хотя люкс-сегмент в зависимости от жизненного цикла модельного ряда может демонстрировать рост продаж даже против тенденции рынка при выходе новых моделей. Так, в следующем году ожидаем рост рыночной доли Bentley и Rolls-Royce в связи с появлением нового Bentley Continental GT и Rolls-Royce Cullinan. Повышенный интерес к последней модели способен изменить расстановку сил в классе SUV люкс-сегмента и «массового люкса» (Range Rover, Mercedes-Benz).

Константин Авакян, руководитель проектов по бизнес-процессам ГК «АвтоСпецЦентр»:

- По нашему мнению, в 2019 году темпы роста российского автомобильного рынка замедлятся. Если по итогам 2018 года прогноз роста рынка составляет около 13%, то, с учетом возможного спада или замедления темпов роста в первом и втором кварталах 2019-го, по итогам следующего года мы вряд ли увидим прирост более 4-5%.

Безусловно, определять состояние российского автомобильного рынка будут как макроэкономические факторы, так и факторы, являющиеся специфичными сугубо для отрасли. Среди макроэкономических факторов основными будут являться: ситуация во внешней политике, в том числе санкционные риски, стоимость рубля по отношению к основным иностранным валютам, стоимость барреля нефти и энергоносителей, индекс роста потребительских цен и инфляция, а также динамика изменения ключевой ставки ЦБ в течение года. В этот список, в дополнение к этим неизвестным, можно добавить одну константу: это увеличивающийся с 1 января 2019 года НДС, также влияющий на многие аспекты рынка. Среди факторов, специфичных для отрасли, будет объем государственных промышленных субсидий для автопроизводителей и господдержки, направленной на стимулирование спроса, а также динамика роста цен, заложенная автопроизводителями.

Ценообразование легкового автомобиля прямо или косвенно затрагивает практически все сферы экономики страны. Для полноты понимания вопроса, хотелось бы отметить, что среднестатистический автомобиль состоит из 25 тыс. деталей, компоненты и материалы для производства поставляются из разных стран. Рост стоимости легковых автомобилей в 2018 году составил от 5% до 22%. Стоит отметить, что минимальный рост в процентном соотношении продемонстрировал премиальный сегмент, в то время как массовый сегмент показал максимальный рост цен. Мы можем говорить об ожидаемом изменении средней стоимости легкового автомобиля в районе 15%, но основным драйвером данного показателя будет являться стратегия экономического развития страны.

Перспектива падения спроса в первом квартале 2019 года отнюдь не туманна: вслед за увеличением НДС, что влечет за собой рост стоимости производства и уже привело к росту стоимости автомобилей ряда брендов, 17 декабря банк РФ повысил ключевую ставку до 7,75% годовых, что, в свою очередь, повлечет рост стоимости автокредитов. Что касается обстоятельств, при которых по итогам всего года может произойти падение, то, вероятнее всего, это должны быть обстоятельства ухудшения ситуации во внешней политике, усиление санкций, влекущее за собой ослабление рубля и снижение стоимости барреля нефти, относительно текущего прогноза на 2019 год в размере 66 – 67 рублей за доллар США и 60 – 65 долларов за баррель.

В наиболее выгодном положении по сравнению с конкурентами находятся автомобили российской сборки, особенно с максимальной степенью локализации, не говоря уже о производимых автомобилях на территории России по полному циклу, так как именно данный сегмент имеет минимальную зависимость от внешнеэкономических факторов и является приоритетным сегментом для возможной искусственной поддержки, например, субсидии. Поэтому в марочной структуре авторынка кардинально ситуация не изменится, и первые места останутся за новыми моделями текущих лидеров: KIA, Hyundai, в регионах – LADA.

Владимир Мирошников, директор по развитию компании «Рольф»:

- Дилеры уже начали получать обновленные прайс-листы от автопроизводителей, причем многие из них указывают, что повышение цен связано с повышением НДС. Традиционно наиболее чувствительны к повышению цен – недорогие модели, рассчитанные на массовый спрос. В прошлом году локомотивом рынка были бюджетные модели массовых брендов: благодаря локализации производства в России они попадали под действие государственных программ стимулирования спроса. Когда эти программы были свернуты, то спрос в нижнем ценовом сегменте существенно снизился. Зато активность покупателей начала восстанавливаться в среднем ценовом сегменте и премиум-классе, где срок владения автомобилем всегда был короче, чем в массовом сегменте.

Мы ожидаем, что авторынок в первом полугодии 2019-го покажет отрицательную динамику, но потом ситуация может начать восстанавливаться, и по итогам года рынок может выйти на уровень 2018-го. Вместе с тем, уровень спроса на автомобили зависит от многих факторов, и среди них ряд сложнопрогнозируемых параметров, таких, как курс рубля и размер ключевой ставки, уровень доходов населения и индекс потребительской уверенности. Изменение любого из этих параметров сразу находит отклик в уровне спроса на автомобили. От того, готово ли будет правительство оказать поддержку автомобильному рынку, зависит, закрепится ли он на текущих рубежах, или его ждет снижение. По опыту прошлых лет наилучшим образом зарекомендовала себя программа льготного кредитования. Программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» также смогли стимулировать спрос со стороны определенной категории клиентов. Среди прочих факторов, способных поддержать спрос, – программы производителей по льготному кредитованию и субсидированию сделок по схеме трейд-ин.

Сергей Киселев, операционный директор «Ключавто»:

- Наш прогноз по продажам новых легковых автомобилей на 2019 год соответствует оценке положения рынка ведущих экспертов в этой сфере. Сейчас «Ключавто» завершает свой год и выполняет задачи согласно определенной для холдинга стратегии. Однозначно скажу одно: год «Ключавто» закончит с опережением своих планов.

Относительно 2019 года подчеркну, что он будет непростым. Главные факторы – количество санкций, ограничений, рост НДС, довольно нестабильная ситуация на валютном рынке. Не исключено, что из-за этого автомобильный рынок может сохранить стабильный показатель – ноль. Если ориентироваться на позитивный прогноз, то рост может составить 5%.