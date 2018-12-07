Вопрос эксперту: «Новогодний sale на авторынке – каких скидок ждать в декабре?»

Как известно, покупать новый автомобиль лучше всего в конце года, когда ради выполнения годовых планов дилеры предлагают наибольшие скидки. Однако конец 2018-го ознаменовался ростом цен из-за недавнего падения рубля и в свете предстоящего повышения НДС. Это, в свою очередь, вызвало ажиотажный спрос на авторынке. На какие скидки можно рассчитывать в текущих рыночных условиях? С этим вопросом мы обратились непосредственно к автодилерам...

Александр Захаров, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами, ГК «АвтоСпецЦентр»:

- Сегодня на рынке сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, присутствует сезонный фактор по освобождению складов и выполнению основных годовых показателей ритейла, с другой – рынок уже сейчас готовится к неизбежным изменениям, вступающим в силу с 1 января 2019 года. Оценивая масштабно ситуацию в целом, необходимую покупку откладывать точно не стоит. Приобретение желательно совершить в текущем, 2018 году.

Размер предоставляемой скидки зависит от нескольких факторов. По понятным причинам, волатильность в бюджетном сегменте гораздо ниже, чем в премиальном, и ожидать больших скидок на популярные дефицитные модели точно не стоит. Также необходимо понимать, что большинство дилерских сетей оценивают свою доходность в кумулятиве. Для покупателя это может означать, что в абсолютном выражении размер скидки при покупке дополнительных продуктов в виде кредита, страхования, дополнительного оборудования, использования схемы трейд-ин будет гораздо выше, чем просто покупка самого автомобиля без дополнительных услуг.

Производители, оценивая общую экономическую ситуацию на рынке со ставкой НДС, возможную динамику курсовой разницы валют, а также возможные изменения ставки рефинансирования, уже сейчас начали подготовку к повышению цен в 2019 году. Логично подойти к этому вопросу плавно, без резких скачков, что мы и наблюдаем достаточно активно последние два – три месяца. Например, по некоторым брендам проходят изменения в ценообразовании несколько раз в месяц, что было бы трудно представить несколько лет назад.

Многие автопроизводители с лета текущего года начали вести достаточно осторожную политику в формировании стоков на дилерских центрах и, как следствие, в большинстве брендов на сегодня присутствует определенный дефицит доступности ряда моделей. Есть, конечно, исключения, но, как правило, это касается премиального сегмента.

На все автомобили без исключения будут предложены специальные условия в конце уходящего года. Разница будет лишь в виде и размере самого предложения. Главное, не забывать про сложившийся дефицит. Если подойти к вопросу покупки заранее, то можно приобрести желаемый автомобиль в необходимой комплектации на максимально выгодных условиях, действующих в данный момент на автомобильном рынке.

Сергей Новосельский, директор по маркетингу, «Объединенной Автомобильной Корпорации – РРТ»:

- Если планировать покупку автомобиля, то лучше сделать это до конца года. Даже если предположить, что производители не повысят цены, стоимость автомобиля вырастет, как минимум, из-за увеличения ставки НДС. И неважно будет – выкупил дилер этот автомобиль в 2018-м или уже в 2019 году – продаваться он будет уже с 20%-ным НДС. Безусловно, те дилеры, которые сейчас сформируют свои стоки, смогут давать от себя дополнительные скидки, чтобы эти стоки разгрузить, и клиент сможет выиграть от этого и в начале 2019 года. Но, по нашим прогнозам, начало 2019 года будет значительно более слабым, чем традиционное начало года, когда клиенты начинали вылавливать автомобили прошлого года на максимально выгодных условиях. В массовом сегменте уже не первый месяц наблюдается довольно серьезный рост контрактования. Связано это с тем, что многие потенциальные покупатели, которые в обычных обстоятельствах купили бы автомобиль в следующем году, перенесли покупку на 2018 год, чтобы максимально сэкономить. По сути, продажи начала 2019 года просто перетекли на конец 2018-го.



Условия, на которых клиент сейчас может приобрести автомобиль, традиционно очень разнятся в зависимости от финансовых возможностей дилера – есть ли склад, может ли он сделать какую-то дополнительную скидку... Те дилеры, которые умеют правильно считать кумулятив, конечно, этим активно пользуются, и даже давая значительную скидку на «кузов», не сильно теряют в доходности на сделке. Но практика показывает, что для большинства кумулятив – это просто модный термин, не более того.

Не думаю, что повышение НДС на декабрьских скидках как-то скажется – и производители, и дилеры планировали свою акционную политику заранее, так что никаких глобальных выгод сейчас ждать не приходится. Наоборот, многие дилеры стараются выжать максимум доходности сейчас, чтобы хоть как-то выиграть от текущего ажиотажа. Те же бренды, которые вынуждены сейчас биться за свою долю рынка, идут на дополнительные скидки.

Александр Савельев, директор филиалов «Авилон. Jaguar Land Rover» и «Авилон. Cadillac Chevrolet»:

- Чем ближе декабрь, тем больше ощущается клиентский ажиотаж в дилерских центрах. Это связано с традиционными ожиданиями наибольших скидок в конце года. Градус ажиотажа от года к году меняется, но в этом декабре он точно не беспочвенный! Максимальные декабрьские скидки обусловлены, прежде всего, заинтересованностью и производителей, и дилеров в распродаже остатков автомобилей текущего года и высвобождении мест для автомобилей года наступающего. Поддержка производителей в этот период достаточно велика. Но главной причиной является все же стремление дилеров к выполнению годовых планов продаж, что побуждает их предоставлять собственные скидки за счет уменьшения наценки и собственной прибыли. Сочетание этих факторов делает декабрь идеальным месяцем для покупки автомобиля со скидкой, размер которой, к примеру, в «Авилоне» может достигать 1,7 млн рублей на автомобили Jaguar Land Rover и до 1,2 млн рублей – на Cadillac Chevrolet. Размер дисконта такой значительный еще и потому, что мы боремся за первые места по продажам, поэтому стараемся предложить клиентам наиболее привлекательные условия покупки.



Важно отметить, что такие скидки действуют недолго, в среднем до конца декабря. В наступающем 2019 году мы предполагаем ежегодное повышение цен у всех производителей, подорожанию также способствует факт повышения НДС до 20%, что также является весомым аргументом не откладывать покупку автомобиля для тех, кто желает сэкономить.

Если говорить о брендах Jaguar Land Rover, то наиболее интересные предложения действуют на автомобили Jaguar F-Pace, Range Rover Evoque и модели семейства Discovery. Можно получить скидку до 15%. Все еще не спадает повышенный спрос на обновленные Range Rover 4.4, Range Rover 5.0 и Range Rover Sport, на них скидки будут не так велики. Кроме того, это рестайлинговые модели, по ним также есть дефицит на рынке.

В брендах Cadillac Chevrolet скидка на модели Escalade, Tahoe, XT5 достигнет 20% в декабре. К концу года скидки растут, однако и выбор становится с каждым днем меньше. К примеру, приобретая Camaro текущего года в «Авилоне», выбор останется уже только между двумя автомобилями. Дефицит в данном бренде существует по моделям CT6 и Camaro.

Добавлю, что купить выгодно – не всегда значит купить просто дешево. Покупка автомобиля – это многофакторный процесс, который включает в себя саму отпускную цену плюс условия по кредиту и страховке, выбор дополнительных опций, гарантию и т.д.

Юлия Овчинникова, директор по маркетингу компании «Рольф»:

- Цены на автомобили явно сохраняют потенциал для роста, и следующее их повышение произойдет уже в начале будущего года. Обычно январское подорожание обусловлено желанием автопроизводителей компенсировать инфляцию, а в будущем году есть и дополнительный фактор: уже в январе в прайс-листы будет заложено повышение НДС с 18% до 20%.

Размер стока товарных автомобилей может сильно отличаться от дилера к дилеру и зависит, прежде всего, от точности планирования продаж. Обычно дилеры стремятся держать в наличии самые ходовые модели и комплектации, чтобы удовлетворять наиболее частые запросы клиентов автомобилями со склада. При ошибках планирования на складе может появиться переизбыток определенных моделей или наоборот возникнуть временный дефицит.

В модельном ряду практически каждого автопроизводителя есть модели и комплектации – бестселлеры, которые не задерживаются на складе. Они, как правило, продаются с минимальными дисконтами. Высокий спрос обычно сохраняется на новинки: например, из недавних премьер очень тепло принят публикой новый BMW X5, а высокий спрос на Toyota Camry нового поколения сохраняется в течение всего года.

Тем не менее, каждая сделка по продаже нового автомобиля индивидуальна, причем на ее условия могут влиять целый ряд факторов, таких, как сдача предыдущего автомобиля в трейд-ин. Также на многие модели действуют специальные программы от производителей, которые предоставляют покупателю дополнительную выгоду. Наконец, в конце года дилеры стремятся «разгрузить» свой склад, поэтому именно в декабре покупателям зачастую удается найти свой «автомобиль мечты» по привлекательной цене.