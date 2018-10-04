Юрий Буцкий: Наши во Франкфурте. Есть ли шанс заинтересовать Европу?

В этом году в юбилейной 25-ой выставке «Automechanika» во Франкфурте приняли участие около 5 тысяч компаний из разных стран мира. С какими продуктами вышли на этот рынок российские компании? Насколько активно интересуются иностранцы российскими стендами? А может, нашим в принципе не стоит рассчитывать на бизнес-отдачу на выставках такого уровня, и достаточно просто приезжать ради интереса, не себя показать, так хотя бы «на других посмотреть»? Юрий Буцкий, научный редактор журнала «АБС-авто», кандидат технических наук последние несколько лет регулярно ездит на «Автомеханику». Мы попросили эксперта поделиться мнением, есть ли шансы у российских компаний стать интересными европейскому и мировому авторынку?

Юрий Буцкий

научный редактор журнала «АБС-авто»:

Вернулся из Франкфурта. Побывал в гостях и у наших участников выставки. Их было 26. Я регулярно посещаю Automechanika Frankfurt с 2002 года. Выписываю из каталога россиян и захожу на их стенды. И даже нарисовал простенькую диаграмму по годам.

Так вот 26 – это много или мало? Если сравнивать с предыдущими ярмарками, то вроде как много. Действительно, 26 больше 11: рост в сравнении с 2014 годом более чем в два раза.

Но все равно получается, как в советской статистике: был в колхозе один трактор, стало два – надо же, парк техники увеличился вдвое!

А если сопоставить с территорией страны, числом крупных городов, нашими амбициями, наконец, то 26 – это недопустимо мало. Вот Литва выставила 17 участников – но вы посмотрите на карту, сравните площади стран, сопоставьте число жителей!

А знаете, сколько было стендов из Польши? Держитесь – 177! Из Словакии – 11. Из Румынии – 16. Тоже ведь бывшие «братья по соцлагерю»… А пережившая страшные катаклизмы Сербия выставила 21 участника.

Не видно российского рывка. Так что в очередной раз привет нашим высоким руководителям с их бесконечными речами об инновациях, импортозамещении и поддержке отечественного производителя. Из Франкфурта эту поддержку видно особенно хорошо.

И все же добавлю оптимизма. Наши участники представили довольно широкий и конкурентоспособный ассортимент – от аксессуаров (попробуйте обойтись без легких и долговечных ковриков!) до сложнейших охранных систем. Фильтры, защита картера, гаражное оборудование…

Компания «БИГ-фильтр» из С.-Петербурга хорошо известна на российском и мировом рынке. Выпускает широчайшую гамму автомобильных фильтров. Участвует в выставках Automechanika Frankfurt с 1994 года – причем регулярно, не пропуская ни одной. Что показательно – сотрудничает с MANN+НUMMEL (торговая марка MANN-FILTER).

Компания «Сивер» представила во Франкфурте свое оборудование уже в пятый раз. Изюминкой стенда стал каркасный макет автомобиля, на котором демонстрировалась работа измерительной системы «СиверДата». Офис компании находится в Москве, а завод – в Калуге. Настоящие ветераны Automechanika, правда? Так вот, у их стендов постоянно толпились посетители. Значит, дела идут, иначе они не были бы ветеранами.

Научно-производственная фирма «Кайдзен Групп» из Набережных Челнов привезла во Франкфурт минимойки-пеногенераторы. Достойная альтернатива именитым зарубежным производителям. Российские очистители найдут применение и в автосервисе, и в личном гараже, и в быту.

Перечислять всех не буду, просто резюмирую: нам есть что показать. И европейский рынок интересен нашему производителю. Та же инфографика. Да, прорыва не видно, данные не впечатляют, но все же – три последние точки четко ложатся на кривую роста! Экстраполяция штука коварная, чреватая бифуркациями, но смотрите – так хочется провести параболу, вверх, вверх!..

Тем более, и потенциал есть. Вот, например, АО «ТИИР» из Ярославля. Завод выпускает тормозные колодки мирового уровня и даже пробился на конвейер Mercedes в составе тормозного узла TRW – загляните на их сайт. Почему бы не заявить о себе во Франкфурте?

Но это участники и потенциальные участники. А посетители из России? Организаторы прислали таблицу: по числу визитеров мы на десятом месте – не так уж плохо. Еще одно доказательство: выставка интересна не только нашим производителям, но и автобизнесу в целом.

Тем более, что Automechanika сегодня разделилась на две части: добрая старая ярмарка и мир инноваций, облачных сервисов, виртуальных технологий. Приценился, поторговался и тут же примерил на себя будущее. Где еще найдешь такое!