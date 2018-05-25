Десять «семейных» автомобилей стоимостью до 1,5 млн рублей

В продолжение темы «семейных» автомобилей для летних путешествий. Специалисты сайта «Цена-Авто» составили перечень моделей с ценой* до 1 500 тысяч рублей, куда попали 4 отечественных и 6 зарубежных автомобилей. Отметим, что все эти машины являются переднеприводными, 5-местными и в минимальной комплектации оснащаются механической коробкой передач. Самый доступный вариант для семейного отдыха - LADA Largus в комплектации Standart по цене 554 900 рублей. За эти деньги покупатель приобретает универсал повышенной вместимости (объем багажника 560 л) с двигателем 1,6 л (87 л.с.). По информации аналитического агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале текущего года LADA Largus стал самым продаваемым универсалом в России.

Следующие три строчки рейтинга также занимают модели отечественного производства. И первая из них - LADA Vesta SW в комплектации Comfort с багажником на 480 л по цене 669 900 рублей.

Далее следуют LADA Largus Cross в единственной комплектации Luxe с багажным отделением объемом 560 л за 704 900 рублей...

... и LADA Vesta SW Cross за 795 900 рублей. Все три модели оснащены 1,6-литровым мотором мощностью 106 л.с. Любопытно, что модель LADA Vesta SW Cross в конце прошлого – начале текущего года пользовалась большей популярностью у покупателей, чем обычный универсал LADA Vesta Cross.

Самый доступный «семейный» автомобиль зарубежного производства, «каблучок» Renault Doker, занимает пятую строчку рейтинга. Его базовая комплектация Access для автомобиля с двигателем 1,6 л (82 л.с.) доступна покупателям за 869 000 рублей. Объем багажного отделения у Renault Doker поражает воображение – целых 800 л. Напомним, что этот автомобиль дважды поднимался в цене за один месяц – в начале и в конце апреля 2018 года.

Далее следуют две корейские модели - KIA cee’d SW с двигателем 1,4 л (100 л.с.) в комплектации Classic и багажным отделением на 528 л за 914 900 рублей, который, по данным «АВТОСТАТА», является самым популярным универсалом иностранного производства по итогам продаж в 1 квартале текущего года...

... и чуть более мощный хэтчбек KIA Soul с двигателем 1,6 л (124 л.с.) и маленьким, по сравнению с другими моделями, багажником на 354 л за 916 900 рублей.

Завершают список семейных автомобилей европейские модели, цена которых превышает психологический рубеж в 1 млн рублей. Чешский универсал Skoda Octavia Combi с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и багажным отсеком объемом 588 л можно приобрести по цене от 1 309 000 рублей. Напомним, что эта модель буквально на днях подорожала на 28 – 47 тысяч рублей.

Французский «каблучок» Peugeot Partner Tepee в пассажирской версии с двигателем 1,6 л (120 л.с.) с багажником на 675 л и в начальной комплектации Active предлагается к продаже за 1 358 000 рублей. Цены на него также совсем недавно выросли на 11 – 20 тысяч рублей.

На десятом месте рейтинга - немецкий универсал Volkswagen Caddy в комплектации Trendline с двигателем 1,6 л (110 л.с.) и рекордным объемом багажника в 918 л. Его стоимость - от 1 421 800 рублей.