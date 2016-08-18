ММАС-2016: кто будет, а кто не придет?

Автосалон все ближе. Несмотря на все перипетии он состоится. Чего же ждать посетителям в этом году? На что рассчитывать, а какие ожидания лучше умерить? Давайте разберемся по порядку.

Где?

В Москве, в выставочном центре «Крокус-Экспо». Причем появилась информация, что самую удобную станцию метро «Мякинино» могут закрыть с 22 августа. И пешеходам придется вспоминать «старый путь»… Впрочем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в twitter: «"Мякинино" метрополитен закрывать не будет, но "КРОКУС" в ближайшее время должен устранить проблемы, которые он не может решить уже 7-й год».

Автомобилистам предлагается искать пересечение МКАД (внешняя сторона, 66-й км) и Волоколамского шоссе.

Когда?

24 августа – «пресс-день» и «бизнес-день». Вход только для аккредитованных журналистов, а также обладателей приглашений и входных билетов на «бизнес-день» (стоимостью 1000 рублей).

С 25 августа по 3 сентября можно будет проводить время на выставке с 10 утра до 20 вечера, а 4 сентября – с 10 до 18 часов.

Почем?

Для взрослых входной билет будет стоить 500 рублей, для детей от 7 до 12 лет (в сопровождении взрослых) – 250 рублей. Дети до 7 лет в сопровождении родителей и инвалиды-колясочники в сопровождении лиц, имеющих входные билеты, смогут посетить выставку бесплатно.

Кто будет?

В ранее опубликованном официальном пресс-релизе сообщалось, что будут участвовать следующие компании: АВТОВАЗ, Brilliance, Cadillac, Changan, Chrysler, Citroen, Datsun, DFM, FAW, Ford, Geely, Haval, Hyundai, Infiniti, KIA, Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, УАЗ и др.

Однако, по последней информации, свое участие подтвердили: АВТОВАЗ (привезет 19 экспонатов, 6 из которых – концепты), Mercedes-Benz, Geely, Haval, Brilliance, Dongfeng, FAW, Hyundai.

Кто отказался?

Среди «отказников» значатся: Toyota, Lexus, Subaru, Suzuki, Nissan, Infiniti, Honda, Acura, Mitsubishi, Mazda, Lifan, Chery, Peugeot, Citroen, Renault, Jaguar Land Rover, УАЗ, KIA, SsangYong, BMW, MINI, Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, Volvo, Ford, Chevrolet.

В предыдущие автосалоны на новые автомобили приходили смотреть порядка 1 миллиона посетителей. Что будут в этом году – посмотрим. Следите за нашими репортажами и размещайте свои на наших страницах в соцсетях.