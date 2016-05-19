Юрий Целиков: 13 наказов Николя Мору

Quo vadis? (Камо грядеши? – Куда идешь?)
К нынешней ситуации на ВАЗе вспомнилась одна рифмовка с вопросами:
Каким путем пойдем теперь?
Каких еще нам ждать потерь?
Разгонят или нет народ?
Не обанкротят ли завод?
Жить ВАЗу или умереть?
Что ж будем скоро посмотреть...
21 ноября 2003 года Виктор Николаевич Поляков написал участникам 1-й Всероссийской научной конференции «История ОАО «АВТОВАЗ»: уроки, проблемы, современность»: «...Сейчас в нашей стране, как мне представляется, тоже имеет место переходный период от ИСКАЖЕННОГО и НЕНОРМАЛЬНОГО внедрения капиталистической экономики с МАССОВЫМ РАЗГУЛОМ КОРРУПЦИИ и правонарушений к попыткам создать цивилизованную капиталистическую экономику, которая по своей природе обеспечивает большую эффективность народного хозяйства при бескомпромиссной конкурентной борьбе, но в цивилизованной форме , имеющейся в ряде стран. Поэтому я считаю, анализ истории АВТОВАЗа мог бы представлять интерес и в настоящее время, несмотря на коренное изменение экономической и политической обстановки в стране. Мы, ветераны ВАЗа, действительно, всеми способами старались внедрять все то эффективное, что было в мировой автомобильной промышленности в то время, в максимально возможной степени сохранить положительный опыт социалистической экономики, выражавшийся в возможности предельной концентрации ресурсов на необходимых объектах и в нужное время, а также СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ТЕХ МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ, отличающих социалистическое общество от капиталистического».
ВАЗовцам известно, что при себестоимости «КОПЕЙКИ» 1980 рублей, а отпускной цене , которая устанавливалась государством – 5500 рублей, ежегодная сумма прибыли и налог с оборота окупали ВСЮ СТОИМОСТЬ ВАЗа, а она была немного более полутора миллиардов рублей. До развала СССР наш завод при проектной мощности 660 тысяч автомобилей, окупил себя 20 раз. Так вот сегодня, через 46 лет работы главных конвейеров ВАЗа и смены 11 высших руководителей завода, наш автогигант весь в многомиллиардных убытках. Нынешний 12-й «вождь» ВАЗа Николя Мор получил от предшественников «лежащего в реанимации больного»…
Конечно, валить появление всех убытков на одного руководителя некорректно. Обвальное падение российского авторынка имеет много «виновников», хотя огромная часть убытков появилась и от ошибок, граничащих с преступлениями, совершенных топ- менеджментом , руководимым амбициозным харизматиком Бу Андерссоном. Из бесед в среде ветеранов ВАЗа вырисовались такие пожелания второму иностранному руководителю завода:
- Господин Мор, в отличие от своего предшественника, постарайтесь демонстрировать стремление к достижению медленных и долгоиграющих положительных результатов, а не «краткосрочных операционных прибылей».
- Не ищите широкой известности и исключите беспредельный «пиар» своих новаций, которые наверняка скоро начнутся.
- Не ставьте себе задачу на улучшение личного обаяния, а ставьте задачу продолжить работу коллектива завода над качеством и над увеличением количества выпускаемых автомобилей «ЛАДА». Помните, что успехи в деятельности альянса «ВАЗ-РЕНО-НИССАН» в первую очередь не Ваши успехи, а всей компании.
- Не делайте неосуществимых обещаний по быстрому выхода из кризиса.
- Не нанимайте на работу неподходящих для ВАЗа топ-менеджеров.
- Уравняйте в зарплате российских и иностранных специалистов, если они работают в сопоставимых условиях.
- Не запрещайте держать растения в кабинетах рядовых сотрудников, там цветы поливают бесплатно, в отличие от кабинетов начальников, где ухаживают за растениями нанятые люди.
- Разрешайте пользоваться «президентским» лифтом рядовым работникам ВАЗа в период Вашего отсутствия на заводе.
- Не путайте, как Ваш предшественник, КУЛЬТУРУ ДИСЦИПЛИНЫ с ДИСЦИПЛИНОЙ ТИРАНИИ, добивающейся дисциплины силой.
- Старайтесь воздействовать на вазовцев ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ, как всю жизнь делал Первый генеральный В.Н. Поляков. Подготовьте себе список того, что не надо делать Вам и Вашим заместителям.
- Обратите внимание на суперубыточные для завода акции в дилерской сети. Заморозьте на период кризиса «ребрендинг», при осуществлении которого один «пилон» (железяка серого цвета) обходится дилеру по цене сопоставимой с ценой «ВЕСТЫ» в люксовом исполнении.
- Запомните русскую пословицу, сказанную дилерам ветераном ВАЗа Александром Зибаревым: «На дохлой лошади сбрую не меняют».
- Господин Мор! Продолжайте, как Вы начали, спокойное и неистеричное претворение в жизнь своих планов, которые, мы все надеемся, соотносятся с планами заводчан и всего города. Помните, что ВАЗ не только градообразующее, но и СУДЬБООБРАЗУЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (так сказал один ветеран ВАЗа). Есть и еще пожелания, но это потом...