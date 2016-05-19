Юрий Целиков: 13 наказов Николя Мору

Quo vadis? (Камо грядеши? – Куда идешь?)

К нынешней ситуации на ВАЗе вспомнилась одна рифмовка с вопросами:

Каким путем пойдем теперь?

Каких еще нам ждать потерь?

Разгонят или нет народ?

Не обанкротят ли завод?

Жить ВАЗу или умереть?

Что ж будем скоро посмотреть...

21 ноября 2003 года Виктор Николаевич Поляков написал участникам 1-й Всероссийской научной конференции «История ОАО «АВТОВАЗ»: уроки, проблемы, современность»: «...Сейчас в нашей стране, как мне представляется, тоже имеет место переходный период от ИСКАЖЕННОГО и НЕНОРМАЛЬНОГО внедрения капиталистической экономики с МАССОВЫМ РАЗГУЛОМ КОРРУПЦИИ и правонарушений к попыткам создать цивилизованную капиталистическую экономику, которая по своей природе обеспечивает большую эффективность народного хозяйства при бескомпромиссной конкурентной борьбе, но в цивилизованной форме , имеющейся в ряде стран. Поэтому я считаю, анализ истории АВТОВАЗа мог бы представлять интерес и в настоящее время, несмотря на коренное изменение экономической и политической обстановки в стране. Мы, ветераны ВАЗа, действительно, всеми способами старались внедрять все то эффективное, что было в мировой автомобильной промышленности в то время, в максимально возможной степени сохранить положительный опыт социалистической экономики, выражавшийся в возможности предельной концентрации ресурсов на необходимых объектах и в нужное время, а также СОБЛЮДЕНИЕ ВСЕХ ТЕХ МОРАЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ, отличающих социалистическое общество от капиталистического».

ВАЗовцам известно, что при себестоимости «КОПЕЙКИ» 1980 рублей, а отпускной цене , которая устанавливалась государством – 5500 рублей, ежегодная сумма прибыли и налог с оборота окупали ВСЮ СТОИМОСТЬ ВАЗа, а она была немного более полутора миллиардов рублей. До развала СССР наш завод при проектной мощности 660 тысяч автомобилей, окупил себя 20 раз. Так вот сегодня, через 46 лет работы главных конвейеров ВАЗа и смены 11 высших руководителей завода, наш автогигант весь в многомиллиардных убытках. Нынешний 12-й «вождь» ВАЗа Николя Мор получил от предшественников «лежащего в реанимации больного»…

Конечно, валить появление всех убытков на одного руководителя некорректно. Обвальное падение российского авторынка имеет много «виновников», хотя огромная часть убытков появилась и от ошибок, граничащих с преступлениями, совершенных топ- менеджментом , руководимым амбициозным харизматиком Бу Андерссоном. Из бесед в среде ветеранов ВАЗа вырисовались такие пожелания второму иностранному руководителю завода: