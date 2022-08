Олеся Деленко: Как работают автомобильные бренды в Facebook?

Социальные сети — тренд, мода, дань современности. Они стали неотъемлемой частью жизни более половины граждан России, и их популярность постоянно растет. Главной целью присутствия компании в социальной сети является общения с аудиторией. Понятие бренда в сознании потребителей теперь уже рассматривается не как созданный компанией образ, а как сумма диалогов, возникающих в социальных сетях вокруг одной марки.

Аудитория Facebook в России составляет 22,9 млн. посещений в месяц. Как же используют этот огромнейший ресурс бренды российского автомобильного рынка, попытаемся разобраться в этой статье.

Политика большинства автомобильных брендов в социальной сети Facebook включает несколько общеиспользованных инструментов, таких как продвижение собственных автомобилей, дополнительных и сопутствующих товаров, новых финансовых и других решений. Но есть и более интересные решения, нацеленные на вовлечение аудитории, склонение ее к покупке и развитие истинной потребительской лояльности.

Проект Land Rover «Открывая Россию» был запущен 3 года назад как серия экспедиций ведущих журналистов по самым живописным местам России. В этом году проект получил продолжение в Facebook, и у владельцев автомобилей марки появилась возможность принять в нем участие. Победители будут награждены топливными картами сети заправочных станций «Газпромнефть» на сумму 15 000 руб. Сейчас в конкурсе участвуют 262 фотографии владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover.



Land Rover с помощью социальной сети приглашает фанатов внедорожника Defender на DefenderDay. Пользователи Facebook должны выложить фото со своими авто с хэштегом #DefenderDay, чтобы получить возможность проехать по трассам полигона компании. Основной посыл кампании – «Станьте частью истории Land Rover Defender!». Результаты этой акции: 1,4 тыс. лайков, 60 шеров и позитивная обратная связь владельцев.

MINI проводит фотоконкурсы на лучшую фотографию автомобиля, где одного победителя определяют пользователи сети, и еще одного – компания. Чемпионы получают ценные призы от бренда. В декабрьском конкурсе фото победителя от зрителей собрало 95 лайков. После было опубликовано фото фаворита от компании, которое понравилось 197 подписчикам.

Infiniti в России на своей странице в Facebook еженедельно публикует истории героев проекта «Городской патруль Infiniti». Проект заключается в периодических размещениях интервью с известными личностями в социальной сети. Пост «как достичь внутренней свободы» с бодибилдером Дмитрием Селиверстовым понравился 515 подписчикам.

Партнерская акция Infiniti с фитнес-клубом World Class собрала 153 лайка, а пост с объявлением победителя — 198 лайков. Конкурс заключался в том, чтобы участники выложили фото или видео с Infiniti, на котором они бы «демонстрировали любую физическую активность» (планка, шпагат, отжимание). Победитель получил сертификат на три месяца в один из сети фитнес-клубов.

Audi Russia выступила генеральным партнером Fashion's Night Out Россия 2015 года. В связи с этим был организован Instagram-конкурс Vogue Fashion’s Night Out. Для участия в конкурсе нужно было выложить фото в Instagram, на котором обязательно присутствовало что-либо красное с хэштегом #audifno и отмечена страница @audirussland. Приз - тест-драйв красного Audi TT на 3 месяца. Публикация с призывом к участию в конкурсе в Facebook собрала 640 лайков. В Instagram опубликовано 1 229 фото с хэштегом #audifno.

В рамках официального спонсорства Чемпионата Европы по футболу UEFA EURO 2016TM Hyundai Russia проводит различные акции в социальной сети Facebook. Выиграть билеты на чемпионат можно предложив свой слоган для сборной России по футболу на EURO 2016 во Франции в рамках конкурса Be There With Hyundai (30 лайков). Конкурс «Напиши недостающую цифру, выиграй билет на футбол» привлек 23 участников. Ответом была зашифрована в цифрах мощность двигателей, которые устанавливаются на новый Hyundai Tucson.

Kia Motors Russia является официальным спонсором Чемпионата Европы по футболу Евро-2016. В рамках данного мероприятия компания организовала конкурс «Юный арбитр» для футбольных болельщиков от 10 до 14 и их родителей. Победитель откроет матч Россия — Словакия и внесет мяч на поле «Евро-2016». Публикацию о старте конкурса отметили лайками 5,2 тыс. подписчиков.

Проект KIA «Мисс KIA-2015» сопровождался активной деятельностью в социальных сетях. Для участия в конкурсе претенденткам необходимо было зарегистрироваться на сайте бренда и выложить в Instagram свою фотографию рядом с автомобилем или логотипом KIA с хэштегом #MissKia2015. В финал вышли 5 участниц, для которых была организована профессиональная фотосессия с новой KIA Optima (продажи данной модели на российском рынке стартовали в марте 2016). В ходе открытого голосования на сайте kia.ru была определена обладательница титула «Мисс KIA-2015». Победительница удостоена главного приза конкурса – поездка в Сочи на двоих. В конкурсе приняли участие 400 девушек. Видео запуска проекта посмотрели 2,1 тыс. подписчиков.

Jaguar периодически публикует на своей странице в Facebook видео с участием мировых и российских медийных лиц и других влиятельных людей, активно продвигая свой канал на YouTube. Публикация с участием Романа Русинова, российского автогонщика, победителя чемпионата мира по автогонкам на выносливость в классе LMP2 (2015) была отмечена 1,2 тыс. лайками.

BMW Россия приглашает подписчиков принять участие в игре BMW "Что? Где? Когда?", посвященной 100-летнему юбилею компании, и задать свой вопрос знатокам клуба. Авторы вопросов, прошедших отбор, получат памятные призы от BMW Россия и возможность присутствовать на игре в качестве зрителя.

Ford Focus в России организовали масштабную нестандартную рекламную кампанию в поддержку выхода новой модели. В рамках проекта «Мой Форд» компания обратилась к владельцам данной модели с целью собрать самые впечатляющие истории из жизни, связанные с машиной. Лучшие из них Ford воспроизвел на кузовах реальных автомобилей. Проект «Мой Ford» получил продолжение – осенью 2015 года компания Ford запустила конкурс, в рамках которого разрисованный автомобиль ездил по улицам Москвы. Задача участников состояла в том, чтобы поймать его в прицел фотокамеры, а после выложить фотографию в соцсети с хэштегом #мойфорд.

Секрет эффективной работы компании в социальной сети Facebook заключается в умении быть лучшими для клиентов и создании атмосферы единства бренда с обществом. Не стоит забывать, что социальные сети – это не инструмент продаж, а платформа взаимодействия с целевыми аудиториями. Цель присутствия компании в них - формирования истинной потребительской лояльности и увеличения позитивного имиджевого восприятия бренда.