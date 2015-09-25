LADA Vesta на MOTOREXPO в Тольятти

Корреспонденты аналитического агентства «АВТОСТАТ» 25 сентября побывали на 20-ом тольяттинском автосалоне MOTOREXPO. Всё внимание присутствующих было направлено на стенд АВТОВАЗа, который представил на мероприятии свою новинку - LADA Vesta.

LADA Vesta с первого мгновения приковывает к себе взгляды - яркий цвет, новый дизайн...

Посидеть в салоне автомобиля, всё рассмотреть и потрогать - этого хотел, пожалуй, каждый.

Диски на LADA Vesta...

"Весты" на автосалоне были представлены в двух цветах.

Фишкой этого мероприятия стала прямая трансляция с торжественного запуска в производство LADA Vesta из Ижевска. В честь этого события на автосалоне был устроен фейерверк.

Фара "Весты" с надписью LADA - очень стильно!





У зрителей была возможность полюбоваться на LADA Vesta CROSS.

Красивые девушки на подиуме - неизменный атрибут красивого автомобиля.

АВТОВАЗ "прихватил" с собой на автосалон и LADA XRAY...

Покинув стенд АВТОВАЗа, устремляем свой взгляд на INFINITI - ряд белых роскошных автомобилей.

Lamborghini...

На подиуме Porsche. Цвет автомобиля напоминает российский триколор.)

Jaguar и Land Rover в представлении не нуждаются.

Стенд Renault... Пожалуй самый необычный. Импровизированные походно-туристические атрибуты создают впечатление реальности.

"Мотомир" представил на автосалоне разнообразную мотехнику.