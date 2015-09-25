LADA Vesta на MOTOREXPO в Тольятти | АВТОСТАТ

LADA Vesta на MOTOREXPO в Тольятти

0

Корреспонденты аналитического агентства «АВТОСТАТ» 25 сентября побывали на 20-ом тольяттинском автосалоне MOTOREXPO.  Всё внимание присутствующих было направлено на стенд АВТОВАЗа, который представил на мероприятии свою новинку - LADA Vesta. 

LADA Vesta_5.JPG

 LADA Vesta с первого мгновения приковывает к себе взгляды - яркий цвет, новый дизайн...

LADA Vesta_1.JPG

Посидеть в салоне автомобиля, всё рассмотреть и потрогать - этого хотел, пожалуй, каждый.

LADA Vesta_2.JPG

 Диски на LADA Vesta...

LADA Vesta_колесо.JPG

 "Весты" на автосалоне были представлены в двух цветах.

LADA Vesta_4.JPG

Фишкой этого мероприятия стала прямая трансляция с торжественного запуска в производство LADA Vesta из Ижевска. В честь этого события на автосалоне был устроен фейерверк.

LADA Vesta_салют.JPG

 Фара "Весты" с надписью LADA - очень стильно!

LADA_Vesta_салют.jpg

У зрителей была возможность полюбоваться на LADA Vesta CROSS. 

LADA Vesta Cross.JPG

 

LADA Vesta Cross_1.JPG

 Красивые девушки на подиуме - неизменный атрибут красивого автомобиля.

LADA Vesta Cross_2.JPG

 АВТОВАЗ "прихватил" с собой на автосалон и LADA XRAY...

LADA XREY.JPG

Покинув стенд АВТОВАЗа, устремляем свой взгляд на INFINITI - ряд белых роскошных автомобилей.

Infiniti.JPG

 Lamborghini... 

Lamborghini.JPG

 На подиуме Porsche. Цвет автомобиля напоминает российский триколор.)

Porsche.JPG

 Jaguar и Land Rover в представлении не нуждаются.

Jaguar.JPG

 

Range Rover.JPG

Стенд Renault... Пожалуй самый необычный. Импровизированные походно-туристические атрибуты создают впечатление реальности.

Renault Logan.JPG

"Мотомир" представил на автосалоне разнообразную мотехнику. 

Мотомир.JPG

 

 

 

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиlada vesta

Подписывайтесь
на наш телеграм-канал или на email рассылку

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно