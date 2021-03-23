Видеоаналитика для автобизнеса

Выполнение работ без фиксации в учетной системе, уход денег «мимо кассы», упущенные клиенты, отсутствие точных маркетинговых данных приводит к существенным потерям в работе дилерского центра /СТО. Для успешного решения этих проблем компания Cyber Vision Control разработала комплексное решение по автоматическому контролю регламентов в производственных процессах «CVC Контроль». Решение инновационное, основано на нейросетевой видеоаналитике, эффективно работает уже в более чем 30 дилерских центрах федеральных и региональных автодилерских сетей. Среди клиентов: Автостиль, Аксель групп, БИЗНЕСС КАР, Боравто, Renault Лозанж и другие ведущие компании отрасли. Как работает система В каждом автоцентре установлены десятки видеокамер, но просмотреть все записи и не пропустить ни одного нарушения человеку просто не под силу. Нейронная сеть Cyber Vision Control автоматически анализирует видеопоток с ваших камер, выбирает контролируемые события и в удобном виде предоставляет вам факты. Вы получаете аналитические отчеты, подкрепленные краткими видеороликами по контролируемым событиям.

Модули системы «CVC Контроль» Система состоит из модулей, которые вы выбираете под наиболее актуальные задачи вашей компании. Зона сервиса 1. Наличие открытого заказ-наряда на въезжающий в сервисную зону/мойку автомобиль.

Нарушением считается въезд автомобиля без заказ-наряда. 2. Соответствие времени, проставленного в заказ-наряде, фактическому времени пребывания автомобиля в сервисной зоне.

Временные регламенты устанавливаются пользователем. Нарушением может считаться, например, пребывание автомобиля в слесарном и малярном цехах при том, что в заказ-наряде отражены только слесарные работы. 3. Время сотрудника сервиса, затраченное на определенный автомобиль. 4. Фактическая загрузка подъемников в сервисной зоне

Шоу-рум 1. Подсчет уникальных посетителей

Система подсчитывает всех уникальных посетителей, при этом исключая занесенных в базу системы сотрудников ДЦ, а также исключая, например, несколько раз вышедших покурить в ожидании своего автомобиля посетителей, считая их за одно посещение. 2. Внимание к выставленным в ДЦ шоу-карам

Система подсчитывает число проявивших интерес (задержавшихся возле автомобиля) посетителей к каждому выставленному автомобилю. 3. Время отсутствия хостес/администратора на рабочем месте

Интервал допустимого времени отсутствия задается пользователем системы. 4. Время, проведенное сотрудником отдела продаж/сервиса с клиентом

Допустимые временные интервалы и отклонения от них также задаются пользователем системы. 5. Время ожидания клиента подхода сотрудника ДЦ (менеджера продаж/сервиса/F@I)

Здесь пользователем также задаются временные регламенты и система выдает факты отклонения от них. Подробнее о нейросетевой видеоаналитике CVC для ДЦ, СТО можно посмотреть здесь.





Выше приведен стандартный набор кейсов, которые применяются в каждом ДЦ. Но в процессе сотрудничества у многих из наших клиентов появляются и свои дополнительные индивидуальные пожелания к системе. По таким запросам в некоторых ДЦ был реализован сквозной трекинг автомобиля по всем участкам ДЦ, а для выявления цели первичного обращения - сквозной трекинг посетителей, начиная от первой точки контакта (сервис, продажи, F@I и т.д.). Мы всегда рады повышать полезность системы для наших партнеров и вносить новый необходимый функционал. Все, что на вашем предприятии может увидеть человеческий глаз и зафиксировать камера видеонаблюдения, можно оцифровать и отобразить в системе «СVC контроль». В результате работы системы всю необходимую для принятия управленческих решений информацию вы будете получать в удобном виде из любой точки мира на любом устройстве, подключенном к сети. Каждый факт отклонения от установленных вами регламентов будет подтвержден видеофрагментом, подготовленным системой.