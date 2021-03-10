Как продавать больше запчастей, не занимаясь их подбором?

Всем привет, меня зовут Роман Старостин, я основатель сервиса Ta-Dam.
Эффективность – это главный критерий, которым оценивается любая деятельность, тем более, предпринимательская. Поэтому хочу поговорить о том, как можно увеличить эффективность автосервиса и помочь компаниям зарабатывать даже в текущих непростых условиях.
Есть много вариантов, чтобы повысить эффективность в автосервисе:
— Качественное ведение клиентской базы, сегментация клиентов;
— Найм новых сотрудников, чтобы уменьшить просадки и сократить время, которое клиент тратит на ожидание подбора;
— Обучение работающих сотрудников, чтобы уменьшить число ошибок при ремонте или подборе запчастей.
И это только те, которые лежат на поверхности. Они понятны, очевидны, но при этом очень затратны, как эмоционально, так и финансово.
Так, например, повышение квалификации уже работающих сотрудников — сложный процесс, который необходимо продумать и организовать. Кроме того, обучение ведет за собой дальнейшее повышение зарплат, если вы хотите сохранить сотрудников. А найти нового хорошо обученного сотрудника без запредельной зарплаты — все равно что выиграть джекпот в лотерее.
Так что же делать? Ресурсы ограничены, а ситуация на рынке может стабилизироваться не скоро.
Нужно разобрать сами процессы и оптимизировать их.
Мы решили взять это на себя и проанализировали процессы, которые протекают в автосервисе, вместе с нашими друзьями — СТО «Траст» на 8 подъемников в Ульяновске.
Выяснили, что подбор запчастей — «троянский конь» с кучей проблем. Ведь многие даже не осознают, сколько подводных камней скрывается в этом процессе:
Все это можно легко решить с помощью сервиса Ta-Dam, и подбор запчастей больше не будет проблемой!
Ta-Dam — быстро, без ошибок подбирает и заказывает запчасти на продажу и для срочного ремонта. Ta-Dam — это чат-бот в Telegram, куда вы можете отправить запрос на нужную деталь, даже не владея техническим языком.
Удаленный штат специалистов и нейросеть за вас быстро подберут и «проценят» детали у ваших потенциальных поставщиков, а вам останется только выбрать производителя и сделать заказ.
Клиент получит предложение сразу после осмотра авто. Если невозвратная деталь не подошла — мы вернем деньги.
Ta-Dam обходится в 3 раза дешевле менеджера, готов к работе за пару минут, не болеет, работает в выходные, делает меньше ошибок и справится с любым наплывом в сезон.
Посмотреть, как работает бот Ta-Dam в автосервисе, можно на видео.
Как из 40% наценки сделать 147% без вреда для клиента?
Как производится расчет наценки?
Рассмотрим примеры закупки деталей с уже подключенной станции. В таблице показаны примеры расчетов по заказанным деталям.
Первое преимущество — Ta-Dam анализирует цены, находя самую низкую цену среди всех ваших поставщиков на нужную дату доставки.
Яркий пример - деталь №1 из таблицы. Сальник приводного вала заднего моста для Chevrolet Captiva, цены на который варьируются от 340 до 6 000 рублей. Сервис находит, что самый подходящий для нас вариант – тот, что стоит 980 рублей, с доставкой в 2 дня.
Второе преимущество — Ta-Dam анализирует цены интернет-магазинов и сравнивает со средним значением самых низких цен на эту деталь среди всех поставщиков. Чтобы рассчитать самую оптимальную наценку для вас и для клиента.
На нашем примере с деталью №1, мы видим, что в Exist.ru цена на нужный нам сальник начинается с 2 315 рублей, и значит любая цена, близкая к этой, будет выгодна для клиента.
Менеджер, не анализируя цены на Exist.ru, просто добавил бы 40% к стоимости детали и продал её за 1 372 рублей, но, благодаря алгоритму наценки от Ta-Dam, деталь была продана за 2 427 рублей (чуть дороже, чем на Exist.ru).
В итоге - автосервис заработал 1 447 рублей вместо 392 рублей и из заработанных 1 447 рублей заплатил 121 рубль (5% от 2 427 рублей) за подбор и «проценку» детали.
Получается, что Ta-Dam может быть бесплатным для автосервиса и приносить прибыль владельцу автосервиса даже без учета оптимизации времени сотрудников и всех остальных преимуществ.
Посмотреть, как работает бот Ta-Dam в автосервисе, можно на видео.
«До Ta-Dam рук, сил и времени не хватало со всем справиться. Сейчас у меня надежный ручной помощник, делегировал ему часть своих обязанностей и теперь мои руки наконец-то развязаны, а мои клиенты очень довольны быстротой обработки и качеством оказанных услуг. В общем, этот мобильный сервис лучшее из того, что можно только представить, аналогов просто нет!»
Михаил Работилов
Управляющий СТО «I-Service» (4 поста). г. Волгоград