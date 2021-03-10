Как продавать больше запчастей, не занимаясь их подбором?

Всем привет, меня зовут Роман Старостин, я основатель сервиса Ta-Dam.

Эффективность – это главный критерий, которым оценивается любая деятельность, тем более, предпринимательская. Поэтому хочу поговорить о том, как можно увеличить эффективность автосервиса и помочь компаниям зарабатывать даже в текущих непростых условиях.

Есть много вариантов, чтобы повысить эффективность в автосервисе:

— Качественное ведение клиентской базы, сегментация клиентов;

— Найм новых сотрудников, чтобы уменьшить просадки и сократить время, которое клиент тратит на ожидание подбора;

— Обучение работающих сотрудников, чтобы уменьшить число ошибок при ремонте или подборе запчастей.

И это только те, которые лежат на поверхности. Они понятны, очевидны, но при этом очень затратны, как эмоционально, так и финансово.

Так, например, повышение квалификации уже работающих сотрудников — сложный процесс, который необходимо продумать и организовать. Кроме того, обучение ведет за собой дальнейшее повышение зарплат, если вы хотите сохранить сотрудников. А найти нового хорошо обученного сотрудника без запредельной зарплаты — все равно что выиграть джекпот в лотерее.

Так что же делать? Ресурсы ограничены, а ситуация на рынке может стабилизироваться не скоро.

Нужно разобрать сами процессы и оптимизировать их.

Мы решили взять это на себя и проанализировали процессы, которые протекают в автосервисе, вместе с нашими друзьями — СТО «Траст» на 8 подъемников в Ульяновске.

Выяснили, что подбор запчастей — «троянский конь» с кучей проблем. Ведь многие даже не осознают, сколько подводных камней скрывается в этом процессе: